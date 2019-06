Klasa 2019.: Zion i ostali

Dobra najava za ono što nas je čekalo u večeri draft u četvrtak bio je trade Anthonyja Davisa iz New Orleans Pelicansa u LA Lakerse te onaj Mikea Conleyja iz Memphis Grizzliesa u Utah Jazz.

I počela je večer dosta solidno netom prije nego će komesar Adam Silver otvoriti svečanu ceremoniju, posebno za NBA fanove iz Hrvatske, jer je Dario Šarić iz Minnesota Timberwolvesa razmijenjen u Phoenix Sunse, zbog čega su Sunsi odustali od šestog picka u korist Wolvesa a dobili su 11. izbor. Sunsi su se iskazali kao najaktivnija momčad tijekom draft večeri jer su odradili posao i s Indiana Pacersima, poslavši im T.J. Warrena kako bi oslobodili nešto salary capa i tako se bolje pozicionirali na tržištu slobodnih igrača.

Osim toga, razmjena je odrađena i na relaciji Atlanta Hawks—New Orleans. Uprava Hawksa odlučna u namjeri da iskoristi tri picka prve runde koje je imala na lageru pronašla je partnera u Pelicansima, koji su nakon razmjene s Lakersima svima pred očima mahali četvrtim pickom. Hawksi su ga se na kraju dokopali poslavši bogatu ponudu osmog, 17. i 35. picka, i k tome su preuzeli Solomona Hilla i njegov ‘smeće’ ugovor. GM Pelicansa David Griffin nastavlja briljirati.

Spursi su 19. izborom pokupili Luku Šamanića i tako kod konkurencije ponovno izazvali osjećaj prevarenosti

I to je manje-više bilo to od važnijih razmjena, na nesreću svih nas koji smo draft pratili uživo željni akcije.

Koje, zapravo, nije nedostajalo jer je prije i tijekom draft ceremonije odrađeno čak 12 razmjena, samo ne onakvih kakve smo očekivali. Nedostajalo je akcije koja će mijenjati NBA sliku, a to što je Miami Heat od Phoenixa dobio 32. pick, a Sunsi zauzvrat tri picka druge runde doista ne mijenja ništa na stvari, osim ako Heatov izvjesni Chikezie KZ Okpala ne postane novi Dwyane Wade.

Ipak, to što su ekipe ovoliko trgovale draft izborima, a neke čak i vrlo jeftino prodavale lutrijske pickove, govori nam o snazi drafta koji, Zionu Williamsonu usprkos, nije ni blizu moćan kao lanjski. Stručnjaci i analitičari koji su pomno pratili klasu 2019. slažu se kako joj nedostaje pravih franšiznih talenata i betonskih blokova na kojima bi se temeljila budućnost franšize. Dobar dio klase bio je i poharan ozljedama, što stavlja upitnike iznad pojedinih igrača, dok je i ponuda igrača općenito bila konfekcijski jednolična. Gledali smo draft u kojem su mahom prevladavali minijaturni combo bekovi od kojih će većina vjerojatno završiti kao šesti igrači, nedostajalo je pravih visokih, a krila su općenito bila jednodimenzionalna, upitnog plafona i nerazvijenog seta vještina.

Nedodirljiva trojka s Dukea

Naravno da će godine pred nama profilirati par ekstraklasa za koje nismo vjerovali da se u to mogu razviti i koji su eventualno birani izvan lutrije. Najveća očekivanja ipak imamo od onih koji su već duže vrijeme na svim draft boardovima bili nedodirljivi, a to su prva tri picka: Williamson, Ja Morant i R.J. Barrett. Tu nikakvih iznenađenja nije bilo i sve je teklo prema predviđanjima. Williamson se prvi popeo na pozornicu stisnuti ruku Silveru, nakon čega su navijači Pelikana momentalno zaboravili na Davisa.

Grizzliesi su se na broju dva odlučili za Moranta, na papiru najboljeg beka generacije koji bi u godinama koje dolaze trebao biti nositelj franšize s iznimno talentiranim centrom Jarenom Jacksonom, lanjskim četvrtim izborom. Kombinacija Morant-Jackson imat će isti terapijski učinak na Memphisove navijače kao i Williamson za fanove Pelicansa — kvalitetna utješna nagrada nakon kraja ere i odlaska kombinacije Conley-Marc Gasol.

Barrett je, pak, sve do potpisa Ziona za Duke figurirao kao najveći talent u generaciji, ali onog momenta kad je krenula Zionmania pao je u njegovu sjenu, a onda ga je i Morant prestigao. Nisam siguran zašto i Barrett mi je osobno sigurnija oklada od Moranta, a znaju to i navijači New York Knicksa koji ovaj put nisu izviždali svog novog rookieja, valjda svjesni da im je R.J., s obzirom na to kako se nepovoljno za njih razvija free agency, jedina svjetla točka pred novu sezonu.

Ostatak drafta imao je svoju svoju dinamiku i pamtit ćemo ga po par stvari: po San Antonio Spursima koji su opet bili Spursi pokupivši 19. izborom hrvatskog košarkaša Luku Šamanića i vjerojatno tako kod konkurencije ponovno izazvali osjećaj prevarenosti, po Chaunceyju Billupsu kao vodećem analitičaru iz studija i njegovim suludim usporedbama nadolazećih rookieja i Hall of Fame igrača, i po odijelu Bola Bola.

Neki pickovi i potezi ekipa zaslužuju podrobniji osvrt — bilo zato što su izvedeni traljavo, nelogično i besmisleno, bilo zato jer dugoročno imaju potencija postati vizionarski.

Potrošeni pickovi: Suns, Wizards

Hvala Sunsima na pokušajima da začine ovu večer i učine je zanimljivijom, ali to ih ne amnestira od poteza koje su povukli. Spomenuto rješavanje Warrena donekle ima smisla jer se radi o strijelcu koji bi trošio posjede Devinu Bookeru i Deandreu Aytonu, a na Warrenovoj poziciji Sunsi još imaju Josha Jacksona i Mikala Bridgesa. Warren je uz to imao još tri godine ugovora vrijednog 35 milijuna dolara pa je i čišćenje salary capa prihvatljiv potez. S te točke gledišta problema s tradeom nema.

Problem nastaje kad se vidi što su Sunsi dobili za njega. A dobili su doslovno ništa. Zapravo, dobili su novac od Pacersa koji ide direktno u džep škrtog vlasnika Roberta Sarvera i još su se riješili picka druge runde. Warren vjerojatno nikad neće postati All-Star, ali je talentiran strijelac koji je lani dodao tricu u svoj napadački arsenal dokazavši da nije ovisan samo o potezanju s mid rangea. Ostaje dojam da su u Phoenixu trebali izvući ipak nešto više za njega, posebno ako opet ne dovedu zvučno ime u free agencyju.

Nakon tradea s Pacersima, Sunsi su trgovali s Wolvesima spustivši se s šestog picka na 11. Kao nagradu za to dobili su Šarića kojem nakon ove sezone ističe ugovor i postaje zaštićeni slobodni igrač. Opet premala nagrada i povrat, ako mene pitate. Na slabašnom draftu spuštanje pet pozicija unatrag i biranje igrača van top 10 traži veće podmazivanje od igrača kao što je Šarić. Ali dobro, odlučili su Sunsi unovčiti taj 11. pick da tako da su na opće iznenađenje svih izabrali Cama Johnsona, tipa koji uopće nije bio u green roomu jer se nije očekivalo da će biti odabran u lutriji, čak ni u prvoj rundi. Johnson je odličan šuter, ali i ništa više, kojemu su usto i 23 godine, najstariji je igrač na draftu i ima problema s ozljedama.

Da stvar bude još gora, na površinu je isplivala informacija kako je picku Johnsona kumovao Jeff Bower, predsjednik košarkaških operacija Sunsa koji je Johnsona prije nekoliko godina pokušao regrutirati na sveučilište gdje je bio glavni trener. Nije uspio u tome, pa je sada nekoliko godina kasnije ipak došao na svoje.

Sjećate se one priče o tradeu Warrena i čišćenju salary capa? Sunsi su i to uspjeli upropastiti dovođenjem Arona Baynesa u razmjeni s Bostonom na kraju draft večeri. Od svih poteza nisu povukli niti jedan za kojeg bi mogli reći da je pravi ili dobar. Sutradan kad im Booker upadne u ured i pita što su radili tijekom draft večeri, što mu točno mogu pokazati i čime se pohvaliti? Nekim franšizama nema spasa.

Washington Wizardsi nisu daleko od Sunsa, iako su bili minimalni aktivni. Oni, za razliku od Sunsa, još uvijek nemaju dugoročno rješenje na GM i predsjedničkoj funkciji, ali ih to nije spriječilo da zaseru. Zapravo, već sama ta činjenica da su draft dočekali bez rješenja na krucijalnim pozicijama u upravi dovoljno govori o ozbiljnosti ove franšize. A onda još na devetoj poziciji povuku potez vrijedan udaranja glavom o zid ako ste njihov navijač. Ne, termini Wizards i tamnoputi Japanac Rui Hachimura nikako ne idu zajedno, ali upravo to se dogodilo. I oni su, kao i Sunsi, prerano odabrali tipa koji je trebao biti biran puno kasnije. Najluđe od svega? Hachimura uopće nije odradio probni trening s Wizardsima, niti je imao sastanke s njima. Kako je čovjek izjavio nakon drafta — ovaj izbor je bio iznenađenje i za njega.

Billups je Hachimuru usporedio s Kawhijom Leonardom. E sad, ne mogu lagati da sam život posvetio praćenju Gonzage i seciranju Hachimurine igre, ali znam da Hachimura nije Leonard i da bi izbor Cama Reddisha koji je ‘otišao’ odmah poslije njega bio puno bolji izbor za Wizardse; ako ni zbog čega drugog, onda zbog Reddisheva pedigrea.

Sile u nastajanju: Hawks, Pelicans

A kad smo kod Reddisha… Sjajna večer Hawksa koji nastavljaju pedantno graditi momčad i identitet. Njihov GM Travis Schlenk odradio je sve što je zamislio, a vjerojatno se ni sam nije nadao tome. Kad ga već lutrija nije nagradila boljom draft pozicijom, Schlenk se sam izborio za nju tradeom. Tu je četvrtim pickom odabrao De’Andrea Huntera s Virginije. Hunter je krilo s fizikalijama i atleticizmom koje su već sad na razini elitnih NBA krila. Usto, može odigrati obje krilne pozicije što je danas izuzetno bitno, pa ga i na račun toga draft analitičari smatraju sigurnom okladom i igračem koji će i u rookie sezoni odmah biti spreman pomoći momčadi.

Hawksima je lani krilna pozicija bila najtanja, pa ju je Schlenk odlučio podebljati i Reddishom koji je treći Dukeov igrač u top 10. I dok je Hunterov plafon upitan i limit mu je vjerojatno 3&D role player, Reddish itekako ima prostora za razvoj i potencijal da bude All-Star krilo koje uključuje kreatorske vještine i defenzivne sposobnosti. Cam je na Dukeu bio zasjenjen Zionom i Barrettom, to mu je možda malo i usporilo razvoj, zato se nemojte čuditi ako izgradi karijeru jednako dobru ili bolju od obojice.

Pelicansi pak nastavljaju graditi mladu i superatletičnu momčad. Nakon Ziona, na osmoj poziciji uzeli su Jaxsona Hayesa, najboljeg centra u klasi koji će sa Zionom činiti možda i najatletičniju 4-5 kombinaciju u ligi. Jako dobro su birali i na 17. poziciji odabravši Nickeila Alexander-Walkera, opasnog beka tricaša koji će im itekako trebati kao potpora Zionu. Vrijedi napomenuti i to da su se rješavanjem Hilla riješili i njegove zadnje rate ugovora vrijedne 12,7 milijuna dolara. To znači da sada imaju 33,3 milijuna dolara na raspolaganju za free agency i mogu ga potrošiti na veterane na pozicijama koje su im kritične. Na pamet pada Nikola Vučević kao rješenje na centru, ili JJ Redick i Danny Green kao šuteri.