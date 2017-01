Čemu služi Snježna kraljica?

Tog 20. siječnja 2005. nije se ostvario samo san bivšeg rukometnog trenera koji se zbog toga što mladi sportaši nisu bili spremni na spartanski rad prebacio na drilanje vlastite obitelji. Ostvarila se i samo par godina prije toga gotovo nezamisliva želja dječaka koji je, dok je još imao jednoznamenkasti broj godina, u nedjelju ujutro išao kod kuma u susjedni ulaz nebodera gledati prvi ‘tek’ slaloma, jer je on imao TV Ljubljanu (zla Televizija Zagreb je prve ‘tekove’ davala u kratkim snimkama prije drugih, koje bi prenosila uživo).

Kad ne bi bilo TV prijenosa (da, i to vrijeme je postojalo), kao na primjer 8. veljače 1986., hodao bi po stanu s radio aparatom pokušavajući uloviti Val 202, da čuje kako Mateja Svet osvaja prvu veleslalomsku pobjedu u karijeri u Visokim Tatrama. Ljeti je kupovao Sportske, na pelješkom kiosku do kojeg je trebalo hodati 15-ak minuta, kako bi u njima pročitao rezultate spustova u Las Lenasu (jedno, doduše kratko, suludo vrijeme u 1980-ima Svjetski kup je počinjao u kolovozu s dva muška spusta u Argentini, onda i 1990. u Australiji i 1991. na Novom Zelandu, s tehničkim utrkama). Zajeb je bio što nije znao kojih datuma su točno utrke, pa bi cijeli mjesec trošio džeparac na novine radi tri retka teksta. A po zimi bi ‘skijao’ po stanu, zapravo skližući se u čarapama po parketu između namještaja, štopajući si vrijeme, zapisujući rezultate i, naravno, komentirajući sam sa sobom svoje vožnje. Naglas.

Sa svojih 30 godina i ništa manje zainteresiran za dotični sport nego 1981. – kad je pogledao svoj prvi spust u Kitzbuehelu na TV-u (prije par godina slučajno je našao snimku na YouTubeu, i sljedećih 80 minuta Svijet nije postojao; usput, ta utrka poznata je kao jedna od rijetkih na kojoj su Ingemar Stenmark i Bojan Križaj skijali spust, zbog bodova u kombinaciji, preporučam gledanje) – taj i takav dječak je oduševljeno otišao na Sljeme prisustvovati prvoj Snježnoj kraljici. Točnije, tad je to još bio Zlatni medvjed!

Nikoga tu zapravo ne zanima natjecanje i sport kao takav. Važni su šou, sponzori, hohštaplersko prekenjavanje i, donekle, Kostelići

Ono što je tamo doživio bila je nesnosna gužva na lokaciji koja nije opremljena za prihvat tolikog (zapravo ikakvog) broja gledatelja; gomila pijanih budala koje urlaju, vise sa borova, rigaju, grudaju natjecateljice na stazi i zapravo ih uopće ne zanima skijanje; nastup Janice Kostelić koja je u prvoj vožnji nakon 15 sekundi zahaklala vrata, što dotični uopće nije vidio jer je bio na sredini staze, tako da je samo ljuto projurila kraj njega; drugu vožnju popraćenu iz ciljne ravnine uz ‘komentar’ Ivice Blažička, koji se zapravo svodio na ponavljanje jedne te iste tri fraze ukrug na tri jezika („XY ima prolazno vrijeme“, „hop hop…“, „XY prema cilju“). Nakon tog iskustva (OK, zalazak sunca nad Zagorjem i šetnja po Sljemenu po mjesečini su bili baš lijepi), namjernik se više nije vraćao na Kraljicu.

Benefiti za građane – nula

Što su pak hrvatsko skijanje, sport, a i građani Zagreba dobili u ovih jedanaest godina natjecanja s najvećim nagradnim fondom u Svjetskom kupu nakon već spomenutog Kitzbuehela? Tri puta većim, na primjer, od 53 godina stare mariborske Zlate lisice?

U trenutku održavanja prve Kraljice (tj. Medvjeda) imali smo tri slalomašice u prvih 20 u Svjetskom kupu. Danas nemamo nijednu u prvih trideset. Štoviše, zadnje bodove neka je hrvatska skijašica osvojila prije pet godina, kad je Sofija Novoselić baš na Sljemenu bila 25. (to su joj i jedini bodovi u karijeri). Zadnje muške bodove u slalomu osvojio je Filip Zubčić prije dvije godine kad je bio 15., također na Sljemenu (u veleslalomu ih redovito skuplja već tri sezone i kreće se između 25. i 30. mjesta na listi najboljih skijaša te discipline, ali bez nekog napretka). Šteta što su mu to u slalomu bili i zasad jedini u karijeri.

Možemo, dakle, zaključiti da skijanje u natjecateljskom smislu nije profitiralo.

Što se tiče infrastrukture, žičara koja je vozila građane na Sljeme već skoro deset godina ne radi. Crveni spust je, istina, zbog potreba Svjetskog kupa proširen, ‘produbljen’ (nema više kamenja na stazi makar bilo i pola metra snijega, kao nekad), ali nije izgrađena nijedna nova staza, što Sljeme sa svoja uređena četiri kilometra i dalje čini smiješnim skijalištem. Treba li uopće spominjati spaljeno i napušteno jedino donekle pravo hrvatsko skijalište – Bjelolasicu, koja sad može poslužiti samo kao kulisa za neki apokaliptični vestern? Inače, Siniša Ljubojević, zamjenik župana Karlovačke županije, prije par je godina u medijima tvrdio da se s budžetom jedne Kraljice Bjelolasica može potpuno obnoviti i od nje napraviti moderan centar.

Ako pogledamo samo s druge strane granice, možemo lako vidjeti kako je uspjeh Tine Maze za sobom povukao neke Ilke Štuhec, Boštjane Klinee i ostale. A na uspjesima slovenskih skakača i biatlonaca (od kojih je glavni, naravno Hrvat – Jakov Fak, zbog čijeg je puštanja preko Sutle Zlatko Mateša trebao dobiti doživotnu zabranu bavljenja sportskim funkcionarstvom; kakva smo zemlja, umjesto toga će vjerojatno biti doživotni predsjednik HOO-a) naši su susjedi izgradili impresivni novi nordijski centar u Planici i postavili sustav škola skakanja koji će im desetljećima omogućavati uspjehe.

Dakle, benefiti za hrvatske građane, skijaše i sportaše također su – nula.

Laganje oko broja gledatelja

Fascinantno je da čak ni Hrvatska televizija u 11 godina Snježne Kraljice i 15-ak godina Kostelića nije odgojila nijednog komentatora koji razumije i zna prenositi skijanje. Čak se i prijenosi čovjeka koji si je uzeo novinarski monopol na praćenje obitelji i dalje svode na čitanje podataka s ekrana, i to jezično nepravilno – „zaostatak nula četrdeset“ u hrvatskom jeziku ne znači ništa. Da ne spominjemo da ne zna pravilno izgovoriti ni imena, po prilici, četvrtine natjecatelja…

Inače, da se obrecnemo još malo na HRT: dok je Zubčić prije dvije godine uspješno skijao prvu vožnju, oni su davali snimku utrke DM Ski Legends, tj. ‘nastup’ Alberta Tombe i Nevene Rendeli, uz prateće pijano urlanje Nenada Pavlice i Blažička „pa po lojtrici gor, pa po lojtrici dol“, što samo dokazuje da nikoga tu zapravo ne zanima natjecanje i sport kao takav. Važni su šou, sponzori, hohštaplersko prekenjavanje i, donekle, Kostelići. Zadnji prijenos sa Sljemena sadržavao je, osim obaveznog pregleda Ivičine karijere, i intervju nikad ni prije ni kasnije viđene obdarene novinarke s predsjednikom općine Bistra, kao i s Dubravkom Šimencom, uz pitanje: „Jeste li se oporavili od prometne nesreće?“, Kakve to veze ima sa Svjetskim kupom u skijanju?

Ono što također iritira kod Snježne kraljice – i čini da je ovom autoru ta manifestacija samo malo manje mrska od utakmica hrvatske nogometne reprezentacije – konstantno je laganje oko broja gledatelja koji pohode Sljeme. Činjenica je da se od početnih 20-ak tisuća broj smanjio na jedva pet prije dvije godine (lani i 2014. nije bilo natjecanja zbog nedostatka snijega, što svakako ne pomaže), a i od tih je možda pola platilo kartu.

Istina, to je i dalje više od nekih tradicionalnih lokacija Svjetskog kupa, kao što je švedski Åre, ali s obzirom na to da nema više Kostelića, a ni Tine Maze, taj broj se može samo još smanjivati. Gradonačelnik, koji je oduvijek bio glavni podržavatelj Snježne kraljice, tvrdi da je korist manifestacije koju do trećine ili četvrtine budžeta (kako koju godinu) financira Zagreb (ukupni budžet je oko 20 milijuna kuna, pa vi računajte – s time da tu nisu uračunati troškovi vode za umjetni snijeg, ZET-ovih autobusa, vojske, djelatnika parka Medvednica…), ogromna i neprocjenjiva turistička promocija grada.

Promocija grada kao čega? Skijaške destinacije sa četiri kilometra staze? Ili Milan Bandić misli na onu 30-sekundnu razglednicu na početku prijenosa? Za milijun eura može je prikazati stotinjak puta kao reklamu na Eurosportu…

Kobasica i fontana

Nažalost, Snježna kraljica zapravo je već neko vrijeme prvenstveno korporativna sponzorska zabava za par stotina ljudi u VIP šatoru (već godinama kolaju legende o lusterima koji vise s njegovog hm…stropa, kao i desetak različitih jela koja se tamo služe, raznim vrstama šampanjaca i sl.), šansa najboljim skijašima i skijašicama svijeta da par dana četiri mjeseca duge sezone provedene u brdskim zabitima prožive u velikom gradu, te prilika za gradonačelnika da malo podeblja predizbornu ‘kobasica i fontana’ kampanju. Kao, uostalom, i u slučaju Adventa u Zagrebu – već drugu godinu najboljeg u Europi po mišljenju 1441. najposjećenijeg turističkog portala na svijetu.

Ako ćemo biti iskreni, Hrvati nemaju, niti će ikad imati veze sa skijanjem.

Nama se slučajno dogodilo da je jedan bolesno ambiciozni čovjek utrenirao svoje dvoje talentirane djece da budu prvaci, a onda je jedan korumpirani samoživi gradonačelnik odlučio njima financirati utrku na ‘svom’ brdu. Živo nas zanima što će se dogoditi s Kraljicom kad Kralju (nadamo se, uskoro) napokon završi mandat…