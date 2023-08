Fener nije korak naprijed

Kad je Fabrizio Romano u noći između petka i subote objavio tvit o Dominiku Livakoviću i njegovu prelasku u Fenerbahçe, mnogi su to protumačili kao gotovu stvar. Istina je da Romano obično ne griješi. Po uzoru na Adriana Wojnarowskog koji se etablirao kao NBA insajder, Fon je svoj poslovni model izgradio tako da je u resor koji se bavi tračevima i naklapanjima dodao pouzdanost. Kako bi imao vjerodostojnost, Romano i njegovi asistenti stvorili su mrežu suradnika unutar klubova i agencija kako bi mogli provjeriti informacije s dvije ili čak tri strane s ciljem da se izbjegnu lupanja gluposti i srozavanje ugleda. Dakle, kada Romano kaže da se nešto dogodilo, to znači da je dobio potvrdu s dvije adrese i to mu daje kredibilitet.

Međutim, u tvitu nije napisano da je transfer gotov. U njemu stoji da je Livaković dogovorio svoje osobne uvjete s Fenerom te da su se klubovi dogovorili oko odštete, ali da je ostalo još razmijeniti dokumentaciju i potpisati dogovor.

U načelu, riječ je o formalnostima koje moraju biti riješene. Nekad pisanje ugovora, ovjeravanje aneksa i rješavanje papirologije traje dan ili dva, a nekad se cijeli proces razvuče na tjedne. Stvari su obično brže kad se posao rješava unutar Europske unije, ali ako su bilateralni odnosi između zemalja zamršeni, treba neko vrijeme dok se definira tko i gdje plaća porez, preko koje banke i u kojoj valuti se isplaćuje plaća, kako se knjiže bonusi, tko prijavljuje provizije i sve što ide s tim. I obično te sitnice budu riješene nakon nekog vremena. Ali nekad se dogodi da se stvari zakompliciraju. Poznat je slučaj iz 2015. kad su Real Madrid i Manchester United radili na razmjeni u kojoj su David de Gea i Keylor Navas trebali zamijeniti klubove. Sve je bilo dogovoreno, dokumenti napisani i potpisani, ali faks nije bio u funkciji i papiri nisu mogli biti na vrijeme proknjiženi kroz FIFA-in transferni registracijski sustav. Livakoviću se teško može dogoditi takav scenarij. De Gea je transfer radio u zadnji čas, a Livakoviću i njegovim ljudima ostaje još cijelo ljeto da prolaze kroz dokumente. Što se Livakovića tiče, njemu je bliži slučaj Roya Keanea. Tome se vjerojatno nada i sam Livaković, da će se u zadnjem trenutku u priču umiješati neki Villarreal ili sličan klub koji će mu stvarno biti profesionalni iskorak Nottingham Forest je 1993. ispao u drugu ligu i zato je pristao prodati Keanea. Između četiri kluba koja su poslala ponude Nottinghamu, Keane je izabrao Blackburn. To je tih godina bio ambiciozan premierligaš; sezonu netom prije Keanova transfera završio je na četvrtom mjestu, a plan je bio dodatno se pojačati i napasti naslov prvaka. Blackburn je 1995. i osvojio naslov, ali Keane nije bio dio te priče. Iako su svi elementi ugovora bili dogovoreni, tadašnji menadžer Roversa Kenny Dalglish nije kod sebe imao sve potrebne formulare. S obzirom na to da je bio petak popodne i da odvjetnik koji je trebao sastaviti ugovor nije više radio, konačni je potpis odgođen na ponedjeljak popodne. U međuvremenu je Keanea preko vikenda nazvao Sir Alex Ferguson, predstavio mu je svoj plan i već u ponedjeljak ujutro igrač je potpisao za Manchester United iako je sve bio dogovorio s Blackburnom. Kapetan na klackalici Livaković možda jest sve dogovorio s Fenerbahçeom, ali još uvijek čeka neki svoj United i nekog svog Sir Alexa koji se može umiješati u zadnji čas. Jasno je da Livaković nema toliko opcija. Da se radi o stoperu ili lijevom krilu, vjerojatno bi već bio napravio inozemni transfer. Međutim, vratarska pozicija je vrlo specifična i odgovor na pitanje kuda će Livaković ima objektivna ograničenja. Turska je privlačna jer nudi financijski poguranac. Livakovićev ugovor s Dinamom traje još godinu dana i vrlo je izgledno da mu klub, bez obzira na sve, neće ponuditi plaću višu od milijun eura godišnje. S druge strane, Livaković će u Fenerbahçeu imati oko tri milijuna eura godišnje plaće. To je novac kakav vratar poput Livakovića teško može dobiti iti u ligama Petice, što znači da transferom u Tursku može osigurati budućnost. Riječ je o osnovnoj matematici, ali puni dojam se dobije tek kada se omjer stavi na papir; da po primanjima izjednači petogodišnji ugovor u Turskoj, Livaković bi u Dinamu morao braniti do svoje 44. godine i to pod uvjetom da u jeku racionalizacije troškova koju predvodi nova uprava stvarno dobije milijun eura na novom ugovoru te da mu ugovor u veteranskim godinama ne bude snižen. Livaković nije siromašan čovjek, ali to je velika razlika. S druge strane, Turska nije veći profesionalni izazov u odnosu na ovo što ima u Dinamu. Fenerbahçe je još 2008. zadnji put nastupao u grupnoj fazi Lige prvaka. Za usporedbu, Livaković je s Dinamom triput igrao grupnu fazu Lige prvaka. Zapravo, svi turski klubovi u pet posljednjih sezona Lige prvaka imaju ukupno dvije pobjede, a što se tiče Europske lige, Dinamo je u Livakovićevom mandatu na golu bio u četvrtfinalu natjecanja, gdje je ispao od Villarreala. Zadnji turski klub koji je došao tako daleko je Beşiktaş u sezoni 2016./17. Na kraju krajeva, Livaković je s Dinamom igrao upravo protiv Fenerbahçea. Pobijedio je 4:1 na Maksimiru i osvojio prvo mjesto u grupi. Livaković je na klackalici. S jedne strane ima financijski privlačnu ponudu iz Turske koju teško može odbiti; s druge, postao je Dinamov kapetan, odradio je blizu 300 utakmica u HNL-u, najbolji je vratar lige, prebolio je neke dječje bolesti, brani u reprezentaciji i konkurentan je u Europi. Zapravo, vjerojatno je sada konkurentniji u Europi nego što će biti u Fenerbahçeu. Jedan poziv mijenja sve? Jedino što tu klackalicu može poremetiti je eventualni poziv iz liga Petice. Novac bi sigurno bio veći od onoga što može dobiti u Dinamu, a i profesionalni bi izazov bio veći. Radilo se o Serie A ili La Ligi, Livaković bi u tom slučaju dobio i financijski poguranac, ali i novo poglavlje svoje karijere u kojem bi iz kola u kolo igrao protiv vrhunskih igrača i testirao svoje granice. Problem je, kao što smo rekli na samom početku, u tome što je vratarsko tržište specifično. Da je Livaković stoper, krilo ili napadač, već bi dosad bio napravio inozemni transfer. Njegovih 45 nastupa za A selekciju reprezentacije s rezultatima koje je Hrvatska ostvarila u zadnje vrijeme bilo bi dovoljno da se ta vrata otvore. Ovako, ostaje čekati. Livaković ima dogovorene uvjete s Turcima. Napisao je to Fabrizio Romano, a takve su i naše informacije iz Livakovićeva kruga, kao i iz Dinamovih krugova. Ostaje za vidjeti kad će se točno stvari finalizirati. Je li Superkup, nakon kojeg je istupio iz grupe suigrača, podigao ruke i pozdravio Boyse bio zadnja utakmica? Možda čak i nije, jer priča nije gotova sve dok ne potpiše ugovor s Turcima. Tome se vjerojatno nada i sam Livaković, da će se u zadnjem trenutku u priču umiješati neki Villarreal ili sličan klub koji će mu stvarno biti profesionalni iskorak u karijeri i koji će mu dati novi izazov. Jer Fenerbahçe to zapravo i nije. Novo je poglavlje i sasvim legitiman financijski motiv koji treba respektirati, ali nakon svega što je Livaković napravio u Dinamu i ostavštine koju je onako samozatajan stekao, nije i korak naprijed.

