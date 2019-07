Ne bi li, bar za neke, bilo fer da je jučerašnji meč Rogera Federera i Novaka Đokovića prekinut kod 12-12 u petom setu i da je sudac kukavički promrmljao nešto u stilu: “Dame i gospodo, s obzirom na to kako se gospodin Federer i gospodin Đoković ne mogu dogovoriti tko će pobijediti, moramo vas razočarati, ali ove godine pobjednika neće biti…”?

Imam dojam kako je tenis jučer dobio barem nekoliko novih fanova, makar onih koji će s nešto većim zanimanjem pratiti samo završnice Grand Slam turnira. I neka je, jer vremena je sve manje.

U smislu scenarija, teško da smo mogli dobiti dramatičniji meč – eventualno da je naposljetku Federer spašavao one tri meč lopte, ali to bi stvarno bilo previše… U smislu tehničke izvedbe ili, ako hoćete, neforsiranih pogrešaka, pa čak i u nekim prijelomnim trenucima – vjerujte, bila su ova dvojica još nemilosrdnija, još brutalnija… Jučer su, međutim, konačno pokazali da na trenutke i oni znaju biti samo ljudi.

Moram priznati da mi nije baš najjasnije kako će Federer prihvatiti ovaj poraz. Oraš i kopaš četiri sata i 57 minuta, protiv rivala koji ti je već neko vrijeme trn u peti, imaš ga na dlanu, odigraš 422 poena, a onda padneš u njih 10 u tie-breaku. Sve one tlapnje o tome kako se “junački borio” i junački pao i slično, vjerujte, neće mu značiti ama baš ništa.

Po tko zna koji put Federer je izgubio meč od Đokovića zbog nijansi i teško je govoriti da je to slučajnost

“Trebam zaboraviti ovo što prije”, rekao je odmah na onom napornom protokolu od ceremonije, kad se publika nasmijala, a iz njega je zapravo procurila prazna, ali ubitačna misao. “Imao sam sve”, sipao je samo nekoliko sekundi kasnije, a onda brže-bolje krenuo u čestitarenje.

Koju minuticu kasnije došao je nasmijani Đoković i počeo pričati o svojem drugaru kao o “jednom od najvećih”, a zatim priznao da ga inspirira i da bi on volio zaigrati s 37 na plećima. Drugim riječima – ako treba, Nole će i do 37. krvariti, samo da nadmaši svog rivala.

Federer triput gubio meč

Da, možemo se i trebamo diviti ovoj dvojici, ali nemojte se zavaravati – unatoč tome što među njima postoji poštovanje, ono je više službeno i formalno. Čak su i ove ceremonijalne riječi između redaka jasno naznačile — obojica su spremni iskrvariti do posljednje kapi kako bi nadmašili onog drugog i obojica imaju razloga biti ljubomorni ili zavidni. Nole jer ga publika ne prihvaća kao Federera, a Federer jer se gomilaju igrački argumenti u korist Noleta. Jučerašnji meč jasan je pokazatelj svega toga, a taj ulog, hoće li se razlika u Slamovima povećati ili smanjiti, vjerojatni je razlog što se ruka ponekad i previše kratila. Nekima to možda zvuči grubo i neljudski, ali to je čar ove ere — ona je uistinu nehumana, gazi sve pred sobom i ide do kraja…

Kada su prije koji tjedan Federera upitali koji ga suparnik najviše plaši, Švicarac je odgovorio kako se radi o Rafaelu Nadalu. Ne znam koliko mu vas vjeruje, ali mislim da je jučerašnji meč, ako je to uopće bilo potrebno, dokazao kako baš i ne govori istinu.

Federer je jučer zapravo triput gubio meč.

Prvi puta u tie-breaku prvog seta kad je načinio tri neforsirane pogreške, i to u trima poenima koje je potpuno kontrolirao, a jedna se dogodila kod njegova vodstva od 5-3. Dva dana prije, u meču s Rafom kojeg je od redizajna svojeg bekenda 2017. pobjeđivao šest od sedam puta, takvog strahopoštovanja u tie-breaku nije bilo. Nakon toga, nije bilo nimalo nelogično pomisliti kako je Federer u nezavidnoj situaciji — Nole je u posljednje vrijeme ionako imao edge na GS-ovima, a kad bi poveo 1-0 u setovima, dobivao ga je 18 od 19 puta, od čega svih šest na Slamovima. Dogodila se, međutim, prilično neočekivana i najbolja moguća stvar za sam meč i za Švicarca. Nole je ušao u seriju neforsiranih pogrešaka i Federer je za nešto više od 20-ak minuta bio u egalu.

Drugi put je Federer meč izgubio u tie-breaku trećeg seta kad je prvo načinio tri neforsirane bekend top spinom, a onda dotad prilično svrsishodni bekend slice poslao u aut dok je gubio 5-4. Ispalo je tako da Federer u tri seta, protiv najboljeg reternera na svijetu, nije ponudio niti jednu jedinu break-priliku, a gubio je 2-1. Ne baš ohrabrujuća misao pri dolasku na klupu…

Treba li uopće istaknuti kad je Federer treći put izgubio meč? Ne bih se čudio da su mu na meč-loptama prolazile kroz glavu one dvije s US Opena iz 2011…

Po tko zna koji put Federer je izgubio meč od Đokovića zbog nijansi i teško je govoriti da je to slučajnost. U ključnim trenucima, onima kad je bitnije bistro i hladno razmišljati, ‘ubiti’ važnost trenutka, Federer nije imao potrebnu mirnoću. Mnogi su nakon samog meča isticali kako je statistika u svakom pogledu naginjala na Rogerovu stranu, ali tu treba biti oprezan jer je Đoković drugi set odigrao kao da je u kolicima. Sama, na trenutke maestralna igra, vjerojatno je čak ostavila veći dojam da je Federer trebao uzeti ovaj meč.

Samo jedna epizoda

Švicarac je u njega ušao s jasnom idejom — biti maksimalno agresivan, ranim napadanjem loptice oduzimati vrijeme Noletu, kratiti poene i ne dati mu da uđe u ikakav ritam, sve po cijenu većeg broja neforsiranih, jasno. Prvi preduvjet za takvo što jest da dobro servirate, a Federer je to više-manje besprijekorno radio cijeli meč, iako bi neki mogli reći kako je ponešto zakazao Noletov retern. Posebno je dobro Švicarac miksao u prvom setu kad je na svom servisu luđački rano napadao lopticu forhendom, u jednom gemu zaigrao servis-volej, a potkrao se pokoji onaj pomalo atipični drop shot forhendom koji je padao gotovo na pola terena.

Prije meča nije bilo jasno koliko će Federer biti agresivan na reternu i na add-strani je učestalo koristio bekend slice dijagonalu, prije svega jer Đokoviću nešto manje odgovaraju niže loptice i zato da ga poziva što više u teren, pa i na mrežu. Općenito je taj slice često koristio kako bi uvukao Noleta u teren, jer ako ga krenete previše razvlačiti po širini, najčešće ćete ga dodatno razigrati. Fasciniralo je to da se Federer, što je meč odmicao, sve više počeo upuštati u duže izmjene; obično to odgovara više Noletu jer je Švicarac s godinama ipak postao nešto sporiji u lateralnom kretanju, ali bilo bi stvarno zanimljvo vidjeti koliko je poena s 10 i više izmjena uzeo. Kao da je htio i na taj način pobijediti Noleta…

Na kraju, ako se i oslonimo na statistiku, Federer je zaista u nekim aspektima koji su u pravilu bili ključni u prošlim mečevima bio bolji – imao je veći postotak osvojenih poena na drugom servisu i bio je bolji na reternu. Također, nerijetko ga je znao mučiti veliki broj neiskorištenih break-prilika, ali jučer ni to nije bio slučaj.

Nakon svega, mnogi su možda skloni zaključiti kako je i sreća odnijela prevagu, ponajprije zbog tri tie-breaka, ali bilo bi uistinu ofrlje takvo što zaključiti. Tie-break je obično pokazatelj tko je u datom trenutku psihološki spremniji i na većem uzorku možete vidjeti kako najbolje omjere imaju najbolji svjetski tenisači, što će reći oni poput Federera i Đokovića. Švicarac je uoči ovog meča u ovoj sezoni uzeo njih 15 i izgubio tri, samo da bi danas u svima ‘izgorio’. Kao što smo rekli, dva je gubio zbog iznenadnih, igrački slabo isprovociranih neforsiranih i one su došle kao plod nervoze i prevelikog strahopoštovanja prema Đokoviću. Tako ispada da se čovjek koji ima 20 GS-ova ipak nekoga boji, iako je jučer i Nole pokazao kako je samo čovjek, na trenutke predarežljiv.

Pa, iako takvi, na trenutke sasvim obični, nemojte se previše zavaravati. Jer kako je to rekao Nadal, nakon što je u polufinalu ispao od ovog s kojim ipak postoji zdravije rivalstvo: “Nismo gotovi… Nastavljamo. Ovo je bila samo još jedna epizoda.”

Nemojte sumnjati u to.