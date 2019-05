Bitka za pick and roll

Na početku svake utakmice najviše me zanimaju dvije stvari: prvo, kako su podijeljena defenzivna zaduženja ili tko koga čuva; drugo, kako koja momčad brani pick and roll. Ovo prvo je manje bitno i sklonije je fluktuacijama tijekom utakmice, ali na pick and roll obrani se često bazira kompletna defenzivna koncepcija momčadi. Uostalom, pick and roll, u većoj ili manjoj mjeri, u osnovi je svakog napada svake NBA momčadi te njena najčešće korištena akcija.

Prva utakmica finala Zapadne konferencije između Warriorsa i Trail Blazersa može se okarakterizirati kao bitka pikenrolanja. Kompletan Portlandov napad zasnovan je na pick i handoff igri između Damiana Lillarda i C.J. McColluma, a u zadnjih par utakmica nešto slično se događa i kod Warriorsa. Kao posljedica ozljede i izostanka Kevina Duranta, lopta je puno više kod Stepha Curryja na čijim je leđima većina tereta kreiranja Golden Stateovih napada.

Osim toga, Lillard i Curry su sličan profil strijelca. Obojica su pakleni tricaši, lakoćom kreiraju sebi šanse, potežu s devet metara, a protivnički treneri slažu taktiku protiv njih striktno se fokusirajući na zaustavljanje njihovog pick and roll napada. To najčešće postižu udvajanjem ili preuzimanjem koji za cilj imaju onemogućiti ovu dvojicu prvoklasnih scorera da dođu do prostora, i da se nakon korištenja bloka neometano dižu na šut.

Portlandova taktika iz prve utakmice ne samo da nije bila adekvatna za usporiti Curryja nego je bila pozivnica da im saspe 50 poena

Warriorsi su u skladu s tim složili taktiku za prvu utakmicu, ali zato Blazersi nisu.

Prva akcija Warriorsa na utakmici otkrila nam je da Blazersi uopće nemaju u planu udvajati Curryja niti switchati nego svog beka šalju preko bloka, a centra drže usidrenog gotovo pa u reketu.

Steph je promašio, ali izjava sukomentatora Marka Jacksona bila je vrlo indikativna: “Right away testing how they gonna defend the pick and roll, and thatˈs poor defense if you gonna sit back…”.

Neodrživa obrana

Kada je krajem druge četvrtine Curry iz slične akcije pogodio tricu, sukomentator Jeff Van Gundy je također apostrofirao neodrživu Portlandovu taktiku, i to par sekundi prije nego će Curry staviti novu tricu gotovo pa neometan: “They drop Kanter back… Get up to the screen so Curry can’t shoot pull-up”.

Portlandov trener Terry Stotts nije reagirao na kišu trica koju je nakon picka i handoffa isporučio Curry, iako su svi vidjeli da je takozvana drop taktika sa zonski postavljenim centrom neodrživa. Curry je jednostavno predobar šuter i zahtijeva udvajanje ili ga moraš preuzeti na picku. Mislim, doista pogledajte gdje u ovim situacijama stoji centar Enes Kanter dok Steph šutira. Gotovo pa da je u reketu.

Ne znam kojim idejama i analitičkim pokazateljima su se vodili Stotts i njegov stručni štab dok su pripremali taktiku za Warriorse, ali ako nekog trebamo prokazati zbog loše pripreme kao slabu točku u prvoj utakmici onda su to upravo oni. Kanter je dobio dosta kritika jer je on bio taj koji je stajao daleko od centra i ponovno se pojavila zajebancija zvana Kan’t play na njegov račun. Međutim, Kanter je odrađivao ono što se tražilo od njega, isto kao i rezervni centar Zach Collins, što znači da je sve ovo bilo Stottsovo maslo, a ne individualne pogreška igrače koji tobože zaboravljaju izlaziti na šut najboljem šuteru u povijesti.

Možda valja naglasiti da je Portlandova zonska obrana picka funkcionirala sjajno protiv Oklahome i da je to njihova standardna obrana u regularnoj sezoni, od koje minimalno odstupaju. Stotts je vjerojatno želio ostati vjeran identitetu i sistemu na koji su igrači naučeni. Pogriješio je, jer niti je ovo regularna sezona, niti je Curry Russell Westbrook iz prve runde. U playoffu si, možeš se i moraš prilagoditi ili umireš. Stotts je u prvoj utakmici upravo izgubio jedan život.

Udvajanje, ili njegove varijacije poznate i kao hedge, blitz ili show nisu standardni repertoar niti kod Warriorsa. Kao i Blazersi, i oni više preferiraju igrati zonski ili na preuzimanja. Međutim, za potrebe ove serije i prve utakmice odustali su od toga i prebacili se na udvajanje Lillarda i McColluma kada krenu kreirati iz picka ili uručivanja.

Prvaci su jednostavno odlučili ugasiti Portlandovo pikenrolanje slanjem svog centra skupa s bekom na agresivna udvajanja. Ovim su postigli dva cilja: izbili su loptu iz ruku najopasnijim suparničkim napadačima i natjerali su Portlandove centre da kreiraju, što im nije jača strana.

Agresivna obrana Warriorsa

Pokušao je Portland razviti svoj napad i kroz handoff ne bi li tako Lillard i McCollum eventualno dobili korak prednosti, ali opet su centri kod Warriorsa odrađivali sjajan posao i u startu razbijali svaki pokušaj. Portlandovi bekovi zabijali su se u gužvu, šumu tijela i pokušali finiširati ili baciti dodavanje iz nemogućih situacija. To je Portland dovelo do 21 izgubljene lopte čime se Dubsima itekako isplatila hiperagresivnost.

Pred nama je potencijalno zanimljiva druga utakmica posebno ako se Stotts odluči ipak prilagoditi i braniti Curryja u skladu s njegovom reputacijom. Portlandov trener nije bio sretan kad je nakon utakmice dobio pitanje je li zonska obrana picka održiva protiv Curryja, pri čemu je novinar ukazao na činjenicu da su Rocketsi imali uspjeha prilikom udvajanja. Stotts je reagirao poprilično zajedljivo i arogantno konstatacijom (za koju se kasnije i ispričao) o Curryjevih 33 poena u drugom poluvremenu šeste utakmice čime je valjda želio ukazati da prave obrane protiv Curryja nema.

I u pravu je. Curry je transcendentalni igrač koji će uvijek naći način da te baci u očaj i dobije utakmicu. Ali nitko ni ne očekuje od Portlanda da zaustavi Stepha. I puno bolje defenzivne družine od Blazersa nisu uspjele u tome. Od Portlanda se zapravo samo traži da pokuša Curryju otežati, usporiti ga, a to Blazersi u prvoj utakmici nisu uspjeli.

Taktika iz prve utakmice ne samo da nije bila adekvatna za usporiti Curryja nego je de facto bila pozivnica da im saspe 50 poena. Svjestan je toga i Stotts, zna i tko je krivac za to, zato i takva reakcija nakon utakmice.

Inače, Blazersi se nisu loše držali sve do zadnje četvrtine u ovoj utakmici. Usprkos svim Portlandovim problemima, na kraju treće je bilo samo +6 za domaćine, što potencijalno znači da Portland ima prostora za napredak.

Da sam na Stottsovu mjestu i da tražim područja na kojima mogu maksimizirati svoje šanse fokusirao bih se na nekoliko stvari. Prvo, agresivnije bih igrao na picku iako to Blazerse, ako su neuigrani, može dovesti do novih problema jer će reket biti prazniji a korneri na trici ranjiviji. Warriorsi su majstori za iskoristiti takve situacije.

Portlandov prostor za napredak

Ako Stotts odluči ostati vjeran taktici iz prve utakmice barem bih na Curryja stavio Moea Harklessa, koji je od svih igrača Blazersa najopremljeniji da trči preko bloka za Curryjem jer je najduži, a upravo dužine i brzine nedostaje Lillardu i McCollumu.

Drugo, odradio bih neke rotacijske zahvate. Iz startne petorke bi povukao Al-Farouqa Aminua, a ubacio bih Rodneyja Hooda kao dodatnog šutera i kreatora koji su mi neophodni za razbiti tip obrane koji igraju Warriorsi. Osim toga, Kantera bih koristio početkom parnih četvrtina kada njegove defenzivne manjkavosti manje dolaze do izražaja protiv rezervi.

Konačno, treće, insistirao bih na nekim stilskim elementima u napadu koji su Blazersima donosili rezultate u prvoj utakmici. Prvenstveno raniji ulasci u napad kroz ultravisoki pick and roll, a onda i na counterima bekova i visokih igrača protiv agresivne obrane Warriorsa.

Naravno, ništa od ovoga neće biti važno ako Lillard i McCollum opet budu šutirali 11/31 iz igre kao u prvoj utakmici. Posebno nam je dužan Lillard kojeg čekamo da se pojavi još od serije s Oklahomom. Ovaj Portland svoje utakmice igra s dosta ponosa i prkosa i neće se olako predati. Jedna atomska predstava njenog vođe Lillarda, po mogućnosti već večeras, može biti dovoljna da zakomplicira stvari.