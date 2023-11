Angeova pobjeda u porazu

Zadnji nastup Erica Diera za Tottenham bio je još u svibnju, kad mu je Ryan Mason dao dvije minute u pobjedi nad Crystal Palaceom. Mason je uskočio završiti sezonu nakon što je Antonio Conte dobio otkaz. Tottenham je prvo krenuo u eksperiment s Cristianom Stellinijem koji je, prema planovima koje je zamislio Daniel Levy, trebao zadržati ono što je valjalo u Conteovu pristupu, a riješiti se tenzija koje su se polako gomilale te postajale sve veći uteg u odnosima između Contea i svih ostalih u klubu. Stellini je imao dobar status u svlačionici i igrači su ga voljeli, godinama je surađivao s Conteom i Levy je s njim pokušao promijeniti stvari, ali da se ne poruši baš sve. Kad Levyjev utopijski plan nije upalio, u priču je uskočio Mason koji je sezonu završio u formacijama s četvoricom u zadnjoj liniji.

Baš je Eric Dier možda i najbolji primjer koliko se malo toga promijenilo između Contea i Stellinija. On je prošle sezone do 34. kola odigrao 32 utakmice, od čega 31 u početnom sastavu, a čak 29 puta je odradio svih 90 minuta na travnjaku. Mason mu je u 35. kolu protiv Palacea dao dvije minute, a u zadnja tri kola uopće nije ulazio u igru.

Sve do 34. minute utakmice protiv Chelseaja nije ga koristio ni Ange Postecoglou. Nije Dier bio ni ozlijeđen niti je imao ikakvih drugih problema, samo je bio u drugom planu. Od 12 utakmica ove sezone, pet puta je bio na klupi, šest puta niti u zapisniku i onda je protiv Chelseaja ušao nakon što je Cristian Romero dobio crveni karton.

Dier ima svoje kvalitete. Radi se o čovjeku koji je bio član svih mladih selekcija Engleske i koji je skupio 49 nastupa za A reprezentaciju, što je otprilike slično broju nastupa koji su u karijeri skupili Glenn Hoddle, Paul Ince i Teddy Sheringham. Koliko je to velik broj najbolje ilustrira činjenica da je Zvonimir Boban skupio 51 nastup za hrvatsku A reprezentaciju, a da Robert Prosinečki, Mario Stanić, Milan Rapaić i Dominik Livaković imaju po 49 ‘kapica’. Slaven Bilić ima manje (44), baš kao i Danijel Subašić (isto 44) i Alen Bokšić (40). Dier ima i 271 utakmicu u Premier ligi i nastup u finalu Lige prvaka.

Da se Chelsea nije sramotio, nego da je zabio iz prva dva napada, Postecoglou bi ispao budala. Ovako je ispao luđak

Međutim, Dierove su kvalitete iskoristive u formacijama s trojicom u zadnjoj liniji. U njima do izražaja dolazi to da ima jako dobar pregled igre i ‘mekanu’ dugu loptu, ali i to da je odrastao u Portugalu, gdje je učio drugačiji pristup igri u obrani u odnosu na svoje engleske suigrače. Dobro se kreće i otvara prostor prema aut liniji, čime širi teren i omogućava suigraču na boku da odlazi visoko. U formacijama s četvoricom natrag, međutim, do izražaja dolazi to da nema brzinu za pokrivanje dubine, da nije toliko dobar u zračnim duelima i da se teško snalazi na širokom prostoru.

Zbog toga ga ni Mason ni Postecoglou nisu koristili kad su prešli na sustav s četvoricom u zadnjoj liniji. Dier je dobar igrač, vjerojatno i bolji nego što šira javnost misli jer ne dolazi se slučajno do 50 reprezentativnih nastupa, ali nije stvoren za zadatke koje Postecoglou traži od stopera.

Sa štitom ili ne njemu

To nije spriječilo Postecogloua da s Dierom na travnjaku nastavi igrati na isti način. To bi se još moglo razumjeti, jer Dier zna čitati igru, a Micky van de Ven je daleko najbolji stoper u ovom stilu igre i njih dvojica mogu nekako krpati sredinu, pogotovo protiv Chelseaja koji nema klasičnu desetku niti se napadač nudi za primanje lopte. Međutim, već u 41. minuti utakmice protiv Chelseaja ozlijedio se Van de Ven i na njegovo je mjesto ušao Pierre-Emile Højbjerg, a onda je drugi žuti dobio Destiny Udogie, tako da je Tottenham je na stoperima ostao s rezervnim zadnjim veznim i čovjekom koji cijelu sezonu nije odigrao niti minute te s dvojicom igrača manje u polju.

Ni to nije bilo dovoljno da Postecoglou shvati kako je previše toga protiv njega i da adaptira svoj pristup. Tottenham je nastavio držati zadnju liniju na centru, ulazio je u pritisak prema lopti i pokušavao je maksimalno smanjiti vrijeme koje su Chelseajevi veznjaci imali na lopti.

U suštini, Postecoglou je počinio nogometno samoubojstvo.

Vjerojatno bi Tottenham izgubio i da se povukao na svoju polovicu. Igrati 40-ak minuta s dvojicom igrača manje ogroman je hendikep i niski blok vjerojatno ne bi izdržao. Ali takvo konvencionalno rješenje ti daje nekakvu teoretsku šansu, izlazak na centar ne daje niti to, jer je nemoguće braniti toliku dubinu s dvojicom igrača manje. Da, podizanjem zadnje linije smanjuje se aktivni prostor za igru i geometrija ima smisla. Ali problem je u tome što Chelsea s dvojicom viška prelako dolazi do slobodnog čovjeka koji ima poziciju otvorene lopte (gleda licem prema suparničkom golu) i može poslati dodavanje u dubinu, a Dier i Højbjerg nisu baš Kyle Walker i Joško Gvardiol, pa da mogu pokriti toliki prostor u povratnoj trci.

Međutim, Chelsea je griješio i svakom novom pogreškom udvostručavao legitimitet Postecoglouove odluke da maksimalno riskira.

Chelsea je na kraju iskoristio situaciju na terenu, ali Mauricio Pochettino se treba ozbiljno zabrinuti. Ljudi su dobili 4:1, upisali su važna tri boda kod dotad neporaženog suparnika, a dojam koji su njegovi igrači ostavili je katastrofalan. Ne samo da nisu nikako mogli riješiti prilično jednostavnu zagonetku koju im je postavio Postecoglou, nego su ih spasili centimetri iz VAR sobe. U situaciji u kojoj imaju vodstvo i dvojica igrača više, baš je Dier ostao sam na prekidu i sjajno je pogodio za poravnanje na 2:2, ali je ostao nekoliko milimetara u ofsajdu.

Postecoglou se odbio pomiriti s klasičnim scenarijem, odlučio je ostati uz svoju ideju i vratiti se sa štitom ili na njemu, a utakmica se razvijala tako da je u svojoj ludosti iz borbe izašao s jačom pozicijom od Chelseaja, koji je pobijedio.

Ponos među Spursima

Za početak, pokazao je da vjeruje u ono što igračima iz tjedna u tjedan govori. Vjerojatno je znao da bi svakako izgubio, pa je iskoristio situaciju da dokaže poantu, ali odlučio je riskirati i pokazati da neće odustati na prvom problemu. Tottenham ima svoje principe, njih se drži i s njima će poginuti, ako već treba ginuti. Vrlo je tanka linija između tvrdoglavosti i samopouzdanja, ali svaki ofsajd u koji su se Chelseajevi igrači upecali pojačavao je legitimitet Postecoglouove vjere da njegova momčad može iznijeti zahtjeve koji su bili pred njom.

Engleski mediji su redom prenijeli da je ozračje poslije utakmice bilo bolje u Tottenhamovoj nego u Chelseajevoj svlačionici. Højbjerg, Son Heung-Min i Oliver Skipp su u mix zoni govorili o borbenom duhu i zadovoljstvu predstavom koju su odradili u ovakvim uvjetima. Sva trojica su, onako vruća od utakmice, upotrijebila baš istu frazu: ponos. Bili su ponosni na svoje suigrače.

A Postecoglou je pokazao da je luđak. Tražio je od svojih igrača sve, ali on im je i dao sve. Nije se povukao, ni doslovno ni metaforički, niti je tražio alibije. Bio je naguran leđima uz zid, ali nastavio je dalje igrati na svoj način, bez straha i bez spuštanja glave.

Igrači to vole. Kad pričate s vrhunskim igračima, poseban naglasak stavljaju na takve trenere. Ima tu dio karizme i povjerenja koje dolazi iz dobrih rezultata te životopisa koji je trenere doveo do tako velikih klubova, ali ima i dio sebičnosti karakteristične za igrače. U najkraćim mogućim crtama, ako je trener spreman riskirati i ako neće odustati od ideje kad se susretne s prvim poteškoćama, onda je vrlo vjerojatno da neće odustati niti od njih samih kada upadnu u probleme. Tu se stvara povjerenje i veze koje će se pokazati u budućim stresnim situacijama, ali i u svakodnevnom radu u kojem će igrači pratiti trenera jer je dokazao da vjeruje u ono što iz tjedna u tjedan govori.

Pa čak i onda kad igrač sam ne igra i nije u prvom planu, kao Dier.

Tottenham je imao sreće — jer da se Chelsea nije sramotio, nego da je zabio iz prva dva napada, Postecoglou bi ispao budala. Ovako je ispao luđak.

Riskirao je, pokazao je posvećenost svojoj viziji, odlučio je završiti sa štitom ili na njemu, a za nagradu je dobio dodatnu mobilizaciju momčadi koja je završila utakmicu s osjećajem ponosa i još većim zajedništvom. A s obzirom na situaciju u kojoj se našao, to je maksimum koji je mogao izvući.