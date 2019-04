NBA playoff: Bit će krvi

Nakon paklenog ritma regularne sezone koja nije razočarala prave fanove NBA košarke, vrijeme je za višu razinu. Danas počinje playoff, što znači da je vrijeme da se zaboravi na regularac i posveti doigravanju i nemilosrdnom ritmu koji će filtrirati samo najbolje od najboljih. Pred nama je prva runda, osam serija i 16 momčadi, a ovo je najava dvoboja koji samo što nisu startali.

– – – ZAPAD – – –

WARRIORS — CLIPPERS

Clippersi su jedna od najboljih priča u NBA-u ove sezone. Pred početak sezone nitko im nije davao puno šanse da se dokopaju playoffa, a kad su još pred trade deadline ostali bez ponajboljeg igrača Tobiasa Harrisa, priča se i definitivno trebala odviti u tom smjeru. Međutim, Doc Rivers je odlično odigrao partiju s ono malo aduta što je imao u rukama iskoristivši do maksimuma njihove kvalitete i potencijale.

Njihova simpatična priča ovdje ipak završava jer ih prva runda vodi na Warriorse koji neće imati milosti. I dok bi protiv ostalih potencijalnih suparnika u prvoj rundi imali kakve-takve šanse barem produžiti seriju i pokazati zube, Clippersi protiv Warriorsa nemaju što tražiti. Količina talenta je na strani šampiona, a i šanse Clippersa da iskorištavaju nekakav matchup su minimalne.

U obrani Clippersi nemaju krilo koje može mečirati visinom Kevina Duranta i vjerojatno će taj posao odrađivati Danilo Gallinari, što nije dobra vijest, a u problemu će biti i Ivica Zubac kojeg čeka hrvanje s DeMarcusom Cousinsom i zahtijevni zadatci izlazaka prema perimetru i zatvaranja suparničkih cuttera. Pat Beverley i Shai Gilgeous-Alexander će u teoriji otežati posao Stephu Curryju i Klayu Thompsonu, samo što to neće biti dovoljno.

Na drugoj strani, Clippersi u napadu ovise o Gallinariju i tome koliko on može zabiti iz izolacija te Lou Williamsu i Montrezlu Harrellu kao pick and roll tandemu s klupe. Durant i Draymond Green će se pobrinuti za Talijana, a dva-na-dva igra Williamsa i Harrella bit će zatvorena efikasnim Golden Stateovim switchom.

Prognoza: Warriorsi u 4

DENVER — SAN ANTONIO

Evo nam možda i najzanimljivije serije u cijeloj prvoj rundi. O sumnjama koliko je Denver doista spreman za playoff već je sve rečeno, a Spursi su idealna prilika za testiranje. Prekaljeni lisac Gregg Popovich i njegova veteranska družina protiv mladih Nuggetsa željnih dokazivanja. Serija koja obećava.

Bit će ovo serija u kojoj bi jedna pobjeda u gostima mogla biti presudna, jer su obje ekipe izrazito domaćinske. Denver je kod kuće u regularnoj sezoni ostvario omjer 34-7, a Spursi 32-9. Pepsi Center u Denveru tradicionalno je neugodno gostovanje za sve protivnike zbog nadmorske visine na kojoj se utakmice igraju, ali i zbog frenetičnog stila koji, također tradicionalno, forsira domaćin. Spursi nemaju prirodno-geografske prednosti kao Nuggetsi, ali imaju odličnu klupu koju predvodi trojac Patty Mills, Marco Belinelli i Davis Bertans, koji igraju fantastično kod kuće i u stanju su tricama razbiti svakog na svom parketu. Denver je tijekom sezone također jahao dubinu rostera, tako da su dueli klupa početkom parnih četvrtina još jedan detalj na koji treba obratiti pozornost.

Pored toga, i Popovich i Mike Malone će morati osmisliti kako neutralizirati supanričku igru dva-na-dva. Na jednoj su strani Jamal Murray i Nikola Jokić, na drugoj DeMar DeRozan i LaMarcus Aldridge. Ključne role u defenzivi bi tako mogli odigrati Derrick White i Garry Harris. Hoće li White prije usporiti Murraya ili Harris DeRozana?

Ne vjerujem previše Denveru dok ne pokažu suprotno, ali ovdje su ipak u blagoj prednosti zbog domaćeg parketa, Jokića koji je vjerojatno najbolji igrač serije te Murraya koji bi mogao zasjeniti DeRozana, čudnu playoff biljku.

Prognoza: Denver u 7

PORTLAND — OKLAHOMA

Oklahoma ima 4:0 protiv Portlanda u regularnoj sezoni i, iz nekog razloga, Blazersi joj odgovaraju. Prvi razlog je vjerojatno taj što Portland nema čovjeka koji može efikasno usporiti Russella Westbrooka koji najčešće uspori sam sebe, ali nije se lako braniti bez pravog beka ili krila koji mu može stati na crtu. Westbrooka bi tako trebao čuvati Damian Lillard ili C.J. McCollum, koji su minus defenzivci. Ako umjesto njih koristiš neko od krila, kopaš sam sebi rupu, jer ostavljaš Oklahomine visoke igrače protiv svojih bekova. Možda će Portland moći preživjeti s tim.

Ali kako sakriti i Enesa Kantera, trećeg minus igrača koji još pritom igra na najosjetljivijoj obrambenoj poziciji — onoj centarskoj? Kanter iza sebe već ima jednu seriju u kojoj je dokazao da jednostavno ne može braniti obruč niti zaustaviti suparničke pick and roll napade — i to, zanimljivo, baš u Oklahominu dresu prije dvije sezone, kad ga je Houston uništio kroz pick igru. Kanter, dotad Thunderov važan šesti igrač, u pet je utakmica na parketu proveo ukupno 45 minuta. Protiv bivšeg kluba bit će pred strašnim izazovom, jer je pick kombinacija Westbrook-Steven Adams jedna od najubojitijih u ligi, bilo da se Westbrook diže na šut s poludistance koji će Blazersi ostavljati, bilo da Adams snažno rolla prema obruču čekajući lob.

U napadu će Oklahoma igrati tradicionalni presing i udvajat će Lillarda i McColluma na picku, što će značiti da ostali Portlandovi igrači moraju preuzeti odgovornost u kreaciji i zabijanju. A tu nema mjesta velikom optimizmu. Maurice Harkless šutira 27 posto za tricu, Al-Farouq Aminu je na 34 posto, a Kanter je ovisan o napadačkom skoku do kojeg će teško dolaziti pored Adamsa.

Ovome pridodajmo i da Portlandova klupa opet ne briljira, da se McCollum tek oporavio od ozljede te da nema Jusufa Nurkića koji Blazersima zlata vrijedi jer je važann sistemski igrač u oba smjera. Istina, Oklahoma ima svojih problema s formom, ramenom Paula Georgea i tankom klupom, ali opet se nekako čini da je bolja od Portlanda i da joj matchupovi, barem na papiru, idu u prilog.

Prognoza: Oklahoma u 6

HOUSTON — UTAH

A kad smo već kod povoljnih matchupova…

Jazz je naizgled u sjajnoj formi jer je od zadnjih 20 utakmica dobio 15. Rezultati ipak malo varaju, jer je u tom periodu imao najlakši raspored u ligi. Puno realniji se čine Houstonovi uspjesi nakon All-Stara: od 25 utakmica dobio je njih 20, uz vrlo dominantne predstave na oba kraja parketa. Ovo je ujedno i repriza lanjskog polufinala u kojem su Rocketsi na kraju slavili 4:1 pokazavši da Jazzeri nemaju rješenja za njih.

Utah je regularnu sezonu završila s najboljom obranom lige koja će biti na pravom testu protiv Rocketsa. Houston igra atipičnu izolacijsku košarku koja bi mogla poništiti dobar dio Jazzovih timskih defenzivnih shema i u kojoj kvalitete Rudyja Goberta teže dolaze do izražaja. Štoviše, ovo je serija u kojoj bi Gobertovi limiti kao defenzivca mogli biti naglašeniji, jer će ga Rocketsi pokušati staviti u što više situacija jedan-na-jedan protiv Jamesa Hardena i Chrisa Paula.

Na drugoj strani, Rakete su nakon All-Star pauze uhvatile dobar obrambeni ritam i Jazz im dolazi kao naručen. Momčad Quina Snydera pati od manjka šutera jer u startnoj petorci najčešće startaju Ricky Rubio, Derrick Favors i Gobert. Čak i ako Favorsa zamijene Jaeom Crowderom, Houston će opet moći ignorirati Rubija i Goberta i povući se u zonu.

Drugi je problem taj što Jazz nema dovoljno kreatora koji mogu napadati mismatcheve nakon switcha. Donovan Mitchell je jedini u stanju to odrađivati, donekle i Joe Ingles, ali to se čini nedovoljnim jer je Ingles bolji u spot-up roli, a Mitchell u svojoj drugoj sezoni ipak nije ta klasa. Pored toga, Utah nema opasnog krilnog igrača na perimetru koji bi mogao kažnjavati Houstonovu nisku vanjsku liniju.

Prognoza: Houston u 5

– – – ISTOK – – –

MILWAUKEE — DETROIT

Kako bi potvrdili da sjajna regularna sezona i najbolji omjer u ligi nisu bili slučajnost, Bucksi će prvu rundu sigurno otvoriti maksimalno nabrijani i željni krvi. I zato će im Pistonsi doći kao naručeni. Iako su veći dio sezone izgledali kao sigurna playoff momčad, Pistonsi su na kraju morali spašavati živu glavu i hvatati posljednje vlakove za dodatnih par utakmica u travnju.

Blake Griffin vuče ozljedu koljena koja mu se dogodila u najgorem mogućem momentu, iako je cijelu sezonu odradio bez ikakvih ozljeda. Detroit bez Griffina ne može funkcionirati i ako on ne bude pravi, utakmice bi mogle završavati već do poluvremena. Ne znam kako će trener Dwane Casey pripremiti Pistonse, ali trenutno ne vidim niti jednu slabu točku kod Milwaukeeja koju bi ekipa poput Detroita mogla iskoristiti.

Detroit nema igrača koji može otežati posao Giannisu Antetokounmpu i vjerojatno će ga većinu vremena čuvati Andre Drummond, jer bi bilo previše od Griffina tražiti da osim napadačkog, nosi i glavninu obrambenog tereta. Plus, on to ne može. Čak i ako Drummond uspori Giannisa (a neće, jer se Freak lakoćom obračunava s centrima) ne vidim tko u obrani Pistonsa može paziti na sporedne opcije Bucksa, a tu prvenstveno mislim na Khrisa Middletona.

Prognoza: Milwaukee u 4



TORONTO — ORLANDO

Ovo je nešto zanimljivija serija na papiru, jer je Magic zanimljiva defenzivna družina s jasnom idejom igre u oba pravca, pri čemu je Orlandov trener Steve Clifford talentiraniji stručnjak od Caseyja. Orlando je žilava, tvrda momčad koja na svakoj poziciji ima visinu, dužinu i vrlo disciplinirano obavlja prljavi posao pazeći na fundamentalne stvari, prvenstveno na defenzivni skok, zaštitu reketa, ne faulira često i efikasno zatvara tranziciju.

To su neke komponente koje bi mogle usporiti Raptorse, posebno ako Orlando oduzme trku Pascalu Siakamu i ako s Jonathanom Isaacom i Aaronom Gordonom uspiju otežati život Kawhiju Leonardu. I pored njih Toronto ima dosta opcija da izvuče ovu seriju, a trener Nick Nurse ima materijala za igru s postavama i prilagodbama tijekom serije.

Mislim da će Kanađani seriju dobiti obranom kada se prebace u switch mode i natjeraju Orlando na izolacijsku košarku. Ekipa s Floride nema igrače koji bi to mogli kazniti, osim eventualno Nikole Vučevića koji je ipak više igrač finese nego razbijač koji će zabijati na snagu.

Prognoza: Toronto u 5

PHILADEPHIA — BROOKLYN

Najvažnija priča ove serije je potencijalni izostanak Joela Embiida u prvoj utakmici (negdje se spominje i druga) zbog problema s lijevim koljenom. U zadnjoj utakmici protiv Netsa krajem ožujka Embiid je Netsima ukrcao 39 poena uz 13 skokova i šest asistencija. A koliko je važan Sixersima najbolje govore brojke: obrana s njim na parketu je bolja za čak 7,6 poena na 100 posjeda, a napad za 6,3 poena na 100 posjeda.

Brooklyn nema personal koji može zadržati kamerunsku zvijer. Eventualno udvajanjima, ali onda time riskira da ga Tobias Harris i JJ Redick izrešetaju tricama, i eventualno zonskom obranom 2-3 koja je dio repertoara Netsa, samo što je i tu rizik od napadačkog skoka i trica koje mogu biti lakoćom kreirane protiv takve zone. Jarrett Allen i Ed Davis imaju svoje kvalitete, od kojih ipak nijedna nije ta da mogu u postu braniti Embiida niti izlaziti za njim prema perimetru, a na tome se dobrim dijelom bazira igra Sixersa.

Ako ne bude Embiida u prvoj utakmici, Netsi moraju napraviti break. Mislim da bi mogli imati dovoljno na račun forme D`Angela Russella, solidne klupe i postava koje trener Kenny Atkinson šalje na parket i koje uvijek uključuju četiri šutera. Brooklyn ima sjajan pokretni napad koji zna stavljati dosta pritiska na obranu, a ako u njenoj sredini cijelu večer budu Mike Scott, Boban Marjanović ili Jonah Bolden, to bi moglo biti loše za Sixerse.

I bez Embiida Sixersi imaju oružja, prvenstveno kroz Bena Simmonsa koji bi mogao imati dobru seriju jer se Atkinson voli zaigrati sa small-ball postavama koje je Simmons u stanju rasturiti i zabijati preko svakoga tko stane pred njega. Jimmy Butler je i dalje solidan iso strijelac, a tu je i spomenuti dvojac Redick-Harris kao potpora s perimetra.

Prognoza: Philadelphia u 6



BOSTON — INDIANA

U regularnoj sezoni, Celticsi su Pacerse dobili u trima od četiriju utakmica, a znakovito je da su slavili u posljednje dvije odigrane krajem ožujka i početkom travnja. Čini mi se da Boston zna recept protiv Pacersa i koliko god simpatizirao borbenost i vrhunski pristup Pacersa iz večeri u večer, ipak mislim da nemaju šanse u ovoj seriji.

Otkako je Brad Stevens izmiješao startnu petorku te izbacio Marcusa Morrisa a ubacio Arrona Baynesa, Celticsi su se preporodili i defenzivno su tvrdi kao kamen. To je važno za seriju protiv Pacersa jer mogu kvalitetno mečirati njihovu centarsku liniju. Al Horford će izlaziti prema perimetru za Mylesom Turnerom, a Baynes će igrati bliže obruču i paziti na Thada Younga preko kojeg Pacersi vrte dosta napada i koji voli operirati bliže obruču. Ovim potezom će Boston zaustaviti sistemski najvažniji dio napada Pacersa: stretch peticu na kojoj je Turner i sekundarnog kreatora i finišera Younga.

Preostaje im još da se pobrinu za Bojana Bogdanovića. Njega su u zadnje dvije utakmice dosta udvajali kada bi pokušao kreirati iz picka i nije ih, kao u ranijim utakmicama, ubijao na ulazima jer su mu izbijali loptu iz ruku. Istina, nema Marcusa Smarta, Bostonova glavnog defenzivca na perimetru, ali taj bi posao protiv Bogdanovića mogao uspješno odraditi i Jaylen Brown.

Ako Celticsi uspiju u svemu navedenom, Pacersi su gotovi jer ostalih ozbiljnih opcija nemaju i mogu se tek nadati velikim predstavama Domantasa Sabonisa ili nekog drugog iz sjene. Čak i ako se Boston bude mučio protiv dobre Indianine obrane, njihova defenzivna kvaliteta će im omogućiti da ovu seriju prelome dosta rano. O tome da je suhi talent na strani Bostona, suvišno je i spominjati.

Prognoza: Boston u 5