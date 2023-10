City: Slamanje

Zadnja utakmica koju je Manchester City igrao na domaćem terenu bila je još 23. rujna protiv Nottingham Foresta. Nakon toga su se nanizala četiri uzastopna gostovanja; treće kolo Liga kupa kod Newcastlea, pa Liga prvaka kod RB Leipziga i dvije utakmice domaćeg prvenstva u kojima je City išao u goste Wolverhamptonu i Arsenalu. City je obje utakmice je City izgubio i s prvog je mjesta skliznuo na treće.

Takav rasplet događanja dao je posebnu težinu susretu protiv Brighton & Hove Albiona. Dobra vijest za Pepa Guardiolu bilo je to što je tako važnu utakmicu igrao na domaćem terenu. U cijeloj 2023. godini City nije ispustio niti jedan bod na Etihadu. Od remija protiv Evertona 31. prosinca prošle godine na domaćem je terenu upisao 20 uzastopnih pobjeda: 13 Premier ligi, tri u FA Cupu i četiri u Ligi prvaka. Loša vijest je bila to što je igrao protiv Brightona, momčadi koja redovito komplicira život jačima od sebe.

Brighton je ove sezone u utakmicama protiv Big Six ekipa upisao pobjedu protiv Manchester Uniteda i remi protiv Liverpoola, uz bonus pobjedu protiv Newcastlea koji, tehnički, ne spada u Big Six kategoriju, iako je u zadnje dvije sezone bolji od nekih koji u nju spadaju. Nastavak je to niza od prošle sezone kad je Brighton u 12 prvenstvenih utakmica protiv šest najjačih engleskih klubova upisao šest pobjeda i četiri poraza, uz činjenicu da je izbacio Liverpool i Arsenal iz kupova. U svakom slučaju, Brighton nije momčad na kojoj želite prekidati negativne nizove, čak niti ako ste City.

Zapravo, pogotovo ako ste City.

Nemoguće je ovakav Brighton kontrolirati tijekom cijele utakmice. Međutim, City je na početku utakmice bio toliko dominantan da je stvorio zalihu

Guardiola i njegove momčadi pokazale su da se znaju nositi sa suparnicima koji igraju u bunkeru. Ako s druge strane imaju momčad koja će se povući, za očekivati je da će je kontinuiranim posjedom nagurati u vlastiti kazneni prostor i da će joj stvoriti dovoljno prilika. Možda te prilike tu i tamo neće realizirati, pa suparnik izbjegne masakr, ali to je kontekst igre na koji je City navikao i u kojem je fantastičan. Guardiola tradicionalno ima problema onda kad mu suparnik uzme loptu, a Brighton to može.

Roberto De Zerbi preuzeo je klupu u rujnu 2022. i Brighton je od tog trenutka momčad s najviše udaraca u Premier ligi. Drugi je, odmah iza Cityja, po posjedu lopte, drugi je i po napadima u kojima spaja više od 10 dodavanja i odigrava najmanji udio dugih lopti. Samo 7,1 posto dodavanja koje Brighton radi duža su od 30 metara, a njegovi igrači gotovo nikad ne napucavaju loptu iz obrane prema napadu i to je bila potencijalna opasnost za City.

Guardiolin plan, De Zerbijeva prilagodba

Ono što Brightonu ne ide u prilog je De Zerbijev stil obrane. Da biste imali visok posjed, morate biti agresivni i čim prije oduzimati loptu. Brighton to postiže tako što igra čovjek-na-čovjeka kad suparnik gradi napade. Cijela prednja linija je disciplinirana, a vezni red — čak i bez Moisésa Caiceda i Alexisa Mac Allistera, koji su ovog ljeta otišli u Chelsea, odnosno u Liverpool — uspijeva pokriti ogroman prostor. Međutim, s druge strane bio je City, koji ima i taktičku strukturu i individualnu kvalitetu da iskorištava suparnički man marking.

Prvi aspekt plana se odnosio na strukturu 3-2 u otvaranju napada.

Oporavak Johna Stonesa Guardioli je ponovo omogućio da podiže stopera u vezni red i da iz formacije 4-3-3 prelazi u 3-2-2-3. S obzirom na to da je Stones sa sobom povlačio jednog od napadača, City je dobio stabilnost u otvaranju napada i puno manje pritiska u iznošenju lopte. Usto je Rodri svojim kretanjem manipulirao centralnim veznjakom i konstantno ga je izvlačio s pozicije, a to je otvaralo rupu u koju su se spuštali Phil Foden ili Julián Álvarez. S obzirom na to da je i Fodenovo ili Álvarezovo spuštanje isto tako praćeno striktnim pokrivanjem, Brighton je dolazio do toga da je na Cityjevog polovici imao šestoricu igrača, i to često van nominalnih pozicija jer su Stones, Rodri i Foden svojim kretanjem remetili strukturu. To je značilo da vlastitu polovicu često brane s četvoricom.

To je bio drugi aspekt Guardiolinog plana: doći u izolaciju na krilu.

Na slici dolje vidimo kako to izgleda u praksi. Nakon što je City probio centralu i došao u situaciju u kojoj se Foden može okrenuti licem prema suparničkom golu i vući loptu, suparnička zadnja linija je u raspadu. On je povukao igrača iz te linije, Álvarez je povukao svoga, a James Milner se pokušava pozicionirati tako da pomogne s Erlingom Haalandom, kojeg se ne može ostaviti jedan-na-jedan sa suparničkim stoperom.

Milner nije uspio u tome. Jérémy Doku je u prvom poluvremenu imao gomilu prostora i bez problema je stvarao višak. Lopta mu je dolazila u situacijama u kojima je mogao bez problema napadati prostor, imao je pet od šest uspjelih driblinga i rutinski je probijao Milnera na širokom prostoru.

Prva faza Cityjeva napada otvorila je prostor na suprotnoj strani terena, a tu je naprosto previše individualne kvalitete da se to ne iskoristi. City je momčad koja može držati loptu, manipulirati presingom i izvlačiti suparnike sa svojih pozicija, ima samopouzdanje i mirnoću da igra šest-na-šest na svojoj polovici terena, a onda je tu i razlika u kvaliteti, odnosno to da u svakom od preostalih duela jedan-na-jedan ima jačeg igrača. To je raspored snaga u kojem Brighton nije mogao pobijediti.

U nastavku utakmice De Zerbi je napravio promjene. Već u 46. minuti je ušao Joël Veltman koji je zamijenio Milnera, malo je promijenjena struktura u sredini terena i Brighton je došao do ravnoteže. Koliko je Brighton podigao razinu najbolje ilustrira podatak da Manchester City 35 minuta nije uputio nijedan udarac prema suparničkim vratima. Brighton je u drugom poluvremenu imao čak i veći posjed lopte te je nekoliko puta ozbiljno zaprijetio Cityjevim vratima, čak i nakon smanjenja vodstva. Kao što je Guardiola na kraju utakmice rekao, nemoguće je ovakav Brighton kontrolirati tijekom cijele utakmice i onemogućiti mu da ima svoje šanse. To je toliko dobra momčad da će napraviti probleme baš svima.

Međutim, City je na početku utakmice bio toliko dominantan da je stvorio zalihu koju je uspješno sačuvao do kraja utakmice. Izolacija za Dokua davala je rezultate, City je zabio dva rana gola i slomio utakmicu te nosi tri boda iz susreta s jako opasnim suparnikom.