Prvi čin ide Dinamu

Nakon kraće ljetne pauze — a pauza između HNL sezona je stvarno kratka kad se usporedi s pauzama kakve imaju neke druge lige — vratio se domaći nogomet. Dinamo je ugostio Hajduk na Maksimiru u Superkupu i sezona 2023./24. je službeno počela.

Pogledamo li utakmicu prošle godine u kojoj su isti suparnici igrali na istom mjestu, onda se puno toga promijenilo. Oba su kluba postavila nove trenere, a od 11 igrača s kojima je Hajduk istrčao na prošlosezonski derbi, samo su Dario Melnjak i Filip Krovinović i ovaj put bili u početnoj postavi. Ima tu i više sile u vidu ozljeda ili suspenzija, ali čak petorica igrača koji su igrali za Hajduk u prvoj postavi prošlosezonskog Superkupa nisu više na raspolaganju Ivanu Leki. Što se tiče Dinama, dvojica iz prvih 11 više nisu u klubu, ali Igor Bišćan se, u odnosu na prošlosezonski sastav, odlučio na pet novih lica.

Dakle, od 22 glavna aktera i dvojice trenera koja ih vode, u odnosu na istu utakmicu istih suparnika prije godinu dana u novom izdanju imamo samo osam preklapanja i to sugerira da je ovosezonski Superkup drugačiji nego što je bio onaj lanjski.

Ali, opet, stvari nisu bile drastično drugačije. Dapače, bile su vrlo slične.

Bez Livaje Hajduk nije imao nikoga tko može kapitalizirati tu ravnopravnost. Dinamo je imao Baturinu kao čovjeka koji radi razliku i zato uzima Superkup

Dinamo je osvojio trofej u utakmici koja je bila relativno izjednačena. Lani je do trofeja došao tako što je bio bolji u raspucavanju jedanaesteraca nakon što je rezultat u 90 minuta bio izjednačen, a ove je godine pitanje pobjednika bilo riješeno u regularnom dijelu. Međutim, Hajduk je u ovoj utakmici bio konkurentniji nego lani kada je došao do raspucavanja.

Otprilike to je rekao i Bišćan u analizi nakon utakmice: “Moram pohvaliti trud i karakter cijele momčadi. Nije bilo lako, bilo je perioda igre gdje smo bili prisiljeni braniti se, ali možemo biti zadovoljni”, sažeo je svoje dojmove trener domaćina. “Utakmica je bila ujednačena, nije bilo neke dominacije. Imali smo više loptu u svojim nogama, pokušavali smo probiti blok, no falilo je malo tečnosti i svježine. Možda smo malo i pretjerali u treningu u zadnjih dan-dva. Imali smo fenomenalnu šansu Baturine u prvom dijelu, možda bi bilo lakše da smo to zabili. Postigli smo lijep gol nakon toga i odlučili tu prednost sačuvati do kraja.”

Previše pada na Mišićeva leđa

Leko je ušao u utakmicu s planom da pritisne Dinamo. Taj pritisak nije nužno bio visok — iako je bilo perioda utakmice u kojima je Hajduk izlazio iz bloka i pritiskao izgradnju napada duboko u suparničkoj polovici — ali je ideja bila imati radnu napadačku trojku koja je spremna odraditi dobar posao u obrani. Na kraju krajeva, Leko nije imao ni previše izbora. Bez Nikole Kalinića jedina prava alternativa za Marka Livaju bio je Jan Mlakar, a Slovenac donosi jako dobar obrambeni doprinos i veliku dozu odgovornosti u obavljanju svih onih sitnih postavljanja koji omogućavaju uspješan pritisak na suparnika.

Ovdje vidimo kako je to otprilike izgledalo.

Hajduk ima dobro pozicioniranog Mlakara i pritisak koji Yassine Benrahou stavlja na Josipa Šutala daje rezultat jer se Šutalo zbog manjka opcija u izgradnji napada odlučuje na povratnu loptu prema Dominiku Livakoviću, a on — pod Mlakarovim pritiskom, koji istovremeno drži Dinu Perića u svojoj sjeni i isključuje ga kao opciju kojoj Livaković može dati loptu — ispucava kratku dijagonalu prema lijevom beku i Dinamo gubi loptu. Da je Livakovićevo ispucavanje bilo i za nijansu preciznije, ponovo je pitanje bi li Robert Ljubičić mogao spasiti posjed s obzirom na to da je bio pod pritiskom dvojice suparničkih igrača koji su istrčavali prema njemu.

U ovoj situaciji treba istaknuti još jednu stvar. Dinamove opcije u iznošenju lopte sa svoje polovice bile su ograničene jer je Hajduk radio dobar posao u pokrivanju Josipa Mišića kao žile kucavice Dinamova posjeda. Ovdje vidimo Rokasa Pukštasa (označen strelicom) kako se diže sa svoje pozicije i prati Mišićevo nuđenje prema lopti.

Ali vidimo i još jednu stvar. Odnosno, ne vidimo je.

Pukštas prati Mišića, teško je očekivati da će stoperi ili vratar provući loptu do njega, a čak i ako uspiju, centralni veznjak domaće momčadi loptu mora primati pod pritiskom. Zato je zanimljivo to što nema Marka Bulata da mu pomogne, da se on nije spuštao ponuditi dodatno rješenje kad je Hajduk pritiskao visoko.

Bulat je odigrao svih 90 minuta i izgubio je posjed lopte u samo osam od 55 slučajeva kad je lopta došla do njega. Bio je miran na lopti, radio je logične stvari i nije prosipao posjed. Ali, isto tako, nije ni napravio puno toga kad se trebalo istaknuti i preuzeti odgovornost u iznošenju lopte sa svoje polovice. To je ponovo sve palo na Mišićeva leđa, a on je bio jako kvalitetno pokriven i Dinamo je tu patio.

Hajdukovo pitanje zadnjeg veznog i krila

To je bio najveći problem Dinamove igre, a rupa u sredini je tim više upadala u oči zato što zbog nje nije iskorištena najveća prednost koju je Bišćanova momčad imala. Bruno Petković, Martin Baturina i Luka Ivanušec radili su jako dobar posao iza leđa Hajdukovih veznjaka. Pukštas je ponekad iskakao na Mišića i to je izgledalo jako dobro, ali to je značilo da je Filip Krovinović ostajao sam u centralnoj zoni i morao je braniti prostor između linija kojeg su punili najpotentniji suparnički igrači.

Prvo se Baturina (igrač s loptom) otvorio između linija i na sebe navukao Krovinovića, a onda je loptu predao Petkoviću (označen plavom strelicom) koji se spustio kao dodatna opcija. Kad je primio loptu, Petković je za predaju imao tri opcije koje su napadale prostor.

To je važan elemenat u kontekstu Europe. Dinamo je jako dobar u tranziciji. Na kraju krajeva, jedini gol na utakmici pao je iz tranzicije, driblinga na otvorenom terenu i kombinacije s napadačem. Ali Dinamo je jako dobar u tome da u nekim normalnim situacijama u postavljenom napadu zbog trojice fantastičnih igrača koja operiraju u međulinijskom prostoru (Petković, Ivanušec i Baturina) stvara pozicije koje jako podsjećaju na tranzicijske momente u igri.

Na konkretnoj utakmici je to još jednom postavilo pitanje zadnjeg veznog u Hajduku jer su se sva ta događanja odvijala iza Krovinovićevih leđa, ali Dinamo je u tom segmentu nevjerojatno jak i to će mu vjerojatno biti glavni adut u europskim utakmicama. Riječ je o momčadi koja je čvrsta, disciplinirana i vrlo stabilna, a onda Bišćan na toj bazi može nadograđivati s ovom trojicom u međulinijskom prostoru.

Hajduk bi, s druge strane, morao popraviti stvari u zadnjoj trećini. Sve dobro što je napravljeno zapinjalo je na tome što nitko nije mogao napraviti višak. Livajin će povratak automatski popraviti jedan dio problema, ali Hajduk od svojih krila nije dobio praktički ništa i ne nazire se igrač koji na toj poziciji može kontinuirano raditi razliku.

Na kraju je Hajduk imao 219 dodavanja na suparničkoj polovici naspram 272 Dinamova, a broj ulazaka u kazneni prostor, udaraca, pa onda i kornera, prilika i opasnih situacija na kraju je bio podjednak. Ako u obzir uzmemo neke nedavne utakmice ovih dvaju suparnika, riječ je o napretku. Samo što bez Livaje nije bilo nikoga tko može kapitalizirati tu ravnopravnost.

Dinamo je imao Baturinu kao čovjeka koji radi razliku i zato uzima Superkup, ali i pole position za drugi čin otvaranja sezone koji će se odigrati u petak na istom mjestu, a u kojem će ulog biti tri prvenstvena boda.