Kapetan Amerika

Nakon što je sredinom prošle godine od Michaela Zorca preuzeo mjesto sportskog direktora Borussije Dortmund, prvo službeno putovanje na koje je Sebastian Kehl otišao bilo je ono u Nashville. Prva momčad se već okupila i počela s pripremama u Njemačkoj, ali Kehl je prvo odletio u Tennessee, gdje se održavao kamp za najveće talente iz svih 12 akademija iz SAD-a i Kanade s kojima Borussia ima potpisanu suradnju kako bi osobno nadgledao treninge i obavio razgovore, a onda se vratio u Europu službeno završiti transfer Sébastiena Hallera.

Kamp u Nashvilleu zove se School of Excellence, a to je samo nastavak projekta koji je Borussia pokrenula još 2006., kad je organizirala dodatne treninge za najbolje igrače koji su pristupali sveučilištima kako bi dobila informacije o talentima. BVB Football Academy dobila je svoj puni smisao kada je Florian Ingwersen postao Program Manager; on je dvotjedni kamp pretvorio u mrežu po cijeloj Americi tako što je uspostavio suradnju s akademijama u koje je uveo Borussijin način rada. Svaka od 12 akademija s kojom klub trenutno surađuje ima stručnog voditelja iz Njemačke, a svi treneri prolaze dodatne edukacije u Dortmundu kako bi se postiglo to da se u Americi trenira istim metodama kao i u Njemačkoj.

Borussia je SAD označila kao strateški važno tržište. Jedan od razloga za to je Jovan Kirovski, američki napadač podrijetlom iz Makedonije koji je se nije baš nadavao golova u Bundesligi, ali se naprodavao dresova. Nakon što je Borussia 1997. osvojila Ligu prvaka, iz Amerike je došla narudžba za 1.000 dresova od jednog američkog lanca za prodaju sportskih suvenira. Bio je to jasan signal da američko tržište ima ogroman financijski potencijal koji se kasnije dodatno povećao kroz prodaju TV prava, web shop narudžbe i sve ostalo što prati današnji nogomet. Njegov je stil uvijek bio hero-ball. Dobra vijest je da AC Milan treba nešto takvo Drugi razlog je bazen talenta. Gledamo li žensku konkurenciju, velik broj najboljih nogometašica u proteklih 30-ak godina dolazi upravo iz SAD-a. To jasno pokazuje da se u Americi može pronaći igračka vrijednost. Jasno, nogomet je jedan od najrazvijenijih kolektivnih sportova kojim se žene u Americi mogu baviti za vrijeme odrastanja, a u muškoj konkurenciji oni koji se najviše ističu u svom motoričkom razvoju običnu idu trenirati druge sportove; počevši od američkog nogometa i košarke, a onda su tu još i bejzbol, hokej ili lacrosse. Međutim, svejedno postoje jake iseljeničke zajednice Europljana i Latinoamerikanaca kojima je nogomet tradicija i to je bazen u kojem se mogu izabrati vrhunski talenti. Borussia je to i napravila. BVB Football Academy dala je Christiana Pulisica, a onda i Giovannija Reynu koji su zaigrali za prvu momčad, a još je nekoliko talentiranih mladih igrača preselilo u Njemačku gdje igraju u juniorskom uzrastu, na čelu s Coleom Campbellom i Tylerom Meiserom. Pad u Chelseaju Međutim, iako je Pulisic prodan, a Reyna je aktualni Borussijin igrač, na plakatu kampa u Nashvilleu bio je Pulisic. To je dobar indikator toga koliko je Pulisic veliko ime u Americi. Borussia ima aktualnog reprezentativca zemlje koja je strateško tržište za klub i svejedno je na plakat kojim privlači najbolje igrače na tom tržištu stavila svog bivšeg igrača. Ne zato jer netko nije razmišljao što radi, nego baš zato što je razmišljao marketinški logično. Pulisic je u Americi simbol za nogomet i svi mladi igrači žele biti kao on. Pulisic je Kapetan Amerika. To nije promijenila niti činjenica da je njegov mandat u Chelseaju bio neuspješan. Možda je dio investicije od 65 milijuna eura koliko je Chelsea platio za njega vraćen upravo zbog financijskog potencijala američkog tržišta na kojem Pulisic ima odličan status. Međutim, to je novčani aspekt priče. Što se tiče nogometnog aspekta, tu je Pulisic potpuno podbacio. Kada se podvuče crta, Pulisic je u četiri pune sezone u Londonu odradio 145 utakmica. Zabio je 26 golova i dodao 21 asistenciju, što nisu fantastične brojke, ali bome nisu ni grozne. U prosjeku je nastupio u 35 utakmica po sezoni, a u Premier ligi je zabijao otprilike svakih pet utakmica. Za usporedbu, Pulisicu za gol treba manje minuta na terenu nego, recimo, Bukayu Saki. Problem je u tome što Pulisic nije bio efikasan u igri. Pogledaju li se kreatorske brojke, on je nastupajući za Chelsea u Premier ligi imao samo 0,6 ključnih dodavanja po utakmici, što je ogromni pad u odnosu na onih 1,7 u Bundesligi, a pogotovo u odnosu na 2,3, koliko ima u reprezentaciji. Imao je 0,9 uspješnih driblinga, ali taj prosjek podiže onih 2,2 iz prve premierligaške sezone; računamo li samo zadnje tri sezone, onda prosjek pada na 0,6 uspješnih driblinga po utakmici. Za usporedbu, u dijelu karijere koji je proveo u Borussiji imao je i sezonu u kojoj je išao debelo preko tri driblinga u prosjeku. Zato je i igrao toliko malo. Nije prolazio, nije provlačio nemoguća dodavanja kroz šumu nogu, a nikad baš nije bio timski igrač koji će sudjelovati u metodičnom građenju napada i koji će plesti napad od noge do noge. Njegov je stil uvijek bio hero-ball, pokušaj da od svake lopte koju primi napravi šansu za postizanje pogotka. Pravi Kapetan Amerika. Dobra vijest za Pulisica je da AC Milan treba nešto takvo. S jedne strane je tu Rafael Leão koji nosi Milanovu igru i ubojito je oružje u kontranapadima, a s druge strane nema nekoga tko može podijeliti teret kreacije. Pogotovo nakon što je Brahim Díaz završio posudbu i vratio se natrag u Real Madrid. “Bio je to vrlo intenzivan trening u jako uskim prostorima i on se nije isticao u negativnom svjetlu”, opisao je Jürgen Klopp prvi seniorski trening u Dortmundu na kojem je sudjelovao tada 16-godišnji Amerikanac. “To ne zvuči kao pohvala, ali to je zapravo je znak velike kvalitete.” Milan nema puno izbora U Chelseaju je Pulisicev razvoj naprosto stao. U prvoj je sezoni imao problem s ozljedom aduktora, u drugoj je pauzirao zbog prepona, u trećoj zbog gležnja, a u četvrtoj je bila prevelika konkurencija u novim igračima, tako da je Pulisic dobio tek mrvice od minutaže. Usto je imao problem s koljenom. Međutim, ovo o čemu je Klopp pričao je točno ono što Milan treba. Stefanu Pioliju nije mrska ideja hero-balla; voli dovoditi svoje igrače u uvjete koji su pomalo divlji, ali u kojima mogu pokazati talent, kao što je to napravio Leão. Pulisic se uklapa u Piolijev nogomet jer ne traži loptu nužno u prostor i u kontru, čime bi se sudarao s Leãom. Zna se jako dobro snaći u uskim prostorima i zna sjajno podvaliti loptu u gužvi. Navikao je biti jedan od glavnih igrača i nije se snašao u uvjetima u kojima je trebao biti kotačić u stroju, ali Milan i traži nekoga tko može uskočiti u naslovnu ulogu i na koga Pioli može nasloniti svoj napadački sustav. Zapravo, Pulisic u Milanu može dobiti savršenu drugu šansu. Morat će ponovo pronaći svoj ritam u driblingu i biti opasan u situacijama u kojima ostaje jedan-na-jedan sa suparnikom. Morat će podignuti efikasnost, početi dijeliti ključna dodavanja i pronaći formu nalik onoj iz Borussije, ali Milan nema puno izbora nego vjerovati u njega jer vrlo je ograničen broj igrača koji imaju potencijal za biti nositelji igre u takvoj momčadi. To Pulisicu nudi slobodu kakvu nije imao u Chelseaju i punu minutažu koja mu je potrebna da se nametne. Na kraju krajeva, novi Milanovi vlasnici su Amerikanci, a Pulisic je Kapetan Amerika, simbol nogometa u SAD-u. To je, ruku na srce, adut koji ne treba zanemariti u pokušaju da vrati svoju karijeru na pravi put i da dobije pravu priliku koja mu je potrebna nakon loše epizode u Chelseaju.

