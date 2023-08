City: Život bez De Bruynea

Kalvin Phillips, Máximo Perrone, James McAtee, Oscar Bobb i Cole Palmer. To su svi vezni igrači koje je Pep Guardiola imao na klupi u utakmici protiv Newcastlea. Izuzmemo li Phillipsa, ostala su četvorica skupila ukupno 23 nastupa u Premier ligi. Od ta 23 nastupa, 19 otpada na Palmera koji je uglavnom skupljao po minutu ili dvije u sudačkim nadoknadama i tek je u zadnja dva kola prošle sezone dobio punu minutažu. Za klub koji je aktualni osvajač Lige prvaka i koji troši milijune eura na pojačanja, Manchester City je u sezonu ušao s neobično tankom rotacijom u sredini terena. Doveden je Mateo Kovačić, ali İlkay Gündoğan je otišao u Barcelonu, Jude Bellingham je izabrao Real Madrid, James Maddison prešao u Tottenham, Lucas Paquetá je upao u probleme koji bi mu mogli uništiti karijeru.

Cijelu je priču dodatno zakomplicirao Kevin De Bruyne, kojeg neće biti između četiri i šest mjeseci. U suštini, City je ostao bez Gündoğana i De Bruynea, a doveo je samo Kovačića.

De Bruyneovi problemi s ozljedama nisu neka pretjerana novost. Najbolji indikator problema je sezona 2018./19. kad je odigrao samo 974 minute premierligaškog nogometa. Problemi su te sezone počeli s ligamentima koljena, a nakon što se oporavio od ozljede koljena, na kraju sezone je morao pauzirati zbog prepona.

Ono što Guardiolu mora zabrinuti je tajming ozljeda. De Bruyne je 2018. odradio Svjetsko prvenstvo, potrošnja je bila ogromna i popustilo je koljeno. Međutim, prepone su ga izdale na kraju sezone. Koliko god rehabilitacija od ozljeda bila fizički težak posao u kojem se igrači abnormalno troše, De Bruyne je te sezone koliko-toliko odmorio prepone i lože, a na kraju je morao pauzirati baš zbog prepona. Slično se dogodilo i ove sezone. Kevin de Bruyne je morao izaći u 36. minuti finala Lige prvaka zbog problema s preponama i odmor između sezona sigurno nije dovoljan, ali imao je 20-ak dana pauze na kojoj se mogao rekuperirati. Odmorio se, odradio je pripreme i prepone su u 23. minuti prve utakmice sezone opet popustile.

Ove ćemo sezone gledati neki malo drugačiji City, s više direktnosti u završnici, više izgubljenih lopti i više igranja ‘na silu’

Operacija je neizbježna i znači da će De Bruyne pauzirati najmanje četiri mjeseca, a vrlo vjerojatno i nešto duže jer treba uzeti u obzir da su čovjeku 32 godine i da je proteklih sezona nanizao nevjerojatnu kilometražu u svojim nogama.

Postavlja se pitanje kako će Manchester City preživjeti ta četiri mjeseca. Guardiola je i prošle sezone povremeno odmarao De Bruynea; napucao je on 18 asistencija u prvenstvu, ali je čak 12 puta izašao iz igre, a šest puta uopće nije igrao. To je stvorilo donekle relevantan uzorak minuta. De Bruyne je odigrao dvije trećine minutaže, a trećinu je sjedio na klupi. U tom periodu kada nije bio na terenu najbolje se pokazalo koliko je zapravo značajan za momčad. Bez njega je City imao manje udaraca, manje driblinga i manje šansi. Bez De Bruynea City osjetno manje puta dolazi u suparnički kazneni prostor.

Alternativno rješenje

Kad je Thierry Henry u analizi Erlinga Haalanda za CBS Sports objašnjavao vlastiti primjer kako mu je Arsène Wenger dao savjet da se prilagodi stilu igre svojih suigrača i da Robertu Pirèsu dođe odigrati kratko, a da Freddieju Ljungbergu bude na putanji kojom trči, De Bruyne je u toj alegoriji bio onaj kojem se nije potrebno prilagođavati. On vidi sve i može dostaviti loptu točno onamo gdje treba doći, što ga čini najvažnijim Cityjevim igračem.

Pa kako je onda City osvojio naslov 2018./19. kad je De Bruyne veći dio sezone bio izvan stroja, i to s 98 bodova na kontu?

Guardiola je te sezone naslonio teret kreacije na Gündoğana, Davida Silvu i Riyada Mahreza koji su imali sjajne sezone. Naprijed je imao Sergija Agüera, koji je odradio jednu od najboljih kreatorskih sezone u svojoj karijeri i učinku od 21 gola dodao još sedam asistencija. Fantastičan je bio i Gabriel Jesus, koji je ulazio s klupe te odrađivao fantastičan posao u spajanju linija i razigravanju suigrača. Međutim, nitko od njih petorice više nije u klubu. A tu onda do izražaja dolazi to što Guardiola trenutno u rotaciji ima Phillipsa, Perronea, McAteea, Bobba i Palmera. Zapravo, nema ni Perronea, jer on je poslan na posudbu u Las Palmas.

Poanta je u tome što Guardiola nije ni pokušao zamijeniti De Bruynea drugim veznim igračem. Takvog jednostavno nema na tržištu. Možda Bellingham može kompenzirati De Bruyneov učinak, ali to je otprilike to. Rješenja se moraju tražiti na drugim mjestima.

Guardiola je i 2018./19. pronašao alternativno rješenje. Te su sezone prvi asistenti momčadi bili Leroy Sané i Raheem Sterling. Sané je u svim natjecanjima te godine skupio 19 asistencija, Sterling 17, a tek onda su dolazili Bernardo Silva, David Silva, Mahrez, Gündoğan i Agüero.

U tom kontekstu treba gledati da je Guardiola ove sezone, umjesto u veznjake, uložio u Joška Gvardiola.

Gotovo je sigurno da će City nastaviti otvarati s trojicom u zadnjoj liniji. Još ćemo vidjeti hoće li John Stones nastaviti ulaziti u sredinu terena jednom kad sanira ozljedu kuka, ali 3-2 struktura napada, Rodri u sredini i bočni stoperi koji mogu unositi loptu u igru znače da će City imati maksimalnu stabilnost u otvaranju igre. To je plan kako kompenzirati De Bruyneov doprinos u organizaciji napada.

Uostalom, u završnici prošle sezone dovoljno smo puta mogli vidjeti kako je De Bruyne praktički u liniji s Haalandom. Puno rjeđe se spuštao po loptu, puno manje je sudjelovao u prijenosu lopte u zadnju trećinu terena, a to objašnjava zašto mu je pao i broj dodira po utakmici i broj točnih dodavanja, a pala mu je i preciznost. Prošle je sezone samo Haaland imao niži postotak točnih dodavanja od De Bruynea baš zato što su mu se smanjila zaduženja u prve dvije faze izgradnje napada i što je većinu vremena pokušavao izvesti riskantna dodavanja kojima je probijao suparničke linije.

Atipični za Pepov stil

Dakle, Gvardiol, Stones, Nathan Aké, Rúben Dias, pa i Kyle Walker će dati stabilnost. City će opet kontrolirati posjed, prenositi loptu do zadnje trećine i plesti mrežu dodavanja oko suparničke obrane. Ali kako će je probijati? Tko će raditi sve ono što je radio De Bruyne i tko će svaki put dostaviti loptu na pravo mjesto?

Tu se stvari već kompliciraju. Za očekivati je da De Bruyneovo mjesto — a to je nominalno desna ‘osmica’ u formaciji 4-3-3, a zapravo druga desetka u strukturi 3-2-2-3 — preuzme Phil Foden. Problem je u tome što je Foden ljevak i to stvara dodatne probleme u geometriji jer prima loptu pod drugačijim kutovima, drugačije se okreće i drugačije može ‘hraniti’ Haalanda u napadu. Jasno je da će on i Bernardo Silva morati preuzeti dio De Bruyneovih kreativnih zadaća u zadnjoj trećini, ali puno će pasti na krila.

Zadnji put kad toliko dugo nije bilo De Bruynea, Sané i Sterling bili su najbolji asistenti momčadi. City je igrao tako da pripremi izolaciju na krilo i pusti njih dvojicu da pokušaju probiti te dostaviti loptu u kazneni prostor. Zato je Guardiola išao po Jérémyja Dokua. Mahrezovim se odlaskom otvorilo mjesto na desnom krilu, a to ne može baš i dalje pokrivati Bernardom Silvom kako je to radio prošle sezone. Ondje mu je potreban dribler, netko tko može kopirati dio učinka koji je imao Sané. S jedne strane Jack Grealish s dozvolom za dribling, s druge Doku, koji samo vještinom driblinga ulazi u kontekst momčadi poput Cityja, te u sredini Haaland, koji još uvijek samo napada dubinu te praktički ne sudjeluje ni u jednom drugom aspektu igre.

To su trojica relativno atipičnih igrača za Pepov stil nogometa. Nitko od njih nije kombinatoran i to znači da ćemo ove sezone gledati neki malo drugačiji City, s više direktnosti u završnici, više izgubljenih lopti i više igranja ‘na silu’. To je naprosto jedini način na koji se može kompenzirati De Bruyneovo odsustvo i preživjeti do njegova povratka.

Jer, usprkos svemu što Haaland, Rodri ili Stones rade, De Bruyne je još uvijek najbolji i najvažniji Cityjev igrač.

Bez njega će se City itekako mučiti i prosipati bodove. Možda to prva dva kola i nisu pokazala, ali svaki njegov izostanak je ozbiljan problem s kojim se Guardiola mora nositi i za koji mora smisliti kompenzaciju, a pogotovo kada su mu rješenja s klupe Phillips, Perrone, McAtee, Bobb i Palmer. Život bez takvog igrača je težak i posljedice se moraju negdje osjetiti.