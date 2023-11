Isti, a drugačiji

Prije nego što je otputovao u Pariz, Eddie Howe je na konferenciji za medije priznao da je bodovno stanje u Ligi prvaka debelo ispod očekivanja koje je sam sebi postavio prije sezone, a onda je naglasio da Newcastle u Pariz mora ići s imperativom dobrog rezultata.

Svega par sekundi dijelilo je Newcastle od toga da zadnje kolo dočeka držeći vlastitu sudbinu u svojim rukama. Sve do 98. minute Paris Saint-Germain je bio u rezultatskom minusu i Newcastle je imao ključna tri boda prije zadnjeg kola. Onda je Kylian Mbappé u toj 98. minuti zabio jedan od onih kaznenih udaraca za koje nitko više ne može reći kad i zašto se sude, a kada takav kontakt nije kažnjiv, što je sasvim promijenilo Newcastleovu perspektivu. Howeova momčad u zadnjem kolu mora pobijediti Milan i usto se nadati da PSG neće svladati Borussiju Dortmund.

Način na koji je PSG zabio gol ostavlja osjećaj besmisla i poziva na strukture u FIFA-i da se ostave reformiranja zaleđa čija je definicija kristalno jasna ili narančastih kartona koje planiraju uvoditi te da već jednom raščiste što je kažnjivo igranje rukom i kad možemo očekivati kazneni udarac, a kad će se igra nastaviti.

Međutim, nije baš da je PSG zaslužio izgubiti. Newcastle je imao pet udaraca prema suparničkim vratima, a PSG-u je Mbappéov bio 30. udarac na utakmici, s tim da je Bradley Barcola imao još jedan pokušaj prije zadnjeg zvižduka. Na kraju krajeva, teško možeš reći da si zaslužio pobjedu kad imaš 28 posto vremena loptu u posjedu, jedan centaršut i četiri driblinga.

Europa je jedina mjera uspjeha za PSG. Kod Newcastlea to još uvijek nije tako

Newcastle je pokazao discipliniranu obranu i zdravu dozu fanatizma, ali PSG je dominirao u svakom mjerljivom segmentu nogometne igre; bio je efikasniji u dodavanjima (92 posto točnosti prema 72 posto, koliko je imao Newcastle), precizniji u dugim dodavanjima (65 posto točnosti prema 29 posto), konkretniji u driblingu (41 posto uspješnosti prema 29 posto), a čak je imao i više presječenih lopti (10 i prema Newcastleovih osam, usprkos tome što je PSG imao skoro četiri puta više dodavanja i, prema tome, osjetno manje prilika da uopće presiječe suparničko dodavanje). Howe je do pozitivnog rezultata pokušao doći gustom obranom, a nakon vodstva se potpuno posvetio obrani i čuvanju pozitivnog rezultata. Nije ga obranio, ali PSG i Newcastle su u različitim situacijama.

Iako je Howe prije utakmice pričao o imperativu rezultata i neispunjenim očekivanjima, Newcastle zapravo nema fokus na Ligi prvaka. Konferencija za medije je to odlično ilustrirala. Novinari su Howea i prije i poslije ove rečenice o imperativu rezultata u Parizu ispitivali primarno o subotnjoj pobjedi nad Chelseajem. To je za navijače i medije koji se okupljaju oko Newcastlea bila glavna utakmica tjedna; Liga prvaka je samo bonus nagrada. Premda se čini da imaju istu pozadinu, isti kapital i iste ciljeve vlasnika, kod PSG-a je situacija sasvim drugačija.

Ovisnost o Ligi prvaka

Carlo Ancelotti je u siječnju 2012. preuzeo PSG koji je imao međusobni okršaj protiv Montpelliera i još točno pola prvenstva da nadoknadi bodovni minus. Remizirao je s Montpellierom, ispao je iz Kupa i nije osvojio nijednu titulu, ali Ancelotti je ostao trener i iduće sezone. Ista se stvar dogodila 2017. kad je prvak Francuske postao Monaco i 2021. kada je titulu uzeo Lille. Bez obzira na to što su Unai Emery i Mauricio Pochettino izgubili domaće titule, ostali su na klupu i iduće sezone. PSG je naprosto fokusiran na Ligu prvaka i nikoga nije pretjerano briga za domaća natjecanja.

Opsjednutost Ligom prvaka najpreciznije ilustrira činjenica da je predsjednik kluba Nasser Al-Khelaifi prošle sezone na Parku prinčeva snimljen na baš svim europskim nastupima. Istovremeno, bio je na samo četiri prvenstvene utakmice.

Nije tajna da Francuska nikada nije bila glavna destinacija za Qatar Sports Investments. Prve ideje su se svodile na ulaganje u Englesku i Španjolsku, ali treba imati na umu da je glavni cilj koji je zacrtao šeik Tamim bin Hamad Al Thani bio dovođenje Svjetskog prvenstva u Katar. Glavna poluga u toj priči bio je Michel Platini, koji je 2010. de facto osigurao Kataru domaćinstvo SP-a, ali je zauzvrat — osim što je napunio svoje džepove katarskom lovom — usmjerio QSI prema Parizu gdje je postojao velik klub s odličnom infrastrukturom, u velikom gradu i s velikim potencijalom, ali bez prebijene pare.

Umjesto ulaganja u premierligaški klub, QSI je počeo stvarati superklub u Parizu. Nakrcao ga je zvijezdama počevši sa Zlatanom Ibrahimovićem u prvoj fazi, pa s Neymarom, a onda i Mbappéom. U zadnjoj fazi je došao i Lionel Messi, potpisali su se ugovori s brandom Air Jordan, pokušala se pogurati taj poveznica grada mode s nogometom, a najbolji dokaz da je ideja upalila je to da na ulici sve češće možete vidjeti djecu u PSG-ovim dresovima. Međutim, ništa nije moglo promijeniti činjenicu da francuska liga ima problem s prepoznatljivošću u svijetu. Najmanje je popularna od pet najvećih liga u Europi, slabo se gleda i, barem izvan Francuske, rijetko koga zanima osim kao rasadnik talenata.

To znači da je PSG za gradnju svog statusa superkluba ovisan o Ligi prvaka.

Imidž se ne može graditi u Francuskoj, postoji imperativ Lige prvaka i to je sredstvo preko kojeg PSG stvara svoj status. Fokus je na Europi i jedini način da sezona bude okarakterizirana kao uspješna je da se dođe daleko u Ligi prvaka, po mogućnosti do samog kraja. To je, zasad, još uvijek neispunjena ambicija, ali Europa je jedina mjera uspjeha za PSG.

Odlična stvar za Newcastle

Kod Newcastlea to još uvijek nije tako. Konkurencija u domaćem prvenstvu je toliko jaka da Newcastle ne može sebi dopustiti da se fokusira na išta drugo osim na domaću ligu. Osim toga, Premier liga je došla do takvog marketinškog statusa da je možda i jači brand od Lige prvaka. Osim toga, i razlika u broju utakmica daje Premier ligi prednost u zbroju do koliko ljudi dođe tijekom jedne sezone.

Zbog toga Newcastle u povratničkoj sezoni u Ligu prvaka možda jest ostvario rezultat ispod očekivanja koje su sami sebi postavili ključni ljudi projekta i vrlo je vjerojatno da će zapeti već u grupnoj fazi, ali to nije ni blizu toliko dramatično koliko bi bilo u slučaju PSG-a. Liga prvaka je važna, ali je još uvijek daleko od ključnog za Newcastle.

Na kraju krajeva, na konferenciji za medije na kojoj se najavljivala ključna utakmica za prolazak grupe više je pitanja bilo o Chelseaju nego o PSG-u, a to nešto govori. I to je, gledamo li stvari dugoročno, odlična stvar za Newcastle, baš kao što je patološka ovisnost o Ligi prvaka i dvije ili tri ključne utakmice negativna za razvoj PSG-a kao momčadi i funkcionalnog kolektiva.