Kuda će LeBron?

Dobrodošli u LeBronovo ljeto!

Nakon što je Cleveland Cavalierse i četvrti put zaredom doteglio do NBA finala, gdje je i treći put poražen od Golden State Warriorsa, LeBron James ima priliku postati nezaštićeni slobodni igrač koji će svojim parafom na neki novi ugovor možda u potpunosti promijeniti sliku NBA lige kakvu poznajemo.

Iako to još uvijek nije napravio, za očekivati je da će LeBron na stolu ostaviti 35,6 milijuna dolara, koliko mu je u dresu Cavsa predviđeno za sezonu 2018./19. Čak i ako odluči ostati u Cavaliersima, nema razloga da prihvati opciju zadnje godine starog ugovora kada po pravilima CBA-a (Collective Bargaining Agreement) od Clevelanda može dobiti novi ugovor težak 205 milijuna dolara na pet godina. Dakle, ako nešto znamo na početku LeBronova ljeta, onda je to da neće produžiti stari ugovor – zbog financijskih implikacija ili zbog želje za promjenom sredine.

Ne događa se baš svake godine da najbolji igrač lige odlučuje o svojoj budućnosti i o sudbinama franšiza u NBA ligi, što znači da je cjelokupna medijska pažnja već sada usmjerena prema Jamesu i njegovoj odluci, koja će urbi et orbi biti obznanjena možda već 1. srpnja s otvaranjem ljetne tržnice, iako nekako sumnjam da će James propustiti šansu peći nas na laganoj vatrici i show ljetnog pazara tako brzo prepustiti drugim zvijezdama.

James bi potpisom za Lakerse zadovoljio sve tri strane: obiteljsku, poslovnu i sportsku

Nije prvi put da ćemo uživati u koliko zavodljivim, toliko i iritantnim čarima LeBronova ljeta. U ljeto 2010. LBJ je imao takozvani The Decision, na temelju kojeg je ESPN napravio specijalni TV show u kojem je James pred čak 13 milijuna ljudi koji su uživo to gledali objavio da “svoje talente seli u Miami”. Cjelokupni projekt The Decisiona bio je pretenciozan, James se prikazao u pomalo nekulturnom i bahatom svjetlu, što je revoltirane navijače Cavsa natjeralo na kolektivnu histeriju, pa su se na ulicama Clevelanda ritualno palili njegovi dresovi. The Decision ostaje možda i najveća mrlja u Jamesovoj karijeri, kojom se inače besprijekorno rukovodi iz PR centara.

James nije ponovio istu pogrešku pri povratku u Cleveland iz Miamija u ljeto 2014. Sin razmetni se vratio kući, uz puno manje pompe i preseravanja oko objave povratka. Umjesto TV showa, ESPN-a i produkcijske mašinerije, odlučio se za odmjereni i ugledni Sports Illustrated, koji je 11. srpnja 2014. objavio članak I’m Coming Home u kojem James obrazlaže zašto se vraća u Cavse. Navijači su mu oprostili The Decision i pohitali u prodavaonice po nove dresove.

Možemo samo nagađati kakav ćemo pristup u objavi odluke gledati u trećem Kraljevom ljetu. Možda samo udari tvit i ispadne prevelika faca u očima svih milenijalaca. Važnije je pitanje ipak kome će se Kralj smilovati i zaogrnuti ga svojim baršunom.

James je krajnje suzdržan i ne nudi nikakve naznake za koju ekipu će se odlučiti. Naglasio je tek da će to biti obiteljska odluka. To nipošto ne znači da se mi ne možemo zabaviti i ispitati sve opcije koje su u igri.

Počinjemo od one najmanje vjerojatne, a na kraju završavamo s najvjerojatnijom u subjektivnim i slabovidnim očima potpisnika ovih redova.

5. MJESTO: Science fiction opcije

Priča s najmanje uporišta u realnosti je ona o Jamesu u Warriorsima, s kojima će navodno LeBron obaviti razgovore ovog ljeta u svom kruzanju SAD-om. Jasno je da sastanak nema ozbiljniji karakter niti logičnu svrhu, nego je više posjet rodbini za vrijeme blagdana kako bi zadovoljio formu. Warriorsi će ovog ljeta plaćati suludo veliki porez i nema šanse da ubace Jamesa i njegov novi ugovor u knjige, osim ako ne žele razmijeniti Stepha Curryja. Ili možda Klaya Thompsona i Draymonda Greena. A ne žele. Baš kao što ni LeBron ne želi u Americi postati, kao onomad, omraženiji lik od Osame bin Ladena. Move on.

Nešto više safta ima u glasinama kako bi Boston mogao krenuti u ofenzivu i regrutirati Jamesa. U tom bi slučaju James morao potpisati s Cavsima zadnju godinu ugovora da bi bio trejdan u Boston, jer ni Celticsi, kao ni Warriorsi, nemaju prostora za potpisati ga u salary cap. U suprotnom bi smjeru vjerojatno morao Gordon Hayward, jer se jedino s njegovim ugovorom može mečirati Jamesova plaća, a Celticsi bi vjerojatno dodali i Marcusa Morrisa da sve financijski štima. Postoji opcija da u trade bude uključen Kyrie Irving, kao Bostonova glavna figura umjesto Haywarda, što bi tek bio spektakl. U oba scenarija je teško vjerovati jer Danny Ainge godinama gradi ekipu da detronizira Jamesa. Trade za njega bilo bi svojevrsno priznavanje poraza, uz to se James generacijski ne uklapa na roster, a Hayward je ljubimac trenera Brada Stevensa. Svejedno, nemojmo podcijeniti Aingea, koji je u više navrata tijekom svoje GM karijere pokazao da je hladan k’o kurvino srce kada je u pitanju posao. Kevin Garnett, Paul Pierce i Isaiah Thomas to dobro znaju. Zna i James da bi ga ovaj potez smjestio u rang ako ne bin Ladena, onda barem Putina u SAD-u.

Još su neke opcije isplivale na površinu u svim ovim silnim nabacivanjima teza kuda će LeBron. Notirajmo ih samo kao ‘vrijedni spomena’: Clippersi, Utah, Pelicansi.

4. MJESTO: Romantična opcija

Ono što su Jamesu u Cavsimaa zadnjih godina Warriorsi, na otprilike sličan način su mu u Heatovu dresu bili Spursi. Je li vrijeme da nekoć zakleti neprijatelji u maniri Rockyja i Apolla udruže snage?

Navodno su se Spursi dobro pozicionirali i čekaju u redu na dejt s Jamesom, što je najavio i sam Gregg Popovich, dok se Dejounte Murray nametnuo kao lider u regrutacijskoj kampanji:

Ili je barem tako izgledalo… Ova novonastala situacija s Kawhijem Leonardom — koji navodno želi otići iz Spursa, iako se on još nije službeno oglasio — opasno prijeti da nam pokvari romantično sanjarenje. Bez Leonarda u Spursima sigurno nema ni Jamesa, kojemu Popovichev autoritet i želja da jednom zaigra za njega neće biti od presudnog značenja u potencijalnom odabiru Spursa. Tko zna, možda bi jedan pravi alfa mužjak na rosteru promijenio Leonardovu odluku da želi otići iz Spursa.

Za dovesti Jamesa u Teksas Spursi bi, osim produženja ugovora s Leonardom, trebali izvesti još nekoliko vratolomija na ljetnoj tržnici kako bi očistili oko 30 milja dolara prostora na salary capu. U prilog im ide što je Rudy Gay odbio pokupiti svoju player opciju i osam milijuna dolara za iduću sezonu. Idealno bi bilo kada bi se Tony Parker i Manu Ginobili umirovili. U tom slučaju San Antonio se još mora riješiti ugovora Pattyja Millsa i Paua Gasola. Da, vratolomije su pravi izraz.

Petorka Murray, Green, Leonard, James, Aldridge, uz Popovo orkestriranje s klupe zvuči obećavajuće zar ne?

Kao romantičnu opciju možemo navesti još i Heat, s kojim će LeBron također pregovarati ovog ljeta. Bio bi to još jedan Jamesov povratak, ali Miamiju dajem manje šansi nego Spursima. Istina, ondje su Erik Spoelstra, Pat Riley i Dwyane Wade eventualno. Ondje je i Florida, sunce, more, plaže, prostor za biznis. Ali i osrednja ekipa bez značajnije šanse da se u skoroj budućnosti pretvori u nekakvog izazivača na Istoku, tako da tek lijepe uspomene iz prošlost ostaju Miamijevi aduti.

3. MJESTO: Status quo opcija

Koliko je značajna Jamesova odluka o tome na kojim koordinatama će nastaviti svoju karijeru govori i Forbesovo istraživanje prema kojem je vrijednost Cavaliersa kao franšize pala s 476 milijuna dolara na 355 milijuna u ljeto 2010. kada je James otišao u Miami. Nova istraživanja govore da bi s novim Jamesovim odlaskom vrijednost Cavaliersa mogla pasti za 300 milijuna dolara, što nisu dobre vijesti za vlasnika Dana Gilberta, iako Cavsi danas vrijede čak 1,3 milijarde dolara. I ne samo da će Jamesova odluka imati utjecaja na franšizu kao takvu, već će Jamesovu odluku na svojoj koži osjetiti i ekonomija države Ohio. Sve u svemu, razlozi zašto Gilbert, franšiza i navijači žele zadržati Jamesa u gradu su posve jasni.

Glavno pitanje ipak je ima li James jednako snažne motive. Pa, moglo bi se reći da ima barem jedan snažan motiv, a to je novac. Od svih momčadi u ligi jedino mu Cavsi mogu ponuditi petogodišnji ugovor vrijedan 205 milijuna dolara. Sve ostale momčadi mu mogu ponuditi također ugovor na pet godina, ali ukupne vrijednosti ‘samo’ 155 milijuna. Na Jamesu je da sa svojom svitom računovođa, mešetara i poslovnih savjetnika odvagne.

Još je tu nekolicina razloga zašto bi James mogao ostati u Cavsima. Prvi je onaj emocionalno-patetični. Northeast Ohio, gdje je Cleveland lociran, njegov je dom, gdje se zadnje četiri godine stacionirao sa svojom obitelji. Poslovni motivi su također u igri, budući da je James investitor u nekoliko kapitalnih projekata u Clevelandu i ima razgranatu mrežu biznisa u Ohiu. Pogled na njegov košarkaški legacy ako opet ode iz Cavsa također je važna stavka, jer će se o njemu opet pričati kao o igraču koji ide linijom manjeg otpora, i kao takav nikada neće biti kao Mike. Konačno, uprava Cavsa bi mu sama trebala ponuditi nekakav motiv snažnom aktivnošću u free agencyju koja za cilj ima ojačati momčad i tako uvjeriti Jamesa da je Cleveland idealna lokacija za pohod na novi prsten.

S druge strane barikada stoje razlozi zašto bi James ipak trebao otići. Za početak, njegova je misija u Clevelandu obavljena. Napaćenom gradu donio je naslov nakon dugo vremena, a nakon zadnje dvije sezone u kojima su Cavsi u finalu Warriorsima nanijeli samo jedan poraz nije lako pronaći sportski motiv za nastaviti borbu. Čak i da James ostane, nema garancije da bi uprava Cavsa pojačala ekipu riješivši se loših ugovora za koje je djelomično i James sam kriv. Tu su još i konstantne trzavice na relaciji LeBron-Gilbert, a vlasnik je nedavno bubnuo i ostao živ kako Cavsi i bez Jamesa mogu izgraditi šampionsku momčad. Na kraju, ne treba zaboraviti ni biznis komponentu u Jamesovoj odluci, jer je Cleveland ipak malo tržište u usporedbi s nekima koji se nude Jamesu, poput Los Angelesa, Houstona ili Philadelphije.

2. MJESTO: Po nakit opcija

Ako nam je netom završeni playoff nešto pokazao, onda je to da u LeBronu još uvijek itekako ima soka za igranje košarke na visokoj, elitnoj razini. Budući da se Cavsi u zadnje dvije godine nisu proslavili sa slaganjem ekipe oko njega, James bi lako mogao zanemariti onih 50 milijuna dolara viška što oni nude i pronaći sredinu u kojoj ga čeka svježa krv. Tu u priču ulaze Rocketsi i Sixersi kao dvije ekipe koje Jamesu mogu obećati pohod na nakit te izlazak Warriorsima na megdan još koji put.

Rocketsi su, kao prvi izazivači Warriorsima i momčad koja im je uzela tri utakmice u doigravanju, položili ispit pred Jamesom. Od svih ekipa u ligi James bi uz pomoć Jamesa Hardena i svog prijatelja Chrisa Paula imao najviše šanse skinuti Warriorse. Rocketsi bi samo tako formirali troglavo čudovište s kojem bi Warriorsi imali velikih problema. Igranje uz Hardena i Paula vjerojatno bi produžilo i Jamesovu karijeru, ili mu barem sačuvalo energiju za doigravanje, jer više ne bi bio prisiljen sam nositi napad ekipe.

Bilo bi zanimljivo vidjeti kako bi to zgledalo na parketu i kako bi Mike D`Antoni podijelio uloge između tri superstar igrača. Da bismo tome svjedočili, prvo će GM Rocketsa Daryl Morey morati izvesti pravo malo čudo. Naime, s Hardenovim ugovorom i potencijalnim novim ugovorom za Paula ovog ljeta, koji ne bi trebao biti ništa drugo nego max, Rocketsi ne mogu potpisati Jamesa osim ako ne pristane igrati za neku siću. A neće. Tako da Rocketsima treba plan B, a to je sign and trade s Cavsima po istom principu kako je lani i Paul došao u Rocketse. James bi prihvatio zadnju godinu ugovora s Cavsima, a onda bio trejdan u Houston. Problem je što Rocketsi i nemaju baš što poslati u suprotnom smjeru. Ugovor Ryana Andersona je jedan od najlošijih u ligi. Cavsima ne treba ni Eric Gordon, a Rocketsi nemaju koji drugi ugovor za ponuditi Cavsima kako bi izjednačili plaće. Da ne govorimo o tome da je Clint Capela zaštićeni slobodni igrač ovog ljeta i njemu trebaju produžiti ugovor.

Dakle, Moreyju treba plan C, a to je ne znam što. Nek` nas iznenadi.

Sixersi nemaju problema s prostorom na salary capu, oni uz sitnu korekciju u vidu rješavanja ugovora Jerryda Baylessa bez problema mogu Jamesu ponuditi petogodišnji max ugovor, tako da priča s financijske strane štima. Problema ne bi trebalo biti ni u kontekstu sportske strane, jer bi Sixersi s LeBronom vjerojatno bili favoriti za uzimanje Istoka, ili barem ravnopravni u šansama s Bostonom, čime bi James elegantno izbjegao nemilosrdno krljanje po Zapadu u regularnoj sezoni i doigravanju. S ova dva detaljčića možemo zaključiti kako su Sixersi u prednosti nad Houstonom.

Priča je problematičnija ako promislimo o događanjima na parketu. James bi svojim dolaskom u Philly definitivno završio The Process, ali pitanje je kako bi napadački funkcionirao s Benom Simmonsom i Joelom Embiidom. Simmons ne zna šutirati i potrebna mu je lopta, što je u direktnoj koliziji s Jamesovom ulogom primarnog kreatora. Embiid je klasični centar s kakvim James nikada nije igrao i koji voli usporiti napad da bi se namještao u izolacijama, a plus još uvijek nije pouzdan tricaš.

S druge strane, možda bi Jamesov dolazak ubrzao razvoj ovog dvojca, posebno Simmonsa koji bi se morao prilagoditi i dodati neke nove elemente u svoju igru te tako dokazati da priče kako je upravo on Jamesov nasljednik imaju legitimitet.

1. MJESTO: Zov Hollywooda

Priča o LeBronu u Lakersima stara je otprilike dvije godine, kada su i počela naklapanja gdje će James završiti kada mu istekne ugovor s Clevelandom. Lakersi su nekako odmah isplivali na površinu kao glavna destinacija za Kralja. Da priča dobije malo smislenije konture, pobrinula su se dva nedavna događaja koja su zagolicala maštu fanova Lakersa. Prvo je Gary Payton izašao u javnost s izjavom kako će LeBron James Jr. aka Bronny igrati srednjoškolsku košarku za Sierra Canyon iz LA-a. Zatim se prije nekoliko dana navodno i Chris Paul izlanuo kako James želi igrati u LA-u.

Što god od ovoga bila istina, James u Lakersima je vrlo izvjesna stvar.

Budući da je James naglasio kako je ova odluka obiteljska, tu problema ne bi trebalo biti s obzirom na nekoliko nekretnina koje LeBron posjeduje u Los Angelesu. Zadovoljena bi bila i biznis strana priče, jer dolazi na najveće tržište NBA lige te u jednu od najboljih i najbogatijih NBA franšiza koju predvodi Hall of Famer Magic Johnson. Lakersi nakon godina suše u post-Kobe eri vape za rezultatom, a još više za liderom i prepoznatljivim imenom koji bi im vratio sjaj i blještavilo te ih ponovno gurnuo na veliku pozornicu NBA lige. Rekordi gledanosti, posjećenosti i prodanih navijačkih rekvizita Lakersa padali bi kao kruške. James bi također bio i u epicentru filmske, glazbene, modne i svake druge industrije, širio bi svoje bogatstvo i pumpao vrijednost Lakersa.

Što se parketa tiče, znamo da James obožava imati moć pri sastavljanju momčadi s kojom će igrati. Nigdje mu lakše ne bi to bilo izvesti nego u Lakersima, kod kojih su svi igrači osim Luola Denga na rookie ugovorima. James bi mogao uzeti svoj max, a onda privući eventualno i još dva All-Star igrača da mu se pridruže. Lakersi bi opet postali omiljena destinacija kvalitetnih free agenata. Kad smo već kod toga — Paul George je slobodan igrač i dijete Kalifornije koje ljeta provodi trenirajući sa Jamesom. On već duže vremena, baš kao i James, koketira s Lakersima, a — gle čuda — i Kawhi Leonard, dijete Los Angelesa, je izrazio želju da ga Spursi razmijene u LA. Uz malo sreće i pameti Lakersi bi mogli dobiti svu trojicu u paketu te tako stvoriti losanđelešku Veliku Trojku.

Biti će i odlazaka, naravno. Navodno je prvi na listi za odstrel, ako James dođe, Lonzo Ball — s čijom obitelji James ne želi imati posla. Pitanje je i tko bi od ostatka mlade jezgre ostao na rosteru, jer bi Lakersi krenuli u totalnu rasprodaju da zadovolje apetite Spursa u slučaju Leonarda i treće momčadi koja im je vrlo vjerojatno potrebna da bi doveli Kawhija.

James bi potpisom za Lakerse zadovoljio sve tri strane priče: obiteljsku, poslovnu i sportsku. Nijedna druga franšiza u ligi nema tu opciju i zato mislim da će zov Hollywooda presuditi.