Napokon Formula

Kada su prije tri i pol mjeseca momčadi Formule 1 stigle u Melbourne na planiranu prvu utrku nove sezone, situacija se u ovom sportu činila zastrašujuće uobičajenom.

Mercedesova momčad, već godinama dominantna, u predsezonskim je testiranjima to podigla na još nezapamćenu razinu. Njeni bolidi bili su najbolji u doslovno svakom parametru — od najbržih krugova, preko pouzdanosti i broja odvezenih kilometara, pa sve do predstavljanja tehnološke novotarije, sustava DAS, koji bi im mogao donijeti i dodatnu prednost. Izgledalo je da uistinu i prije početka sezone možemo komotno proglasiti pobjednika, toliko je bila očekivana dominacija srebrnih strijela.

A onda je udarila 2020. Formula 1 sprema se za novi početak, ovog vikenda u Austriji, ali unutar i oko sporta za vrijeme kućne izolacije nakupilo se toliko nepoznanica i upitnika da situacija više uopće ne izgleda onako izvjesno.

Za početak, nitko ne može sa sigurnošću procijeniti kako su mjeseci izvan pogona utjecali na kojeg od vozača. Većini, a možda i svima, ovoliko je vremena provedenog kod kuće i u krugu obitelji prilična novost, a izbacivanje iz višegodišnjeg režima rutine stalne vježbe, putovanja i rada sigurno je utjecalo na mnoge od njih. Sebastian Vettel jasno je naglasio kako mu je to vrijeme pomoglo da si jasnije posloži životne prioritete, a mnogi su, uključujući i mene, to shvatili kao nagovještaj oproštaja na kraju sezone. No, tek ćemo u nedjelju vidjeti u kakvoj je tko formi, i psihički i fizički.

Zbog vanjskih okolnosti koje su u mnogo segmenata radikalno izmiješale karte, sezonu očekujemo s mnogo više uzbuđenja nego u inicijalno planiranom terminu

Po pitanju samog odnosa snaga među momčadima nije realno očekivati velike pomake u odnosu na stanje prije Melbournea — no, mi zapravo nismo ni došli u priliku uistinu vidjeti kakvi su ti odnosi u stvarnim trkaćim okolnostima, na stazi. Svakako, sve su momčadi radile ponešto, neki bolidi će već na Red Bull Ringu biti u dorađenim specifikacijama spram predsezonskih, ali nepoznanice ostaju prisutne. Načelno, uz ekonomiju pogođenu pandemijom, manje momčadi su pauzu uglavnom provele u borbi za preživljavanje, poslale dio ljudstva na prisilan odmor, dok su bogatije radile koliko-toliko normalno, uz ograničenja adekvatna onima koja su nametnuta u pojedinim državama zbog epidemiološke situacije.

No ono što je možda i najveća nepoznanica i unosi najviše pomutnje jest kalendar.

Na rubu regularnosti

FIA je zasad potvrdila samo prvih osam utrka, sve u Europi, a o kasnijim, jesenskim utrkama nikakvih konkretnih saznanja još nema. Osam utrka minimalni je broj da bi se prvenstvo proglasilo važećim, ali u propozicijama stoji još jedan bitan detalj: da bi natjecanje službeno moglo ponijeti titulu Svjetskog prvenstva, utrke bi po propozicijama morale biti održane na najmanje tri kontinenta. Hoće li to biti moguće, potpuna je nepoznanica; ovisit će o epidemiološkoj slici svijeta najesen i o tome hoće li biti izvedivo prevesti golemu logistiku Formule 1 na druge kontinente u uvjetima medicinski uvjetovane ograničene mobilnosti.

Spominju se moguće dodatne utrke u Europi (Mugello, Algarve, Imola, Hockenheim), što ne rješava problem tituliranja prvenstva, ali je razmjerno jednostavno rješenje kojim se može povećati broj i približiti ga onom koji je definiran u ugovorima s televizijskim kućama. Prodaja TV prava najznačajniji je dio prihoda Formule 1, a TV kuće imaju pravo na povrat novca ili penale u slučaju neodržavanja minimalnog broja utrka. Moguće je da je taj broj različito definiran u različitim ugovorima, ali uglavnom se barata sa cifrom od najmanje 14 utrka po sezoni, što pojašnjava zašto su i Liberty Media (koja trpi nevjerojatne gubitke otkako je preuzela sport, a pogotovo u posljednjih nekoliko mjeseci) i FIA toliko odlučni u održavanju čim punijeg prvenstva.

No, propustili su to definirati na vrijeme, prije prve utrke, što sezonu već u startu dovodi sezonu na rub regularnosti.

Prve dvije utrke voze se na Red Bull Ringu, stazi na kojoj je u posljednje dvije sezone pobjeđivao Max Verstappen. Treća, pak, na Hungaroringu, za koji se također smatra kako bi po karakteristikama mogao odgovarati Red Bullovu bolidu. Zamislimo li hipotetsku situaciju da Max uistinu izdominira na početku sezone i da potom pratimo Mercedesove pokušaje anuliranja tog bodovnog zaostatka, bez unaprijed definiranog kalendara svaka će se odluka gledati pod povećalom i dovesti do optužbi za favoriziranje ove ili one momčadi, ovisno o tome kome koja staza više odgovara ili koliko utrka treba dodati da bi jedna momčad mogla bodovno preteći drugu. Unaprijed se grozim takvog raspleta, koji bi mogao pokopati vjerodostojnost ovog natjecanja.

Hamilton ganja Schumachera

Zapravo bi, pljujte me koliko hoćete, najbolje za Formulu 1 u ovom trenutku bilo da se ostvare ona inicijalna predviđanja, da Lewis Hamilton i Mercedes od prve utrke budu toliko dominantni da će postati potpuno svejedno koliko se utrka i gdje vozi. Dakako, sve odluke oko kalendara i dalje bi utjecale na međumomčadske borbe za plasman, a svako mjesto više u poretku konstruktora donosi i više novca, ali, realno, ako se to odvija iza, a ne u borbi za pobjedu, to ne bi toliko utjecalo na krhki imidž Formule 1.

Mercedes ulazi u sezonu s novom, crnom livrejom posvećenom borbi protiv rasizma, području na kojem je Lewis iznimno društveno aktivan od početka protesta u SAD. Ova sezona iznimno mu je važna, sedmom titulom bi se izjednačio s Michaelom Schumacherom na prvom mjestu najuspješnijih vozača svih vremena, a u punoj sezoni vjerojatno niti sedam pobjeda, koliko mu još nedostaje do izjednačavanja sa Schumacherovom 91, ne bi bilo upitno. Ovako bi i to moglo ovisiti o broju utrka koje će se voziti u sezoni.

Hamilton se doima izrazito motivirano, ne sumnjamo da ima što za reći na pressicama, a njegov cjelokupni javni angažman oko gorućih tema suvremenog društva navodi na pomisao kako bi mu ambicije nakon završetka karijere mogle krenuti u smjeru politike. Niti on, niti Valtteri Bottas nemaju ugovor za sljedeću godinu, ali nakon što je Ferrari objavio vozačku postavu za 2021. teško je zamisliti drukčiji rasplet nego da odradi i sljedeću godinu, u sezoni zamrznutih pravila i ograničenog razvoja bolida komotno uzme rekordnu osmu titulu i tek potom počne ozbiljnije razmišljati o kraju karijere.

Sljedeća sezona donosi i ograničenje budžeta, pa će Mercedes morati drastično skresati broj djelatnika F1 momčadi, ali oni su i financijski i u svakom pogledu u tako komotnoj situaciji da su već najavili kako neće biti otpuštanja, nego preraspodjele ljudi na druge projekte. Sramežljivo se spominje i ulazak tvrtke u područje svemirske tehnologije — ili kao konkurenciju projektu SpaceX Elona Muska, ili u suradnji s njim. Da su požurili s tim, možda bi negdje pronašli i kriptonit potreban Bottasu da zaustavi momčadskog kolegu i dobije realnu priliku nadmašiti ga. Nagađa se da je Fincu dosta i da bi nagodinu mogao u Renault, ali nitko se ne žuri s objavama konačnih dogovora. Usto, postoje određene sumnje i oko toga koliko Mercedes i Renault uopće žele ostati dijelom svijeta Formule 1, mada i jedni i drugi tvrde da ne planiraju odlazak.

Vettel je nepoznanica

Na testiranjima se Red Bull doimao kao druga najbrža momčad na gridu, a ako joj novi kalendar uistinu donese prednost na startu sezone, moglo bi tu biti svačega. Prve dvije utrke Red Bull vozi na domaćoj stazi, što je prvi takav slučaj u povijesti ovog sporta. No, dvije će se utrke voziti i na Silverstoneu, koji bi trebao biti Mercedesova staza. A nemojmo zaboraviti niti da je mit o tome da Red Bull Ring ne paše Mercedesu nastao ponajprije zato što su lani pogrešno proračunali potrebne dimenzije usisnika zraka i imali probleme s pregrijavanjem bolida (staza je izrazito brza i na relativno velikoj nadmorskoj visini), što se baš i ne doima kao pogreška koju bi si momčad tog kalibra priuštila dvije godine zaredom.

Svakako, Verstappen bi trebao predstavljati najozbiljniju prijetnju Mercedesu, a od Alexandera Albona očekuje se da počne osvajati plasmane na pobjedničkom postolju i potvrdi konzistentnost koju pokazuje od transferiranja u momčad sredinom prošle sezone. I da Red Bullu omogući dostizanje drugog mjesta u konstruktorskom poretku, koje mu po bolidu pripada. Vodstvo momčadi najavljuje pohod na titulu i tvrdi da od 2013. bolid nije bio ovako kompetitivan, ali to se ipak čini teško dostižnim. Usto, posljednjih je godina austrijska momčad obično imala problema u prvim utrkama, pa kasnije ulazila u formu; ako se to dogodi i sad, onda vremena za nadoknadu neće biti.

Nažalost, Ferrari se doima čak i izgubljenijim u vremenu i prostoru nego inače. Crveni bolidi obično izgledaju bolje na predsezonskim testiranjima nego kada sezona krene, ali ove godine doimalo se da su u zaostatku spram ostale dvije vodeće momčadi. Usto, Mattia Binotto nije preoptimističan u najavi sezone, svaka nova izjava mu je sve defetističkija. Već je najavio i da bi se nakon nekoliko utrka, ako ne budu dobri, mogli okrenuti razvoju bolida za 2021. U kojoj, spomenuli smo, nema promjena pravila i razvoj je jako limitiran… Pametnom dosta.

Nemojmo zaboraviti, Charles Leclerc je lani osvojio pole position u Austriji, nije nemoguće da nešto slično ponovi i ove godine. A ni Vettela ne treba otpisati…

Doduše, pravi bi problem mogao biti race pace. A i nakon zloglasne nagodbe s FIA-om nikoga ne bi pretjerano iznenadilo ako Ferrarijev motor baš ne bude na lanjskoj razini snage. Leclerc bi, ovisno o bolidu, svakako mogao i ove godine imati sjajnih vikenda, možda i pobjeda, dok je Vettel nepoznanica. Podjednako mi je vjerojatno da odveze penzionersku, demotiviranu oproštajnu sezonu, kao i da zbog olakšanja što mu je to posljednja (barem u Ferrariju) odveze fantastično.

Preotimanje vozača

Drugi dom, da ne kažem drugu ligu, predstavljaju McLaren, Renault i Racing Point, a možda i Alpha Tauri. Tri prvonavedene momčadi zdušno tvrde kako imaju sjajne bolide, maltene najbolje ikada, ali samo tvrdnje iz Silverstonea uzimam uistinu zaozbiljno.

Racing Point sljedeće godine dobit će zvučno ime Aston Martin, ondje imaju sjajnu tehnološku suradnju s Mercedesom, a kao plod toga njihov je ovogodišnji bolid dobio naziv “ružičasti Mercedes” i optužbe da je kopija lanjskog šampionskog automobila. Pritužbe drugih momčadi nisu prihvaćene te će momčad nastupati s takvim bolidom, koji se na testiranjima činio strašno brz. Iz momčadi stidljivo stižu signali kako razmišljaju i o borbi s velikom trojkom. Uistinu ne bi me iznenadilo da Sergio Pérez redovno bude “najbolji od ostatka svijeta”, a možda povremeno zaprijeti i Albonu ili Vettelu. Lance Stroll u pravilu im neće biti prijetnja, ali mogao bi redovno među osvajače bodova.

McLaren bi mogao biti podjednako brz, ali njemu je ovo tranzicijska sezona. S dobavljačem motora, Renaultom, ondje su gotovo pa posvađani, nagodinu ga i mijenjaju Mercedesom. Tvrtka je u velikim financijskim problemima, proizvođač cestovnih superautomobila najavljuje masovna otpuštanja… Dakle, uz dužno poštovanje prema kvaliteti i brzini samog bolida, govorimo o momčadi koja se bori za golo preživljavanje. McLaren usto mora paralelno raditi na razvoju bolida za sljedeću sezonu, u kojoj će biti jedina momčad s tako značajnom promjenom, kao i za 2022., kada nastupaju nova pravila, značajno promijenjena. To se naprosto doima kao previše otegotnih okolnosti za ponavljanje lanjskog rezultata.

Usto, Carlos Sainz odlazi u Ferrari, a na njegovo mjesto dolazi Daniel Ricciardo iz Renaulta.

To preotimanje vozača dodatno je narušilo odnose ovih momčadi. No, Ricciardova odluka jasno pokazuje i da Australac smatra kako je i svim spomenutim problemima opterećen McLaren dugoročno prosperitetnija i zdravija sredina od njegove sadašnje momčadi. Za koju, obzirom na strahovite gubitke matične kompanije, gotovo da i nije jasno zašto uopće ostaje u Formuli 1. Procjena dosad pokazanog u predsezoni prije je spušta na šesto mjesto nego diže na četvrto u konstruktorskom poretku. Drugi vozači obje momčadi s francuskim motorima, Lando Norris i Esteban Ocon, u ovoj sezoni pak moraju pokazati da mogu, čim redovnije, biti na razini razvikanijih momčadskih kolega. A Ocon i da može odraditi sezonu bez incidenata i sudara s drugim vozačem momčadi za koju nastupa.

Alpha Tauri bi trebao biti sedma momčad po snazi, ali nije nemoguće da se popne i stepenicu-dvije više. I Pierre Gasly i Daniil Kvjat profućkali su svoje prilike u Red Bullu, ali obojica su dobri vozači koji, pogotovo padne li kiša, mogu kao lani iznenaditi i nekim podijem. Ne doima se previše realnim da ih (osim u slučaju krajnje nužde, čitaj pozitivnog epidemiološkog testa Verstappena ili Albona) A momčad ponovo pozove, te im je glavni cilj pobijediti momčadskog kolegu i pokazati se ostalim momčadima u nadi da bi mogao pasti i kakav ugovorčić izvan matične korporacije. Ako je Honda uspjela napraviti značajniji pomak u snazi, to bi svakako moglo dobro utjecati i na momčad iz Faenze.

Svijet Novog normalnog

Alfa Romeo se pak čini zacementiranim na dnu sredine poretka, ali ipak ispred Haasa i Williamsa. Švicarska momčad talijanskog naziva ovisit će o trenucima motivacije Kimija Räikkönena, koji je u svojoj 18. F1 sezoni. Ne sumnjam da bi pronašao tu motivaciju da bolid ima više potencijala, ali u ovim okolnostima dosta je upitna, kao i to hoće li Kimi nastaviti i nakon još jedne osrednje sezone. Antonio Giovinazzi je pak potencijalno zanimljiva priča. U drugoj polovici prošle sezone je, prvi put otkako ga gledamo, donekle opravdao ukazano povjerenje i mjesto na gridu. Nastavi li u lanjskom stilu, mogao bi me natjerati čak i da promijenim mišljenje o njemu.

Ne znam što bi me moglo natjerati da promijenim mišljenje o Kevinu Magnussenu, Romainu Grosjeanu i Haasovoj momčadi. Dvojica vozača koji su zbog ponašanja na stazi (Grosjean) ili izvan nje (Magnussen) odavno trebali otići iz Formule 1 neobjašnjivom su odlukom vodstva momčadi, one koja se nikada baš nije doimala kao da osobito želi ili uživa biti u Formuli 1, i dalje na gridu. Problemi s budžetom, nedostatak testiranja i upgradeova, sve to govori da će momčad u najboljem slučaju ostati na pretposljednjem mjestu, ako ne padne i iza Williamsa. Ne očekujem ništa dobrog, a ne vidim ni budućnost za tu momčad.

Williams vjerojatno isto nema dugu budućnost, barem ne u vlasništvu istoimene obitelji. Kese su se ispraznile i sve se glasnije priča o prodaji, vjerojatno Michaelu Latifiju, čiji sin Nicholas od ove godine i vozi za Williams. Nije bio impresivan u nižim kategorijama, ne očekujem da oduševi. Dobra vijest je da testiranja nisu bila ni približno onako sramotna kao lani. Spori su i dalje, ali su barem odradili solidnu kilometražu. Nadajmo se da će veliki talent Georgea Russella, kojeg mnogi vide kao Hamiltonova nasljednika u Mercedesu za koju godinu, napokon dobiti priliku i pokazati se. Mogli bi se redovnije boriti s Haasovim vozačima, a dođe li do nekih izvanrednih okolnosti (ipak je ovo 2020., ne bi me iznenadila ni invazija skakavaca na stazu), možda koji puta uzmu i skalp nekog od vozača iz sredine poretka.

Odnosi snaga donekle su jasni, mnogima će biti zanimljivije vidjeti kako će sve funkcionirati u svijetu Novog normalnog. Gledatelja uz staze zasad neće biti, kontakti među momčadima i unutar njih strogo su regulirani (u to ne treba sumnjati, ako Formula 1 nešto dobro radi, to su te organizacijske stvari). Ako se tkogod ipak zarazi, svi su zamjenjivi, uključujući i vozače. Zbog vanjskih okolnosti koje su u mnogo segmenata radikalno izmiješale karte, sezonu očekujemo s mnogo više uzbuđenja nego u inicijalno planiranom terminu.

Jer je ovo ipak 2020. i koješta se još može dogoditi.