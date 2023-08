Pravi wonderkid

Vrlo je tanka linija koja pravog wonderkida odvaja od ostatka talenata. Toliko tanka da se često svede na dobar marketing i pažljivo građen imidž igrača koji je, realno, još uvijek samo teoretska vrijednost.

Najbolja ilustracija za to je Alen Halilović. Nije sporno da je Halilović bio izvanserijski talentiran nogometaš; veći dio svoje omladinske karijere proveo je poigravajući se sa suparnicima i driblajući starije bekove bez ikakvih problema. Svoju je kvalitetu potvrđivao igrajući već u U15 reprezentaciji protiv vršnjaka iz Slovačke, SAD-a i Njemačke, a oko njega se skupljalo sve više pozornosti skauta, menadžera, pa onda i novinara. Obećavao je i to je bilo svima jasno, ali kako izmjeriti obećava li više od nekog drugog?

U lipnju 2012. odigran je Međunarodni memorijalni turnir Mladen Ramljak na kojem sudjeluju juniorske ekipe. Halilović je bio najmlađi igrač u Dinamovim redovima, a u Zagreb je svoje skaute poslalo preko 30 europskih klubova. Barcelona, Real Madrid, Bayern, Chelsea, Juventus; svi su veliki klubovi bili tu i svi su gledali njega. Imali su što i vidjeti. Halilović je stvarno bio dobar. Dječak s brojem 18 na leđima potvrdio je sve što se šuškalo o njemu.

Međutim, najbolji Dinamov igrač na turniru bio je Domagoj Pavičić. Bitan faktor je bio to što je Pavičić pune dvije godine stariji od Halilovića, ali godine ne mijenjaju činjenicu da je Pavičić dominirao turnirom. Vukao je sve konce u sredini terena, davao je ritam igri, bio je uredan u dodavanjima i moćan u duelima. Naprosto je iskakao od svih na terenu, pa i od Halilovića. Sve što je Dinamo napravio, a te je sezone osvojio turnir, kretalo je od Pavičića, a posebno je impresivnu partiju odigrao protiv Betisa, postigavši sjajan gol.

S njim dobivate stroj za oduzimanje lopti i zvijer koja može sama patrolirati barem četvrtinom terena, a jako je solidan tehničar preko kojeg možete iznositi loptu

Na kraju krajeva, i Pavičić je igrao za reprezentaciju. Te 2012. igrao je grupnu fazu juniorskog Eura i zabio gol Engleskoj koju su predvodili Harry Kane i Ross Barkley, zatim je bio najbolji Hrvat u utakmici s Francuskom u kojoj se borio s Paulom Pogbom, Jordanom Veretoutom i Geoffreyjem Kondogbiom, a onda je u trećoj utakmici zabio Srbiji. Prije toga je odigrao čak 20 susreta u kadetskoj reprezentaciji, za koju je debitirao kao pionir. Dakle, ostavio je trag i na internacionalnoj sceni, a dominirao je turnirom na koji je pola Europe došlo gledati Halilovića.

Zašto onda nijedan sportski direktor nije poželio uložiti u Pavičića? Ako već nije zagrizao netko iz Barcelone ili Chelseaja jer su ondje procijenili da nema toliki potencijal, onda je barem netko iz Lyona, Eintrachta ili Rome mogao shvatiti da Pavičić obećava te da se u njega potencijalno isplati uložiti jer će investicija u startu biti manja, a povrat još uvijek može biti značajan. Odgovor je jednostavan: zato što je ostao u Halilovićevoj sjeni.

Impresivan obrambeni doprinos…

Halilović je povučen s okupljanja U17 reprezentacije s ciljem da ga Ante Čačić u utakmici protiv Paris Saint-Germaina uvede u sudačkoj nadoknadi kako bi na kraju susreta mogao razmijeniti dresove sa Zlatanom Ibrahimovićem. Ta je slika iskorištena za dodatno stvaranje hypea o budućnosti svjetskog nogometa, baš kao i gostovanje španjolske televizije Canal+, koja je došla u Maksimir snimati priču o Luki Modriću nakon što je tog ljeta prešao u Real Madrid. Lokacije snimanja birane su tako da bi u pozadini kadra bio onaj el muchacho rubio; Halilović i Tin Jedvaj izvodili su vježbe uz samu ogradu terena kako se ne bi utopili u masi igrača, a sugovornici iz kluba u priči o Modriću nisu propustili spomenuti Alena.

Korištena je svaka moguća prilika da se Halilovića gurne u prvi plan i polako se gradio imidž wonderkida. Bio je Halilović talentiran, ali bio je i Pavičić, pa je gurnut na posudbu u Lokomotivu bez mogućnosti da se oko njega stvara hype slikama iz Lige prvaka.

Otprilike slična stvar dogodila se i s Moisésom Caicedom.

Zvijezda među ekvadorskim igračima rođenim 2001. godine bio je Emerson Espinoza. Njega je prvo ugrabio urugvajski CA Boston River, a onda je iz Urugvaja išao u Parminu, a onda i Interovu juniorsku momčad. Visina, brzina i moć u duelu bile su zaogrnute svilenom tehnikom, tako da je Espinozu pratio imidž prvorazrednog talenta i sve oči su bile uprte u njega. Caicedo je ostao debelo u drugom planu i njegovo se ime spominjalo samo u sjenama, a ne na naslovnicama. Otud razlika između toga da isti igrač prije dvije godine bude poslan u Beerschot na posudbu, a ovog ljeta bude prodan za 115 milijuna funti. Jednostavno, Caicedo je u startu svoje karijere zapeo s krive strane linije koja wonderkide dijeli od ostalih talenata i zato nije dobio onu navalu marketinga koja bi ga pogurala na naslovne stranice. Ostao je negdje u sjeni, a kvalitetu je cijelo vrijeme imao.

Dokazao je to prošle sezone u Brightonu. Upravo je Caicedo bio ključni kotačić u najboljoj sezoni u Brightonovoj povijesti i prvom izlasku kluba na europsku scenu. Nastupio je u svim utakmicama osim jedne, a samo su Lewis Dunk i Pascal Groß odigrali više minuta od Caiceda.

Ono što je Caiceda činilo potrebnim njegov je obrambeni doprinos. U cijeloj Premier ligi samo je João Palhinha napravio više startova od njega i samo je Declan Rice presjekao više lopti. Skaliramo li brojke na 90 odigranih minuta, Caicedo je prvi igrač lige po osvojenim posjedima lopte i osvojenim duelima.

Treba napomenuti jest činjenica da je Brighton imao treći posjed lopte u Premier ligi. Samo su Manchester City i Liverpool imali više loptu u svojim nogama, Liverpool za samo 0,6 posto više. A ako je lopta kod njega ili njegovih suigrača, Caicedo je automatski imao puno manje prilika za oduzimanje lopti nego netko iz West Hama ili Nottingham Foresta, koji su pri dnu na ljestvici postotka posjeda. To Caicedove brojke čini još impresivnijima. Ne da kontekst momčadske igre nije išao u korist njegovim brojkama, nego je izravno radio protiv njega. Ali Caicedo je na vrhu po obrambenim statistikama.

…ali i ne samo to

On dominira brojkama zato što pokriva ogromnu površinu terena, i to s ogromnom energijom. Kada je on na travnjaku, obojica njegovih suigrača u veznom redu mogu otići naprijed jer Caicedo ima noge kojima bez problema može kontrolirati prostor od jedne do druge aut linije. Ima fantastične trkačke kapacitete, ali jako dobro čita igru i može se efikasno postavljati kako bi ograničio suparničke napade.

Samo ta obrambena izvrsnost bila bi dovoljna da bude u centru pozornosti, jer pozicija zadnjeg veznog prilično je deficitarna u Premier ligi. Manchester United je prošlog ljeta dao 70 milijuna eura za 30 godina starog Casemira, a način na koji je United izgledao s Casemirom u početnom sastavu sugerira da se transfer isplatio do zadnjeg centa. Međutim, Caicedo nije samo obrana, trčanje i energija. On ima još jedan element u svojoj igri. Kada pokrije sav prostor koji se otvori jer suigrači odlaze prema naprijed i kada spriječi suparnički kontranapad, Caicedo oduzetu loptu vraća natrag u opasne zone. Prošle sezone je samo Rodri više puta osvojio posjed koji je doveo do udarca, a Brighton je zabio čak 11 golova iz posjeda koje je Caicedo oduzeo.

Zapravo, još je samo N’Golo Kanté iz ere u Leicesteru usporediv s Caicedom kada je riječ o utjecaju na cijelu momčad s pozicije zadnjeg veznog u Premier ligi. Ogromna površina terena koju pokriva, lopte koje oduzima i sposobnost da te iste lopte gura natrag u vatru sposobnosti su koje su Caicedu osigurale transfer od 115 milijuna funti.

Mnogi će reći da je to prevelika cifra za igrača koji je još prije dvije godine bio potpuni anonimus poslan na posudbu iz Brightona. Međutim, zadnji vezni je nevjerojatno deficitarna pozicija. Liverpool hitno treba zadnjeg veznog nakon što je Fabinho otišao, treba ga i Chelsea, pa i United, a pogotovo Tottenham. Koliko su zadnji vezni na cijeni najbolje ilustrira činjenica da je Sandro Tonali otišao u Newcastle za gotovo 70 milijuna eura, a da je Arsenal razbio banku za Ricea.

U tom kontekstu, jasno je zašto Caicedo toliko košta. S njim dobivate stroj za oduzimanje lopti i zvijer koja može sama patrolirati barem četvrtinom terena, a istovremeno je riječ o jako solidnom tehničaru preko kojeg možete iznositi loptu. Caicedo je prošle sezone imao 88,9 posto točnosti dodavanja, čime je bio drugi među svim veznjacima u ligi, a posebno je impresivno to što pod pritiskom ostvaruje čak 86 posto točnosti u dodavanjima, čime je tik iza Rodrija, koji je u tom segmentu najbolji veznjak lige. Dakle, riječ je o igraču koji može osvojiti loptu na otvorenom prostoru i sačuvati je u skučenom, gdje je pod suparničkim pritiskom.

Onda je sasvim jasno zašto svi žele Caiceda.

On je na kraju odabrao Chelsea, gdje će zamijeniti Kantéa, na čiji vrhunac najviše podsjeća. Caicedo i Enzo Fernández su dovoljno različiti profili igrača i trebali bi moći zajedno funkcionirati. Ali taj je transfer ogromni gubitak u prvom redu za Liverpool, pa i za United i za Newcastle ili Tottenham. Igrača poput Caiceda na tržištu nema i treba ga ugrabiti, pa makar koštao 115 milijuna eura. Izgleda puno za nekoga tko sa 16 ili 17 godina nije imao imidž elitnog talenta ili nekoga tko je prije dvije godine poslan na posudbu u Belgiju, ali Caicedo je trenutno jedan od najdominantnijih zadnjih veznih na svijetu i odavno je prošao tanku liniju koja odvaja najveće talente od ostalih. Caicedo je izašao iz sjedne i postao je pravi wonderkid, a takvi igrači koštaju.