Što se zapravo dogodilo Tigeru Woodsu i može li se vratiti u vrh svjetskog golfa

Crvena majica i crne hlače, u jednoj ruci driver, druga visoko u zraku; mahanje publici i patentirani široki osmijeh preko lica – bolji prizor golf današnjice nije mogao ni poželjeti. Nakon šesnaest mjeseci Tiger Woods je ponovno na terenu – odradio je Hero World Challenge na Bahamima, turnir kojemu je domaćin – a TV gledanost i popularnost golfa u medijima automatski je porasla. Tiger je najveća zvijezda ovog sporta u moderno vrijeme i koliko on treba golf, toliko i golf treba njega.

Teren i događanja na njemu ponudili su drugačiju sliku. Realnu sliku. Tiger Woods je 40-godišnjak koji je posljednju solidnu godinu imao 2013. kad je osvojio je pet turnira, ali njegov posljednji major (ako pojednostavimo, nazvat ćemo to ekvivalentom teniskom Grand Slamu) onaj je na US Openu 2013. Na Bahamima – turniru kojemu je domaćin i čiji se teren ne smatra pretjerano zahtjevnim – završio kao 15. od 18 sudionika. A jedan se povukao zbog ozljede. U dobrim periodima Woods je izgledao kao onaj stari, ali loši trenuci su bili kotrljanje prema dolje i dolazili prečesto.

Ono što je najvažnije i što razdvaja vrhunske sportaše od ostalih, voli reći i sam Woods, jest koliko je loše kad si loš. How bad is your bad. On to najbolje zna.

Prije sedam godina, u studenom 2009., Tiger je bio na vrhu svijeta. Bio je daleko najbolji golfer svog vremena i vjerojatno najbolji svih vremena; između 1997. i 2008. osvojio je 14 major turnira, a bilo mu je tek 33 godine – Jacku Nicklausu bilo je 46 kada je osvojio rekordni 18. Woods je bio posterboy američkog uspjeha: multietična zvijezda (otac mu je Afroamerikanac, majka Azijatkinja) koja je pokorila sport kojim su oduvijek dominirali bijelci i čije je bogatstvo prema Forbesu tada prešlo prešlo milijardu dolara; mirni i povučeni dečko s velikim osmjehom koji je osvojio Ameriku jednostavnošću i živio miran obiteljski život sa suprugom Elin Nordegren – Šveđankom koju je upoznao 2001. – te tada dvogodišnjom kćerkicom Sam i tek rođenim sinom Charliejem.

A onda je sve nestalo kao u jednom zamahu golf palicom.

„Samo im reci tko si“

Tiger je oduvijek patio od nesanice; u noći na 26. studeni 2009., na Dan Zahvalnosti, uzeo je jake tablete za spavanje. Tabloidi su tog dana objavili priču o njegovoj izvanbračnoj vezi s izvjesnom hostesom njujorškog noćnog kluba, a Elin je upravo pronašla i dokaze o njegovoj nevjeri. Woodsa je probudila njena galama; nekoliko puta ga je zakačila golf-palicom prije nego je pobjegao iz sobe i uspio sjesti u auto. Tablete su bile prejake i nije imao kontrolu nad svojim tijelom – udario je prvo u ogradu, onda preko pločnika zakačio hidrant, da bi se na kraju zabio u drvo i ostao bez svijesti.

Do kraja prosinca idilična slika njegova života bila je rasuta u tisuće komadića. U samo dva tjedna, 15 žena je izašlo u javnost sa detaljima njegovih prevara; Elin je zatražila razvod, a Woods je izgubio ugovore s najvećim sponzorima i milijune dolara. Gotovo dva mjeseca bio je na liječenju od seksualne ovisnosti; privremeno se povukao iz golfa, a onda – osim u par bljeskova, poput onoga 2013. – neuspješno vraćao i mučio se s ozljedama.

No, što se doista dogodilo Tigeru Woodsu?

Michael Jordan, jedan od njegovih najbližih prijatelja, ESPN-u je prepričao da je mu je Tiger, kojega će mediji kasnije predstavljati kao seksualnog predatora, na početku njihovih izlazaka u jednom njujorškom klubu prišao i upitao kako uspijeva tako lako osvojiti žene.

“Čovječe, samo im reci tko si. Ti si Tiger Woods!”

Tiger je oduvijek bio povučen lik, pomalo čudak, ljubitelj stripova i superjunaka, ali i čovjek kojemu je bilo pretjerano važno što drugi misle i teško se nosio sa slavom. Legenda kaže da su ljudi koji ga kratko upoznaju uvijek oduševljeni njime; oni koji provedu nekoliko sati u njegovom društvu razočaraju se, a oni koji ostanu duže s njim na kraju ga počnu žaliti do te mjere da ga gorljivo brane. Najveći oslonac oduvijek mu je bio otac Earl. Umirovljeni časnik američke vojske i veteran Vijetnamskog rata gotovo u pravilu je putovao posvuda sa Tigerom, često uopće ne prateći turnire, nego je ostajao u svojoj hotelskoj sobi. Tiger je izlaz iz svakog problema vidio u razgovoru s ocem.

Karma je čudna stvar

U svibnju 2006. Earl je preminuo i rušenje Woodsovog svijeta je počelo.

Jedva 77 minuta proveo je Tiger i njegova obitelj u Manhattanu, malenom mjestu u ruralnom dijelu Kanzasa, gdje su sahranili Earlove ostatke; Woods se nakon toga, daleko od očiju javnosti i idealne slike koju je ona vidjela, počeo još više zatvarati u sebe. Poveznicu s ocem vidio je u vojsci – počeo se još aktivnije zanimati za vojnu obuku, pa je uskoro bio čest posjetitelj La Poste, kampa Mornaričkih specijalaca SEAL, gdje je isprobavao oružja i načine obuke. Vojnici su koristili tzv. simunition, patrone punjene bojom koje su ostavljale velike i bolne modrice; kako je vrijeme prolazilo, Tiger je postajao radikalniji, a ozljede ozbiljnije. Nakon što je s vojnicima isprobao skakanje padobranom i sudjelovao u vježbama – iako oni tvrde da se nikada nije htio uprljati i da je birao najlakše zadatke – Woods je počeo surađivati sa Duaneom Dieterom, čovjekom koji je izmislio CQD, poseban vid borilačke vještine za vojnike. Tiger je čak i svoje golf treninge provodio u vojničkim čizmama i uniformi, a onda je – navodno – odlučio da će karijeru privesti kraju i pridružiti se Mornarici.

U srpnju 2007. njegov agent Mark Steinberg napravio je klasičnu intervenciju; svi najbolji prijatelji i važni ljudi u Tigerovom životu okupili su se u Steinbergovoj kući u Clevelendu, zatvorili Woodsa u podrum i dugo razgovarali s njim. Međutim, opčinjenost vojskom i njihovim treningom nije nestajala – prijatelji tvrde da je nekoliko dana bez prestanka mogao provesti igrajući Call of Duty – ali je zato proizvela probleme sa ozljedama. “Karma je čudna stvar”, objasnio je jedan od vojnika koji je radio s njim, ali za američke medije govorio anonimno. “Ako je imao probleme s lijevim koljenom, svaka vježba završila bi nekim udarcem ili metkom u lijevo koljeno”.

Dvije operacije koljena, tri operacije leđa. Nesanica nije nestajala. Woods se nije znao nositi sa slavom, a ramena za plakanje više nije bilo. Problemi su se gomilali, Woods ih je rješavao na najgori mogući način. Bježeći od obitelji. Nakon što je izbio skandal s njegovom nevjerom, više od 120 žena je tvrdilo da je spavao s njima dok je bio u braku s Erin.

U 1.303 dana od smrti oca do udaranja u hidrant, Tiger je uništio vlastiti život; uslijedilo je skrivanje od fotografa i novinara, bjesomučno čitanje internetskih komentara, izbjegavanje kolega i prijatelja, mučenje s dječjim pitanjima zašto tata i mama više nisu zajedno i činjenicom da ih neće moći zaštititi jednog dana kada njihovi školske kolege otkriju Google.

Crvena majica i crne hlače su opet tu, ali danas ih se više nitko ne boji. Nema sumnje da je Tiger Woods najtalentiraniji golfer koji je ikada hodao planetom, ali za sedam dana će proslaviti 41. rođendan, njegovo tijelo je slomljeno, a nitko ne zna je li psiha dovoljno oporavljena. Na sceni je nova generacija golfera koji sada imaju i motiv više – pobijediti najboljeg ikada. Najboljeg koji već odavno to nije.