Je li Split spreman za ABA ligu?

Sjednica ABA lige prošla je prema očekivanjima: nakon što je Euroliga otkazala svoje natjecanje uz odluku da zadrži sve aktualne članove u sljedećoj sezoni, regionalni ligaši su učinili isto — premda su tri od četiriju vodećih klubova (Partizan, Budućnost i Mornar) bili za nastavak sezone. Međutim, Crvenoj zvezdi se baš i nije dalo dalje nadmetati budući da joj je Jordi Bertomeu već osigurao mjesto u eliti, a istog su mišljenja bili i svi ostali klubovi koji su više-manje raspustili svoje momčadi.

No, za razliku od Eurolige koja se nije odlučila na novo proširenje, abaligaši su ipak odlučili u svoje društvo primiti dodatna dva kluba. Srećom, riječ je klubovima s bogatom košarkaškom tradicijom i vjernom publikom — Borcu iz Čačka i KK Splitu, vodećima na ljestvici Dvaba lige nakon završetka osnovnog dijela sezone.

Dakako, posebno veseli povratak trostrukog europskog prvaka onamo gdje i pripada.

Sada je vrijeme za jedan flashback u daleku prošlost, u 11. ožujka tekuće godine. Kalendarski je to bilo prije samo tri mjeseca, ali vjerujem da nisam jedini kojem se taj dan čini eonima daleko. Meni je u sjećanju ostao kao posljednji normalni dan, kraj jedne ere. Rano ujutro sam ustao, otišao na posao pa klisnuo nešto ranije da stignem na trening. Potom pravac u teretanu, u kojoj sam se zadržao nešto kraće nego inače jer sam žurio u obližnji kafić pogledati okršaj Splita i Širokog za ulazak u doigravanje Dvaba lige.

Uspon je polagan, a pad munjevit — tu su lekciju Žuti već naučili na svojoj koži

Utakmica je bila pravi triler, osobito drugo poluvrijeme. Sjećam se da sam u jednom trenutku pogledao oko sebe i iznenadio se vidjevši da većina gostiju sa zanimanjem prati utakmicu. Na kraju je hrabri Toni Perković tricom konačno slomio srčane goste. Bila je to velika pobjeda Žutih, ali ona je trebala biti tek prvi korak prema konačnom cilju. Trebala je slijediti polufinalna serija s MZT-om, pa eventualno finale, pa, u slučaju poraza, dokvalifikacije s pretposljednjim abaligašem.

Od toga nije bilo ništa, već sutradan je sva košarka privremeno ugašena. Tako se Perkovićeva trica pokazala povijesnom ne samo jer je vratila Split u ABA-u nakon sedam godina, nego i zato što će ostati upamćena kao jedini potez na terenu koji je u ovoj osakaćenoj sezoni nekome donio nešto veliko, osjećaj da sve što je odigrano ipak nije igrano uzalud — da je ta lopta iscurila iz obruča, sada bi se ABA-i radovao MZT.

Priča o pojačanjima

Ne možemo reći da se Split vraća na mjesto uspjeha.

Dane ponosa i slave Žuti su doživjeli u negdašnjoj jugoslavenskoj ligi, dok su u njenoj sljednici ABA-i ostavili blijed trag. U samo osam odigrani sezona najviši plasman bilo je osmo mjesto u inauguracijskoj sezoni natjecanja, dok su potom bilježili još lošije, pa i sramotne plasmane (dva 14. i jedno 15. mjesto). No, iako je Split u ABA-i bio samo sjena sebe iz ex-Yu prvenstva, ipak je u tom razdoblju bio mnogo konkurentniji u domaćim natjecanjima. Nakon što je 2009. trajno napustio najviši rang regionalnog natjecanja (s iznimkom sezone 2012./13.) jaz između Žutih i ostalih hrvatskih abaligaša toliko se produbio da je neko vrijeme Cibona dolazila na Gripe odmarajući najbolje igrače.

Posljednje tri sezone taj se jaz polako počeo smanjivati, što je rezultat sudjelovanja u Dvaba ligi, kao i pametnije stručne politike. Naime, nakon što se klub financijski konsolidirao — premda način na koji je to ostvareno ostavlja mnogo pitanja, a to vrijedi i za dugoročnu održivost kluba, ali to je neka druga priča — krenuo je putem ustrajnog zadržavanja okosnice momčadi tijekom prijelaznih razdoblja. Neovisno o rezultatu, pa i individualnom učinku, većina igrača zadržana je na Gripama barem dvije sezone, a neki i duže, premda se dalo naći razloga za nova rješenja.

Strpljenje, strpljenje, strpljenje. Tog su se mota Žuti držali proteklih godina i sada je konačno stigao prvi opipljivi rezultat. Međutim, Uprava ne smije pasti u zamku i pomisliti da bi bilo mudro s posve istim snagama nastaviti u novu avanturu. ABA liga je ipak razina više i potrebno je ojačati momčad s barem trojicom kvalitetnih igrača, što znači da će se nekima ipak trebati zahvaliti ili ih u većoj mjeri koristiti samo u domaćem prvenstvu.

Već ovih dana su se kao potencijalna pojačanja počeli spominjati Roko Leni Ukić, Josip Sobin i Hrvoje Perić, sve redom iskusni bivši Splitovi igrači. Što se tiče Ukića, mislim da bi njegov angažman bio pun pogodak jer je Žutima proteklih godina osjetno nedostajala doza iskustva na razigravačkoj poziciji i možda je upravo to bio ključni razlog zbog čega je dolazilo do posrtaja u ključnim utakmicama. Roko je često isticao kako se želi vratiti u svoj matični klub, pa je krajnji čas da pokaže da je ozbiljniji u svojim namjerama nego Marko Popović sa Zadrom, koji također stalno ponavljao istu priču da bi karijeru zaključio u Fuenlabradi.

Sobin bi na centarskoj poziciji također bio dobar potez, osobito ako ode mladi Darko Bajo koji se prijavio na NBA draft, a za Žute je igrao kao posuđeni igrač Cedevite Olimpije. Premda, mislim da bi još veće pojačanje od Sobina u reketu bio Marin Marić, 26-godišnji centar koji se pokazao kao otkriće Veljka Mršića u reprezentaciji, a u korona-okolnostima pridružio se treninzima na Gripama.

Sporiji put

Najmanje logičan mi se čini angažman Perića, pogotovo kada na njegovoj poziciji igra kapetan Mateo Kedžo. Zaista ne bi bilo pametno ući u abaligašku sezonu s dvojicom krilnih centara koji najesen slave 35., odnosno 36. rođendan. Mnogo je mudrije kao startnu četvorku postaviti vrlo talentiranog (ali često nedovoljno fokusiranog) Tomislava Gabrića, kojem će ovo biti nova prilika da pokaže svoj puni potencijal, dok Kedžo mora biti spreman na smanjenu minutažu u kojoj će poginuti na terenu kao da mu je prva, a ne vjerojatno posljednja sezona u karijeri.

Nužno je pojačanje na krilnoj poziciji u vidu obrambenog specijalista. Ivica Skelin je tricu pokrivao napadački vrlo potentnim igračima (Pavle Marčinković, Jamel Morris, Maj Kovačević), ali to su po vokaciji više dvojke nego krila koja idu u kost u oba smjera, stoga je preko njih dosta curilo u obrani. Skelinu bi tu dobro došao netko tipa braće Ramljak, kršni i neumorni igrač za prljave poslove kakvih će biti napretek.

Naravno, najbolji potez bio bi dolazak još nekog velikog potencijala poput Perkovića i Baje lani. Mateo Drežnjak zvuči savršeno, ali on je ipak vruća roba na tržištu; ipak, tko zna, za razliku od ostalih hrvatskih abaligaša u Splitu su pokazali da mladi igrači doista dobiju prostor za napredak, što bi moglo primamiti još ponekog talenta na Gripe. Na koncu su tu i splitska ‘dica’, kojih u širem kadru ima podosta, ali će se morati svojski potruditi za svoje mjesto pod abaligaškim suncem. Pod najvećim će povećalom biti 18-godišnji Ivan Perasović, s kojim je nekidan potpisan četverogodišnji ugovor.

Trener Ivica Skelin najesen će povesti Žute u novi izazov, a jedini cilj bit će ostanak.

Ne smije se ponovo dogoditi ekspresno ispadanje kao 2013.; Splitu je potrebno barem par sezona bez turbulencija da se privikne na novu razinu i zacementira svoje mjesto među najboljim klubovima u regiji, a potom krene s novim ambicijama. Jer, sjetimo se, dobitnom formulom pokazalo se strpljenje — postupni rast ulaganja praćen laganim porastom rezultata. Taj put je možda sporiji i ne jamči uspjeh, ali je definitivno bolji od srljanja s megalomanskim ulaganjima bez pokrića. Uspon je polagan, a pad munjevit — tu su lekciju Žuti već davno naučili na svojoj koži i ne misle je ponavljati.