Od zamjene do nezamjenjivog

Datum je 23. svibnja 2021. godine. Manchester City je u zadnjem kolu na Etihadu uvjerljivo svladao Everton i ponovno osvojio Premier ligu. A u 65. minuti utakmice Sergio Agüero je posljednji put zakoračio na travnjak stadiona Etihad. U 25 minuta svog oproštajnog nastupa postigao je dva pogotka, a nakon utakmice je glavna tema bio odlazak najboljeg strijelca u klupskoj povijesti. Pepa Guardiolu su nakon utakmice pitali o tome, a on je u suzama odgovorio: “Jako ga volimo. On je posebna osoba za sve nas. On je tako drag, tako dobar. Puno mi je pomogao. Ne možemo ga zamijeniti, ne možemo.”

Godinu dana kasnije ne samo da je zamijenio Agüera, već je i unaprijedio svoju napadačku liniju. Prošlog su ljeta u City stigla dvojica napadača plaćena ukupno 65 milijuna funti; jedan od njih je od samog dolaska bio označen kao nova glavna zvijezda momčadi koja bi trebala oboriti razne golgeterske rekorde, dok se od drugog očekivalo samo da će biti njegova zamjena. Prvi je, naravno, Erling Haaland, koji je već u svojoj debitantskoj sezoni postavio novi rekord za najviše postignutih golova u jednoj sezoni Premier lige.

Drugi je Julián Álvarez, čija je uloga s vremenom postala puno veća od one očekivane. Argentinac je nakon odličnih partija u River Plateu doveden u City za 14 milijuna funti, plus bonusi — isprva je ostavljen još jednu polusezonu na posudbi u matičnom klubu, da bi na ljeto postao član Guardiolina rostera. Isprva je minutažu većinom dobivao na kapaljku, kao zamjena za Haalanda na poziciji centralnog napadača. Svaki put kad bi dobio priliku, opravdao bi je i pokazivao da je igrač na kojeg se može ozbiljno računati. Zabio je 17 golova i dodao pet asistencija u svim natjecanjima, od čega je devet golova bilo u Premier ligi, gdje je samo 13 susreta igrao od prve minute. Postizao je prvenstveni gol svakih 165 minuta, što je učinak kakav nisu imali ni Marcus Rashford ili Mohamed Salah, koji spadaju među najbolje golgetere na Otoku. Danas ona odšteta plaćena za njega zvuči smiješno. Álvarez je već sad premašio očekivanja No, kako je vrijeme odmicalo, Guardiola je s promjenom formacije počeo mijenjati i Álvarezovu ulogu. City je počeo igrati u rasporedu 3-2-4-1, a on je dobio ulogu jedne od ‘desetki’ iza špice. Ova je promjena dodatno istaknula njegove kvalitete i to da je riječ o posebnoj vrsti napadača, znatno drugačijeg od Haalanda. Álvarez je kompletniji igrač koji spada među elitu u brojnim segmentima igre: nije samo fantastičan golgeter, nego je i odličan na lopti i spada među najbolje napadače na svijetu po pitanju kombinatorike i proigravanja svojih suigrača. Prema FBrefovim podacima, primjerice, spada među 15 posto najboljih napadača u ligama Petice po broju točnih dodavanja, progresivnih dodavanja, postotku točnih poasova i asistencijama. Također je odličan u iznošenju lopte i igri u obrani; spada u 10 posto najboljih napadača po progresivnim nošenjima i osvojenim loptama. Otporan na rulet Iako mu se krajem prošle sezone promijenila pozicija, Álvarez i dalje nije bio standardni prvotimac. Dok je Haaland imao prednost u špici, Pepovi su prvi izbori za dvije ‘desetke’ bili İlkay Gündoğan i Kevin De Bruyne, ključni igrači u kreiranju prilika za momčad. Gündoğan je ovog ljeta otišao u Barcelonu, dok se De Bruyne ozbiljno ozlijedio na početku sezone i zbog toga ga nema barem do kraja kalendarske godine, a upitno je kakav će se vratiti nakon ozljede. Ovakvim razvojem situacije Guardiola je ostao bez dvojice nositelja igre, pa je morao pronaći novo rješenje. Priliku je dobio Álvarez i objeručke ju je zgrabio. Igrajući iza špice, dosad je u 11 ligaških nastupa skupio četiri pogotka i četiri asistencije, a u Ligi prvaka ima tri gola i asist u tri nastupa. U De Bruyneovu je odsustvu preuzeo i izvođenje prekida i sada je drugi igrač momčadi po broju udaraca i ključnih dodavanja po utakmici. Kad se pogleda njegov sadašnji status u momčadi, vidljiv je ogromni napredak u odnosu na početak prošle sezone. Álvarez je bio starter u svakoj ligaškoj utakmici, najčešće igrajući punih 90 minuta; u prvih 11 kola prošle sezone imao je samo jedan jedini start, i to na desnom krilu protiv Nottingham Foresta, kad je zabio dva gola. To možda i najbolje pokazuje koliko je u međuvremenu postao bitan za igru momčadi. No, u međuvremenu je, naravno, imao i odličan Mundijal, odigravši u Kataru svih osam utakmica za Argentinu (šest puta je startao) uz učinak od četiri gola i jedne asistencije. U međuvremenu se, također, našao i među nominiranima za Ballon d’Or, kao jedan od šestorice Cityjevih igrača na toj listi od 30 (završio je sedmi u glasanju). Od nogometaša koji je još ljetos bio slabo poznat na globalnoj sceni uvrstio se među zvijezde. Igrači Fantasy Premier lige prije nekoliko su godina osmislili termin “Pep rulet” zbog trenerove sklonosti rotaciji koja je ljubitelje ove megapopularne igre dovodila do ludila, jer često se događalo da igrači njihovih Fantasy ekipa ne bi bili u sastavu. U Cityju su prošle sezone na takav rulet bili otporni samo Rúben Dias, Rodri, Haaland i De Bruyne; sada je potonjeg zamijenio Álvarez i sa samo 23 godine se prometnuo u važnog igrača startne ekipe najbolje momčadi na svijetu. Danas ona odšteta plaćena za njega zvuči smiješno, posebno kad se u obzir uzmu mnogi puno izdašniji transferi za igrače koji ih ne uspijevaju opravdati. Ne i Álvarez, koji je već sad premašio očekivanja. Od zamjene do sad već gotovo nezamjenjivog.

