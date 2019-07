Projekt Šamanić

“Osjećam se kao dijete u prodavaonici slatkiša”, legendarni je odgovor Gregga Popovicha na novinarsko pitanje kako se osjeća kada skautira igrače iz Europe. Dugogodišnja tradicija biranja europskih igrača na draftu ili dovođenja igrača koji su košarkaški školovani u Europi postali su zaštitni znak San Antonio Spursa. A da će nastaviti i u budućnosti slijediti taj put, pokazali su i na posljednjem draftu. Popovich i ekipa su potrebu za slatkim odlučili utažiti biranjem devetnaestogodišnjeg Hrvata Luke Šamanića na 19. mjestu u prvoj rundi drafta.

“Stvari na draftu nikada ne idu onako kako si planirao”, izjavio je nakon završetka drafta GM R.C. Buford. Izjava je ovo koja se može različito interpretirati.

Nije isključeno da su Spursi na radaru imali neke druge prioritete umjesto Šamanića, posebno zato jer su rano u prvoj rundi birani igrači koji su, po svim projekcijama, trebali ići kasnije, kad na Spurse dođe red. To što su odabrali Šamanića ipak nije nikakvo iznenađenje, osim eventualno za poslovično ignorantski nastrojene medije u SAD-u. Tradicija biranja Europljana na draftu, Šamanićeve igračke karakteristike i kvalitete, plus informacija da je Buford krajem travnja potegao do Slovenije da gleda Šamanića, sugerirali su da će Hrvatska dobiti prvog igrača koji je ikad zaigrao za San Antonio.

“Ponosan sam na našu grupu koja je odradila sjajan posao”, dodao je Buford. “Trebao je izuzetan timski napor za skautirati sve igrače, a onda odabrati jednog. Za našu momčad i skaute diljem svijeta, ovo je bila sjajna izvedba plana za utakmicu.”

Na utakmici Šamanićeve Petrol Olimpije i Šenčura, koju je Buford gledao krajem travnja, mlado hrvatsko krilo je u idealnom momentu zablistalo sa 17 poena, 11 skokova i dvije blokade. Pred draft se pojavio na NBA Combineu, gdje je ostvario neke impresivne rezultate među igračima na svojoj poziciji, a koji se tiču mjerenja odraza i lateralnog kretanja. Isto tako, Šamanić je oduševio u šuterskim drillovima i u trening utakmicama na Combineu, što mu je sve skupa osiguralo nekoliko dogovorenih individualnih treninga s različitim NBA ekipama.

Sam priznaje da je proces putovanja na workoutove iz grada u grad bio naporan proces. Prvi grad koji je posjetio bio je upravo San Antonio. Nakon treninga, Šamanić kaže da nije bio zadovoljan odrađenim: “Bio je to moj prvi trening s NBA momčadi i bilo je teško”.

Hrabar i rizičan potez



Možda bi i možda jesu nakon lošijeg treninga neke druge ekipe i odustale od Šamanića, ali Spursi imaju svoju metodologiju koju je na Šamanićevom slučaju pojasnio Buford: “Treninzi su samo jedan mali dio procesa, komadić puzzle kojeg trebaš staviti na pravo mjesto. Možeš napraviti ogromnu grešku ako jedan dio procesa prenaglasiš ili ga vrednuješ kao važnijeg od ostalih. On je možda osjećao da workout nije bio dobar, ali nama je to bio samo jedan djelić cjelokupnog procesa“.

Boravak u SAD-u pred draft, treninzi s NBA ekipama, mjerenja na Combineu i trening utakmice draft klase 2019. ozbiljno su podignule Šamanićeve dionice. Prije toga draft analitičari su ga smještali u raspon od kraja prve runde do početka druge. Buford je također otklonio sumnje da su prerano odabrali Šamanića: “Odabrali smo ga na primjerenom mjestu. Nikada se ne zamaramo projekcijama uzimamo li prerano ili prekasno igrača. Uzeli smo tada najboljeg dostupnog igrača za kojeg smo već ranije bili zainteresirani. On je vrlo talentiran igrač i igra poziciju koja je danas jako važna u ligi.”

Luka je odmah nakon drafta najavio da odlazi u SAD gdje će se pridružiti Spursima i raditi na svojoj igri. Poprilično hrabar i rizičan potez za nekoga od 19 godina tko je tek okusio seniorsku košarku. Ali dobro je to što Šamanić ne ide bilo gdje, nego vjerojatno u najbolju odgojno-obrazovnu ustanovu u NBA ligi. Proces Šamanićevog školovanja za NBA igrača Spursi su otvorili Ljetnom ligom, gdje su ga mogli vidjeti na djelu protiv solidne konkurencije. Mi također.

Šamanić je odradio pet utakmica za Spurse u Ljetnoj ligi koja se igrala u Las Vegasu i Salt Lake Cityju. Na parketu je prosječno provodio 22 minute (utakmice su trajale 40 minuta) uz prosjeke od 10,2 poena, 5,8 skokova, 2,6 asista, šut iz igre od 35,7 posto i za tricu 33,3 posto.

Individualni statistički učinak na Ljetnoj ligi treba uzeti sa zadrškom je smo se kroz godine održavanja tog natjecanja nagledali različitih slučajeva — od tipova koji su bili heroji u njoj, da bi nakon toga nestali s košarkaške mape, pa do danas velikih zvijezda koji su imali ljetne nastupe za zaborav. Umjesto na brojke, puno bolje je fokusirati se na vještine i ono što igrač može odmah donijeti u ligu i na čemu treba poraditi. Summer League je specifično natjecanje za koje ekipe na brzinu sklepaju roster i na njima se može pronaći igrača različitih profila i košarkaške prošlosti. Od isluženih veterana koji traže novu šansu, totalnih anonimusa, nedraftiranih klinaca, lutrijskih pickova, pa sve do igrača iza kojih su već sezona ili dvije u NBA-u, ali su na Ljetnoj ligi da bi potvrdili klasu.

Rad na fizikalijama



Dodatna specifičnost Ljetne lige je što na njoj uglavnom dominiraju bekovi. Treneri nemaju previše vremena za uigravanje ekipe i uspostavljanje mehanizama igre, zato uglavnom loptu prepuste beku koji mora stvoriti igru. To često završi tako da bek, u borbi za svoju egzistenciju, stvara igru samo za sebe, carini loptu, bjesomučno dribla i šutira svako drugi napad kako bi se svidio potencijalnim poslodavcima koji ga gledaju s tribina.

Kod Spursa je situacija bila ponešto drugačija. Oni su nakon par utakmica ‘zaledili’ igrača druge godine Lonnieja Walkera, beka koji je u tih par utakmica pokazao da je prerastao konkurenciju. Dok je bio na parketu, Walker je trošio svako treći posjed Spursa (33 posto usage ratea) što znači da je posjede, nakon što je dobio pauzu od igara, nakon njega netko trebao potrošiti. Tu je u priču upao Šamanić koji je dobio dovoljno prostora da pokaže što može u napadu, što sugerira i njegov usage rate od 27 posto.

Prvi dojam koji se stekne gledajući ga na parketu u konkurenciji Ljetne lige je da će morati poraditi na svojim fizikalijama, što igrač i sam naglašava u svojim izjavama.

Šamanić ima dobru visinu za visoko krilo (208 cm), ali će morati poraditi na mišićnoj masi i kilaži (98 kg). Spursi će to sigurno pametno odraditi, bez da ga napumpaju a onda uspore, što bi bila prava šteta jer je Šamanić vrlo podcijenjen atleta. Neka njegova zakucavanja, blokade i ukradene lopte s Ljetne lige, ali i iz utakmica u Olimpiji, sugeriraju da se radi o atletski vrlo nadarenom igraču, što su uostalom pokazala i spomenuta mjerenja na Combineu.

Druga stvar koja se odmah dala primijetiti u Šamanićevoj igri je defenzivni pristup zbog kojeg su mu draft analitičari često znali zamjerati, spominjući takozvani motor. Moram priznati da taj problem kod Šamanića na Ljetnoj ligi nisam vidio i to je vrlo pozitivna stvar jer dolazi u franšizu kojoj je obrana kamen temeljac, a izvršavanje fundamentalnih defenzivnih zadaća ulaznica u momčad. Luka je prvenstveno kroz defenzivne rotacije pokazao da ima taj motor i da ih je sposoban i voljan odraditi nekoliko u jednom napadu. Osim rotacija, pokazao je da bi u budućnosti mogao biti moderno krilo koje na račun svog atleticizma i lateralnog kretanja u obrani može preuzimati bekove.

U ovih pet utakmica isplivale su i Šamanićeve defenzivne manjkavosti na kojima će morati poraditi. Spursi su ga u par utakmica testirali i kao centra (protiv Hornetsa je startao kao petica) i to najčešće nije izgledalo dobro. Još uvijek nema razvijen osjećaj za prostor i pravovremeno postavljanje kako bi kao zadnji čovjek obrane zaštitio obruč. Osim toga, nema dovoljno ni visine ni dužine, a ni mase, da bi mogao trenutno to odrađivati na pravi način. Mlad je, treba se naviknuti na nove uvjete i razumljivo je zašto mu se igra na momente odvija prebrzo i zašto puno faulira kad igra centra.

Kontrola lopte



Osim zaštite obruča, drugi problem u Šamanićevoj defenzivnoj igri je defenzivni skok. Brojke kažu da je u tom segmentu bio prosječan za NBA prilike, no, iako nemamo te brojke, većina njegovih dohvaćenih skokova u obrani nisu bili contested, odnosno, izazvani. Kad bi bio u borbi za skok sa suparnikom, tu nije prolazio dobro. Imao je problema s guranjem, zagrađivanjem i ostalim tehnikama što su protivnici koristili.

Što se napadačkog dijela igre tiče, Šamanić je pokazao potencijal da izraste u krilo koje može odrađivati nekoliko različitih napadačkih rola. Izdvojio bih pregled terena i osjećaj za kretanje suigrača koje redovito nagradi asistom, i kreiranje prilika iz tranzicije kad uhvati defenzivni skok. Obje ove vještine su vrlo važne u današnjem NBA-u. Tu je još jedan ofenzivni repertoar u kojem je Šamanić pokazao dva lica – kontrola lopte. Imao je nekoliko situacija i driblinga zbog koji je završio na highlightsima Ljetne lige, ali ih je imao puno više koji nisu završili dobro i koji su ga doveli do toga da je na kraju natjecanja imao više izgubljenih lopti nego asistencija (20:13).

U svakom slučaju je pozitivna stvar što igrač ove visine može na momente kontrolirati loptu kao bek i uz pomoć driblinga kreirati prilike sebi i drugima. Na tehnici i tajmingu će ipak morati poraditi jer slabo koristi lijevu ruku, glavu drži često spuštenu dok dribla, i često bespotrebno ide u gužvu bez plana B. Čak i kada dođe do obruča ima problema finiširati iz kontakta.

Još jedan detalj u njegovoj igri koji će Spursi morati brusiti je odgađanje šuta. Tu se vidi da je još uvijek zaigran i sklon potezu viška. Pogledajte ove situacije gdje ima prostora i vremena za šut, ali se ipak odlučuje za dribling. A sad pogledajte ove, u kojima se iz prve odlučuje na potezanje trice bez kompliciranja.

Mislim da Šamanić može postati, ako ništa drugo, jako dobar šuter i stretch četvorka.

Ima finu mehaniku, fluidan izbačaj i šteta je da ne uzima otvorene šutove kad dobije šansu. Ako misli doći do minuta u Spursima, morat će pokazati da ima barem jednu elitnu vještinu na koju se može osloniti. U momčadi koja nema puno pravih tricaša to bi mogao biti šut, što su na Ljetnoj ligi Spursi i ukazali po nacrtanim horns akcijama kojima Šamanića otvaraju na trici.

R.C. Buford je rekao jednu zanimljivu stvar vezanu uz Šamanićev šut, a koja otkriva i nešto više: “Luka će zabijati šutove. Morat će unaprijediti taj dio, a posao koji je pred njim bit će odrađen u suradnji s Chipom i našim razvojnim timom. Pod pretpostavkom da Luka dođe u dvoranu spreman raditi, ja sam spreman kladiti se na Chipa i njegove rezultate.”

Doktor za šut



Chip kojeg Buford spominje je proslavljeni doktor za šut Chip Engelland koji je, recimo, od sirovog i drvenog Kawhija Leonarda napravio to što je napravio u pogledu njegovog šuta. I ne samo Kawhija, nego i Tonyja Parkera i ostalih Spursa kojima šut nije bio jača strana.

Dio školovanja će sigurno biti kroz G-League i podružnicu Austin Spurs.

“Austin nam pruža sjajnu šansu da razvijamo igrače, pripremamo ih za naš sistem i zasad imamo odlične rezultate”, kaže Buford. “Godinama unatrag naša ekipa radi sjajan posao s radom na detaljima u igri koji se kasnije prenose iz Austina u San Antonio. Cory Joseph je profitirao u Austinu, Kyle Anderson također, baš kao i naši današnji igrači Dejounte Murray i Derrick White”.

Ove Bufordove izjave govore nam kako Spursi gledaju na Šamanića. Luka je trenutno njihov projekt na kojem će trebati raditi. I ne treba se zavaravati, jako teško će do ozbiljnih minuta u rookie sezoni u krcatoj visokoj liniji Spursa. Ali nisu ga Spursi niti uzeli da im pomogne odmah u prvoj sezoni. Da su računali na to, uzeli bi već gotovog igrača. Oni su se, kao i uvijek, odlučili na organski uzgoj igrača, odlučili su se kladiti na svoj razvojni tim uzevši igrača koji ima potencijal, uklapa se u njihov identitet, ali kojeg će prvo trebati školovati.

Možda je to duži i teži put, ali Spursima se rijetko kada njihov Spurs way nije isplatio.