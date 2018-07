Engleska revolucija

Kad jedno određeno stanje počne da vas muči, da postaje neizdržljivo, nemojte stajati u mjestu, jer bolje neće biti, još manje pomišljajte na bježanje natrag, jer se od toga pobjeći ne može. Da biste se spasli, idite naprijed, tjerajte do vrhunca, do apsurda. Idite do kraja dok ne dotaknete dno, dok vam se ne ogadi. U tome je lijek. Pretjerati, znači isplivati na površinu, osloboditi se.

Apsurd o kojem govori Ivo Andrić u svojoj zbirci aforizama Znakovi pored puta u slučaju engleske nogometne reprezentacije bio je Sam Allardyce. Zvuk udara u dno. Prizor koji izaziva mučninu. Njihovo pretjerivanje.

Englezi su navikli na neispunjena očekivanja i pognute glave, na ismijavanje zbog rezultatskih neuspjeha koji su doveli naciju do stanja samoironiziranja, ali nikad u svojoj povijesti nisu bili ismijavani zbog kršenja pravila. Korupcijski skandal s izbornikom u glavnoj ulozi bio je kap koja je prelila čašu. Allardyce je morao otići nakon jedne utakmice. Došlo je vrijeme za ozdravljenje.

Osobu koja će voditi taj proces našli su ponovo u svojim redovima, ovaj put u progresivnoj struji engleskog nogometa. Gareth Southgate, dotadašnji izbornik mlade reprezentacije i tragičar raspucavanja jedanaesteraca u polufinalu Europskog prvenstva 1996., dobio je priliku za promjenu paradigme. Priznat će da nije bilo lako preuzeti reprezentaciju u okolnostima u kojima ju je zatekao. Bio je treći izbornik u tri utakmice sa samo par dana na raspolaganju za pripremu svog debija.

Iskustvo s mladom reprezentacijom pomoglo mu je u prilagodbi na novo radno mjesto. Inteligencija da primiri brod na nemirnom moru. Nije puno mijenjao izgled tima koji je zatekao. U želji da lakše dođe do pogodaka dodao je još jednog napadača. Uspio je. Englezi su kvalifikacijski ciklus za Svjetsko prvenstvo u Rusiji završili kao prvoplasirana ekipa bez poraza, ali Southgate nije bio zadovoljan.

Spremao je revoluciju.

Beckham iz Buryja

Sa svojim asistentom proveo je mjesec dana prateći Europsko prvenstvo mladih reprezentacija u Poljskoj i Kup Konfederacija u Rusiji. Vodili su jedan drugog kroz utakmice protiv ekipa koje su gledali i pitali se kako bi izgledali protiv njih. Tu je rođena ideja. Radikalna. Ona o povratku sustava sa trojicom igrača u zadnjoj liniji po uzoru na selekciju bivšeg engleskog izbornika Terryja Venablesa iz 1996. i tadašnjeg prvaka Premier lige — Chelseaja. U tranziciji na novi sustav ključnu ulogu odigrao je upravo Southgateov asistent Steve Holland, koji je godinu dana proveo radeći u londonskom klubu sa Antoniom Conteom.

Prelazak na 3-5-2 označio je početak usvajanja mehanizama pozicijskog nogometa koji u posljednjih par sezona dominira Premier ligom i koji je u manjoj ili većoj mjeri bio sastojak u igri dvaju posljednjih svjetskih prvaka, Njemačke i Španjolske, na prvenstvima u Brazilu i Južnoj Africi.

Southgateova varijanta ovog modela igre je izrazito agresivna, o čemu najbolje govore kadrovska rješenja u veznom redu. Dele Alli i Jesse Lingard su igrači koji se najbolje osjećaju dok tumače i napadaju prostor u zadnjoj trećini terena. Uglavnom beskorisni u organizaciji napada, ostavljaju Jordana Hendersona usamljenog na tom zadatku. Markiranjem njega suparnici značajno usporavaju napade engleske reprezentacije.

Nevjerojatnih 45 posto engleskih golova u Rusiji posljedica je puta u SAD

Iako s trojicom u zadnjoj liniji, Englezi obično imaju igrača viška u odnosu na prvu liniju suparničke obrane; radi spomenutih navika u igri njhovih veznjaka, prelazak u iduću fazu napada nije jednostavan te su prisiljeni napadati po bokovima. Pas prema Kieranu Trippieru ili Ashleyu Youngu znak je za napadače da se spuste i kreiraju romb na strani terena na kojoj je lopta, stvarajući višak u aktivnoj zoni i oslobađajući svog organizatora igre. Kako u svakom trenutku žele opteretiti zadnju liniju, spuštanje Harryja Kanea ili Raheema Sterlinga prate Alli i Lingard, napadajući ispražnjeni prostor.

Napad pripremljen na jednoj strani završavaju na drugoj, pri čemu su posebno opasni u situacijama kada dijagonalnim dodavanjem s lijeve strane uspiju pronaći Trippiera. Tottenhamov desni bek je, zahvaljujući kvalitetnim ubačajima i povratnim dodavanjima, izrastao u glavnog kreatora Southgateove ekipe. S 13 stvorenih prilika na prvenstvu ispred njega su samo Neymar, Kevin de Bruyne i Luka Modrić. Zbog toga nikoga ne treba začuditi njegov novi nadimak. “Beckham iz Buryja” samo se trudi opravdati očekivanja nacije.

Bez lopte se sustav 3-5-2 pretvara u 5-3-2. Zbog rasporeda u kojem igraju prisiljeni su fokusirati se na blokiranje dodavanja kroz sredinu te vrlo rijetko izlaze u visoki presing. Nude prostor bekovima hvatajući ih u zamke pomicanjem prednjih linija, pri čemu ovise o energiji Lingarda i Allija, što posebno dolazi do izražaja pri kraju utakmice kada nerijetko znaju kasniti u zatvaranju suparnika.

Englezi su stabilni u postavljenoj odbrani, iako treba istaknuti da ih još uvijek na prvenstvu niko nije testirao dužim intervalima posjeda lopte. Hrvatska će imati priliku za to, jer Ivan Rakitić i Modrić nenametljivo dominiraju prvenstvom. Na vrhuncu karijera, bez obzira kako na kraju završila njihova reprezentacija, treba očekivati da se obojica nađu u momčadi prvenstva.

Made in the USA

Putovanja u Poljsku i Rusiju nisu označila kraj avantura za Southgatea i Hollanda. Analizirajući nogometne trendove došli su do zaključka da su prekidi ogroman neiscrpljeni resurs. Sjedinjene Američke Države su bile sljedeća destinacija. Ondje im se pridružio Allan Russell — 37-godišnji škotski trener dio je stožera engleske reprezentacije i stručnjak za prekide koji blisko sarađuje sa NBA i NFL timovima. Njegovo iskustvo pomoglo je u pronalasku načina za oslobađanje igrača na malom prostoru, zahvaljujući kojem je nastala akcija slična košarkaškom pick and rollu koju Englezi nemilosrdno koriste na prvenstvu. Nevjerojatnih 45 posto postignutih golova njihove reprezentacije u Rusiji posljedica je puta u SAD.

Tunis i Panama prvi su osjetili posljedice Russellova rada s engleskim reprezentativcima. Englezi su već do utakmice s Belgijom osigurali plasman u iduću fazu, a kad su u njoj boljim izvođenjem jedanaesteraca izbacili Kolumbiju, postalo je jasno da su ozdravili. U četvrfinalu protiv Švedske je Jordan Pickford konačno uspio sačuvati mrežu i pokazao svijetu da će Englezi loviti prestiž potpuno spremni.

U utakmici bez favorita očekuje ih ekipa koja sanja iste snove.

Hrvatska je tijekom prvenstva pokazala da nogomet nije znanstvena disciplina, nego kontradiktorna primitivna slika života nabijena emocijama. Hrvati ne igraju najbolji nogomet na prvenstvu, definitivno ne plijene pozornost ljepotom, ali su u situacijama kada su imali pištolj prislonjen na čelo pokazali da se znaju natjecati. To je najvažnija kvaliteta i zalog za uspjeh. On će odlučiti pobjednika u igri živaca u kojoj su zaustavljanje Trippiera, nogometne inačice pick and rolla pripremljenog za dvojicu Harryja, Maguirea i Kanea, te pronalazak Ivana Perišića i Ante Rebića u prostoru iza leđa suparničkih bekova samo dio mozaika.