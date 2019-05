Igra za prijestolje Istoka

Na press konferenciji nakon Milwaukeejeve pobjede nad Torontom novinari su junaka utakmice Brooka Lopeza upitali koliko je Bucksima odmoglo to što su između pete utakmice protiv Bostona i prve protiv Toronta imali čak šest dana odmora. “Moguće je da je odmoglo na startu utakmice”, rekao je Brook. “Simulirati uvjete utakmice u playoffu nije moguće, iako smo se trudili to postići kroz trening utakmice, utakmice trenera i igrača. Čak smo imali i Torontove dresove s brojevima i imenima njihovih igrača kako bismo se što bolje pripremili, ali trening ipak nema playoff okolinu.”

Nakon prve četvrtine bilo je jasno da je prevelik odmor izbacio Buckse iz ritma. Gubili su 11 razlike i nisu bili ni sjena momčadi koja je rasturila Boston. Na drugoj strani, gosti iz Kanade su, nabildani samopouzdanjem nakon što su u sedam utakmica prošli Sixerse, u susret ušli puno energičnije, gotovo kao da opet igraju sedmu utakmicu.

I dok su se domaćini trudili uhvatiti korak, igrajući i protiv sebe i suparnika, Raptorsi su polako preuzeli konce igre. Njihov defenzivni plan nije bio nešto posebno drugačiji od Bostonova. Glavni ciljevi bili su gomilanje tijela ispred Giannisa Antetokounmpa kada krene na prodor, snažno istrčavanje na šutere kada Giannis baci povratno dodavanje na tricu, te fokusiranje na oduzimanje kontre i polukontre suparniku. Uspješno su odradili glavninu posla u prvom poluvremenu. Giannis je limitiran na 13 poena bez izvedenog slobodnog bacanja jer se Torontova obrana sinkronizirano kretala u njegovu smjeru kad bi krenuo na ulaz. Njegov čuvar Pascal Siakam i pomoć iza leđa Marc Gasol igrali su bez faula. Čak i kada bi se Giannis riješio lopte i proslijedio je šuterima, ovi to nisu pogađali.

Bucksi su u nastavku postavili stvari na svoje mjesto pri čemu su imali tri ključna faktora na svojoj strani: Lopeza, timsku obranu i dubinu

Bucksi su u prvom poluvremenu šutirali grozomornih 6/23 za tricu. A kako je uz to napad kod Raptorsa funkcionirao jako, dobro pri čemu gosti nisu gubili previše lopti, Bucksi nisu uspijevali razviti tranziciju. Napadački su Raptorsi odigrali besprijekorno, što se najviše očitovalo kroz 10 trica iz 22 pokušaja koje su ubacili u prvom poluvremenu. Poprilično neočekivano nakon svega što smo vidjeli u seriji protiv Sixersa u kojoj su tricu šutirali 29 posto, a u pet utakmica, od odigranih sedam, nisu uspjeli zabiti više od 10 trica.

Kyle Lowry je cijelu večer bio nemilosrdan s perimetra, Gasol je u prvom poluvremenu ubacio dvije trice, a neočekivana pomoć došla je s klupe: Norman Powell je pridodao također dvije trice.

Dominantna timska obrana

Dobro tricaško poluvrijeme došlo je kao posljedica dobre napadačke košarke koju su Raptorsi prezentirali. Odlično su se prilagodili na zonsku obranu Bucksa i kroz slash and kick su lakoćom pronalazili šutere na trici. Bilo je dosta kretnji lopte i igrača, a pomalo neočekivano su forsirali i dosta brži tempo utakmice s ranijim ulascima u akciju, kao da su oni ti koji su imali šest dana odmora a ne Bucksi, koji su baš kao i u napadu izgledali usporeno s dosta pogrešaka u rotacijama, izgubljenim bitkama za ničije lopte i traljavom zaštitom obruča.

Nakon prvog poluvremena sve je mirisalo na to da bi se Bucksima mogli dogoditi novi Celticsi u prvoj utakmici. Bili su na rubu pucanja jer im ništa nije išlo od ruke. Ne ide ih šut, Giannis je zaustavljen, a Khris Middleton i Eric Bledsoe, druga i treća napadačka opcija, zabili su ukupno samo šest poena.

Međutim, Bucksi su se u nastavku trgnuli i postavili stvari na svoje mjesto pri čemu su imali tri ključna faktora na svojoj strani: Lopeza, timsku obranu i dubinu.

Lopez je utakmicu završio s 29 poena, 11 skokova i četiri blokade. Bio je čovjek odluke u četvrtoj četvrtini, kada je u odlučujućim momentima ubacio tri trice slomivši i utakmicu i moral Raptorsa koji to nisu mogli pratiti. Nakon slabijeg izdanja protiv Bostona, Brook je došao na svoje i podsjetio zašto je dobio nadimak Splash Mountain i zašto su njegove trice važne za Buckse. Ali nisu samo trice bile važne u ovoj utakmici. Lopez je sjajno miksao svoju igru od rolanja i ulaza, preko trica sve do napadačkih skokova (atipičnih četiri za čovjeka koji je u regularnoj sezoni prosječno imao 0,4 ofenzivna skoka).

Njemu se u drugom poluvremenu priključio i Giannis s 11 poena. Zanimljivo, Giannis je imao samo jedan ubačaj iz igre, ali je zato podigao agresivnost pa je nula izlazaka na liniju slobodnih iz prvog poluvremena zamijenio s njih 12 u drugom. Ostatak ekipe je šuterski ostao hladan. U drugom poluvremenu Bucksi su ubacili samo pet trica, a ako se pitate kako je moguće da je ekipa koja ovisi o tricama i Giannisovim poenima na obruču ipak dobila utakmicu, odgovor se krije u dominantnoj timskoj obrani.

Lowryja nisu uspjeli ukrotiti. On se na kraju (neočekivano) ukazao s 30 poena i tricama koje je šutirao 7/9, ali su zato Bucksi odradili vrhunski posao na Siakamu i Kawhiju Leonardu. Siakam je utakmicu završio sa šutom 6/20, a Bucksi su odlično kontrolirali njegovu tranziciju i ulaze. Giannis i Nikola Mirotić su odrađivali sjajan posao na njemu, pokazavši da će protiv njih teže dolaziti do poena nego je to bio slučaj protiv Sixersa.

Nezrela Kawhijeva partija

I dok je obrana nad energičnim Siakamom odrađena školskom obranom jedan-na-jedan, Millwaukeejev defenzivni koncept protiv Leonarda, posebno u drugom poluvremenu, bilo je malo remek-djelo. Za početak, Bucksi su se poslužili taktikom koja im redovito pali protiv moćnih strijelaca kakav je James Harden ili Kyrie Irving, a to je forsiranje igrača na slabiju ruku.

Kawhijevi čuvari Middleton i Malcolm Brogdon pozicionirali bi se tijelom tako da Leonardu zatvore desni ulaz otvarajući mu lijevu stranu i usmjeravajući ga na svog centra koji bi ga čekao u zoni, dok bi Leonard kreirao iz picka. To je bio početak i minimum koji se morao odraditi. Middleton se dosta trošio kao Leonardov inicijalni čuvar i bio je jako dobar, što je ostavilo traga na njegovoj napadačkoj izvedbi. Meni je još impresivniji bio Brogdon koji se nevjerojatnom lakoćom kretao za Leonardom i poput sjene ga pratio kad bi krenuo u dribling. Kawhi ga se nije mogao riješiti, a Brogdon je imao impresivnu two-way partiju, o čemu svjedoči i njegov +/- od +18. Ako je netko uz Lopeza bio junak, on je.

Leonard je utakmicu završio sa šutom 10/26 iz igre i djelomično je sam sebi kriv zbog toga jer je u trećoj četvrtini bezglavo srljao u gužvu i gomilu koju su Bucksi postavljali ispred njega. I ne samo to, zahvaljujući njegovoj poprilično nezreloj partiji (samo dva asista) izbacio je cijeli napad Raptorsa iz ritma, odnosno, niti je dopustio ostalima da igraju svoju igru kao u prvom poluvremenu, niti je druge oko sebe činio boljima. Čak kad bi nekako i probio prvog čuvara, Bucksi su sa svojim centrima radili briljantan posao ispred obruča. Ne samo da mu nisu dozvoljavali da se približi obruču nego su agresivnim iskakanjem i pravovremenim dolaskom u pomoć ispred njega blokirali gomilu šutova ili natjerali Leonarda na teške šutove preko, najčešće, Lopezovih ruku.

Leonardova lošija šuterska večer svakako je dijelom uvjetovana i umorom. Bilo je vidljivo da već sredinom treće četvrtine, u kojoj se trošio napadačkom jedan-na-pet igrom, diše na škrge. Nakon promašaja, redovito bi se najsporije vraćao u obranu. Šutovi su mu završavali na prvom obruču ili bi promašivao sve, a pauze je trošio u savinutom položaju s rukama na koljenima.

Dubina klupe

Čime dolazimo do problema kod Raptorsa, ali i snage kod Bucksa, a to je dubina.

Torontov trener Nick Nurse sinoć je koristio samo trojicu igrača s klupe od čega je najviše minuta (17) dobio Serge Ibaka. Čak četvorica startera odigrala su 40 ili više minuta (Leonard 42). Na drugoj strani, Mike Budenholzer je u maniri svog učitelja Gregga Popovicha imao rotaciju od četiri čovjeka s klupe, a Brogdon i George Hill su odigrali svaki po 27 minuta. Od startera je najviše minuta, njih 37, odigrao Giannis. Bucksi imaju dubinu, imaju devet korisnih igrača i Bud se može igrati s rotacijom i postavama.

Ovaj manjak ljudi na klupi Raptorsa možda ne bi bio vidljiv da im ovo nije već druga serija u kojoj maksimalno cijede startere. Kawhi je prosječno igrao 40 minuta po susretu u seriji od sedam utakmica protiv Sixersa. I dok je u njima još uvijek imao zalihe snage, nakon prve utakmice protiv Bucksa vidljivo je da ih više nema. U četvrtoj četvrtini, kada se utakmica lomila, Leonard je uzeo samo tri šuta i ostao bez ubačaja iz igre. Općenito, što se utakmica više bližila kraju, Bucksi su izgledali sve moćnije, a Raptorsi sve tromije. Ne smisli li Nurse nešto s rotacijom u ostatku serije, Bucksi će energetski pregaziti Toronto.

Kanađani mogu žaliti za prvom utakmicom jer su mogli imati break. Puno faktora je bilo na njihovoj strani, puno toga se posložilo da dođu u situaciju ukrasti utakmicu. Bit će zanimljivo vidjeti kako će odgovoriti u drugoj utakmici sad kad su Bucksi opet uhvatili playoff ritam.

Bucksi pak mogu biti prezadovoljni. Ne samo da su mentalno izdržali pritisak nadoknađivanja rezultatskog minusa skoro cijelu utakmicu, nego su i dobili utakmicu u kojoj veći njen dio, realno, nisu igrali dobro. Kažu da su to odlike velikih momčadi.