Usprkos svim osporavanja hrvatskog teniskog puka, Marin Čilić ispisao je povijest hrvatskog tenisa. Nakon što je u Australiji tek u petom setu poražen od Rogera Federera, najvećeg tenisača svih vremena kojemu je to 20. Grand Slam naslov, Marin je prvi Hrvat kojemu je pošlo za rukom nastupiti u finalima triju različitih Grand Slamova – i to u eri Federera, Rafaela Nadala, Novaka Đokovića i Andyja Murraya.

Marin je odigrao fenomenalan turnir u Melbourneu i treba mu skinuti kapu za nastup u finalu. Jer, kao što je naglasio Nikola Pilić u prijenosu na HRT-u, ne smijemo zaboraviti tko je s druge strane mreže.

Federer je odmah na početku meča poslao snažnu poruku Marinu krenuvši ekstremno agresivno u meč. Kupio je loptu u penjanju, puno riskirao s brzinom lopte i radio veliki pritisak na Marinov drugi servis. Marin je radio puno neforsiranih grešaka (12 neforsiranih u 8 gemova prvog seta), ali problem je bio što te neforsirane nisu bile produkt njegova agresivnog pristupa i traženja poena, već je ostao dojam da ih je radio zbog respekta prema Federeru i njegovoj odlučnosti da bude u ulozi superiornijeg na terenu. U prilog tome ide i loš odnos Čilićevih neforsiranih grešaka i winnera u prvom setu (12-6), jer da su neforsirane nastajale iz pokušaja diktiranja tempa, sigurno bi se dogodio i pokoji winner više.

Već početkom drugog seta Čila je bio nešto staloženiji i počeo preuzimati više rezonskog rizika. Naizmjence su jedan drugog kažnjavali za prvu neaktivnu loptu i počeli smo gledati meč u potpunom egalu.

Jedini način da Čila okrene momentum meča je bio taj da si dobrim servisima i pokojim ‘laganim’ poenom na servisu pruži šansu za doći u ravnopravnu izmjenu i egal. Servis je jedini udarac u tenisu nad kojim igrač ima apsolutnu kontrolu, a s obzirom da je Federer strašan pritisak radio na Marinov drugi servis, Čilić je bio primoran povećati postotak prvog servisa i broj asova.

Vjerovali ili ne, ova pozicija kod Rogerova forhenda se događala na reternu, što zorno pokazuje koliko je Roger ulazio u reterne i radio pritisak na Marinov drugi servis.

Marin je u drugom setu imao postotak prvog servisa 60 posto naspram 52 posto iz prvog seta, a asove podigao s tri na šest. Time si je omogućio egal u meču, a do kraja drugog seta se već momentum okrenuo toliko da je Čila bio taj s inicijativom, a Roger onaj koji je cijelo vrijeme u trku. Kod rezultata 4:4, na break loptu Marin pogađa as iz drugog servisa i pokazuje s kolikim mudima igra.

Zanimljiv je bio i poen na 5:4 za Marina u tie-breaku drugog seta, kad je na reternu odigrao nevjerojatan poen s velikim rizikom, koji je bio prekretnica za osvajanje drugog seta. Time je demantirao sve koji sumnjaju u njegovu hrabrost i tvrde da se ne zna postaviti u ključnim trenucima. Koliko se momentum promijenio pokazuje i omjer neforsiranih i winnera na kraju drugog seta (16-16).

Nerealno je postavljati stvari tako da je sve osim osvojenog Grand Slama neuspjeh. Pa, pobogu, nemaju Hrvati 20 GS titula

Treći set je bio riješen jednim breakom na Marinovu servisu, ali način na koji je izgubio servis nije bio zabrinjavajući jer je Marin tražio poen i bio agresivan. Riskantan plan, ali istovremeno i jedini način da si Marin otvori realnu šansu za pobjedu. Sjetimo se, tako je 2014. pobijedio Federera na US Openu. U odnosu snaga Čilića i Federera, te njihovih mogućnosti i talenta, rizik je nužan.

Početkom četvrtog seta Marinu se dogodio pad fokusa, koji se događa svima. Tko god se ozbiljno bavio sportom zna da je nemoguće u tako dugim mečevima na tako visokom nivou držati fokus na najvećoj razini. Mentalnu snagu pokazao je Čila ponovno kad je spasio break loptu za Federerov odlazak na 3:0 s duplim breakom. Ne samo da je spasio break loptu već je set dobio s rezultatom 6:3. Da, nevjerojatno je da je Federer toliko mentalno pao da mu je postotak prvog servisa u tom setu bio 36 posto, ali to pokazuje da padove fokusa imaju i najveći u povijesti sporta, pa ako se takav pad fokusa može tolerirati Federeru, zašto onda raditi dramu i proglašavati debakl kad se to dogodi Čiliću? Za dati mišljenje o profesionalnom sportu, za početak ga treba razumjeti, a to je iz nekog razloga velikom broju Hrvata jako teško.

U petom setu ostaje žal za propuštenom break loptom Čilića u prvom gemu. Imao je šansu, potegnuo je hrabro, nije ušlo, a nakon toga je nastupio najveći tenisač svih vremena.

Kad igraš finale Grand Slama protiv Rogera Federera koji je došao do finala bez izgubljenog seta, dobiješ vrlo malo prilika za pobjedu. Ta break lopta je bila prilika, Čilić je nije iskoristio i uslijedila je kazna. Roger je spasio taj prvi gem petog seta, počeo se glasno bodriti i ‘komunicirati’ sa svojim player boxom te se dignuo na svoju visoku razinu. Njegove suze na kraju meča pokazale su koliko mu je ovo značilo.

Marin je odlično započeo sezonu, odigrao je dva GS finala u nepunih sedam mjeseci i uz odličan rad sa svojom ekipom sastavljenom od Ivana Cinkuša, Slavena Hrvoja i Josipa Skoke došao do renkinga karijere. Marin Čilić je trenutno treći tenisač svijeta.

Došlo je vrijeme da i Marinovi najveći kritičari počnu njega svrstavati u društvo s Goranom Ivaniševićem i Ivanom Ljubičićem. Goran je bio broj 2, Ivan broj 3 na svijetu. Obojica imaju Davis Cup titulu. Marinu je izmaknula, ali možda će Hrvatska još jednom doći u šansu za njeno osvajanje. Goran ima jedan Grand Slam naslov i još tri finala, ali sva četiri na istom Grand Slamu (Wimbledon), dok Čila ima tri finala na različitim Grand Slamovima. Ono što jedino za sada odskače jest medalja s Olimpijskih Igara, koju Goran i Ivan imaju, ali Marin u karijeri ima još minimalno jedne OI pred sobom. Goran je sedam puta bio u polufinalima GS-ova, dok je Marin trenutno na pet. S obzirom na trenutnu formu i mentalno stanje u kojem se Marin nalazi, za očekivat je da će uskoro u toj rubrici Čila biti izjednačen s Ivaniševićem.

Zato je nemoguće ne zapitati se – zašto toliko Hrvata osporava Čilića?

Nerealno je postavljati stvari tako da je sve osim osvojenog Grand Slama neuspjeh. Pa, pobogu, nemaju Hrvati 20 GS titula… Tenis je nemilosrdno selektivan sport, a igrači Čilićeva kalibra ostaju prepoznati svugdje u svijetu. Čila iza sebe i hrvatskog tenisa ostavlja neizmjerno veliko nasljedstvo. Na kraju dana, Marin će poput Gorana i Ivana biti dočekivan diljem svijeta s neizmjernim respektom i strahopoštovanjem do kraja svog života, a hejteri će ostati u svoja četiri zida pred tipkovnicom kompjutera.

Za četiri dana oči hrvatskih ljubitelja tenisa biti će uprte u Osijek na meč prvog kola Davis Cupa, gdje će se Čila još jednom pojaviti i odazvati se pozivu reprezentacije. Marin nije nekakav projekt kojeg su gurali moćnici, već netko tko je od spavaonice na nedavno zatvorenom Nacionalnom Teniskom Centru dogurao do povijesnih knjiga hrvatskog sporta. Tolika požrtvovnost se mora nagraditi, jer uspjesi koje Marin Čilić ostvaruje vrijedni su divljenja.