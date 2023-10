City je drugi svijet za United

Točno 3.976 dana. Toliko je prošlo otkako je Jonny Evans zadnji put nosio dres Manchester Uniteda u utakmici protiv Manchester Cityja. Tada mu je stoperski partner bio Rio Ferdinand, na klupi je sjedio Sir Alex Ferguson; s druge strane su bili Mario Balotelli i Sergio Agüero, a Roberto Mancini je kasnije uveo Edina Džeku.

Gotovo 11 godina kasnije Evans ponovo igra mančesterski derbi. Igrač koji je prošle sezone ispao s Leicesterom i koji je u United došao samo kako bi trenirao s rezervama dobio je startno mjesto u momčadi, a s njim i zadatak da zaustavi Erlinga Haalanda.

Nije problem u Evansu. Problem nije bio u njemu čak niti kad je 2011. početkom drugog poluvremena zaradio crveni karton i omogućio Cityju da ode s 1:1 na 6:1. To je u tom trenutku bila velika sramota za Fergusonov United i tražio se krivac na kojeg se može svaliti odgovornost, ali Evans je uvijek bio korektan stoper. Bio je veliki borac i dobar karakter, a otežavajući faktor za karijeru u Unitedu bila mu je činjenica da se nogomet već počeo mijenjati. Da je to bilo par godina ranije, možda ne bi toliko do izražaja dolazilo da mu nedostaje brzine i agilnosti, lakše bi se oslonio na svoju snagu i dominirao bi kaznenim prostorom. Međutim, stoper u Unitedu mora zadnju liniju podignuti visoko prema centru i mora organizirati napade, a Evans se tu nije snalazio.

Zato je činjenica da Evans u 2023. ponovo počinje mančesterski derbi jedina stvar koju zapravo morate znati o trenutnom stanju Manchester Uniteda. Nema bolje ilustracije Unitedovih organizacijskih problema od toga da se nakon milijardu i pol potrošenih eura oslanjaš na 35 godina starog stopera koji je otpisan još 2012. Potrošio si cijelo desetljeće, lutao si od Davida Moyesa preko Louisa van Gaala, Joséa Mourinha, Olea Gunnara Solskjæra i Ralfa Rangnicka do Erika ten Haga, da bi na kraju najbolje što možeš smisliti bio povratak na Jonnyja Evansa.

City je s Guardiolom i oko njega izgradio moćni stroj, a United je prosipao resurse, lutao i naslijepo pokušao nešto pogoditi bez da je znao što uopće traži

Najtragičnije je to što je stavljanje Evansa u prvi sastav odluka koja donekle ima smisla, jer on barem pokazuje liderske osobine i borbenost. Protiv Burnleyja i Brentforda je odigrao jako dobre utakmice, čak je i protiv Sheffielda bio solidan u postavljanjima, iako je uzeo samo tri od devet svojih duela. Međutim, City nije Burnley ni Brentford jednako kao što Haaland nije Bryan Mbeumo ni Zeki Amdouni. Razlika stane u samo jednu razglednicu: koliko je brzo Haaland reagirao na lopti koju je André Onana odbio nakon Rodrijeva udarca prije nego je poslužio Phila Fodena za 3:0. Haaland je u trenutku udarca bio metar iza Evansa na rubu kaznenog prostora, a sekundu kasnije je prihvatio loptu na petercu, ostavivši Evansa sedam-osam metara iza sebe.

To je najbolji pokazatelj kolika je trenutna razlika između Uniteda i Cityja.

Novac nije u pitanju

Da, City je dobio 3:0. Da, City je dominirao posjedom i imao je 21 udarac na suparnički gol. Da, Cityju je ovo peta pobjeda u zadnjih šest utakmica protiv Uniteda. Da, City je triput zaredom osvojio Premier ligu i prvi je favorit za ovosezonsku titulu. Sve to ocrtava sliku Cityjeve dominacije nad Unitedom. Ali ništa tu razliku ne ilustrira toliko kao činjenica da je Ten Hag pokušao zaustaviti Haalanda tako što je na travnjak poslao Evansa. I da, što dodatno potencira razliku, ta odluka čak ima smisla. Ne radi se o nekoj Ten Hagovoj fiks ideji; Evans je u svim najavama utakmice bio očekivan u početnoj postavi.

Problem zaista nije u Evansu. Svima je jasno da se radi o igraču koji u ovoj fazi karijere jednostavno nema kvalitetu za United. Ali ima prednost nad konkurencijom jer je borben, fokusiran i motiviran. Ima hrpu svojih mana koje su ga koštale karijere u klubu, godine su neke od tih mana dodatno potencirale i od njih napravile očite slabosti, ali i takav je realna opcija za prvu postavu. Problem je, dakle, u Unitedu, a ne u Evansu.

United je jedan od najbogatijih klubova na svijetu, spržio je više od milijardu eura u zadnjih 10 godina i nije stigao dalje od toga da je mu realna opcija 35-godišnji stoper koji je prošle sezone ispao iz Premier lige. Putem je mijenjao trenere, svaki od njih je imao pristup drastično drugačiji od prethodnog i klub je sada u situaciji da nitko zapravo ne zna što United zapravo igra.

Stoperska situacija je idealna za objasniti problem. Iza Mourinha je ostao Victor Lindelöf. Solskjær je doveo Harryja Maguirea pa Raphaëla Varanea, a Lisandro Martínez je bio velika Ten Hagova želja. Svaki trener je, logično, dovodio stopera za svoj stil igre i svaki je ostavljao kadar koji je gotovo neupotrebljiv za stil na koji se odlučio njegov nasljednik.

United ima novac. Na kraju krajeva, izvalio je 100 milijuna eura na Antonyja i to samo godinu dana nakon što je dao 85 milijuna za Jadona Sancha. Ove je sezone potrošeno 200 milijuna na Rasmusa Højlunda, Masona Mounta i Onanu, a dogodine će vjerojatno dati još 60-70 milijuna eura na novog golmana jer doći će novi trener kojeg Onanine vještine igranja nogom ne zanimaju.

Ono što United nema je strategija.

Bolno vidljivo

Prije nego je Pep Guardiola došao u Manchester City, doveden je Txiki Begiristain da bude tehnički direktor koji će poslužiti kao arhitekt kluba u njegovoj novoj eri. On je izabrao trenere za omladinsku školu, skaute, analitičare, kondicijske stručnjake, pa čak i medicinsko osoblje te psihologe. Glavni kriterij u izboru bio je da imaju istu viziju nogometa. Stvorio je klupsku kulturu i kada je Pep došao, svi su znali kakva pojačanja traže, što moraju forsirati u razvoju mladih igrača i koji stil je zajednički nazivnik cijelog kluba. City ima sigurnosni mehanizam koji ga štiti od toga da su u momčadi i Lindelöf i Maguire i Varane i Martínez, bez imalo kompatibilnosti.

Vjerojatno negdje postoji popis zanimljivih trenerskih imena na koje će City ići nakon što se Guardiola povuče. Na tom popisu neće biti Mourinho ili Rangnick jer City igru gradi na posjedu lopte i kontroli prostora. Ima igrače za takav stil nogometa, ima ljude koji znaju raditi u tom smjeru i logično je da će tražiti specifični profil trenera koji može nastaviti istu kulturu.

Nekad ne možeš kontrolirati sve faktore. Klub definitivno može utjecati na neke stvari postavljanjem očekivanja, ali vezane su mu ruke ako je Mason Greenwood kreten ili ako je Sancho derište. Neke investicije će propasti, neki problemi će se dogoditi i neke pogreške se neće moći izbjeći. Međutim, otkako je Guardiola preuzeo City, United je potrošio jednako novca kao i on. Samo što je City s Guardiolom i oko njega izgradio moćni stroj, a United je prosipao resurse, lutao i naslijepo pokušao nešto pogoditi bez da je znao što uopće traži.

Posljedice su jasno vidljive. City je pobijedio United rezultatom 3:0 u utakmici u kojoj je potpuno dominirao terenom. Nije to onih 6:1 iz 2011. koje se dogode spletom okolnosti i teško se mogu ponoviti; ovo je čista razlika u kvaliteti i razinama rada. Da igraju još 10 puta, barem bi u osam slučajeva rasplet bio isti ili vrlo sličan. Najjednostavnije moguće rečeno: iako imaju iste budžete, City je drugi svijet za United, a to je bolno vidljivo u međusobnim utakmicama.