Novi Haaland?

Milijun eura za svaki seniorski nastup. Otprilike tako se može sažeti transfer u kojem je Manchester United isplatio 75 milijuna eura kako bi iz Atalante doveo Rasmusa Højlunda, 20-godišnjeg danskog napadača koji je u siječnju 2022. — dakle, prije samo godinu i pol dana — došao u Sturm iz Graza za dva milijuna eura.

Højlund je odrastao u Hørsholmu, gradu na obalama tjesnaca Øresund koji spaja Baltičko more i Atlantski ocean, a razdvaja Dansku i Švedsku. Godinama se lokalna zajednica financirala naplaćujući taksu za prolaz trgovačkih brodova koji su prolazili kroz tjesnac, a dobar dio novca se ulagao u razvoj sveučilišta. Prolaz Øresundom ne naplaćuje se već više od 100 godina, ali to je bio početni kapital za Tehničko sveučilište i znanstveni park DTU koji su postali središte danskog inženjerstva i informatičkih znanost. Samim time je Hørsholm postao jedan od najbogatijih gradova u Danskoj u kojem je društvena infrastruktura dovedena do savršenstva.

Jedan od ključnih kotačića te društvene infrastrukture je HUI. Riječ o lokalnom amaterskom nogometnom klubu koji ima više od 50 stalno zaposlenih kojima pomaže 800 volontera i u kojem svakodnevno trenira gotovo 2.500 djece. U Hørsholmu praktički nema djeteta koji se ne bavi nogometom kao prvim ili drugim sportom. Treninzi se odvijaju u suradnji sa školama, kompenziraju manjak kretanja kod djece i promoviraju aktivan život, ali povezuju i lokalnu zajednicu jer je za tako kompleksan projekt potrebno odraditi dosta logistike. Među onih 800 volontera su Højlundovi roditelji. Njegov otac je bivši nogometaš i on je radio kao pomoćni trener u mladim kategorijama, a majka je bivša atletičarka koja se utrkivala na 100 i 200 metara, a u HUI-ju je pomagala s administrativnim poslovima. A među 2.500 djece je bio i mali Rasmus. Je li United dobio novog Haalanda? Vjerojatno ne, ali dobio je točno onakav profil kakav mu je trebao u vrhu napada Usporedba se nameće sama po sebi. Højlund je na genetskoj lutriji izvukao sličnu kombinaciju kao Erling Haaland. Radi se o 191 centimetar visokom napadaču koji 100 metara istrči ispod 11 sekundi. A relativno sličan je i put. Højlund je počeo u HUI-ju, ali kako se radi o klubu koji nema profesionalne ambicije, u kadetskoj se dobi prebacio u F.C. København kako bi dobio jači razvojni podražaj. Ondje se probio do seniorske momčadi, ali nije napravio neku eksploziju. U juniorskoj sezoni je imao 19 golova, ali kad je prešao u seniore, u 32 nastupa je zabio pet golova. Nakon što je jednu i pol sezonu najčešće bio zamjena u F.C. Københavnu, otišao je u Austriju, gdje za manje od dva milijuna eura potpisao za Strum. Dobio je šansu u prvoj postavi, u prve tri utakmice zabio četiri gola i nametnuo se se kao fizički dominantna sila, tako da je već nakon jedne polusezone otišao u Atalantu i ondje se izborio za mjesto prvog napadača te nakon 32 utakmice i devet postignutih golova otišao u Manchester United, koji je isplatio 75 milijuna eura kako bi ga doveo. Kane bi bio savršeno rješenje Je li za taj novac United našao novog Haalanda? U suštini, to je pogrešno postavljeno pitanje. Za početak, Haaland je talent s neusporedivo jačom reputacijom. Højlund je u godinu i pol dana napravio skok od zamjene koje se København bio spreman odreći do igrača za Manchester United, ali Haaland je iza sebe imao čitavu industriju koja se brinula o njegovu imidžu; on je u Manchester City došao kao figura kojoj Pep Guardiola treba podrediti sve ostale. Ovaj se transfer treba gledati kroz prizmu toga da je United trebao napadača. Kad su Thierry Henry i Guardiola sjeli ispred CBS-ovih kamera porazgovarati uoči finala Lige prvaka, Guardiola je želio naglasiti dimenziju igre koju Interu donosi André Onana. Njegova kvaliteta u posjedu i spremnost da riskira s loptom u nogama otežava svaki pokušaj da se Inter pritisne visokim presingom. Međutim, nije stvar samo u Onani. Inter je naprijed imao Lautara Martíneza i Edina Džeku ili Romelua Lukakua koji mogu zadržati loptu dok se ostatak momčadi ne pridruži napadu. To je, kako je tada objasnio Guardiola, potpuno drugačija geometrija igre od Manchester Uniteda s Marcusom Rashfordom koji je iznimno opasan igrač, ali koji ima naviku napadati dubinu. Rashford je prošle sezone zabio 30 golova uz 11 asistencija suigračima. Zadnji Unitedov igrač s boljim golgeterskim učinkom bio je Wayne Rooney, koji je u sezoni 2011./12. zabio 34 gola. Robin van Persie je iduće sezone zabio 30, a onda u idućih 10 sezona nitko do Rashforda nije zabio 30 golova. Dakle, nije problem u Rashfordu samom po sebi. Dapače, i Rashford je žrtva situacije jer ne može igrati u kontekstu koji mu najbolje odgovara. Problem je u tome što Erik ten Hag u vrhu napada nema igrača koji može zadržati loptu i sačuvati je dok se suigrači ne priključe napadu, kao što su to radili Martínez i Džeko. Eksperimentirao je Erik ten Hag nešto s Woutom Weghorstom koji je trebao biti jeftina verzija ‘ovna’ nove generacije, ali generalno nije imao napadača koji može spojiti linije leđima okrenut suparničkom golu i zbog toga je igra patila, bez obzira na Rashfordove golove. Na kraju krajeva, problem ne može biti u Rashfordu jer je veliki dio utakmica u prošloj sezoni Premier lige odigrao na lijevom krilu. Tada su istureni napadači bili Weghorst ili Anthony Martial, a Rashford je napadao dubinu i pokušavao iskoristiti prostor koji su mu oni otvorili. Samo što mu nisupreviše toga otvorili i opet se vraćalo na Rashforda u vrhu napada te njegove pokušaje da žrtvuje sam sebe kako bi dao ono što treneru treba. U tom kontekstu, Harry Kane je savršeno rješenje za United. U njemu bi Ten Hag dobio igrača koji može zadržati loptu leđima okrenut suparničkom golu, otvoriti prostor koji Rashford može napasti i razigrati suigrače koji se priključuju napadu. Ne postoji igrač koji svojim karakteristikama bolje odgovara Unitedovim potrebama. Ono što Ten Hagu treba Međutim, savršenstvo košta. Za dovesti Kanea iz Tottenhama trebalo bi potrošiti najmanje 100 milijuna funti i onda još Kaneu dati petogodišnji ugovor po kojem će primati barem 500.000 funti tjedno. Kad se podvuče crta, to znači da bi United na igrača koji je navršio 30 godina trebao potrošiti između 250 i 300 milijuna eura, ovisno o bonusima koje će mu dati. Højlund je jeftinije rješenje. Da, odšteta je prilično velika. Ali kad se zbroji odšteta i plaća koju će Højlund imati u Engleskoj, United će na kraju petogodišnjeg razdoblja na njega potrošiti između 105 i 120 milijuna eura. To je dva do tri puta manje nego što bi se potrošilo na Kanea, a na kraju tog ugovora bi Kane imao 35 godina, a Højlund će imati 25 i tek će ulaziti u vrhunac karijere. Isplati li se štedjeti na čovjeku oko kojeg trebaš graditi napad? O tome se može raspravljati, ali Højlund Unitedu donosi konkretne stvari. S jedne strane, riječ je o igraču koji zaista podsjeća na Haalanda. Visok je preko 190 centimetara, jak je i moćan u skoku, ali je stvarno brz, pomalo i neprirodno brz za tu visinu. Odlično napada dubinu, redovito reagira brže od stopera na lopte koje se guraju iza njihovih leđa, a koristi fizičku prisutnost za dominaciju u kaznenom prostoru. Međutim, postoje i razlike. Prva je golovi koje Haaland postiže s većom lakoćom. Ali druga je ono zbog čega ga je United doveo: Højlund sudjeluje u izgradnji igre. Ako se pogledaju brojke koje StatsBomb stavlja u kategoriju link-up i skaliraju na 90 odigranih minuta, nijedan napadač u Serie A nema veći učinak od Højlunda. Riječ je o igri leđima prema suparničkim vratima, primanju lopte, zadržavanju posjeda, dodavanjima u prostor i razigravanju suigrača. Točno onome s čime se United mučio veći dio prošle sezone i što je stvaralo probleme u postizanju geometrije igre kakvu je Ten Hag htio postići. Je li United dobio novog Haalanda? Vjerojatno ne, ali dobio je točno onakav profil kakav mu je trebao u vrhu napada. Razumno je očekivati da će 20-godišnjaku koji je prije godinu i pol bio rezerva u Danskoj trebati neko vrijeme da uhvati ritam nove momčadi, ali United je s njim uložio u budućnost. Ulaganje je veliko i nosi rizik, ali s Højlundom United dobiva napadača koji može zadržati loptu i proigrati suigrače, što je aspekt igre koji je često nedostajao.

