Kuda će Davis?

“Ovog su nas vikenda predstavnici Anthonyja Davisa informirali da Anthony neće produžiti ugovor s nama te da je zatražio razmjenu”, pisalo je u službenoj izjavi New Orleans Pelicansa. “Iako smo razočarani odlukom, glavni prioritet naše organizacije je donijeti NBA naslov našem gradu i fanovima i izgraditi momčad za dugotrajni uspjeh. S obzirom na specifične pregovore oko razmjene uradit ćemo to pod našim uvjetima i u roku koji nama odgovara. Nećemo dopustiti da na nas utječu faktori izvan naše organizacije. Također smo zatražili od NBA lige da striktno primjenjuje pravila protiv nagovaranja vezana uz ovu razmjenu.”

Teško je vjerovati da su osim PR odjela i ostali uredi unutar organizacije reagirali ovako mirno na vijest da glavni igrač traži odlazak, vijest koja je odjeknula i prijeti promijeniti NBA sliku u idućim godinama. Ali to je to što se tiče Pelicansa: Unibrow era je gotova, pred njima je put u nepoznato, a to je nešto za što su trebali biti spremni. Jer koliko god je zahtjev za odlaskom Davisa šok za franšizu, toliko je i logičan slijed događaja o kojem se šuška već neko vrijeme.

Davisa ugovor s New Orleansom veže do 2020., a onda mu momčad može ponuditi (odnosno, mogla je) novi petogodišnji takozvani supermax ugovor težak 240 milijuna, onakav kakav pred njega ne može baciti nitko drugi jer je Davis na draftu odabran od Pelicansa. Davis je preko svog agenta Richa Paula iz agencije Klutch Sports informirao Pelicanse da ugovor neće biti potpisan 1. srpnja ove godine kada je najraniji mogući rok za to.

Centar Pelicansa je u prosincu prošle godine najavio da je tako nešto izgledno — doduše, u rukavicama: “Biram nasljeđe ispred novca. Želim imati nasljeđe. Kada me ljudi pogledaju, djeca, želim da znaju za AD-jevo nasljeđe. Nemojte me shvatiti krivo — novac je sjajna stvar, ali ako moram birati između jednog i drugog, onda biram nasljeđe.“

James nema vremena čekati, on želi rezultate sad i odmah. Mlada jezgra koja je trenutno na okupu to mu očito ne nudi. Davis, uz još poneku prinovu, sigurno da

Nasljeđe ili legacy o kojem AD govori, a za koje želi da ostane iza njega, također je i glavni problem Pelicansa, i uzrok zbog kojeg će izgubiti unikatnog i jednog od najboljih igrača lige. Pelikani nude novac, ali ne i šansu za stvaranje povijesti, odnosno za osvajanje naslova. Barem u ovih sedam godina koliko je Davis zaštitno lice franšize nisu pokazali kompetentnost da osiguraju uvjete za tako nešto. Zašto bi s potpisom supermaxa bilo drugačije?

GM zaslužio palac dolje

Ne računajući ovu sezonu, u šest prethodnih su Pelicansi samo dvaput okusili nastup u playoffu. U šest sezona Davis i Pelicansi slavili su u samo jednoj playoff seriji. U šest sezona momčad je čak četiri puta imala negativni omjer u regularnoj sezoni. Bez obzira što je Davis mogao ispasti galantniji oko ovog zahtjeva za tradeom, Pelicansi moraju priznati da su zasrali. Nisu zaslužili da Davis ostane u Big Easyju.

Najveći teret odgovornosti je na GM-u Dellu Dempsu koji je sedam godina Davisove karijere potrošio na slaganje mediokritetskih ekipa oko njega i nije pokazao nikakvu sposobnost pri evaluaciji talenta. Opasno je preplatio gomilu ni krivih ni dužnih igrača koji ugovore nikada nisu opravdali — poput Ömera Aşika, Alexisa Ajinҫe i Solomona Hilla. Rasipao je pickove u tradeovima, rosteri su često bili nelogično posloženi, nije pronašao dugoročno rješenje za poziciju niskog krila, u drugoj rundi drafta nikada nije ubo barem rotacijskog igrača, a neslavno je propao i eksperiment s DeMarcusom Cousinsom za kojeg je iskrcao gomilu resursa u vidu pickova i Buddyja Hielda.

Demps je imao i dobrih poteza, poput dovođenja Jruea Holidaya i Nikole Mirotića, ali to je jednostavno premalo za čovjeka od kojeg se očekivalo da izgradi šampionsku ekipu oko Unibrowa. Kontekst mu često nije išao na ruku, pokojni gazda Tom Benson nikada nije htio plaćati luxury tax za ekipu jer su mu Saintsi bili važniji. A bilo je i gomile ozljeda svih ovih godina — primjerice, u sezoni 2015./2016. igrači Pelsa su propustili čak 340 utakmica. Davis je također bio učestalo ozlijeđen, što je sve skupa djelomično i posljedica dijeljenja medicinskog osoblja između Pelicansa i Saintsa, opet zbog škrtosti vlasnika.

Demps je nakon svega ipak zaslužio da mu se pokaže palac prema dolje i uruči otkaz. Bila bi velika greška Pelicansa da on, čovjek koji je jedan od glavnih krivaca što Davis odlazi iz momčadi, pokrene proces rebuildinga i odlučuje o tradeu koji će vjerojatno odrediti sudbinu franšize u razdoblju koje dolazi.

Zakulisne igre

Tko god bude za komandama i odlučivao o tradeu, čeka ga veliki posao i odgovornost. Prosaca oko igrača koji ove sezone prosječno ubacuje 29,3 poena, uz 13,3 skokova, 4,4 asistencije, 1,7 ukradenih lopti i 2,6 blokada ima i previše. Više od polovice lige se nada da bi moglo uloviti Davisa, s tim da najveću šansu u startu imaju LA Lakersi koje je navodno Davis označio kao preferiranu destinaciju.

Davis i Lakersi flertuju još od prošlog ljeta kada se u LA doselio LeBron James. Davis je u blizini LA-a za 7,5 milijuna dolara kupio kuću. Nedavno je viđen s LeBronom na večeri, a sam James je izjavio da bi bilo sjajno igrati s Davisom. To i dalje ne potvrđuje nužno to da je Davis na putu za Los Angeles, ali stvari postaju sumnjivije kada znamo da dvojica igrača dijele istog agenta — spomenutog Richa Paula, koji je Jamesov bliski prijatelj. Upravo je Paul desetak dana prije trade deadlinea javno obznanio da je igrač zatražio trade, nakon čega je liga kaznila Davisa s 50.000 dolara zbog kršenja CBA (Collective Bargaining Agreement) oko javnih objava trade zahtjeva. Od tu i spominjanje vanjskih faktora i pravila protiv nagovaranja s početka teksta.

Zakulisni plan Davisa, Paula, Jamesa i Lakersa je jako dobar i ne treba biti DCI John Luther da bi se prozrele njihove namjere. Davisovim iznenadnim trade zahtjevom stavljen je pritisak na Pelicanse i igra se na kartu panike u njihovim redovima koji su sve, samo ne organizirani i sigurno su kadri napraviti krivi korak. Istovremeno, zahtjev je anulirao Boston Celticse kao drugog velikog igrača u trade deadlineu u borbi za Davisa. Boston se do 1. srpnja ne može uključiti u trade oko Davisa jer ima Kyrieja Irvinga, koji u svom ugovoru ima stavku designated player extension, a ekipa ne može imati dva takva ugovora (osim ako neće tradeati upravo Irvinga, a neće).

Konačno, Davisovim sramežljivim izjavama da je samo s Lakersima spreman potpisati dugoročni ugovor odbija se sve druge momčadi od tradea, jer tko je lud rješavati se vrijednih resursa za jednoipolgodišnju posudbu igrača?

Lakersi su tako izbačeni u prvi plan kao favoriti za dovođenje Unibrowa.

Oni imaju Jamesa, imaju veliko tržište i Hollywood, imaju pored sebe narativ o novom velikom centru u svojim redovima i nude šansu za kreiranje legacyja. Ali što nude Pelicansima zauzvrat? Pa, imaju sve svoje pickove na raspolaganju i mlade talente kojih bi se Magic Johnson, Rob Pelinka i James odmah riješili za Davisa. Brandon Ingram, Kyle Kuzma, Lonzo Ball, Josh Hart, pa i Ivica Zubac, svi su u izlogu. Pitanje je samo koliko su zanimljivi Pelicansima nakon što su svi osim Kuzme i Zupca odigrali poprilično neuvjerljivu polusezonu.

Pelicansi ne moraju žuriti

Razbijanje mlade jezgre i rješavanje pickova za jednog igrača na prvu se ne doima pametnom idejom. I nije, osim ako na rosteru nemaš Jamesa i ne nudi ti se šansa dovesti top 3 igrača lige kao što je Davis. James nema vremena čekati Ingrama i Balla da poprave šut i odrastu kao igrači, on želi rezultate sad i odmah. Mlada jezgra koja je trenutno na okupu to mu očito ne nudi. Davis, uz još poneku prinovu, sigurno da.

Celticsi su drugi favoriti za dovođenje Davisa zbog velikog prijateljstva igrača s Irvingom, dobre ekipe i resursa koje mogu potrošiti na njegovo dovođenje. Izvori kažu da Boston nije pri vrhu poželjnih destinacija za Davisa, ali Boston možda od svih momčadi u ligi ima najbolji omjer pickova (Sacramentov ove sezone, Memphisov sljedeće i vlastite) i mladih igrača (Jayson Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart, Terry Rozier). Bostonova najbolja ponuda je sigurno bolja od najbolje ponude Lakersa, pitanje je samo hoće li Pelicansi čekati ljeto da je vide.

Od ostalih ekipa koje vrebaju iz drugog plana u obzir treba uzeti Denver, Milwaukee, Portland, Sixerse i Heat. Primjeri Paula Georgea, Jimmyja Butlera i Kawhija Leonarda nas uče da igrači često ne završe ondje gdje žele. Dodamo li njima i Cousinsov zahtjev za tradeom iz Kingsa, dolazimo do četvorice igrača koji su navodno htjeli u Lakerse.

Pelicansi su na potezu i ne moraju žuriti. Ništa ih ne tjera da razmjenu odrade do idućeg četvrtka kada je trade deadline, iako bi upravo to Lakersima najviše odgovaralo. Da sam ja osobno GM Pelicansa, čekao bih nadolazeći draft i ljeto ,premda riskiram da Davisu padne vrijednost zbog ističućeg ugovora. Ali draft i draft večer bi mogli biti ključni, jer će ekipe znati kojim pickovima raspolažu i to će Pelicansima olakšati donošenje odluke. Tko zna, možda neka ekipa bude spremna odreći se Ziona Williamsona u zamjenu za Davisa.

New Orleans treba odlučiti što i s ovom sezonom. Ekipa je opet pogođena ozljedama, izvan stroja su svi starteri osim Holidaya, a osmo mjesto bježi već šest pobjeda. Dobra je stvar u ovom Davisovu trade zahtjevu ta što sada taktiku za ovu sezonu mogu prilagoditi budućnosti i bilo bi najbolje da se odluče za tankiranje: Davisa ne vraćaju na parket, za Holidaya i Mirotića dobiju pickove prve runde, dobiju svoj visoki pick, a rasprodaju i ostalo što imaju od igrača, a vrijedi. Time bi dobili resurse za budućnost, mlade igrače i fleksibilnost salary capa, što nije loš početak ere bez Davisa.

Kako god ovo završilo, Anthony Davis i Pelicansi će ostati upamćeni kao priča o malom tržištu koje je propustilo šansu biti veliko, s tim da liga definitivno treba preispitati svoje mehanzime poput supermax ugovora koji tobože štite malo tržište i sprječavaju udruživanje zvijezda, odnosno da bogati postanu još bogatiji. Zadnjih godina vidimo da tome nije tako. Što god mislili o još jednom igraču koji je odbio ostati i boriti se, činjenica je da će njegov potpis uskoro promijeniti konstelaciju moći u NBA ligi.