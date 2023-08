Broz u Obećanoj zemlji

Svi su ga htjeli, ali on je htio samo nas. Tom je rečenicom Al Nassr predstavio Marcela Brozovića koji je napustio Inter i prešao u Saudijsku Arabiju za plaću koja se, navodno, penje do razine od 100 milijuna eura u dvije sezone.

Za usporedbu, Brozović je za Inter odigrao 330 utakmica u kojima se etablirao kao jedan od ključnih igrača talijanskog giganta. Osvojio je scudetto, dvaput je dizao Coppu i igrao je finale Lige prvaka. Dapače, u tom je finalu bio i Interov kapetan, a to je još jedan dokaz statusa. Da bi Brozović u Interu zaradio 100 milijuna eura — uključujući u sumu ovih osam i pol godina koje je već odradio — morao bi igrati još barem osam sezona, a vjerojatno i više, jer bi u jednom trenutku plaća počela opadati. Ono što bi u Interu trebao skupljati više od 15 godina igrajući na visokoj razini, u Saudijskoj Arabiji će dobiti za dvije sezone.

U tom je kontekstu jasno zašto je Brozović htio Al Nassr. Je li htio “samo njih” je najmanje bitna stvar; na kraju je napustio Inter i predstavljen je kao novo pojačanje momčadi u kojoj igra Cristiano Ronaldo. Puno zanimljivija je stvar jesu li ga htjeli svi. I tko su uopće to “svi”.

Prošle je sezone odšteta od 50 milijuna eura ili više plaćena za 19 igrača. Najskuplji od svih je bio Enzo Fernández, zadnji vezni. Na četvrtom mjestu je bio Aurélien Tchouaméni, a na šestom Casemiro, obojica klasični zadnji vezni. Među tih 19 je još jedan zadnji vezni, Kalvin Phillips za kojeg je Manchester City dao točno 50 milijuna eura. Na popisu igrača plaćenih 50+ milijuna eura su se — uz Fernándeza, Tchouaménija, Casemira i Phillipsa — našla još petorica stopera, lijevi bek, dva lijeva krila, dva desna krila i petorica napadača.

Što ovaj prelazak znači za Brozovićevu formu, a onda i za hrvatsku reprezentaciju? Na ta je pitanja trenutno nemoguće odgovoriti

Ali stvar je u tome da je 10. najskuplji napadač prošle sezone bio Sébastien Haller za kojeg je Borussia Dortmund dala nešto više od 30 milijuna eura, a 20. je Roman Jaremčuk za kojeg je Club Brugge isplatio Benfici 17 milijuna eura. Čak i 50. najskuplji napadač nešto vrijedi: Rayo Vallecano platio je Raúla de Tomása malo preko osam milijuna eura. Isto važi i za stopere. Wesley Fofana i Matthijs de Ligt su na vrhu, ali je 10. najskuplji stoper prošle sezone koštao 35 milijuna eura, onaj 20. je otišao za 18 milijuna, a onaj 50. za 7,8 milijuna.

Problem sa zadnjim veznima je taj što nema te srednje razine. Imate Fernándeza, Tchouaménija, Casemira i Phillipsa koji idu za 50+ milijuna eura i koji su elita, a onda dolazi rupa. Već 10. najskuplji zadnji vezni iz prošle sezone je Leander Dendoncker kojeg je Aston Villa kupila za 15 milijuna eura. To je odlična ilustracija stanja na tržištu na poziciji zadnjeg veznog. Želiš li talenta kao što su Fernández i Tchouaméni, moraš dati 100-tinjak milijuna eura. Želiš li čak i nekoga s 30 godina koji je potvrđen na najvišoj razini, to košta 70 milijuna eura, kao što je to slučaj kod Casemira. Ali već onaj 10. po vrijednosti — tamo gdje na stoperskoj, napadačkoj ili krilnoj poziciji igrači koštaju preko 30 milijuna — dođe tek 15-ak milijuna.

Omjer ponude i potražnje

Kvalitetni zadnji vezni igrači naprosto su deficitarna roba.

Radi se nogometašima koji u ovoj fazi evolucije igre imaju imperativ kompletnosti; moraju imati trkačke kapacitete jer se od njih očekuje da pokrivaju ogroman prostor u tranziciji, moraju imati fizičku snagu kako bi mogli osvajati duele u obrani, a paralelno moraju imati tehniku i čitanje igre kako bi mogli graditi napade. Na najvišoj razini nogometa ne možete više imati zadnjeg veznog koji je umjetnik, ali ne trči i ne možete imati zadnjeg veznog koji trči, ali ne može iznijeti loptu. Danas zadnji vezni mora istovremeno imati karakteristike i Andree Pirla i Gennara Gattusa, a rijetki su oni koji mogu pomiriti oba segmenta.

Oni koji nisu natprosječni u oba elementa ti i ne trebaju, pa zato i jest rupa nakon elite. Hrpa je onih koji mogu lupati dijagonale, ali ne brane, ili oni koji oduzimaju loptu, ali je ne mogu provući do krila ili desetke, a oni — usprkos tome što su elitni u jednom segmentu — ne probijaju plafon od 20-ak milijuna eura jer im nedostaje kompletnosti za one najbolje klubove koji to mogu platiti.

Možda je i najbolji primjer Declan Rice. Riječ je o Englezu koji ne zatrpava prostor za strance, sa samo 24 godine već ima 43 nastupa za reprezentaciju i prodavač ima solidan budžet tako da ne treba prodavati za sitniš, što je podiglo cifru koju Arsenal moraoistresti za njega. Ali zadnji vezni iz prvog razreda danas košta 100-tinjak milijuna eura, a iz drugog razreda ne možeš izabrati nekog kompletnog jer ih naprosto nema. Omjer ponude i potražnje diktira da oni najbolji koštaju stvarno puno, a da drugi nisu toliko atraktivni.

U tom kontekstu, možda nisu baš svi htjeli Brozovića, ali mnogi su sigurno vidjeli šansu da se pojačaju njime.

Chelsea je prošle sezone uzeo Fernándeza, Real Madrid ima Tchouaménija, a Manchester United je uložio u Casemira. City je pokriven s Rodrijem, Liverpool s Fabinhom i sad se Arsenal zatvara s Riceom. Ali svi drugi su praktički u potrazi za pojačanjem na toj poziciji, uključujući i Bayern koji bi volio napadački osloboditi Joshuu Kimmicha ili Barcelona kojoj Frenkie de Jong ne funkcionira najbolje kao solo šestica u formaciji 4-3-3. Paris Saint-Germain se s tom pozicijom već godinama muči već, Juventus i Atlético Madrid su isto bez čvrstog rješenja, a Tottenham nema niti centralnog veznjaka koji može donekle uspješno glumiti zadnjeg veznog kao što to rade Kimmich, Marco Verratti ili Koke. To su sve redom bogatiji klubovi od Intera i klubovi kojima bi Brozović bio pojačanje.

Pitanja na koje je nemoguće odgovoriti

Pomalo je ironično da se zapravo konstantno vraćamo na novac. Mjerimo globalnu potražnju na pozicijama kroz prizmu plaćenih odšteta, a eventualne destinacije za Brozovića filtriramo prema onome tko je dovoljno financijski moćan da ga kupi. A Brozović je novac dobio, i to novac kakav nije mogao dobiti nigdje u Europi.

Propušta li nešto zbog toga? Pa vjerojatno propušta.

Iako je nakon ozljede u utakmici protiv Austrije imao nešto slabiju sezonu, riječ je o igraču koji je godinama jedan od zvijezda Serie A. Riječ je o jednom od najboljih dodavača u ligama Petice i jednom od najboljih defenzivaca na otvorenom prostoru. Njegove trkačke sposobnosti su izvan svih standardnih distribucija, a jako dobro čita igru. Najveći klubovi danas od igrača obično traže i dodatne stvari, poput komunikativnosti prema medijima i neopterećenosti porocima jer svako pojačanje je poseban marketinški projekt koji mora sam sebe isplatiti, ali Brozović je fantastičan igrač. Zapravo, jedan od najboljih na svijetu na poziciji zadnjeg veznog i definitivno ulazi u elitu, tako da su ga sigurno htjeli mnogi i mogao se još godinama boriti za najsjajnija nogometna odličja.

On se odlučio za Saudijsku Arabiju i za novac koji mu je Al Nassr stavio na stol. Je li htio samo to ili se druge stvari jednostavno nisu poklopile, više nije ni bitno. On je svoju odluku donio, a u današnjem nogometu se ionako sve konstantno vraća na novac.

Iz perspektive hrvatske javnosti ostalo je otvoreno samo jedno pitanje – što ovaj prelazak znači za Brozovićevu formu, a onda i za hrvatsku reprezentaciju?

Na ta je pitanja trenutno nemoguće odgovoriti. Saudijska liga nije ni blizu europskim natjecanjima i teško da će Brozović dobiti natjecateljski podražaj kakav je imao u Serie A. To je, valjda, svima jasno. Ali tko zna što će biti za godinu, dvije ili tri? Public Investment Fund je u svega dva mjeseca od četiri kluba napravio parkiralište za svjetske nogometne zvijezde, uključujući i Brozovića. Tko može garantirati da to dogodine neće biti šest takvih klubova? Ili devet? Ili da neće dovesti trenere koji će podignuti razinu igre tako da liga u jednom trenutku zaista postane kompetitivna?

Ili, s druge strane, da Mohammada bin Salmana neće nešto ‘prebaciti’ i da sve ove zvijezde već idućeg ljeta neće biti natrag u Europi?

Jedino sigurno je to da je Marcelo Brozović počeo novo poglavlje svoje karijere. U doba kad su zadnji vezni deficitarna roba na tržištu i kad nekoliko klubova iz samog vrha europskog nogometa tu ima problem, on je odlučio prihvatiti Al Nassrovu ponudu i uzeti 100 milijuna eura.