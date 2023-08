Istra: Nova, a stara

Samo su dva kluba promijenila trenera između dviju sezona u elitnom razredu hrvatskog nogometa. Slaven Belupo je najavio rastanak sa Zoranom Zekićem dok je još sezona trajala, a Gonzalo García i NK Istra 1961 nisu se mogli dogovoriti oko nastavka suradnje, tako da je svatko otišao svojim putem. Ostalih sedam prošlosezonskih prvoligaša zadržalo je trenere s kojima su završili sezonu.

Ironično, trenere su promijenila dva najugodnija iznenađenja prošlosezonskog HNL-a. Slaven jest završio na osmoj poziciji, ali za bolji rezultat od 43 osvojena boda se treba vratiti još u 2012. i zadnje izdanje lige 16 kad je osvojio treće mjesto. U idućih 10 sezona nijednom nije prebacio prošlosezonski učinak, a Zekićev je mandat još impresivniji zbog činjenice da je budžet prije sezone srezan i da je kadar bio vrlo tanak. S druge strane, Istra je ostvarila plasman na petu poziciju što je napredak nakon pet uzastopnih sezona na devetom. Jasno, prošlosezonski je bodovni saldo najbolji otkako se HNL igra u formatu s 10 momčadi.

Koliko god Zekićev mandat bio impresivan, klupska je uprava novom treneru pružila i nekakav alibi. Prema javnosti je komuniciran zaokret u strategiji i usmjeravanje prema razvoju mladih igrača kroz napadački pristup. Neosporno je to da je Zekić imao rezultat i to njegovu smjenu čini malo neukusnom, ali jednako je neosporno da je igrao konzervativni nogomet s fokusom na starije igrače i na obranu. U tom kontekstu ni odluka Uprave nije van pameti.

Slaven je živio na stabilnosti koju su davala dva privredna giganta iz Koprivnice, a to je značilo iskusnu momčad koja nije imala velike oscilacije, ali ni veliki potencijal. Nakon što su sponzorski ugovori srezani, postalo je jasno da klub nema mlade igrače čijom prodajom može napuniti budžet. Ante Crnac je zapravo iznimka i klub se odlučio na pokušaj stvaranja još takvih igrača promjenom klupskog identiteta kluba, a onda je razumno da trener ima i dozu kredita za pad rezultata.

Riječ je naprosto o klubu čiji vlasnici ne stavljaju u fokus njegov rezultat i to se plaća time da se u sezonu već tradicionalno ulazi nespremno

Kod Istre tog kredita nema. Klupska politika je ostala ista, očekivanja su jako slična, a to onda znači da su iza Garcíje ostale velike cipele koje treba popuniti. Tog se izazova prihvatio Mislav Karoglan.

Vrlo je jasno zašto se Istra odlučila baš za njega. Odradio je jako dobru epizodu u Croatiji iz Zmijavaca koju je uveo u viši rang natjecanja, a onda je u Zadru proglašen najboljim dalmatinskim trenerom. Ako tome dodamo da nije upisao poraz u 10 utakmica na Hajdukovoj klupi, ali i to da je filozofijom nogometa jako blizak Garcíji, onda je racionalno da je Istra odlučila riskirati s njim. Vrlo je malo hrvatskih trenera starih 40-ak godina, a da imaju seniorsko iskustvo i imidž kakav ima Karoglan.

Slaganje u hodu

Zašto je Karoglan odlučio riskirati s Istrom? Jer — iako se u Hrvatskoj ne otvara previše pozicija za mlade trenere — Karoglan ipak riskira. Ne uspije li ostvariti očekivanja, a Istra se vrati na dno prvenstvene ljestvice nakon rezultatski iznimno uspješne sezone, onda se briše sav Karoglanov imidž talentiranog trenera i vraća se barem stepenicu ispod onoga gdje je bio.

Odgovor se najvjerojatnije krije u tome što je Karoglan trener. Mogao je nastaviti gurati papire u uredu i gledati igrače kao pomoćnik Mindaugasa Nikoličiusa, poziciji na koju ga je Hajduk prekomandirao nakon što je doveden Ivan Leko, ali nije želio pasivno čekati svoju šansu da se vrati na klupu. Odlučio je prihvatiti ponudu iz Istre i dokazati da može popuniti Garcíjine cipele, pa i ostvariti i malo više od toga kako bi ga taj rezultat lansirao natrag među kandidate za najjače klubove.

Opasnost za Karoglanove ambicije zapravo je u Istrinu poslovnom modelu.

Istra se prošle sezone malo emancipirala kroz donekle neovisnu upravu, ali još uvijek je riječ o klubu koji služi kao nadopuna za Deportivo Alavés. Najjednostavnije moguće rečeno, Istra ima vlasnike koje nije briga za njen rezultat. Oni su Istru kupili prvenstveno kako bi Alavés izvukao korist od skautinga, razvoja mladih igrača koji se šalju na posudbu i širenja mreže omladinske škole. To znači da nikome, osim samom treneru, nije u fokusu to da Istra dočeka prvo kolo HNL-a spremna i s konkurentnim kadrom.

Prošla je sezona najbolja ilustracija toga. García je ostvario povijesni rezultat, ali zanimljivo je to kako je Istra popunjavala svoj kadar. Oleksandr Petrusenko došao je sredinom kolovoza i debitirao je u petom kolu kad je ušao s klupe. Ante Erceg bio je član momčadi od četvrtog kola, ali je ozbiljno počeo sudjelovati u igri tek početkom rujna i osmog kola kad je u Pulu došla Lokomotiva. Otprilike u to vrijeme se u Istri pojavio Reda Boultam, koji je debitirao u devetom kolu kad je Istra otišla u goste Slavenu. Monsef Bakrar, Tomislav Duvnjak, Advan Kadušić, Prince Mumba — sve su to igrači koji su u ovom ili onom obujmu sudjelovali u prvom dijelu Istrine sezone, a nitko od njih nije bio u sastavu u prvom kolu prošlosezonskog prvenstva. Istra je u sezonu krenula s tri poraza, a u prvih šest kola imala je samo jednu pobjedu.

Model poslovanja je uvijek isti. Istra jedan dio nositelja igre na kraju sezone pošalje u Španjolsku kako bi ih Alavés testirao, drugom dijelu istekne posudba, a treći dio naprosto ode za boljim ponudama. Tako je Karoglan krenuo u sezonu bez Facunda Cáseresa koji je prošle sezone bio praktički drugi igrač lige po broju duela i prvi oduzimač lopte. Ostao je bez Boultama koji je bio među 15 najuspješnijih driblera, Einara Galilee koji je bio među pet najefikasnijih dodavača lopte po broju točnih pasova i Darija Marešića koji je bio tik iza Josipa Mišića po količini točnih dugih lopti. Marešić se u međuvremenu vratio, ali Istra je u sezonu ušla okrnjena.

Stvarnost unutar grupacije

Ne čudi onda da je u prvom kolu izgledala loše protiv Lokomotive niti da ju je Dinamo pregazio s kombiniranom momčadi. Karoglan je daleko od forme kakvu je Istra imala u jednom dijelu prošle sezone. Da bi se kockice napokon posložile u funkcionalnu igru, Istra treba driblera na desnom krilu koji će kompenzirati odlazak Boultama i Bakrara te veznjaka koji može pokriti ono što je Cáseres donosio kao dominantan duel igrač i najbolji u ključnim dodavanjima.

Međutim, to je Istrin poslovni model. Igrači u Pulu dolaze na kraju transfernog prozora kad im se neke primamljivije opcije zatvore. Istra mora čekati, riskirati s nepoznatim igračima i, iako ima neki novac od transfera Bakrara i Maura Perkovića, gledati što će se dogoditi u Alavésu i u ostatku nogometnog svijeta.

To komplicira situaciju u kojoj se Karoglan nalazi, ali nije ništa čudno. Istra ni prošle sezone nije imala briljantan ulazak u sezonu, u prve tri utakmice García je upisao tri čista poraza. Sezonu ranije otvorio je pobjedom nad Hrvatskim dragovoljcem, ali je onda zaredao sa šest poraza u sedam utakmica prije nego što je konačno kompletirao kadar.

U međuvremenu će sportski direktor Saša Bjelanović popuniti rupe, ali relativno slaba kadrovska situacija u kojoj se Istra nalazi nije ništa šokantno. Riječ je o novoj momčadi, ali sa starim okvirom. A to već se ponavlja iz sezone u sezonu. Dogodilo se i Garcíji dvaput, a sada se događa i Karoglanu jer to je stvarnost u kojoj Istra funkcionira u grupaciji koju vodi Deportivo Alavés. Riječ je naprosto o klubu čiji vlasnici ne stavljaju u fokus njegov rezultat i to se plaća time da se u sezonu već tradicionalno ulazi nespremno. A očekivanja nakon prošle sezone ostaju visoka.