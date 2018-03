Kakva je ovo Argentina?

S nešto više od dva mjeseca do početka Svjetskog prvenstva u Rusiji, momčadi-sudionice turnira polako kreću u posljednju fazu priprema, peglajući detalje i opcije koje bi lako mogle biti presudne. U zahtjevnim reprezentativnim okruženjima, kad izbornici imaju jako malo vremena provedenog s igračima praktički do pred sam početak turnira, esencijalno je već imati posložen okvir igre i kostur momčadi. Nakon ovog održanog ciklusa prijateljskih susreta rasporedom je omogućeno odigravanje još po jedne ili maksimalno dviju generalki. Za mnoge će to opet biti premalo.

Španjolsko demoliranje Argentine u utorak navečer predstavljalo je ponajveće iznenađenje ovog generalno nezanimljivog pripremnog perioda. Premda je igrala bez Lionela Messija, šest golova u mreži momčadi koja je uvijek među favoritima na Svjetskom prvenstvu poslužili su i kao zalog za optimizam u hrvatskoj reprezentaciji, koja će se u Rusiji naći s Argentinom u skupini. Koliko taj potop ocrtava stvarno stanje stvari u argentinskoj reprezentaciji?

Zapravo – podosta precizno.

Naravno, u trenucima kada se iskušavaju razne opcije i rezervni planovi, kao što je to slučaj u ovoj fazi priprema, neki ovakav freak rezultat uvijek je opcija. S druge strane, Argentina je još jednom pokazala da je u pitanju uznemirujuća situacija u kojoj Jorge Sampaoli, ni gotovo godinu dana od ustoličenja na poziciju izbornika, još uvijek nema razvijen praktički ni temeljni plan.

Istini za volju, Sampaoli je posao koji je oduvijek sanjao dobio u možda i najnezgodnijem mogućem trenutku. On je bio već treći izbornik u istom kvalifikacijskom ciklusu, a u trenutku preuzimanja početkom lipnja prošle godine mogućnost da Argentina ne vidi završnicu Svjetskog prvenstva po prvi put od 1970. godine bila je itekako realna. Što je značilo da je za Sampaolija implementacija sustava morala doći iza brze šok-terapije i spašavanja žive glave.

Čovjek-sistem

Osim trojice izbornika, Argentinu je samo kroz ove kvalifikacije na terenu predstavljalo čak 43 igrača, a ništa manje kaotično nije bilo ni u vladajućim strukturama, gdje je u jednom trenutku zbog ozbiljnih koruptivnih radnji FIFA morala ustoličiti privremenu vlast koja bi situaciju barem donekle dovela pod kontrolu. Sve je to uzelo maha na rezultatima, ali i na čovjeku koji je već neko vrijeme jedina kohezivna jedinica nepostojećeg sistema, odnosno sistem sam po sebi: Messiju.

Reći da je jedna takva reprezentacija svedena samo na genijalnost jednog čovjeka naizgled je iznimno plitko. Argentina, iako dosta vremešna, i dalje na dispoziciji ima plejadu izvanserijskih igrača koji itekako mogu stvoriti razliku protivi bilo kojeg suparnika. No, dok je u trenucima panike logično da jedan od najboljih igrača u povijesti igre preuzme konce – kao što je to Messi zaista i uradio kako bi odveo momčad na završnicu – nuspojava tog lijeka ispada gora od samih simptoma bolesti.

U neku ruku, Messi za Argentinu od rješenja postaje problem.

Balansirajući između dvaju gorućih problema, Sampaoli dolazi do razine na kojoj tek osigurava da niti jedan od njih ne zapali čitavu kuću

Brojke govore svoje. Argentina je u kvalifikacijama odigrala osam utakmica bez Messija; u njima je ubilježila tri poraza, četiri remija i tek jednu pobjedu, uz gol razliku 6:10. S njim je pak u 10 utakmica ubilježila šest pobjeda, tri remija i tek jedan poraz, uz gol razliku 13:6. On sam je uvjerljivo najbolji argentinski strijelac u kvalifikacijama, sa sedam golova i dvije asistencije debelo je pobjegao prvim pratiteljima Ángelu Di Maríji, Gabrielu Mercadu i Lucasu Prattu, koji na kontu imaju po dva pogotka. Od tih sedam golova, njih pet su izravno donijeli ključne pobjede, uključujući i presudni hat-trick u posljednjem kolu kod Ekvadora.

Za zemlju koja je u nogometnom smislu vječno ideološki podijeljena između stila i pragmatičnosti, Argentina se rijetko susretala sa situacijom u kojoj se sve reduciralo na jednog čovjeka. Čak je i 1986., kada ju je pragmatični Carlos Bilardo odveo na svjetski tron, adaptacija sustava bila tu s namjerom tek da pravilnom ravnotežom u momčadi maksimalizira učinak Diega Maradone. Danas, a utakmica sa Španjolskom je to još jednom pokazala, Argentina kaska u svim elementima momčadske igre, s jedinom idejom koja se svodi na to da se lopta što prije dovede do Messija.

Obrana na vjetrometini

Ta je spoznaja u ovoj fazi posebno uznemirujuća ako u obzir uzmemo i prirodu Sampaolija kao trenera. U pitanju je idealni čovjek za ovakvu situaciju; učenik Marcela Bielse s kudikamo više taktičke fleksibilnosti od svog učitelja, ali ipak ideolog koji forsira ideju hektične momčadske igre u kojoj visoki ritam znači i visoki pritisak s visoko postavljenim linijama. Prijelaz s 4-3-3 Gerarda Martina i Edgarda Bauze na Sampaolijevu karakterističnu formaciju s trojicom iza donio je dašak svježine, ali i otkrio dodatne probleme pri implementaciji.

Argentinska nogometna tradicija, ovisno o dominantnom pristupu u određeno vrijeme, uvelike se oblikovala i oko uloge ‘petice’ – što je u argentinskoj tradiciji ono što bismo mi nazvali ‘šesticom’, to jest zadnji vezni. Dugo je tu poziciju neprikosnoveno održavao Javier Mascherano, ali godine rade svoje i s vremenom je prebačen na stopersku poziciju, otvarajući prostor nasljedniku koji se još ne profilira. Lucas Biglia, tek nešto mlađi od Mascherana, ne održava potrebnu razinu odgovornosti, a ni Guido Pizarro, Matías Kranevitter ili Lucas Romero ipak ne djeluju dorasli tako odgovornoj i kompleksnoj ulozi.

Sve to dodatno ističe probleme s kojima se susreće argentinska zadnja linija. Bez jasne strukture koja omogućava bolju izgradnju napada i previsoko postavljena s obzirom na karakteristike njenih nositelja, ponajprije Marcosa Roja i Nicolása Otamendija, Sampaolijeva bezidejna i limitirana obrana prečesto je ostavljena na vjetrometini i svaka ozbiljnija ekipa to može iskoristiti, baš kao što je to učinila Španjolska. Njen šesti gol najbolji je primjer.

Balansirajući između tih dvaju gorućih problema, Sampaoli dolazi do razine na kojoj tek osigurava da niti jedan od njih ne zapali čitavu kuću. Pohvalno je pritom što se ne boji pretpostaviti Daría Benedetta Paulu Dybali u testiranju potencijalnog Messijeva suradnika na poziciji iza usamljenog napadača, koji bi – unatoč revoltu dijela argentinske javnosti zbog krimena prošlih finala – trebao i dalje biti Gonzalo Higuaín.

Život pod pritiskom

Kada u kadru imate najboljeg igrača na svijetu, to onda u startu ograničava opcije pri usvajanju ideje sustava iznad svih pojedinaca. Izostavljanje imena poput Maura Icardija i pogotovo Dybale, koji je kompromitirao svoju poziciju javnim progovaranjem o tome kako je “teško igrati uz Messija”, s druge strane pokazuju da je Sampaoli generalno i dalje u potpunosti uvjeren kako mora po svaku cijenu odbiti gasiti požar tako što će na teren pobacati hrpu nevoljko spojenih individualaca samo kako bi ih držao zadovoljnima. Uostalom, takav bi pristup bio poguban i za njegov trenerski kredibilitet.

Znači li to da je Hrvatska dobila idealnog suparnika iz onog najtežeg, prvog pota?

Zapravo i ne. Argentina je i dalje velesila, i to takva koju predvodi nevjerojatan igrač, koja ima vrlo širok izbor kvalitetnih igračkih opcija i vrlo renomiranog stručnjaka na klupi. Nasljeđe povijesne veličine, kao i očekivanja od Messija da napravi još jedinu stvar koja mu, po mnogima, nedostaje za tron najvećeg ikad – osvoji svjetski naslov – stavljaju momčad pod veliki pritisak. Ali to je pritisak s kojim Argentina uvijek živi i on je u presudnom momentu može mobilizirati. Koliko god nedorečeno, pa i kaotično trenutno djelovala, to nije momčad protiv koje bilo tko može računati na rezultat.