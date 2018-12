Bombardiranje

Povijest će pamtiti ovogodišnji Crveni derbi. Liverpool je najljućeg rivala izbombardirao s 36 udaraca prema golu ili čitavih jedan posto od svih šutova u Premier ligi ove sezone. Najviše koliko je gostujući tim dopustio otkad postoje službena mjerenja. Tri su završila u mreži Davida de Gee i vratila momčad sa Anfielda na vrh prvenstvene ljestvice.

Dominantnom predstavom izmamili su pohvale Josea Mourinha, koji nije krio oduševljenje “nogometom od 200 milja na sat”. Bjesnilo u igri domaće ekipe podsjetilo je portugalskog stručnjaka na njegov rad u Portu, koji je u tom trenutku imao najbolju defenzivnu tranziciju na svijetu. Inter je bio disertacija kada je postavljena obrana u pitanju, a Real Madrid s mladim Cristianom Ronaldom i Karimom Benzemom njegovo viđenje savršenog kontranapada. Manchester United? Tabu. Problematični sin u obitelji na čiji spomen se po svaku cijenu pokušava promijeniti tema.

“Pokušavam analizirati stvari prije nego što preuzmem klub”, izjavio je jednom prilikom Mourinho. “Ali zapravo sve možete znati tek kad ste unutra. Prva je sezona jako teška i pogreške su normalne. Uživam u drugoj sezoni jer u drugoj sezoni ne ponavljam pogreške. Mislite da znate igrače, ali zapravo ih ne znate dovoljno dobro. Upoznati ih možete samo kad ih imate u dobrim i u lošim situacijama. Mijenjati ih možete samo kad ih upoznate.”

Redsi su definitivno prestali igrati za raju i zenamarivati taktiku. Klopp ove sezone sjajno koristi širinu rostera

U svojoj trećoj sezoni na klupi Manchester Uniteda, nakon pet prijelaznih rokova i potrošenih skoro pola milijarde eura na pojačanja, Mourinho će priznati da je ova ekipa još uvijek daleko od onih kakve je ranije vodio. Niko ne zna gdje je nestao alkemičar koji je u kratkom vremenskom periodu novac nepogrešivo pretvarao u trofeje. Za stranca u vlastitoj koži pogreške su postale svakodnevnica, mijenjanje navika igrača znanstvena fantastika.

Na Anfieldu je pokušao primijeniti recept zahvaljujući kojem je u protekle dvije sezone uspio ostati neporažen. Duboki blok, petorica igrača u zadnjoj liniji koji su trebali eliminirati prostor koji Liverpool toliko voli napadati i preskakanje presinga dugim loptama na Romelua Lukakua koji potom traži Marcusa Rashforda iza leđa odbrane. Konačni je ishod ironično skandiranje “Don’t sack Mourinho!” domaćih navijača koje je pratilo još jednu patetičnu predstavu njegove ekipe.

Klopp razbio Mourinhovu obrambenu strukturu

U jednoj stvari, najvažnijoj za ovaj United, Mourinho je, čini se, konačno prelomio — Paul Pogba je problem, a ne rješenje.

Treću utakmicu zaredom ostavio ga je na klupi. Pridružio mu je i Anthonya Martiala nakon što je procijenio da mu najbolji strijelac kluba ove sezone u Premier ligi ne treba u još jednom lovu na ‘nulu’. Za najskuplje ovoljetno pojačanje, brazilskog veznog igrača Freda, nije našao mjesto ni na klupi. Bez najboljih igrača na terenu, sa stilom igre koji je u suprotnosti s njihovim navikama, United je autsajder koji mora strahovati za bodove gdje god da se pojavi. A sudbina je tešku situaciju u kojoj se nalaze spojila s jednom od najboljih Liverpoolovih predstava pod vodstvom Jürgena Kloppa.

Redsi su definitivno prestali igrati za raju i zenamarivati taktiku. Njemački stručnjak ove sezone sjajno koristi širinu rostera koji ima na raspolaganju da bi odgovorio specifičnim zahtjevima koje suparnici stavljaju pred njegovu ekipu. Ahilovu petu svoje vizije nogometa u vidu dubokog bloka u jučerašnjem derbiju riješio je asimetričnom postavkom kojom je opteretio najslabiju točku suparničke odbrane i razbio obrambenu strukturu čovjek-na-čovjeka tipičnu za Mourinhove timove. Ashleya Younga na lijevom beku napadali su Mohamed Salah i Sadio Mane.

Klopp najboljeg strijelca lige iz prošle sezone sve češće koristi kao centralnog napadača, obično u formaciji 4-2-3-1 sa Xherdanom Shaqirijem na desnom krilu. U posljednjih 10 premierligaških utakmica, Salah je šest puta igrao devetku. Tri od preostale četiri utakmice su derbiji protiv Manchester Cityja, Chelseaja i Arsenala, u kojima je Klopp bio skloniji birati defenzivno stabilniju formaciju 4-3-3.

Protiv Uniteda je našao sredinu pomicanjem Manea na desno krilo i uvođenjem Nabyja Keïte u vezni red. Bekovi Andy Robertson i Nathaniel Clyne, kome je ovo bio tek treći start od početka prošle sezone, davali su širinu. Roberto Firmino dobio je potpunu slobodu između linija i katalizirao akciju za vodeći pogodak.

Mourinho mijenja, Klopp jedva dočekao

Nakon auta sa lijeve strane, Fabinho koristi pasivnost suparničke odbrane i s par koraka unatrag prije Firminova pasa u sredinu kupuje dodatno vrijeme na lopti. Koncentrirana na događanja uz aut-liniju, Unitedova je obrana potpuno nespremna za lob-pas koji slijedi.

Izoliran na desnoj strani, Mane koristi Youngov pad koncentracije, utrčava u prostor izmeđuDe Gee i zadnje linije i svojoj ekipi donosi prednost. Kloppov plan je funkcionirao, priučeni bek je popustio pod pritiskom.

Alissonov poklon gostima omogućava da dođu do izjednačenja, nakon čega Mourinho prvi reagira. Početkom drugog poluvremena umjesto Dioga Dalota u igru uvodi Marouanea Fellainija u nadi da će se sa dodatnim veznim igračem na terenu njegova ekipa bolje nosili sa intenzitetom u Liverpoolovoj igri, ali domaćini su i dalje bili suviše brzi, jaki i agresivni. Bez obzira na promjenu, gosti im nisu mogli parirati.

Mourinhova promjena formacije ostavila je ranjivom Unitedovu zadnju liniju, što je Klopp jedva dočekao. Nešto više prostora pred De Geinim golom omogućilo je uvođenje Shaqirija umjesto Keïte, prelazak na 4-2-3-1 i okretanje rezultata u korist njegove ekipe. Omaleni Švicarac, koji je ovo ljeto za 15 milijuna eura stigao iz Stoke Cityja s kojim je ispao u niži rang, riješio je utakmicu dvama pogocima i izrastao u junaka najvećeg engleskog derbija.

No, za trenera koji ne vidi smisao u životu bez truda Shaqiri je puno više od toga. On je njegov odraz u ogledalu i odgovor na kritike upućene iz suparničkog tabora. Nositelj vrijednosti koje Nijemac pokušava instalirati u svoje igrače. Možda nisu pametni poput Einsteina i ne koštaju stotine milijuna eura, ali ih ništa neće spriječiti da uživaju u izazovu i daju sve od sebe u pokušaju da budu što bolji, jer to je sve što traže i čemu se nadaju.

Ogromna je to razlika u životnoj filozofiji u usporedbi s onime koji bijegom od odgovornosti stvara toksično okruženje i dopušta egu da stvara neprijatelje ondje gdje ih ne smije biti.