Freakovo novo ruho

John Hammond, tadašnji Milwaukeejev GM, 2013. je tijekom utakmice svojih Bucksa protiv Oklahome imao viziju kako želi da njegoa momčad izgleda u budućnosti. Thunder je tih godina bila uvjerljivo atletski najpotentnija i fizikalijama najdominantnija ekipa lige koja je samo u startnoj postavi imala četiri čuda prirode: Russella Westbrooka, Thabu Sefoloshu, Kevina Duranta i Sergea Ibaku. Hammondova momčad imala je dvojicu niskih bekova u petorci, Brandona Jenningsa i Montu Ellisa, a na klupi je bio i J.J. Redick, gabaritima sličan profil igrača. Oni su ujedno bili i nositelji Milwaukeejeve igre koje je Oklahoma uništila u oba pravca svojom brzinom, visinom i eksplozivnošću. Kada je vidio koliko se njegova momčad napatila u objema sezonskim utakmicama protiv Thundera, Hammond je zacrtao plan: od Bucksa izgraditi Oklahomu Istoka.

Već je tog ljeta povukao dva poteza u tom pravcu: u razmjeni s Pistonsima dobio je Khrisa Middletona, a na draftu je izabrao nepoznatog Giannisa Antetokounmpa. Njih je na rosteru dočekao Larry Sanders koji se uklapao u Hammondovu ideju, a na sljedećim draftovima opet je odabirao atlete ili fizički moćne igrače koji mogu igrati više rola, poput Jabarija Parkera i Thona Makera.

Hammondu na kraju nije uspjelo, kao Samu Prestiju u Oklahomi, izgraditi contendera. Rezultatski uspjesi su izostali u njegovoj GM vladavini, ali 2017., kada je odlazio iz Wisconsina na Floridu (Hammond je sada Orlandov GM) svom je nasljedniku ostavio jako dobre temelje za nadogradnju. Middleton i Maker su i dalje tu — a, možda najvažnije od svega, tu je i Antetokounmpo kao kamen temeljac Bucksa od kojeg očekujemo velike stvari u novoj sezoni.

The Greek Freak u NBA je došao kao igrač bez pedigrea. Nastupao je samo za Filathlitikos u grčkoj drugoj ligi. Kada se pojavio u Bucksima izgledao je kao da njegovo prezime ima više slova nego on kilograma. Bio je visok 205 cm, težak 86 kg, ali je bio i brutalno eksplozivan, atletičan, ujedno i sirov što se košarkaške finese tiče. Tri smo godine tako gledali kako ga bruse u labosu sve dok u predzadnjoj sezoni nije zabran za All-Stara. Tada je i najvećim skepticima prema njegovoj igri postalo jasno da je Giannis predodređen za najveće stvari.

Evo nas šest godina poslije od Giannisova dolaska u ligu. Danas 23-godišnjak, sa svojih 210 cm i 110 kg te precizno istesanom muskulaturom opasniji je nego ikad. Da njegovo vrijeme dolazi i da se ne trebamo ustručavati raditi hype oko njega potvrdili su i GM-ovi NBA lige koji su ga u provedenoj anketi odabrali kao najpoželjnijeg igrača oko kojeg bi gradili ekipu. Iza sebe je ostavio elitna imena, dok je istovremeno među GM-ovima peti najizgledniji kandidat za MVP-a, ali i uvjerljivo najbolji internacionalac NBA lige.

Pustiti Giannisa s lanca

Evolucija Giannisa kao igrača još nije gotova, što možda može zvučati čudno jer se radi o košarkašu koji je lani ubacivao 26,9 poena, uz 10 skokova i 4,8 asista, uz šut iz igre od 53 posto. Ovo su lebronovske brojke, i možemo se pitati — zar može bolje od ovoga? Na našu sreću i sreću Bucksa, a na žalost ostatka lige odgovor je – može. Mladi Grk tek polako ulazi u svoj igrački prime što, u kombinaciji s promjenama koje su se ovog ljeta dogodile u Milwaukeeju, zvuči stvarno obećavajuće.

Kada je Jason Kidd na polovici prošle sezone nakon tri i pol godine u Milwaukeeju dobio otkaz, navijači su odahnuli. Iako svakako ima svoje zasluge u rezultatima zadnjih godina i razvoju mladih talenata, njegov će mandat više ostati upamćen po kompliciranim defenzivnim shemama te staromodnom napadu koji se bazirao na sporom tempu, izolacijama i šutovima s poludistance.

Kidd je više bio trener motivator i psiholog nego taktički zanesenjak i perfekcionist koji inzistira na detaljima — takav je upravo novi trener Bucksa Mike Budenholzer. Nakon šegrtovanja u Spursima kod Gregga Popovicha, coach Bud se dokazao u Atlanti gdje je 2015. osvojio nagradu za Trenera godine jer je Hawkse vodio do 60 pobjeda u sezoni i finala konferencije. Njegova misija u Milwaukeeju smatrat će se obavljenom ako od Bucksa stvori contendera i Giannisa pusti s lanca iskorištavajući njegov talent u kontekstu sistema igre.

Ako je Giannis i bez trice jedan od glavnih kandidata za MVP-ja, što će tek biti kada doda tricu u svoj repertoar?

Bud je u ligi na glasu kao ofenzivni guru, što je poprilično čudno jer su njegovi Hawksi samo jednom u pet godina imali top 10 napad lige. Konkretno, u posljednje tri sezone Atlanta je bila u top 10 najgorih napada lige. Međutim, sve je stvar konteksta. Budenholzer nikada na raspolaganju nije imao igrača Antetokounmpova kalibra, franšiznog igrača koji može skoro sve u napadu. Nije imao ni rasnu drugu bananu poput Middletona, treću poput Erica Bledsoea, niti ovoliko širok roster kao što ima u Bucksima. Važno je za ovu priču da su njegovi Hakwsi bez obzira na roster uvijek imali ideju kako igrati u napadu, a Bud je veliki zagovornik modernog napada: kretanje lopte i igrača, trice, tranzicija, spacing, slash & kick, visoki šuteri. To su sve komponente koje će sjajno sjesti Bucksima i Giannisu.

Zato od Bucksa u novoj sezoni možemo očekivati dojmljive predstave. Budenholzer će inzistirati na svim ovim stavkama koje jedan napad čine efikasnim. Povećat će se broj dodavanja po utakmici, Bucksi više neće biti jedna od najgorih tricaških ekipa u ligi; ova skupina atleta će igrati jako brzim ritmom, smanjit će se broj izolacija i šutova s poludistance.

Četiri predsezonske utakmice su nam već dovoljno dobar pokazatelj što možemo očekivati u novoj sezoni. Imali su uvjerljivo najbolji ofenzivni rejting, igrali su kroz puno tranzicije, a samo su Houston i Pistonsi potezali prosječno više pokušaja za tricu od njih. Budenholzerova čarolija je već počela djelovati.

Modernizirani napad Bucksa

Greek Freak se savršeno uklopio u novi napadački model. Odigrao je tri utakmice u kojima je ubacivao 24 poena, uz 11,7 skokova, 5,7 asistencija, šut iz igre od 66 posto, a za tricu 40 posto. Posebno je impresivan bio u drugoj utakmici protiv Minnesote, kojoj je za 26 minuta na parketu isporučio 32 poena (šut 13/17), 12 skokova, 10 asistencija, tri ukradene lopte i jednu blokadu.

Tranzicija ostaje njegovo najjače oružje. Zadnjih je sezona bio elitni finišer iz tranzicije, što ne čudi jer s koša na koš dođe valjda u tri koraka. S obzirom na to da kod Budenholzera igra isključivo ‘četvorku’, pa samim time i bliže košu, Giannis će i u novoj sezoni nakon obrambenog skoka koji skupi sebi i drugima iz tranzicije ili ranog ulaska u akciju kreirati gomilu laganih poena.

Kada izostane učinak iz tranzicije i Grk bude primoran kreirati na postavljene napade, može biti siguran da će imati gomilu prostora oko sebe. Već u predsezoni Bucksi imaju fantastičan spacing oko njega. Šuteri su raspoređeni u kornerima i na ostalim lokacijama na trici, tako da Giannis ima mjesta za ulaz na obruč, a ako se obrane skupe, na njega ide dodavanje za šutera u korner. U kontekstu spacinga sada postaje jasno zašto je Budenholzer ovog ljeta inzistirao na visokim šuterima poput Ersana İlyasove i Brooka Lopeza.

Pogledate li još jednom ovaj drugi video, primijetit ćete da Giannis u ove akcije ulazi tek nakon nekoliko križanja ili kretnji bez lopte. To je odlika modernog napada, u kojem nije dovoljno samo igraču dati loptu u izolaciju pa da on izmišlja poene. Cilj je s puno kretnji sa i bez lopte iznenaditi obranu ili je uhvatiti na krivoj nozi, a onda svog glavnog napadača dovesti u povoljnu poziciju da poentira. Tako to, recimo, rade Warriorsi, a takav motion napad s puno kretnji bez lopte i ekstra dodavanjem dio je Budenholzerova trenerskog identiteta.

Ovo su osnove Budova napada i temeljne situacije u kojima ćemo ove sezone jako često gledati Antetokounmpoa. Tu su, dakako, i neki taktički detalji koji će Giannisu olakšati život, a u čijim su osnovama uvijek spacing i motion. Recimo, Giannisa ćemo dosta gledati u pick and rollu kao rollera zbog moći finiširanja na obruču, ali i sekundarne kreacije. Kada ga Bucksi požele dovesti u situaciju da poentira, jedna od opcija svakako će biti igra big-small dva-na-dva, pri čemu protiv njega ostaje niži igrač protiv kojeg ima mismatch, što tjera obranu na pomoć.

Spreman preuzeti tron

Koliko će Giannis doista napredovati i može li se vinuti u MVP visine ovisit će dosta o šutu, koji je vjerojatno najslabiji aspekt njegove igre. Koliko god je sjajan finišer na obruču, toliko je klimav šuter s trice. Kroz karijeru tricu realizira s 28 posto uspjeha, iako svake godine malo pomalo napreduje. Lani je, recimo, uzimao niti dva cijela pokušaja po utakmici uz uspješnost od 30 posto, što je doista slabašno za igrača njegova kalibra. Ali hej, ako je i bez trice jedan od glavnih kandidata za MVP-ja, što će tek biti kada doda tricu u svoj repertoar?

Naznake da bi se to moglo dogoditi ove sezone postoje, jer je u predsezoni smanjio broj šutova s poludistance, a povećao je broj pokušaja s perimetra. Na tri utakmice prosječno je uzimao 3,3 pokušaja uz realizaciju od 40 posto. U zadnjoj utakmici protiv Wolvesa dvaput je pull-upom kaznio svoje čuvare koji su testirali njegov šut.

Ovo je ohrabrujuće, s obzirom na to da će ga Budenholzer staviti u situacije da kreira iz picka, gdje će ga njegovi čuvari sigurno izazivati da uzima pokušaje s perimetra tako da će mu odlaziti ispod bloka. Uspije li ih pogađati s nekih +35 posto uspjeha, obrane će doista protiv njega biti bez izgleda.

Ne znam za vas, ali ja sam bio jako sretan kada sam ga skupio na svom fantasyju. Počinje vrijeme Freakove vladavine na Istoku. Baš u momentu kada su se ekipe s Istoka riješile LeBrona Jamesa, pojavio se njegov nasljednik spreman preuzeti tron.