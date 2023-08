Nova Bayernova špica

Veliki semafor na Allianz Areni pokazivao je 64. minutu kad je na njemu prikazano i to da u igru ulazi Harry Kane. Kapetan engleske nogometne reprezentacije i njena hodajuća legenda navukao je Bayernov dres — za ovu priliku, bijeli — i pojavio se na terenu unutar 24 sata otkako je potpisao ugovor i bio službeno predstavljen. U 11 godina od svog debija u Premier ligi Kane nije uspio osvojiti ništa — iako je igrao i finale Lige prvaka i dvaput finale Liga kupa — a sad je imao priliku pokupiti trofej prije nego što je i raspakirao torbe s leta u München.

Jer to je bio vjerojatno i najveći razlog zbog kojeg se odlučio za Bayern: trofeji koji su bavarskom gigantu praktički zajamčeni, a koji jedini nedostaju njegovoj zaista velikoj karijeri.

Međutim, rezultat je već bio 0-2, a Kane nije uspio nimalo pomoći; do kraja utakmice uspio je tek triput dotaknuti loptu, a RB Leipzig je hat trickom Danija Olma šokantno razbio šampiona i ispred nosa mu uzeo Superkup. Premijera je bila izrazito neuspjela, ali ove će se sezone i od Kanea i od Bayerna očekivati mnogo više, s pravom.

Odlazak kapetana i najboljeg strijelca u 140-godišnjoj Tottenhamovoj povijesti veliki je gubitak za momčad Angea Postecogloua, a i sama Premier liga je ostala bez jednog od najboljih napadača svojoj povijesti. Kane odlazi kao njen drugi najbolji strijelac s 213 golova, gledajući u leđa samo Alanu Sheareru, koji ima 47 pogodaka više. Da je ostao na White Hart Laneu, po svoj bi prilici za koju godinu srušio i taj rekord, jer je u posljednjih devet sezona postizao minimalno 15 ligaških golova, a u njih šest i preko 20.

Kane je najkompletniji napadač na svijetu. Mogao bi za Bayern biti još bolji nego što je to bio Lewandowski

Tottenham je ostao bez svog uvjerljivo najboljeg igrača, ali Daniel Levy je uspio izvući maksimum iz ove situacije. S obzirom na to da je Kaneu idućeg ljeta istjecao ugovor, odšteta od 100 milijuna funti je solidna kompenzacija koja je oborila dva rekorda. Za Spurse je ova prodaja nadmašila prodaju Garetha Balea kao najveći klupski izlazni transfer, dok je za Bayern i za Bundesligu Kane najskuplje pojačanje ikad. Možda se čini pretjerano dati 100 milijuna funti za igrača kojeg bi mogli iduće ljeto dovesti besplatno, ali Bayern je u njemu pronašao najbolje rješenje za svoj najveći problem.

Iza Bavaraca je najlošija sezona u posljednjih 10 godina. Trener Julian Nagelsmann u ožujku je dobio otkaz koji sa sportske strane nije imao pretjeranog smisla, jer je klub tada bio u utrci za Bundesligu, Ligu prvaka i DFB Pokal. Njega je zamijenio Thomas Tuchel, koji je na kraju uspio osvojiti samo Bundesligu, a do tog je naslova došao uz puno sreće i kiks glavnog konkurenta, jer je Borussia Dortmund u zadnjem kolu remizirala s Mainzom i tako prosula titulu koja joj je bila nadohvat ruku.

Svjetska klasa

Bodovni konto možda najbolje pokazuje Bayernovu neuvjerljivost. Osvojen je samo 71 bod, što je najmanje za osvajača Bundeslige u posljednjih 13 godina. Pritom se za Bayern kao najveći problem pokazalo to što nije uspio nadoknaditi golgeterski učinak Roberta Lewandowskog, koji je godinama bio uvjerljivo najbolji igrač momčadi. Bayern je pokušao s dovođenjem Sadija Manéa, što je ispalo veliki promašaj. Senegalac je poprilično drugačiji profil igrača od Poljaka te s taktičke strane nije mogao ispunjavati zahtjeve koji su pred njega bili postavljeni. Mane je prošle sezone u ligi upisao 25 nastupa u kojima je postigao sedam golova i podijelio pet asistencija; Lewandowski je u svojoj posljednjoj sezoni prije odlaska u Barcelonu zabio 35 u 34 utakmice. Mané se usto pokazao i problematičnim u svlačionici te je ovog ljeta prodan.

Kane bi trebao biti puno primjerenija, praktički izravna zamjena za Lewandowskog.

Englez je odličan golgeter i spada među najbolje centralne napadače na svijetu. Ono što ga izdvaja od ostalih elitnih špica kao što su Lewandowski i Erling Haaland njegova je sposobnost proigravanja svojih suigrače. Kane je najkompletniji napadač na svijetu, a brojke to i pokazuju.

Prema FB refovim podacima novi Bayerov napadač spada među četiri posto najboljih na svojoj poziciji u ligama Petice po broju progresivnih dodavanja, dodavanja u zadnju trećinu, upućenim i točnim dugim loptama, kao i među 18 posto najboljih po broju centaršutova i ključnih dodavanja. Nakon što je otišao Lewandowski, Bayern u napadu nije imao igrača svjetske klase koji može postići preko 25 golova u prvenstvu i kontinuirano raditi razliku

Kane ima tendenciju prići po loptu te je u stanju u prvom dodiru dugim pasom u prostor između suparničkog stopera i beka proigrati svoje krilo. Po proigravanjima je vjerojatno najbolji napadač na svijetu, što je proteklih sezona učestalo dokazivao suradnjom sa Son Heung-Minom. Son i Kane su bili povijesno dobar napadački tandem te su u Premier ligi duo koji je jedan drugome najviše puta asistirao — čak 47 puta, što je za 11 puta više od drugoplasiranog dueta koji su nekoć u Chelseaju činili Frank Lampard i Didier Drogba.

Upravo je ta Kaneova sposobnost ono što bi ga moglo učiniti još boljim za Bayern nego što je to bio Lewandowski. Poljak je fantastičan golgeter, bolji i od Kanea, ali Englez je daleko bolji igrač u ostalim segmentima igre; njegovim će dolaskom uvelike profitirati krila koja sad imaju elitnog napadača kakav ih može proigrati i kreirati im šanse. Od svih ofenzivnih igrača u klubu, najveći iskorak bi mogao imati Serge Gnabry, jer on imaju najizraženiju tendenciju da s krilne pozicije ulazi u sredinu, a bolji je realizator od Leroya Sanea i Kingsleya Comana. On bi mogao postati Kaneov partner i s njim tvoriti tandem sličan onome koji je imao Tottenham.

Nakon dovođenja Konrada Laimera iz Leipziga, Raphaëla Guerreira iz Dortmunda i Min-jae Kima iz Napolija, Kaneov je dolazak vrhunac odlično odrađenog prijelaznog roka u Bayernu. On je karika koja je momčadi nedostajala, ona koja klub sad gura u najuži krug favorita za osvajanje Lige prvaka. Ovaj je kadar sad kompletniji od onoga koji je 2020. osvojio Ligu prvaka i očekivanja će za ovu sezonu biti jako velika.

Za Kanea je ovo velika prekretnica u karijeri i prilika da konačno trofejima zacementira svoje mjesto u povijesti kao jedan od najboljih napadača našeg doba. Prva prilika za osvajanje srebrnine je propala, ali nitko ne sumnja u to da će ih biti još puno.