Zadnja utakmica u kojoj je Marco Pašalić prošle sezone počeo u prvoj postavi bio je susret druge momčadi Borussije Dortmund s drugom momčadi SC Freiburga početkom ožujka. Nakon toga je triput ušao s klupe, još je triput ostao na klupi kao neiskorištena zamjena, a još sedam puta nije niti bio u zapisniku. Ne čudi onda da Pašalić u prve tri utakmice nakon potpisa za Rijeku nije bio u prvom planu. Protiv Rudeša i Dukagjinija dobio je 20-ak minuta u finišu utakmica, a u porazu od Hajduka na Poljudu niti minute. Nije bio spreman i tek je morao uhvatiti ritam utakmica.

Ali još je jednostavnija činjenica da je Rijeka trebala desno krilo. Prince Ampem je prodan u Tursku, Denis Bušnja ipak nije postao “riječki Messi” niti je prodan za 30 milijuna eura nego je otišao u Gruziju, a Alen Grgić nije bio dugoročno rješenje. Izgledao je Grgić, doduše, sasvim solidno na otvaranju sezone, ali ipak je riječ o beku koji je samo krpao poziciju. Na desnom krilu se otvarala velika minutaža.

Za Pašalića je puno bitnija činjenica bila da je ta minutaža dolazila s potencijalno velikim ovlastima u momčadi. U tom trenutku u momčadi nije bilo Marka Pjace na lijevoj strani. Napadačke opcije — bilo da se radi o Jorgeu Obregónu koji vreba u kaznenom prostoru ili Franji Ivanoviću koji ima velik radijus kretanja i razvlači obranu — nisu tražile loptu u noge. Ni centralni vezni igrači nisu takvog profila da povezuju previše dodavanja u nekakvu tiki-taku, nego većinom traže okomita dodavanja i guraju loptu naprijed.

Ukratko, Rijeka je u završnicu dolazila s velikim volumenom napada. Međutim, gore nije imala pravu prvu napadačku opciju na koju će se ti dolasci osloniti. Hajduk tu ima Marka Livaju, Dinamo Brunu Petkovića, pa čak i Varaždin ima Frana Brodića, a Istra Antu Ercega. Osijek u napad dolazi drugačije i s puno više dugih lopti, tako da je uloga Ramóna Miéreza nešto drugačija, ali Rijeka je u zadnju trećinu dolazila po zemlji i trebala je nekoga tko traži loptu u noge. Doduše, Niko Janković je pucao iz svake prilike koju je dobio. Ali Rijeka je čak i uz Jankovićevu kanonadu svejedno trebala još jednu fiksnu napadačku opciju.

Zlatko Dalić napokon ima lijevu nogu na desnoj strani, ima igrača koji će ući prema sredini da bi opalio po golu

Pašalić se vrlo brzo nametnuo kao ta opcija.

Zabio je Dukagjiniju u uzvratu na Rujevici, pa je tri dana kasnije zabio Istri u Puli, onda je protiv Tórshavna asistirao, da bi u uzvratu ponovo zabio, baš kao što je zabio Lokomotivi, Lilleu i Dinamu. U šest uzastopnih utakmica zabio je pet golova i dodao je još dvije asistencije. U suštini, Pašalić se izborio za ovlasti u napadu. U međuvremenu je u momčad došao Pjaca, promijenjen je i trener, tako da se inicijalna geometrija igre nešto promijenila, ali Pašalić je svejedno najveći potrošač lopti u HNL-u.

Poput Robbena

Pašalić je samo protiv Dinama i protiv Osijeka odigrao svih 90 minuta. I Sergej Jakirović i Željko Sopić redovito su ga vadili u drugom poluvremenu, a u ovoj ranoj fazi sezone su one dvije utakmice s početka itekako bitan faktor u ukupnom uzorku. Zato Janković još uvijek ima četiri udarca više od Pašalića, jer odigrao je gotovo 400 minuta više. Međutim, ako skaliramo podatke na 90 odigranih minuta, Pašalić ima daleko najviše udaraca od svih igrača u HNL-u.

Za 90 minuta provedenih na terenu on prema suparničkom golu puca 4,19 puta. Za usporedbu, Petković je na 3,64 udarca po 90 minuta, Livaja je na 3,29, Brodić na 2,96, a Miérez na 2,49. Usporedimo li Pašalića s krilima, onda Kristijan Lovrić ima 3,32 udarca na 90 minuta, Matej Vuk 2,69, Dario Špikić 2,66, Emir Sahiti 2,21, a Arbër Hoxha 2,15. Stavimo li u omjer Rijekine igrače, onda Janković na 90 minuta provedenih na terenu uputi 3,21 udarac, Marko Pjaca 2,85, a Toni Fruk 2,54. Kako god podvučemo crtu, Pašalić na udarce troši najmanje 20-ak posto lopti više u odnosu na ijednog drugog HNL igrača usporedivog po bilo kojem kriteriju.

Dosta tih udaraca završi daleko od mete. Samo jedan od pet Pašalićevih udaraca pogodi unutar okvira gola, što je najmanji prosjek od svih gore nabrojanih imena. Ali usprkos tome Rijeka u njemu ima konstantnu prijetnju s desnog krila. Suparnicima je jasno da mu se ne može ostaviti sloboda i da se ne može računati na nepreciznost, jer jednom kada pogodi to obično bude neobranjivo. A fokus suparnika na Pašalića obično otvara prostor za druge.

Zanimljivo je i to da Pašalić u cijeloj sezoni ima svega devet uspjelih driblinga.

Da bismo to objasnili, potrebno je raščistiti kriterij prema kojem se dodjeljuju uspješni driblinzi. Opta dribling definira kao nogometnu akciju u kojoj igrač u posjedu lopte prođe iza suparnika zadržavajući posjed lopte. Pašalić ne ostavlja obrambenog igrača iza sebe. Njemu primarna ideja kod primanja lopte nije probiti suparnika i pretrčati ga kako bi osvojio prostor. Pašalić suparnika ostavlja ispred sebe, a sve što ga zanima je otvoriti sebi metar ili dva prostora iz kojih može uputiti udarac. Slično kao Arjen Robben, Pašalić dribla u stranu i ne prolazi iza suparnika nego si stvara priliku za udarac.

Zapravo, većina toga što Pašalić radi je u službi traženja prostora za udarac. Fruk je puno bolji razigravač od njega, Pjaca je bolji dribler, a obojica su bolja u napadanju prostora u kontranapadima. Međutim, Pašalić ima fantastičan udarac i to mu je sasvim dovoljno da bude opasan, a onda i da otvara prostor za druge jer se suparnik prilagođava njemu.

Svježa krv

Međutim, što to donosi reprezentaciji?

Za početak, klasično desno krilo. To nisu ni Lovro Majer ni Andrej Kramarić, a pogotovo nisu Mario Pašalić, Nikola Vlašić i Luka Ivanušec. Zlatko Dalić napokon ima lijevu nogu na desnoj strani, ima igrača koji će ući prema sredini da bi opalio po golu, a ne da bi pokušao razigrati; ima dodatnu opasnost s distance. S obzirom na to, poziv Pašaliću je logičan. Bio bi logičniji da se prethodno našao među devet igrača s pretpozivom, ali to je sasvim druga priča. Važno je to da Pašalić u ovakvoj formi i s ovakvom konkurencijom na desnom krilu ima razloga biti u reprezentativnom krugu.

Hoće li u reprezentaciji moći igrati kao u Rijeci? Teško. Niti Hrvatska igra u ritmu dolazaka naprijed na Rijekin način, niti će on imati ovlasti za uzeti pet udaraca s distance u kojih će četiri odletjeti na tribine. Na kraju krajeva, postoji dovoljno argumenata da je Kramarić čak i na desnom krilu bolji i kompletniji igrač od Pašalića, jer on se tek mora dokazati na višoj razini na koju je došao.

Samo po sebi, to je uspjeh koji je Pašalić ostvario s obzirom na to da je prošle sezone igrao u trećoj njemačkoj ligi, gdje je u čitavoj sezoni zabio samo četiri gola. Ali je i potencijalni dobitak za reprezentaciju koja napokon dobiva svježu krv na deficitarnoj poziciji. Možda se ne izbori za minutažu, ali sama činjenica da se konkurencija zaoštrava pozitivna je stvar.