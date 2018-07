Došli smo i do toga: polufinale! I šansa za aktualne Vatrene da nadmaše rezultat onih iz 1998., prilika za vječnost. I Hrvatsku i Englesku već smo dovoljno izanalizirali i pokrili iz različitih kutova, ostalo nam je samo napraviti ovu kratku i suštinsku najavu svakog člana Telesportove mundijalske redakcije — kakvu utakmicu očekuju, što bi moglo presuditi i kakav rasplet nas najvjerojatnije čeka…

Mišljenja su podijeljena…

Mihovil Topić

Možda je Hrvatska imala prilično povoljan ždrijeb u turniru, ali ni Engleska nije bila kvalitetno testirana. Upravo zbog toga ne znamo točno koliko pritiska u ovom sustavu igre može podnijeti Jordan Henderson — jer koliko god trojica stopera, kao i Harry Kane, Kieran Trippier i Raheem Sterling bili važni — ključ je u Hendersonu, preko kojeg prolazi svaki napad. Bez njega lopta ne dolazi na bok i bez njega nema dinamike između napadača.

Dobri mehanizmi u postavljenoj obrani Zlatka Dalića demonstrirani na turniru i Henderson glavni su razlozi zašto bi utakmica s Engleskom mogla nalikovati na utakmicu protiv Italije Cesarea Prandellija na Euru 2012. Tada je, nakon prilično neuspješnog prvog poluvremena u kojem je pritisak na Andreu Pirla radio Mario Mandžukić, Slaven Bilić napravio taktičke adaptacije i iz 4-4-2 prešao u 4-2-3-1. Nikica Jelavić je ostao jedini napadač, Mandžukić je prebačen na desno krilo, a Ivan Rakitić je spušten na poziciju osmice koju danas igra. Poanta je bila podizanje Luke Modrića, koji je svojom pozicijskom inteligencijom ugasio Pirla i Hrvatska je drugom poluvremenu budućeg finalista turnira pomela s terena.

Mandžukić je danas puno manje agresivan nego što je bio prije šest godina. On će obaviti posao blokiranja linija dodavanja stoperima koji je radio Jelavić, Ante Rebić će donijeti njegovu energiju, a Marcelo Brozović će pokriti prostor kao što je tada radio Ognjen Vukojević. Međutim, sve ostalo ostaje u suštini isto. Osim što Henderson nije Pirlo, a Modrić i Rakitić su bolji i iskusniji igrači nego što su bili prije šest godina. Upravo zato, koliko god Hrvatska bila ranjiva u prekidima koji su Englezima jaka strana i koliko god igra u posjedu bila siromašna, mislim da je ovo ključni mismatch.

Zbog njega prednost dajem Hrvatskoj. Istina, ne veliku, ali i taj omjer 55-45 je dovoljan za prolazak u finale.

Juraj Vrdoljak

Nakon dvije teške utakmice protiv suparnika koji joj stilski izrazito ne odgovaraju, Hrvatskoj će možda čak biti i lakše ući u utakmicu sa suparnikom kao što je Engleska. Unatoč činjenici da je konačna nagrada finale, što je i za jedne i za druge nevjerojatni podvig, očekujem da će pogreške i dekoncentracija izazvana zasićenjem uslijed ritma rezultirati otvorenom utakmicom te vjerojatno u konačnici i presuditi suparnika Francuskoj. Hrvatska je u fizičkom i psihičkom smislu možda u nešto nepovoljnijem položaju u odnosu na Englesku koja je kompletna, a to bi moglo biti presudno.

Vrlo neizvjestan susret, ali ako moram odlučiti ipak prognoziram teško izborenu englesku pobjedu, možda kroz prekide.

Saša Ibrulj

Ako je suditi prema onome što smo do sada vidjeli, onda nas konačno čeka malo drugačija utakmica od dvije dosad odigrane u knockout fazi. Engleska možda nije vrhunska reprezentacija i nema vrhunske individualce, ali Gareth Southgate barem ima nekakvu ideju i svojstven stil te pokušava igrati nogomet. Nije to uvijek funkcioniralo kako treba; nije to, uostalom ni čudo obzirom na limite i ulog i sve veći pritisak, ali ostavlja nadu da ćemo gledati nešto bolju utakmicu.

Činjenica je da je Hrvatska individualno jača, pogotovo u sredini terena gdje bi se trebala odlučivati utakmica, ali je isto tako činjenica i da se Hrvatska dosad nije pretjerano nametnula u tom dijelu terena. Pogotovo u posljednje dvije utakmice u kojima je ponekad izgledalo da se Hrvati više oslanjaju na sreću i improvizaciju nego na vlastite kapacitete. I vrtimo se u krug i sada smo već došli do polufinala Svjetskog prvenstva i onda još bizarnije zvuči to kad kažemo da Hrvatska nije na nivou na kojemu objektivno može biti. Možda je ovo prava prilika da se Hrvatska nametne, napravi pritisak na zadnju liniju, preuzme sredinu terena i kontrolira utakmicu protiv ekipe od koje je bolja. Ova Engleska djeluje kao da bi je jedan gol mogao slomiti.

U svakom slučaju, Hrvatska je bolja i vjerujem da pobjeđuje.

Dino Begić

Pozicioniranje Ivana Perišića i Ante Rebića u odnosu na engleske bekove stvar je koja će odrediti smjer susreta. Ukoliko ih budu pratili spuštajući se u zadnju liniju, Hrvatska će biti pod velikim pritiskom i teško će dolaziti u situaciju da ugrozi Jordana Pickforda. Nametanjem na krilnim pozicijama stavili bi utakmicu pod kontrolu i omogućili Modriću i Rakitiću testiranje obrane na način s kojim se Englezi još nisu susreli na ovom prvenstvu.

Šime Vrsaljko ili Vedran Ćorluka u početnoj postavi druga je velika stvar koja bi mogla utjecati na konačan ishod. Englezi čestim rotacijama napadača i veznih igrača prazne i napadaju prostor iza zadnje linije pa je krucijalno da odbrambeni igrači posjeduju mobilnost kojom mogu ispratiti dinamiku takvih napada.

Uz hrabru igru krila i pod uvjetom da Vrsaljko ipak bude na terenu, prednost dajem Hrvatskoj. U suprotnom…

Aleksandar Holiga

Po igračima Engleska nije bolja od Hrvatske — sam Luka Modrić tu čini veliku razliku kao svjetska klasa kakvu Englezi nemaju — ali dojam je da Southgate sistemski izvlači od njih nešto bliže optimumu nego što to uspijeva Dalić. Engleska dosad nije bila uvjerljiva, ali isto tako treba imati na umu da Hrvatska nije uspjela pobijediti ni Dansku ni Rusiju u 90, pa ni 120 minuta, iako je u tim utakmicama bila i neosporni favorit i bolja momčad na terenu.

Englezima će biti teško nositi se s novopronađenom komplementarnošću Modrića i Rakitića i treba vidjeti hoće li Hendersonu pridodati Erica Diera, ili će Dele Alli igrati nešto povučenije, ili će pak pokušati parirati hrvatskom ključnom dvojcu uz pomoć nekoga iz obrane. S druge strane, Vrsaljkov izostanak je ogromni problem za Hrvatsku, jer bez njega ne samo da će teško kapitalizirati nominalnu brojčanu prednost na bokovima, nego to znači i razbijanje standardnih postavki obrane, što dinamičnim i mobilnim engleskim ofenzivcima svakako ide na ruku. A onda su tu i prekidi, u kojima su Englezi izrazito dobri, a Hrvati ih ne brane baš najbolje.

Sreća je dosad u hrvatskom pohodu igrala veliku ulogu, veću nego što je to po realnoj kvaliteti suparnika bilo nužno, i možda će i ovaj put presuditi. Ali ona je faktor koji je nemoguće predvidjeti — prema onima koje možemo, rekao bih da veće šanse za prolazak ima Engleska.