Alcaraz i mit o ozljedama

Ima li Carlos Alcaraz problem s ozljedama?

To je pitanje koje se u posljednjih 12 mjeseci (pre)često postavljalo, a rekao bih i slučaj koji je samo još jednom pokazao koliko javnost — od medija do publike — slabo razumije problematiku ozljeda u vrhunskom sportu. Alcaraz je nedavno zbog određenih u suštini sitnih problema otkazao nastup na turniru u Baselu, a to je za neke bio samo još jedan povod da se raspišu o toj njegovoj navodnoj sklonosti ozljeđivanju. Jedna inače kvalitetna regionalna Facebook stranica koja prati isključivo tenis (čiji su administratori upravo sportski novinari) čak je objavila pomalo dramatičan status u kojem su, između ostalog, pobrojane sve Alcarazove ozljede, a naravno da je potom povučena paralela i sa slučajom Rafaela Nadala. Idemo, dakle, vidjeti taj popis koji smo morali i malo modificirati jer sadrži nekoliko dezinformacija (npr. krivi opis ozljede).

Prva stvar koju odmah treba razjasniti je da grčevi nisu sportska ozljeda. O tome smo pisali odmah nakon tog susreta Alcaraza i Novaka Đokovića u polufinalu Roland Garrosa te istaknuli da oni često znaju biti samo fizička manifestacija nekih psiholoških ili emocionalnih procesa. Grčevi nisu ozljeda jer nakon njih ne nastaje trauma ili oštećenje i potpuno je promašeno dovoditi ih u kontekst ozljeda; oni, uostalom, nisu neuobičajeni za igrače koji prolaze kroz naglu fizičku, pa i emocionalnu transformaciju i najčešće s vremenom samo nestanu.

Tako dolazimo do toga da se taj popis bitno mijenja, ali čak i bez toga ispada da je Alcaraz u zadnje dvije sezone imao svega dvije ozljede zbog kojih je izbivao po nekoliko tjedana: prva je bila ta na kraju prošle sezone, zbog čega je morao mirovati pet-šest tjedana, a druga se dogodila neznatno kasnije, tijekom priprema za novu sezonu, zbog čega je morao propustiti Australian Open.

Alcarazov problem s ozljedama zapravo ne postoji. Barem ne zasad

Je li to nešto što treba brinuti? Nije, pogotovo ako stvari još stavimo i u kontekst.

Alcaraz je u posljednje dvije sezone prolazio upravo kroz tu naglu fizičku i emocionalnu transformaciju ili tranziciju, užasno je brzo stigao do vrha i nije nimalo čudno što taj proces nije prošao bez ozljeda. Tu se paralele mogu povući s Holgerom Runeom i Janikom Sinnerom, iako je bitno istaknuti da nijedan od njih nije imao nagli uspon kao Alcaraz. Obojica su zapravo tu fizičku tranziciju prolazili teže od Alcaraza, dobrim dijelom zato što su odabirali igrati i veći broj turnira; Rune je svako malo imao određenih fizičkih problema koji su ga sputavali (imao je i velikih problema upravo s grčevima, Sinner nešto manje), a Sinner je u posljednje dvije sezone predao ukupno osam mečeva. Nitko, međutim, nije pričao o tome da su dotični skloni ozljeđivanju, a kamoli da su se povlačile usporedbe s Nadalom.

Dugoročno razmišljanje

“Ozljeda se može dogoditi svakome”, rekao je Alcaraz u ožujku ove godine, referirajući se na te dvije ozljede, ali i generalno na razdoblje nakon osvajanja US Opena. “Ali kad sam analizirao situaciju sa svojim timom, zaključili smo da je jednako važno raditi prave stvari izvan terena, kao i na terenu. Tu nisam bio 100 posto posvećen. Pričam o odmoru, o tome da se dobro hraniš, o dodacima prehrani… Bilo je puno stvari koje možda nisam radio dobro. I zato sam zaključio da se trebam vratiti svojoj rutini, da trebam raditi sve te stvari koje sam prije radio da bih se vratio na svoju razinu.”

Alcaraz je u svega nekoliko rečenica objasnio preduvjete za nastanak ozljede, preduvjete koje su imali brojni prvi osvajači Grand Slama koji interes javnosti, medija i sponzora nisu (odmah) znali uskladiti s teniskim potrebama. A još je manje bilo čudno što se jedna dogodila na kraju sezone, ujedno i prve u kojoj je odigrao preko 70 mečeva. Sve ove ostale ozljede koje su se dogodile od veljače do kraja ove sezone u suštini nisu ozljede koje bi zahtijevale mirovanje od nekoliko tjedana. Radi se o sitnim problemima ili ozljedama koje se imaju potencijala pogoršati, ali razlika između Alcaraza i velike većine igrača s Toura ona je da je dotični — ponajprije zahvaljujući svom timu — skloniji dugoročnom razmišljanju.

Alcaraz je nakon povratka na Tour u veljači ušao u niz pobjeda koji je stao u tom finalu turnira u Rio de Janeiru; ondje je u trećem setu osjetio bol ili samo zatezanje u preponama i do kraja meča igrao kao što igraju poluozlijeđeni igrači. Donio je zatim pametnu i racionalnu odluku da propusti turnir u Acapulcu (koji se održavao samo tjedan dana kasnije, a označavao je i tranziciju na tvrdu podlogu), a otprilike dva tjedna kasnije ponovno je započeo niz pobjeda — osvojio je Indian Wells i taj je niz onda stao u tom polufinalu Miamija.

Je li onda morao propustiti Masters u Monte Carlu koji je bio na rasporedu samo 10 dana kasnije, što je ujedno zbog tranzicije na zemljanu podlogu jedna od najbolnijih točaka u kalendaru? Pa vjerojatno nije, ali kad nakon pauze od četiri mjeseca u 45 dana odigraš 20 mečeva i ipak si načet tim sitnim ozljedicama, onda možda nije glupo propustiti sljedeći turnir (koji je, usput budi rečeno, i jedini non-mandatory Masters).

Što se dogodilo nakon toga? Alcaraz je tjedan nakon Monte Carla igrao Barcelonu i ušao u novi niz pobjeda.

Promašena usporedba

Pogledajmo sada i sljedeće dvije tablice. Radi se o igračima koji su završili među top 10 u zadnje dvije sezone. Rekao bih i da su ovi podaci relevantni pokazatelj toga koliko je netko zbog ozljeda bio spriječen igrati; doduše, ne treba zaboraviti da su Đoković i ruski tenisači pojedine velike turnire propuštali iz neteniskih razloga, ali i to da bi Đoković ionako u ovoj fazi karijere propustio koji Masters (kao ovaj nedavni u Šangaju), pa i da je Daniil Medvjedev prošle sezone zbog operacije bruha propustio sva tri zemljana Mastersa.

Bitno je istaknuti da je Alcaraz na većini velikih turnira odlazio do samih završnica i da samim time nastaje jedan od preduvjeta da igrate manji broj turnira; pa ipak, glavni razlog zašto ima manji broj odigranih turnira od većine drugih top 10 igrača nisu ozljede, već upravo ta sklonost dugoročnom razmišljanju.

Nisu mu (uvijek) prioriteti kratkoročni rezultati i(li) bonus koji organizatori nude na manjim turnirima i upravo u tom svjetlu treba gledati i otkazivanje Basela. Na kraju krajeva, u posljednje dvije sezone predao je samo jedan meč, a propustio je četiri od ukupno 27 velikih turnira (uključujući sada i završni Masters); samo dva od toga bila su zbog ozljeda (tri ako, eto, računamo i taj Monte Carlo); lani je nakon dva osvojena turnira u nizu (Barcelona i Masters u Madridu) odlučio propustiti Masters u Rimu, baš zato da u što boljem stanju dočeka Roland Garros.

“Mentalno, da ću se umoriti od pobjeđivanja, od putovanja, ne brinem se zbog toga jer znam da se to meni neće dogoditi”, rekao je na ovogodišnjem US Openu. “Ono što me stvarno brine, ili što bi me moglo brinuti u budućnosti, jesu ozljede.”

Ozljede ga brinu i zato što Alcaraz uči upravo na primjeru svojeg idola Nadala koji veći dio svoje karijere — barem kad je u pitanju broj turnira koji je igrao, pogotovo na početku karijere — ipak nije razmišljao dugoročno. Naravno da svaki vrhunski profesionalac manje-više stalno igra kroz neku bol, ali Rafa je to odveo do ekstrema. To je ono što ga je učinilo velikim, ali i ono što ima svoju mračnu stranu.

Osim toga, trebala bi sad već biti i dobro poznata činjenica da Nadal ima kronično stanje koje je uzrokovalo niz drugih problema. Još 2005. dijagnosticiran mu je Muller-Weissov sindrom, vrlo rijetka bolest stopala zbog koje je odlučio mijenjati đonove na tenisicama, posljedično se dogodila i suptilna izmjena težišta tijela, što je onda pomoglo nastanak i tih brojnih drugih ozljeda. Upravo je zato potpuno promašeno Alcarazov slučaj uspoređivati s Nadalovim, a možda nije loše smetnuti s uma i to da je Rafa unatoč svim tim ozljedama uspio osvojiti 22 Grand Slama.

Sreća u nesreći

Znači li to da Alcaraz neće u budućnosti biti jedan od igrača kojima su (i) ozljede obilježile karijeru? Ne znači. Tenis je u međuvremenu postao još fizički zahtjevniji sport — što zbog kalendara, što zbog same prirode igre — a svakako treba imati na umu i to da Alcarazov fizički iznimno zahtjevni stil igre predstavlja određeni rizik za budućnost. Na kraju krajeva, može netko razmišljati dugoročno, ali sustav te jednostavno usiše, a možemo pričati i o tome da je sustav prevencije od ozljeda u vrhunskom sportu precijenjen jer je vrijeme oporavka često naprosto prekratko. Alcaraz je, uostalom, to iskusio i ove sezone, iako je (zasad) uspio izbjeći ozljedu na njenom samom kraju.

Svejedno, vidljivo je da u posljednjih mjesec-dva ne uživa biti na terenu, vjerojatno je i načet tim sitnim ozljedicama, a vjerojatno je došlo i do psihološkog zamora. Sreća u nesreći je ta da nije jedan od onih koji bi na pojedini turnir išli pokupiti bonus (možebitno i napraviti rezultat), a u kontekstu završnog Mastersa nije uopće loše to što je ispao u prvom kolu Mastersa u Parizu. Hoće li, međutim, taj prozor ili blok treninga i odmora biti dovoljni da se malo resetira, odnosno prikupi još malo snage i pruži nam još malo svoje čarolije na samom kraju sezone? Teško je reći.

Sigurno je samo to da taj Alcarazov problem s ozljedama zapravo ne postoji. Barem ne zasad.