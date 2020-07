F1: Nosi mi se crna boja

Mercedes-AMG Petronas F1 Team osvojit će sedmu uzastopnu konstruktorsku titulu. Lewis Hamilton će, ne pobere li negdje koronavirus ili mu se ne dogodi kakva druga ozbiljna nedaća, također osvojiti sedmu, mada ne i uzastopnu (ta će mu biti tek četvrta) vozačku titulu.

To je, ukratko, rezime viđenog u prve tri utrke ove čudne, zakašnjele sezone.

Znam, teoretski se svašta može dogoditi, do kraja ima još… Pa, zapravo, nitko još ne zna koliko do kraja ima utrka. U usporedbi s najavom sezone otprije tri tjedna, kalendar je proširen za dvije utrke, obje u rujnu. Prava poslastica je Velika nagrada Toskane, prvi dolazak Formule 1 na popularnu i zanimljivu stazu u Mugellu, ponajprije poznatu iz Moto GP-a. Velika nagrada Rusije u Sočiju također je dobila zeleno svjetlo, a nagađa se da bi ondje čak i gledatelji mogli biti pripušteni na tribine. Pridodamo li četiri utrke s kraja sezone iz izvornog kalendara koje još nisu službeno otkazane (Velike nagrade SAD, Meksika, Brazila i Abu Dabija) već smo na priželjkivanom broju od 14 utrka, neophodnom kako bi se ispoštovale minimalne obaveze dogovorene s glavnim televizijskim kućama i osigurao koliko-toliko normalan priljev prihoda.

Teško je, ipak, ne primijetiti da su tri od te četiri utrke neizvjesne sudbine locirane u tri od četiri države koje, na dan kada ovo pišem, imaju najveći broj novozaraženih, tako da vjerojatno nije realno očekivati da će se održati. No, najvjerojatnije će biti zamijenjene nekim drugim lokacijama.

Što, naposljetku, možemo zaključiti iz prvih triju utrka? Da je pred nama, ako volite taj sport ili vas zanimaju borbe za mjesta koja nisu prvo, fascinantno zanimljiva sezona

Nakon prve tri utrke vrlo je realno očekivati da u ma kakvom raspletu sezone, s koliko god utrka, nitko ne može uzeti titule Mercedesu i Hamiltonu.

Pogotovo onu momčadsku, jer uz trenutnu su prednost (ugrubo, između pola sekunde do više od sekunde po krugu, ovisno o stazi) i rezervni vozači, Stoffel Vandoorne i Esteban Gutierrez, najvjerojatnije sposobni za plasmane na podij s F1 W11, u slučaju da Hamilton ili Valtteri Bottas moraju odstupiti. Usto, Mercedes ima i Georgea Russella, koji je na posljednje dvije utrke zamalo dovezao Williams u Q3 te možemo osnovano pretpostaviti da bi se s Mercedesom već sada mogao boriti za pobjede i pole positione.

Mercedes, Red Bull i očekivano užasni suci

Svaki od Mercedesovih vozača u prve je tri utrke doživio po jedan problematičan vikend. Taj pojam je u njihovu slučaju ekvivalent je ma kojem plasmanu slabijem od drugog mjesta.

Lewis je svoj imao u prvoj utrci, kada je završio tek četvrti — ne vjerujem da ćemo mnogo puta imati priliku vidjeti crne bolide kako završavaju utrku izvan pobjedničkog postolja. Valtteri je imao bizarnu pogrešku na startu u Mađarskoj radi koje je drastično pao u poretku i mučio se pomalo nadoknađujući izgubljeno tijekom utrke. Kako se sve skupa odvijalo na jednoj od notorno najtežih staza za pretjecanje, do kraja utrke uspio je doći samo do trećeg mjesta, mada bi, da je imao još nekoliko krugova na raspolaganju, vjerojatno prešao i Maxa Verstappena te se skrasio na prirodnom mu drugom mjestu.

Unutar same momčadi odnosi snaga nisu se nimalo promijenili. Hamilton je u doslovno svakom segmentu superioran Bottasu i ne bude li više sile, nema uopće pitanja u kojem će poretku njih dvojica završavati većinu utrka i prvenstvo. U slučaju međusobnog sudara Mercedesovih vozača, mehaničkog kvara na oba bolida ili kakvog drugog nevjerojatnog raspleta okolnosti, poneku bi utrku mogao uzeti Max… i malo tko drugi.

Nakon problema na debiju Red Bull se jasno kristalizira kao drugi najbolji bolid u race paceu i Max je oba puta završavao kao najbolji ne-Mercedesov vozač, što je pozicija na kojoj ga možemo očekivati više-manje konstantno tijekom sezone. Nažalost, razlika u brzini bolida je prevelika, ali iz iskustva znamo da je svaka dominantna momčad tijekom povijesti imala neki loš vikend, pa je zapravo vjerojatnije da će Verstappen upiknuti pobjedu-dvije nego da to neće učiniti. Alexander Albon još nije uspio doći do prvog postolja karijere, ali ne bi trebao predugo čekati. Najbolja prilika mu je da to učini u nekoj utrci u kojoj Hamilton odmagli ili odustane, valjda je već naučio da svi njihovi direktni dvoboji na stazi završavaju u suzama za njega i sudačkom kaznom za Lewisa.

Ah, da, suci.

Kada sam ih već spomenuo, očekivano su užasni. U sportu čiji je pravilnik postao tako iritantno kompliciran i kriptičan da više nitko sa sigurnošću ne može reći što je dopušteno, a što ne, sudačke su odluke sve više nalik na lutriju. Ma koliko znali o utrkama i koliko se ranijih spornih situacija sjećali, nema šanse da možete s makar kakvom-takvom sigurnošću pretpostaviti kakva će biti odluka oko nekog incidenta. Nije toliki problem, dakako, shvatiti tko je kriv za neki incident, ali čak i ako ispravno pretpostavite da će biti kažnjen, nemoguće je unaprijed pogoditi kakva će kazna biti.

Nakon lakrdije sa sudačkim odlukama u Mađarskoj sa strepnjom očekujem nastavak sezone — nažalost, dojam je da nakon lanjske smrti Charlieja Whitinga (ma koliko smo se i na njegove odluke svojedobno znali ljutiti) više nitko nema autoritet za uvođenje kakvog-takvog reda u suđenje.

Ružičasti Mercedes i muke po Ferrariju

Brzina donošenja odluka nikada nije bila odlika regulatornih tijela Formule 1, pa ne očekujemo niti brzo razrješenje možda i najzanimljivije priče dosadašnjeg prvenstva, prosvjeda na regularnost Racing Pointova bolida RP20.

“Ružičasti Mercedes“ ekstremno je nalik lanjskom pobjedničkom bolidu, ali samo je jedna momčad, Renault, uložila formalni protest na njega — i to već dvaput. Direktni suparnik u borbi za mjesto treće momčadi, McLaren, nije to učinio, što ne iznenađuje previše, s obzirom na to da sljedeće sezone prelazi na Mercedesov motor i ne želi pokvariti odnose. Zašto se Ferrari, koji je također direktno pogođen Racing Pointovom brzinom, nije priključio protesti, teže je razumjeti, ali imam nekoliko mogućih pretpostavki:

a) U Ferrariju ih je toliko sram vlastite slabe forme da se nisu željeli “spuštati na taj nivo“ da se žale na momčad koju doživljavaju a priori inferiornom;

b) Nisu stigli uložiti protest, jer se panično bave drugim, važnijim stvarima poput razvoja bolida i motora;

c) Nemaju u ekipi nikoga dovoljno pismenog da sastavi tužbu;

d) Napisali su prosvjed i poslali ga, ali su nešto uspjeli zabrljati i napisali su pogrešnu poštansku ili email adresu.

Svaka od ovih pretpostavki apsolutno je valjana i u skladu s tradicijom, vrijednostima i načinom organizacije poslovanja unutar Ferrarija. Momčadi koja se nalazi na petom mjestu poretka zahvaljujući sjajnoj vožnji Charlesa Leclerca u prvoj utrci sezone. Nažalost, Mađarska, u kojoj je Leclerc bio posve nemoćan i završio izvan kruga osvajača bodova, čini se boljim indikatorom realne Ferrarijeve forme od tog drugog mjesta na otvaranju. A sudar dvaju crvenih bolida na VN Štajerske dodatno je pokazao kako ne možemo očekivati ništa osobito dobro od ove sezone.

Mada su, naravno, obojica njihovih vozača toliko dobri da su u stanju iskoristiti neku priliku, u nekoj utrci koja se čudno rasplete… Mada je Ferrari uistinu tako spor da bi pobjeda bila gotovo ravna čudu — ali i dalje, dođe li do toga da netko osim Mercedesa i Red Bulla ostvari pobjedu u 2020., tipujem na Ferrari, pa makar i ovakav.

Sebastian Vettel nije u dobroj formi i opet radi neforsirane pogreške (mada je za onaj sudar na A1 ringu isključivi krivac bio Leclerc), a glavna priča je mogući odlazak na mjesto Sergija Péreza u Racing Point, odnosno Aston Martin, kako će se ta momčad zvati od sljedeće sezone.

Pérez je, možda i zbog toga, relativno nervozan na početku sezone. Premda je skupio više bodova od Lancea Strolla, nije toliko dominantan u tom unutarmomčadskom dvoboju koliko se očekivalo. Na VN Štajerske se sjajno probio nakon katastrofalnog 17. mjesta u kvalifikacijama, ali daleko je od forme koja mu treba kako bi osigurao dobro mjesto u nekoj od momčadi sljedeće sezone, ako Vettel dođe. Kod Strolla smo, pak, vidjeli svašta — od pretjerane i začudo nekažnjene agresivnosti na drugoj utrci do sjajnog vikenda i posve zasluženog četvrtog mjesta na Hungaroringu. U kvalifikacijama je Racing Point već sada možda i druga momčad po brzini, ali još ne može to pretočiti u spektakularne rezultate u samoj utrci. A nad glavom joj visi i taj Renaultov protest.

Kimi, vrijeme je za karaoke

McLaren na krilima dojmljivog Landa Norrisa nastavlja ondje gdje je lani stao. Trenutno je čak treća momčad u poretku, bod ispred Racing Pointa.

Norris je oduševio završnicama prvih dviju utrka, kada je uzeo ama baš sve što mu se ponudilo, a nevjerojatan najbrži krug u posljednjim sekundama prve utrke doveo ga je, prvi put u karijeri, i na postolje. No, Hungaroring, na kojem nije bio niti blizu bodovima, prekinuo je idilu i pokazao kako do kraja sezone slijedi nesmiljena borba za svako mjesto i svaki bod. Carlos Sainz sprema se za prelazak u Ferrari i marljivo skuplja bodove — uz Mercedesov dvojac i Péreza (iskustvo je definitivno na djelu) jedini je završio u top 10 u sve tri utrke. Zanimljivo, već je 16 od 20 vozača ušlo u krug osvajača bodova…

Renault je trenutno čvrsto šesta, a Alpha Tauri sedma momčad na gridu, a jedino se Daniel Ricciardo u tim momčadima doima kao netko tko bi se mogao s vremena na vrijeme umiješati u borbu za neki ozbiljniji rezultat. Esteban Ocon je, pak, sjajnim petim mjestom u kvalifikacijama za VN Štajerske pokazao da i od njega možemo očekivati bljeskove. U Faenzi Pierre Gasly polako, ali sigurno uspostavlja dominaciju i mnogo je uvjerljiviji od Daniila Kvjata, baš kao što je bio i u drugom dijelu prošle sezone.

Na začelju, neugodno iznenađenje je koliko je Alfa Romeo blizu Haasu i Williamsu — dapače, u Mađarskoj su njegovi vozači u kvalifikacijama bili i najsporiji.

Za ono malo lijepih vijesti vezanih za švicarsku momčad zaslužan je Antonio Giovinazzi, dok se Kimi Räikkönen doima kao da mu uistinu više nije stalo. Mađarska je bila gotovo bolna za gledati. U uvjetima promjenjivog vremena, kada bi iskustvo i rutina trebali doći do izražaja, doajen koji će uskoro oboriti rekord Rubensa Barrichella i potkraj ove sezone postati vozač s najviše nastupa u povijesti Formule 1 završi posljednji u kvalifikacijama? I potom još na startu postavi bolid na pogrešnu poziciju? Plašim se da je Kimiju došlo vrijeme da se posveti vođenju svog karaoke bara i pozdravi se s utrkama. Bizarno, moglo bi se dogoditi da njegovo mjesto naslijedi Mick Schumacher, sin čovjeka kojeg je on zamijenio u Ferrariju 2007., Michaela Schumachera…

Velika vijest je da Haas već ima bod. Odlična strateška odluka momčadi u krugu zagrijavanja na Hungaroringu (mada pomalo nerazumljivo naknadno penalizirana od sudaca) svakako je bila preduvjet, ali Kevin Magnussen odradio je sjajan posao i uistinu mu skidam kapu na tome. Romain Grosjean nije odradio ništa slično i jedino lijepo što se može reći o njegovoj sezoni zasad jest da nije napravio nikakvu ozbiljniju budalaštinu u svom stilu koja bi izbacila iz utrke još ponekog vozača.

Kaos u boksu

Što se Williamsa tiče, već sam spomenuo Russellova dva 12. mjesta u kvalifikacijama. Nažalost, brzina u jednom krugu je značajno bolja od race pacea, tako da je Williams u utrkama i dalje osuđen na posljednja mjesta. No, ako se od Russella i očekivalo da oduševljava, barem u skladu s mogućnostima bolida, predstava koju nam je u Mađarskoj priredio Nicholas Latifi jedno je od najugodnijih iznenađenja dosadašnjeg tijeka sezone. Prvo je uspio ući u Q2, prvi put u karijeri, a onda se sjajno probio na startu i vozio bolid na mjestu na kojem uistinu ne očekujemo vidjeti Williams. Utrku mu je, nažalost, uništila vlastita momčad, krivovremenim i neopreznim puštanjem iz boksa, što je rezultiralo sudarom sa Sainzom i probušenom gumom.

Dakako, nikoga ne treba pretjerano iznenaditi što je Williamsov pit screw uspio nešto zabrljati — da je netko išao mjeriti koliko je koja momčad uspijevala upropastiti nastupe svojih vozača pogreškama u boksu, većinu bi tih ‘titula’ u posljednjih 40-ak godina koliko pratim Formulu 1 osvojili ili Williams ili Ferrari. Zapravo, uvijek me fasciniralo kako boksovi novih, neiskusnih ekipa sa skromnim do nikakvim budžetima koje povremeno uđu u F1 i izdrže sezonu-dvije nerijetko izgledaju uvježbanije i djelotvornije od onih kod ove dvije legendarne momčadi…

Što, naposljetku, možemo zaključiti iz prvih triju utrka?

Da je pred nama, ako volite taj sport ili vas zanimaju borbe za mjesta koja nisu prvo, fascinantno zanimljiva sezona u kojoj ćemo itekako moći uživati u koječemu. Ako vas pak zanima samo to tko će pobijediti, predlažem da se prebacite na golf, pikado ili ritmičku gimnastiku, a Formulu 1 zaboravite, u njoj se to i ove godine zna.