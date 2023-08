Kako je Hajduk riješio Rijeku

Ždrijeb na početku sezone posložio se tako da je Hajduk odmah došao u situaciju u kojoj je morao znati na čemu je. Prvo je kolo donijelo put u Maksimir na gostovanje kod Dinama, pa Rijeka doma, a onda Osijek u gostima. Ako uračunamo još i Superkup i kvalifikacije za Konferencijsku ligu, to je šest ‘derbija’ u prvih sedam utakmica sezone. Nije bilo mjesta za postupni rast forme nakon priprema, uigravanje pojačanja, teške noge i sve ostale floskule; Hajduk je u prvih pet utakmica dobio maksimalni podražaj i vezani neuspjesi bi odredili nastavak sezone.

Osijek je, u međuvremenu, odgodio svoju utakmicu pa je taj brutalni ritam početka sezone malo opustio. Ali Hajduk je već vidio na čemu je. Prvo je protiv Dinama izgubio u Superkupu iako je ostavio dobar dojam, zatim je dobio Dinamo u gostima na otvaranju prvenstva, a onda je pobijedio Rijeku na domaćem terenu.

“Čovjek se nada, ja sam se nadao”, komentirao je Ivan Leko puni plijen u uvodna dva kola domaćeg prvenstva. “Ovo je veliko. Šest bodova je lijepo i zasluženo. Mi smo zaustavili suparnika, imali nekih svojih trenutaka, potrefila nas je sreća, ali nju se treba zaslužiti. Kad si hrabar i miran, sreća ti dođe.“

Hajduk je protiv Dinama u prvenstvu odigrao lošiju utakmicu nego u Superkupu i tu je sreća odigrala veliku ulogu u oblikovanju konačnog ishoda. Protiv Rijeke i ne toliko, jer je rezultat realno prikazao stanje na terenu. Mogao se, recimo, udarac Tonija Fruka u drugoj minuti odbiti u mrežu umjesto u vratnicu, ali Hajduk je tijekom svih 90 minuta bio osjetno bolja momčad.

Najkraće moguće rečeno, Hajduk je utakmicu dobio u veznom redu

“Nismo bili dobri”, priznao je Sergej Jakirović u komentaru utakmice za Max Sport. “Kao da smo se skrivali u prvom poluvremenu i samo čekali da završi. To me naljutilo. Na poluvremenu sam napravio promjene u veznoj liniji, nisam bio zadovoljan. Kasnije smo promijenili sustav i išli ofenzivnije, ali to je bilo previše jalovo da bismo danas nešto uzeli.”

Taj defenzivniji sustav s kojim je Rijeka ušla u utakmicu počivao je na drugačijim bočnim igračima u odnosu na prve dvije utakmice ove sezone. Emir Dilaver i Matej Mitrović bili su stoperi, a njima se pridružio Niko Galešić koji je pokrio desnu stranu umjesto Danila Veige. Galešić možda nije bio zamišljen baš kao klasični stoper, ali Rijeka je s njim igrala u formaciji s trojicom u zadnjoj liniji. Lijevo je Marijan Čabraja išao visoko, a desno je posao bočnog odrađivao Alen Grgić, koji je u prve dvije utakmice igrao desno krilo.

Dominacija u veznom redu

Jedna od ideja sustava 3-4-2-1 s kojim je Rijeka ušla u utakmicu bila je dominirati sredinom terena.

Rijeka otvara napad preko Dilavera, lijevog od trojice stopera. Čabraja se podiže na suparničku polovicu, a Niko Janković s lijevog krila ulazi u sredinu. Time Rijeka dolazi do četvorice veznjaka u sredini terena; Veldinu Hodži i Emmanuelu Bandi se priključuju Fruk i Janković kao dvije ‘desetke’.

Teoretski je riječ je o dobroj ideji jer Hajduk igra s trojicom veznjaka. Rijeka bi s Frukom i Jankovićem u prostoru između linija trebala imati figuru viška u sredini terena i lakše osvajati duele i druge lopte. Međutim, teorija se nije prenijela u praksu. Odnosno, Rijeka jest imala figuru viška u sredini terena, ali Hajduk je ondje jednostavno dominirao. Rokas Pukštas je osvojio 7/10 duela, Vadis Odjidja-Ofoe 3/5, ali on i Filip Krovinović su, uz osvojene duele, pokupili i 12 ničijih lopti. Pogledamo li samo prvo poluvrijeme, Hajduk je osvojio 17 duela prema 10 Rijekinih, a uzeo je devet ničijih lopti prema samo dvije Rijekine.

Jakirović je odlučio mijenjati odmah na poluvremenu kako bi dobio novu energiju u sredini terena, ali ni Ivan Lepinjica ni Lindon Selahi nisu donijeli puno. Lepinjica je ušao umjesto Hodže i imao je dva osvojena duela od sedam u koliko se našao; Selahi je zaigrao umjesto Bande i on je bio nešto bolji jer je osvojio pet od osam duela, ali je za 50 minuta na travnjaku imao samo osam točnih dodavanja.

Pukštas je bio jači od suparnika s druge strane, Krovinović je bio mirniji na lopti, a Odjidja-Ofoe je bio jednostavno bolji u svakom segmentu igre. Usprkos tome što očito još nije na 100 posto, Odjidja-Ofoe je bio najkompletniji veznjak na terenu. Jasno je da nudi klasu u baratanju loptom i dodatnu kvalitetu u izgradnji napada. Fantastična je njegova sposobnost da se izvuče s loptom iz uskih prostora te da razigrava kroz pritisak j, ali s njim na travnjaku Leko ima i dodatnu taktičku opciju.

Hajduk obično otvara s trojicom u zadnjoj liniji. Niko Sigur s desnog beka ostaje nisko kao treći u zadnjoj liniji, na suprotnoj strani se Dario Melnjak diže visoko na poziciju krila, Jan Mlakar s lijevog krila ulazi u sredinu, a Emir Sahiti na desnom krilu ostaje široko. Hajduk kroz tu asimetriju ima popunjene sve zone terena i dobru strukturu za iznošenje lopte, ali i za branjenje od kontranapada.

Ovdje vidimo nešto drugačiji raspored.

Janković markira Krovinovića i on se sklanja kako bi se Odjidja-Ofoe mogao spustiti u centralu. S obzirom na to da Rijeka stoji usko, to otvara prostor da Pukštas u polu-desnoj zoni primi dodavanje iz zadnje linije i da prenese loptu u zadnju trećinu.

Bitna stvar ovdje je da takva Odjidjina postavljanja otvaraju prostor da obojica bočnih igrača odu visoko. Kada je u igri Yassine Benrahou, on se neće spustiti toliko duboko te Hajduk, ako suparnici markiraju Krovinovića, mora izlaziti preko trećeg stopera. Sigur je u takvim uvjetima jako dobar, ali ovako se može iskoristiti i drugačiji profil bočnog igrača, što posebno odgovara Fahdu Moufiju.

Nešto na čemu Leko može graditi

Odjidja-Ofoe donosi vrijednost individualne klase, ali otključava dodatne opcije za igru. Leko s njim može podizati obojicu bekova, a onda na desno krilo može staviti i Benrahoua jer više ne treba držati širinu uz aut liniju nego se pozicionira između linija. A istovremeno, Hajduk ne gubi ono što je najbitnije: stabilnost.

Pogledamo li kraj prošle sezone i početak ove, Hajduk je vrlo stabilan u svim fazama igre. Čak mu ni Dinamo u 180 minuta nogometa na svom travnjaku nije stvarao šanse; dominirao je segmentima utakmice, bio je neosporno bolji, ali je teško dolazio do izrazitih prilika usprkos vrijednosti koju ima u Martinu Baturini, Josipu Mišiću, Luki Ivanušecu i Bruni Petkoviću.

Nije to nešto pretjerano atraktivno i nije to nogomet koji je drastično drugačiji od onoga što su igrali Valdas Dambrauskas i Mislav Karoglan. Na kraju krajeva, to vjerojatno nije ono što je Leko zamislio kao primarni plan kada je preuzeo Hajduk. Ali to, kao što je pokazala utakmica protiv Rijeke, daje rezultate. Hajduk ima igrače koji mogu dominirati i kad suparnik ima figuru viška, u Odjidji je dobio još jednog koji radi razliku, a iz te stabilnosti dolaze situacije u kojima je dobar i kada nije na svom maksimumu.

Hajduk je već na samom startu sezone morao pokazati na čemu je i utakmice protiv Dinama i Rijeke su demonstrirale da je vrlo stabilan, a to je nešto na čemu Leko može graditi u Europi, pa onda i u nastavku sezone.