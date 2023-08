Kao stvoren za City

Bio je 28. lipnja 2021. i igrala se utakmica osmine finala Europskog prvenstva između Hrvatske i Španjolske. Španjolci su nakon produžetaka slavili 5:3, a mladi Joško Gvardiol ‘kamenovan’ je u javnosti zbog lošeg nastupa u kojem je bio izravni krivac za jedan od golova.

Nije to bilo prvi put mladom Jošku da je bio na udaru kritika zbog svojih pogrešaka. Kad je Dinamo ispao od Ferencvárosa u kvalifikacijama za Ligu Prvaka, bio je krivac za pogodak koji je njegovu momčad udaljio od skupina najprestižnijeg klupskog natjecanja u Europi. Unatoč tim pogreškama, jasno je bilo da Dinamo i Hrvatska imaju nebrušeni dijamant pred svojim očima. To je prepoznao i RB Leipzig, koji je potpisao Gvardiola i priključio ga svojoj momčadi nakon Eura. Pogreške kod mladih igrača su u potpunosti normalne i one nikad nisu utjecale na Gvardiola, koji je postajao sve bolji kako je vrijeme odmicalo.

Nakon dvije sezone provedene u RB Leipzigu, Gvardiol je ovog ljeta protagonist transferne sapunice na temu njegova prelaska u redove engleskog i europskog prvaka Manchester Cityja. Hoće li ili neće? Stizale su međusobno kontradiktorne vijesti o tom poslu; u jednom trenutku činilo se da je sve praktički gotovo i da 21-godišnji stoper seli na Etihad, da bi nakon toga stigao demantij i priča se nastavlja. Spekulira se s iznosom od minimalno 100 milijuna eura, što bi hrvatskog reprezentativca učinilo najskupljnim obrambenim igračem u povijesti. Samo je pet braniča ostvarilo transfer viši od 80 milijuna eura: Harry Maguire u Manchester United, Matthijs de Ligt u Juventus, Virgil van Dijk u Liverpool, Wesley Fofana u Chelsea i Lucas Hernandez u Bayern. Osim De Ligta, niti jedan od navedenih stopera s 21 godinom nije imao ni približno takve tehničke i fizičke predispozicije kao Gvardiol, pa ne čudi to što bi ovaj transfer trebao biti rekordni. Ostvari li se taj dugo pripremani transfer, moći ćemo reći da je generacijski talent otišao u povijesno snažnu momčad No, Cityjev interes nije nova stvar. Pep Guardiola i njegov klub već dugo prate Gvardiola, raspituju se i pokušavaju dogovoriti posao. Razlog za to je jasan: radi se o stoperu naprosto idealnih karakteristika za City i pritom još vrlo mladom, što znači da ima još puno prostora za poboljšanje već samim stjecanjem iskustva na višoj razini, ali i u drugim segmentima igre koju pokazuje. Gvardiol je ljevak, pa se očekuje da bi u Cityju igrao na poziciji lijevog stopera, koju su dosad najčešće pokrivali Aymeric Laporte i Nathan Aké. Laporte je prošle sezone odigrao samo 12 utakmica u Premier ligi, nije više na svom vrhuncu i Guardiola vjerojatno više ne računa najozbiljnije na španjolskog reprezentativca. Veću je minutažu imao Aké koji je odigrao vrlo dobru sezonu, ali Gvardiol je bolji igrač od Nizozemca, osobito u iznošenju lopte, što je jako bitan segment za ovu momčad. Puno toga mu ide u prilog U drugom dijelu prošle sezone Guardiola je u fazi posjeda postavljao ekipu u strukturi 3-2-4-1. Od stopera je zahtijevao da budu stabilni u posjedu te da prenose loptu na suparničku polovicu. Lijevi i desni stoper imaju veću slobodu u igri prema naprijed; kad se City susretne sa suparnikom koji je u niskom bloku, barem jedan od vanjskih stopera iznosi loptu visoko u napadačku trećinu te se pridodaje kao dodatna opcija u kreiranju napada. Gvardiol sve te zadatke može ispuniti na elitnoj razini te je možda i najbolji stoper na svijetu za ovu ulogu. Prema FBrefovim podacima, on spada u pet posto najboljih stopera u ligama Petice po broju dodavanja, uspješnih driblinga, količini osvojenog terena iznošenjem lopte i broju iznošenja lopti u suparnički kazneni prostor. Osim što ima veliki volumen, Joškova dodavanja su također progresivna te se ne libi pokušati riskantnije pasove kako bi lopta brže došla do ofenzivnijih igrača. Brojke to potvrđuju i pokazuju da je hrvatski reprezentativac među osam posto najboljih stopera što se tiče broja ključnih dodavanja, dodavanja u posljednju trećinu te upućenih i točnih dugih lopti. Mladi stoper također spada u sam europski vrh što se tiče opasnosti po suparnički gol; u 10 posto je najboljih stopera u ligama Petice po broju golova i broju očekivanih golova (xG) po utakmici. U posljednje vrijeme je Gvardiol za klub i reprezentaciju igrao stopera u formacijama s četvoricom u obrani. Međutim, igranje lijevog stopera u posljednjoj liniji s trojicom u fazi napada mu neće biti strano jer je upravo tu poziciju igrao kad je tek došao u RB Leipzig pod trenerom Jessejem Marschom. Što se tiče obrambene faze igre, mladi Hrvat će imati zahtjeve koji su najsličniji periodu kada je igrao za Dinamo i Hrvatsku na Europskom prvenstvu 2021. Unatoč strukturi 3-2-4-1 u napadu, City u obrani igra visoki blok u 4-4-2. Zadnji vezni (najčešće je to bio John Stones) bi se spustio u obrani te bi lijevi stoper otišao na poziciju lijevog beka. Gvardiol je lijevog beka igrao u svojoj posljednjoj sezoni u Dinamu i na Europskom prvenstvu 2021., pa mu ta pozicija ne bi trebala biti strana. Ova uloga također mu ide u prilog jer bi u određenoj mjeri prikrila trenutne nedostatke u njegovoj igri, kao što su pozicioniranje zbog kojeg zna gubiti duele, posebno one u zraku. Koliko su zračni dueli trenutno slabija strana Gvardiolove igre pokazuju i brojke koje govore da spada u 20 posto najlošijih stopera u ligama Petice po broju i postotku osvojenih zračnih duela. Međutim, Gvardiolu je samo 21 godina. Mnogi su elitni stoperi u toj dobi imali slične probleme koji se mogu popraviti. Ono što ga čini povijesnim talentom su njegove nevjerojatne fizičke predispozicije — one ga čine idealnim braničem za bilo koju momčad u vrhu europskog nogometa. Sa 185 centimetara ne spada među najviše stopere na svijetu, ali je fizički iznimno jak te se suparnički napadači često jednostavno odbijaju od njega. Kad uz fizičku snagu dodamo iznimnu brzinu i tendenciju da visoko pritisne suparničke napadače, jasno je da ga žele svi elitni klubovi. Kad se sve zbroji i oduzme, Gvardiol i City su kao stvoreni jedno za drugo. Ostvari li se taj dugo pripremani transfer, moći ćemo reći da je generacijski talent otišao u povijesno snažnu momčad. Pod uvjetom da ga zaobižu ozljede kojima dosad nije bio osobito sklon, teško je pronaći išta što bi u ovoj suradnji moglo poći po krivu.

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se