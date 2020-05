Broz (ni)je bagatela

Bagatela. Do prije par mjeseci to je bilo najbolji opis klauzule koju u svom ugovoru s Interom ima Marcelo Brozović.

Kako je potvrdio i njegov agent Miroslav Bičanić, Brozoviću u ugovoru stoji odštetna klauzula u iznosu od 60 milijuna eura koja treba biti aktivirana između 1. i 15. srpnja. Ukratko, taj prozor od 15 dana u praksi daje Brozoviću mogućnost da upravlja svojom karijerom i da sam odlučuje o tome gdje će igrati, iako ga ugovor s Interom veže sve do 2022. Ako nađe klub koji će ga platiti 60 milijuna eura, može otići iz Intera po fiksnoj cijeni; i to cijeni koja na sebi nosi velik znak popusta, s obzirom na to da je u aktualnoj sezoni 16 igrača u ligama Petice napravilo transfer koji je veći od 60 milijuna eura.

Od nekih od njih Brozović je naprosto bolji nogometaš. U aktualnoj sezoni Serie A ima 68,7 dodavanja po utakmici, što ga čini drugim u ligi iza Napolijeva Fabiána Ruiza. Ostvario je pet asistencija, ima 1,5 ključnih dodavanja i daje 5,9 točnih dugih lopti po utakmici, čime je debelo prvi među svim veznim igračima u Serie A. Prvi vezni igrač iza njega je Radja Nainggolan s 4,6 dugih lopti po utakmici, a tek kad uzmemo u obzir da Miralem Pjanić ima 66,3 dodavanja, dvije asistencije, 1,3 ključna dodavanja i 3,4 točne duge lopte po utakmici i da u svim kategorijama malo zaostaje za Brozovićem, tek onda možemo do kraja shvatiti koliko dobar posao u organizaciji igre Marcelo odrađuje.

Osim toga, posao odrađuje i u obrani. Na Svjetskom prvenstvu u Rusiji je pokazao kako je potpuno sazrio, odradio je cijelo prvenstvo bez ijedne pogreške i fantastično je čuvao leđa Luki Modriću i Ivanu Rakitiću. U Interu nema baš takvu striktnu ulogu krpanja rupa i nije toliko defenzivno orijentiran, ali svejedno ima 2,4 starta i 1,3 presječene lopte po utakmici; u obje kategorije je među 10 najboljih igrača u ligi.

S 27 godina Marcelo Brozović je potpuno zreo igrač. Spreman je za iskorak u elitu i u nekom normalnom kontekstu bi 60 milijuna eura za njega bila potpuna bagatela

Međutim, Brozovićeva najjača strana vjerojatno nije tehnika koja mu omogućava da se nametne kao odličan organizator igre, a možda ni fizička snaga i izdržljivost što su prve stvari koja upadaju u oči kad ga gledate. Jednako kao što zbog količine trke koju odradi propustite vidjeti koliko je postao dobar u organizaciji napada, isto tako količina kretanja maskira koliko se Brozović zapravo dobro kreće, što mu je možda i najbolja karakteristika. Sjajno čita prostor, ima jako dobar osjećaj za nalaženje slobodnih zona i, osim što je sposoban dodati onamo gdje vidi slobodan prostor, često tu percepciju prostora koristi kako bi kretnjom bez lopte odvukao suparnika,što suigračima otvara koridore napada koje mogu iskoristiti.

Ta ga sposobnost, uostalom, često dovodi i u završnice napada. Ove sezone je zabio tri gola, a ima i 1,9 udaraca po utakmici, što sugerira da je konstantno opasan upravo zato što može napasti iz drugog plana.

Pad tržišta

Brozović je ključni kotačić Intera koji gradi Antonio Conte. S njim na terenu trener ima kompletnog veznog igrača na kojem se može temeljiti igru, nekoga tko će organizirati napad i pokriti prostor u obrani jer nevjerojatno dobro čita prostor, a istovremeno je i tehničar i trkač koji je moćan u duelu. Posebno u Conteovu sistemu, koji ima specifične zahtjeve od veznih igrača, Brozović može sve. Propustio je samo dvije utakmice u Serie A — jednu zbog akumuliranih žutih kartona i jednu zbog ozljede gležnja, a u utakmicama protiv Milana i Lazija je čak dobio i kapetansku vrpcu. Ako stvari ogolimo do kraja, Brozović je Conteu taktičko rješenje jer mu donosi polivalentnost koju može koristiti ovisno o kontekstu suparnika protiv kojeg igra i igračko rješenje jer ima superiornu kvalitetu i jedan je od najboljih veznih igrača u Serie A.

U tom kontekstu, jasno je kako Inter niti ne pomišlja prodati Brozovića.

Analogno tome, svatko tko želi Brozovića ima jedinstvenu priliku uzeti ga u prvoj polovici srpnja bez da se išta pita Contea ili Inter, a najbolje od svega je to što ga se može uzeti po diskontnoj cijeni — jer ako je Tottenham platio Tanguyja Ndombéléa 60 milijuna eura, a Bayern Lucasa Hernándeza 80 milijuna, Brozović bez problema ulazi z taj rang.

Međutim, tu se stvari kompliciraju zbog aktualne situacije.

Za početak, ugovor je jako specifičan i Inter se zaštitio tako što se klauzulu može aktivirati u jako kratkom razdoblju. U vremenu kad još ne znamo kako će izgledati prijelazni rok, kada nema informacija kako će UEFA točno regulirati odnose na relaciji stari klub-igrač-novi klub i koje će lige uopće završiti natjecanje do 15. srpnja kako bi mogle planirati iduću sezonu, tih 15 dana je jako kratko.

Druga stvar je što je 60 milijuna trenutno puno više novca nego što je bilo prije nekoliko mjeseci. Transfermarkt je srezao cijene igračima, a pad iznosa odšteta je sasvim logična posljedica krize u kojoj se nalazi nogomet i cijela industrija povezana s nogometom. Brozović je još uvijek najskuplji hrvatski nogometaš po Transfermarktovoj procjeni, ali 60 milijuna eura u tom kontekstu više nije bagatela. Sada to postaje sasvim solidna cifra.

Od pomoćne radne snage do nositelja

Za Brozovića su to loše vijesti. Ne znači nužno da bi on prihvatio svaku ponudu koju bi dobio; možda bi mu ostanak u Interu bio najpametnija odluka ako bi Conte dobio još resursa za izgradnju momčadi, ali u ovoj situaciji ponuda će sigurno biti manje, a to za Brozovića znači manju mogućnost izbora i gubitak dijela kontrole nad vlastitom karijerom.

Po svemu prikazanom, Brozović je spreman za iskorak u samu elitu koja puca na osvajanje Lige prvaka, onaj rang klubova za kojima Inter u ovom trenutku zaostaje barem pola koraka.

Još važnije, Brozovićeve igračke karakteristike pokazuju da bi se mogao prilagoditi u različite klubove. Na Svjetskom prvenstvu u Rusiji je dokazao da može surađivati sa suigračima koji su veće zvijezde od njega, da može raditi za njih i da može držati koncentraciju izbjegavajući pogreške, a to je iznimno bitno za ulogu koju će preuzeti u novom klubu. Kvalitetu za nešto više sigurno ima, jer Brozović posjeduje nevjerojatno rijetku kombinaciju tehničkih i fizičkih kapaciteta nadopunjenih odličnom percepcijom prostora. Kompletan je igrač koji radi razliku i u napadu i u obrani, a njegove su kvalitete vjerojatno i dosta veće od onoga kakvima ih ljudi doživljavaju jer puno toga radi suptilno i nenametljivo, tako da padaju u drugi plan.

Ponekad su znale padati u drugi plan i zbog Brozovića samoga.

Prije otvaranja Svjetskog prvenstva u Brazilu ponavljao je kako mu je baš svejedno igrao za kadete Hrvatskog Dragovoljca ili finale Svjetskog prvenstva. I to je super ako želiš impresionirati kvartovski kafić ili ekipu u kockarnici; u realnom svijetu, međutim, sve utakmice nisu iste i traže različit pristup i potrebnu razinu ozbiljnosti jer ne možete igrati na vrhunskoj razini ako ćete svemu pristupati kao da igrate za kadete. Broz je to shvatio, odrastao je i od pomoćne radne snage je postao nositelj Interove igre. Dobio je stabilnost i prestao je griješiti, a to je ono što je dalo puni smisao pretrčanim kilometrima —kao protiv Engleske u polufinalu Svjetskog prvenstva kad je pretrčao 16,3 kilometara, što je najveća udaljenost koju je ijedan igrač prešao na turniru.

S 27 godina Marcelo Brozović je potpuno zreo igrač. Spreman je za iskorak u elitu i u nekom normalnom kontekstu bi 60 milijuna eura za jednog od najboljih igrača Serie A bila potpuna bagatela. Njegova nesreća je što je trenutak za taj iskorak došao u najgorem mogućem trenutku, kad je nogomet u krizi i kada se tržište transfera mora prilagoditi situaciji u kojoj se nalazi cijeli svijet, što itekako utječe na Brozovićevu budućnost.