MVP: Brada ili Freak?

NBA raspored priredio nam je pravu poslasticu u pravom trenutku. U utorak navečer snage su u Milwaukeeju odmjerili Bucksi i Rocketsi, što je bila jedinstvena prilika da vidimo kako dišu dva glavna MVP kandidata — Giannis Antetokounmpo i James Harden.

Sezona se bliži kraju, dijele se posljednje pozivnice za playoff i rasprave oko individualnih nagrada su u punom jeku. Individualne nagrade su ozbiljna stvar za razliku od All-Star zajebancije u koju svatko s malo boljom sezonom i uz poljubac sreće može uletjeti. Trofeji koji se dodjeljuju za osobna postignuća definiraju legacy, uvjetuju nečiji imidž i kako će biti upamćen u povijesti. Zato svake godine svjedočimo bjesomučnim raspravama tko bi, a tko ne bi trebao dobiti koju nagradu, što je situacija prisutna ne samo među novinarima, kolumnistima i analitičarima koji se bave NBA ligom, već se i sami igrači upuštaju u debate pikirajući svoje favorite.

Zato nam je utakmica Bucksa i Rocketsa bila napeta. Istina, različiti stilovi koje gaje ekipe i njihova forma trebali su garantirati dobru utakmicu u globalu, ali da se ne lažemo, sve nas je puno više zanimalo kako će odigrati Greek Freak i The Beard, jer možda je to baš ta utakmica koja će presuditi ovu, čini se, mrtvu trku za Podoloffovim trofejem.

Kad se jednog dana budemo sjećali ove sezone, čije igre će nam ostati urezane u memoriju — Hardenove ili Giannisove?

Kako to obično biva — tresla se brda, rodilo se niš. Obojica su odigrala ispod svoje razine i čini se da ćemo najkorisnijeg igrača lige morati odlučiti prema drugim parametrima. Giannis je u pobjedi Bucksa 108:94 sudjelovao s 19 poena, 14 skokova, četiri asista, uz šut iz igre 7/15 za 33 minute na parketu. Harden je odigrao 38 minuta, zabio je 23 poena, ali uz šut 9/23, te 10 skokova i sedam asistencija.

Glavna priča utakmice bila je obrana Bucksa koja je u potpunosti zaustavila napad Houstona. Rakete imaju drugi najbolji napadački rejting lige sa 114 poena na 100 posjeda. Bucksi su ih preksinoć ostavili na svega 90 poena na 100 posjeda. Glavni razlog Milwaukeejeva uspjeha krije se u sjajnom defenzivnom planu kojeg su spremili upravo za Hardena, čovjeka koji se ruga s obranama ove sezone dok ubacuje 36 poena prosječno uz suludu efikasnost od 61 posto true shooting percentagea. Harden je jedan od najefikasnijih strijelaca iz pick and rolla u ligi i majstor u izolacijama. Gotovo nemoguće mu je oduzeti sva oružja jer se sigurno radi o trenutno najkompletnijem strijelcu u ligi.

Bledsoe neutralizirao Hardena



Bucksi su ga uspjeli poprilično usporiti pametnom defenzivnom shemom. Upravo u ovoj akciji možemo uočiti uzorak koji uključuje Erica Bledsoea kao inicijalnog Hardenova čuvara, preuzimanje Hardena visoko na njegovoj polovici, visoko podignute Bledsoeve ruke, otvaranje Hardenove desne strane za desni ulaz, te pravovremeno slanje pomoći i gomilanje igrača Bucksa u zoni koju Harden napada.

Bledsoe je dobio tu čast braniti Hardena jer je najbolji defenzivni igrač Bucksa na perimetru i igrač koji suparničke bekove može pratiti poput sjene. Njegov glavni zadatak bio je preuzeti Hardena visoko na polovici Rocketsa kad god je bilo prilike i tako se nametnuti i diktirati intenzitet i pravila igre. A pravila igre su bila forsiranje Hardena da napada desnu stranu jer je igrač s dominantnom lijevom rukom. Bledsoe, s obje ruke u zraku da ne napravi faul, je potpuno otvarao koridore Hardenu da napadne ulazom obruč, ali samo desnu stranu, gdje su onda igrači Bucksa upadali i gradili zid protiv Bradonje.

Ovakva je taktika dovela Hardena do 9/23 šuta, izgubio je četiri lopte, na obruču je imao ispodprosječnu realizaciju 6/13. Čovjek koji prosječno izvodi 11 slobodnih bacanja u ovoj ih je utakmici šutnuo samo pet, jer su Bucksi protiv njega napravili samo dva faula na šutu, što je impresivno i pokazuje razinu discipline koji su u obrani imali momci Mikea Budenholzera.

I tako smo umjesto Hardena i Giannisa vidjeli Bledsoea koji s razlogom nosi epitet igrača utakmice. Neutralizirao je Hardena koji je protiv njega šutirao 4/13, u napadu je pokazao agresivnost kao playmaker i strijelac, i upravo je njegovih 16 poena u trećoj četvrtini napravilo razliku u ovoj utakmici. Iza njega je dosta težak mjesec prepun oscilacija u napadačkoj igri, tako da mu je trebala ovakva utakmica, a s njom je vjerujem zapečatio i mjesto u najboljoj defenzivnoj petorci lige.

Osim toga, Rocketsi su bili očajni s trice (16/52), na obruču su zabili samo 24 poena, dopustili su Milwaukeeju previše laganih poena (28), a nivo njihove dekoncentracije koji su domaćini koristili ponekad je bio nevjerojatan, što se najbolje očitovalo u izgubljenim loptama na vlastitoj polovici. Zaista ne pamtim jesam li ikad u životu vidio da je jedna momčad izgubila ovoliko lopti u svom backcourtu. Uzevši sve u obzir, Houston i nije mogao proći bolje u Milwaukeeju.

Usporedba brojki

To što su nam Harden i Giannis ostali dužni na ovoj utakmici ne znači da ću propustiti ovu priliku da se uključim u raspravu tko je MVP fo’ real. Što je prilično gadan posao jer uvelike ovisi o subjektivnom dojmu i osjećaju. Poziciju kritičkog racionalista ili analitičara slobodno možemo napustiti jer padamo na prvom testu, budući da ne možemo definirati ono ontološko V (valuable) u MVP. Kako nemamo kriterije po kojima se netko bira, tada kriterij može biti bilo što i svatko može imati svoju interpretaciju MVP-a. Zato nam ne preostaje ništa drugo nego da sami odaberemo parametre koji definiraju MVP-a i odvagnemo.

Krenemo li od brojki i svih alata s Basketball Referencea koji mjere nečiju nazovi učinkovitost poput PER-a, WS-ova, WS/48, VORP-a i ostalih čudesa koje pametno zvuče, ali ništa ne znače, tada shvatimo da su i Giannis i Harden poprilično izjednačeni.

Harden ima prednost u napadačkim statsima, dok je Antetokounmpo jači u defenzivnim. Kako god, ovo nam je ionako samo polazna točka koja nam sugerira da su oba igrača statistički vrlo dominantna u odnosu na ostatak lige. Napadački je Harden u prednosti po brojkama jer nosi veći teret na sebi, budući da troši čak 40 posto svih napada Rocketsa kad je na parketu i pritom je izrazito efikasan. Giannis je malo efikasniji, ali je i njegova potrošnja manja od Hardenove za 8 posto. Isto tako su Rakete u blagoj prednosti po napadačkom učinku u odnosu na Milwaukee. Ovdje je možda još zgodno naglasiti da Houstonov prosječno igra pet minuta više od Milwaukeejeva krila.

Što je s obranom, koju često zapostavljamo kada pričamo o MVP kandidatima? James definitivno više nije netko koga možete sramotiti kao prije. Igra možda i najzreliju defenzivnu sezonu, aktivan je u switch sistemu, dobar post defenzivac i jedan od najboljih kradljivaca lopti. Ipak, i dalje je najslabija karika momčadi kada ne brani loptu nego mora pokriti prostor. Na drugoj strani, Giannis je legitimni kandidat i za najboljeg defenzivnog igrača sezone. Bucksi trenutno imaju drugu najbolju obranu lige koja je s Grkom na parketu za 3,5 poena na 100 posjeda bolja nego bez njega. Giannis može braniti svih pet pozicija, moćan je bloker i skakač, a trenutno uz Draymonda Greena najbolji help defender u ligi.

Među parametre možemo ubrojiti i napadački stil igre koji se Hardenu dosta spočitava. Izolacijska košarka, milijun slobodnih bacanja, nedosuđeni koraci samo su nekie od zamjerki na Hardenovu igru o kojoj se najviše pričalo kada je u jednom periodu sezone imao 304 ubačaja zaredom od kojih nijedan nije bio asistiran. Ipak, Harden je one man offense, napadački stroj, a stil bi trebala biti sporedna stvar sve dok su potrošnja i efikasnost elitne, što jesu.

Filozofski odabir



Giannisov napadački stil je uzbudljiviji jer fizički dominira nad čuvarima, raznosi ih na ulazima i divljački zakucava. Giannis je atraktivan na svoj način iako se i njemu mogu naći prigovori da je ovisan o napadačkom sistemu koji je striktno prilagođen njemu, da ne može zabiti tricu i ovisan je o ulazima i tranziciji ili da se i njemu zažmiri na korake i pogrešno vođenje lopte.

Kada pričamo o timskim uspjesima, tu je Giannis u prednosti jer Bucksi trenutno imaju devet pobjeda više od Rocketsa. Prvi su na Istoku s dominantnom obranom i napadom, a Giannis je ključni igrač momčadi koju je ove sezone uzdignuo u rang contendera za veliko finale. Bucksi su lani uzeli 44 pobjede i napredak je itekako uočljiv. U tome njegov trener Budenholzer vidi najveću Antetokounmpovu vrijednost: “Promijenio je stvari u organizaciji i kulturi Milwaukeeja. On je taj koji kreira naš identitet, radnu etiku i pristup poslu. Jedna smo od najboljih ekipa lige zbog njega.”

Hardenov tabor ovdje može uložiti prigovor jer Rocketsi igraju u težoj konferenciji i imali su izuzetno puno problema s ozljedama. Međutim, timski uspjeh i omjer na kraju sezone mora igrati veliku ulogu jer ništa nije teže u NBA ligi od konzistentnog pobjeđivanja. Svakoj momčadi se može dogoditi neki dobar period tijekom sezone, ali rijetke mogu tijekom cijele godine igrati dobro. Bucksi su u tome uspjeli i zato Giannisa treba nagraditi, što ne znači da je Harden kažnjen.

Bradonju nagrađujemo u zadnjoj točki kada pričamo o tome tko je definirao sezonu. Kad se jednog dana budemo sjećali ove sezone, čije igre će nam ostati urezane u memoriju — Hardenove ili Giannisove? Ja mislim Hardenove, jer je nemoguće ignorirati 36 poena prosječno po utakmici, 32 uzastopne utakmice s 30 ili više poena, osam utakmica s 50 ili više poena. Baš kao što je Russell Westbrook prije dvije godine definirao sezonu svojim igrama, tako je Harden povijesnim brojkama i performansama definirao ovu. Nastavi li se liga držati iste šprance, teško će joj biti prigovoriti na takvom izboru, a bit ćemo pametniji oko kriterija po kojima se dodjeljuje MVP nagrada.

Ne znam jeste li nakon ove analize mudriji oko odabira. Moj izbor bi bio Giannis zbog two-way dominacije i timskog uspjeha koji ne smije biti ignoriran. No, pripadne li nagrada Hardenu to nipošto neće biti pogrešno, jer će značiti da su odabrane povijesne brojke i igre te napadački učinak. To nas upućuje na to da je ovdje riječ o filozofskom odabiru između dvije struje, od kojih su obje legitimne i neupitne.