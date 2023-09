Richarlison? Ne može.

Hary Kane.

Harry Kane.

Harry Kane.

Harry Kane.

Harry Kane.

Harry Kane.

Harry Kane.

Harry Kane.

Harry Kane.

Tako izgleda lista najboljih Tottenhamovih strijelaca u proteklih devet sezona. Kad se zbroje golovi u svim natjecanjima, Kane je baš svake sezone završio kao najbolji strijelac momčadi. Bio je toliko dominantan da je u tih devet sezona akumulirao 113 golova viška u odnosu na učinak koji dobijemo kad zbrojimo učinke drugih Tottenhamovih strijelaca. Kane je u tom razdoblju triput bio najbolji strijelac Premier lige. Osim te tri sezone, još je dvaput išao preko 30 golova, ali su Mohamed Salah i Erling Haaland odradili monstruozne sezone. Međutim, čak je i u tim sezonama Kane svojim učinkom bio puno bliži svemirskim standardima koje su postavljali Salah i Haaland nego trećeplasiranom.

Radi se naprosto o prvoklasnom napadaču. Na ljestvici najboljih strijelaca Premier lige svih vremena, Kane drži drugo mjesto. Preskočio je Waynea Rooneyja, Andyja Colea, Sergija Agüera, Franka Lamparda i Thierryja Henryja, te mu nedostaje još 47 golova kako bi uhvatio Alana Shearera na prvom mjestu vječne ljestvice strijelaca.

Najbolja ilustracija toga koliko je Kane efikasan je činjenica da su on i Michel Owen odigrali otprilike isto premierligaških utakmica, a Kane ima 63 gola više. S tim da Owen nije bezveznjak; danas nam je u sjećanju mučan kraj karijere koji je zamaglio zvjezdani status, ali Owen je usprkos svim ozljedama i ranoj mirovini u Premier ligi zabijao češće nego što su to radili Didier Drogba ili Cristiano Ronaldo. Owen ima 0,46 golova po nastupu, Ronaldo 0,44, a Drogba 0,41. E, pa Kane je zabio sve što je zabio i Owen, plus još 42 posto više.

Tottenham nema napadača koji može uskočiti u Kaneove kopačke. Richarlison to nije, pa čak ni ako nitko ne očekuje da razigrava suigrače onako kako je to radio Kane

Zapravo, uzmemo li 34 igrača koji su zabili više od 100 golova u Premier ligi, samo su Henry i Agüero na Kaneovoj frekvenciji zabijanja golova. Njih su trojica praktički izjednačena na vrhu, a onda dolazi je Salah, s tim da su on i Shearer otprilike 10 do 15 posto slabiji. A tek onda dolaze svi ostali golgeteri. Kane je usto i prvi strijelac u povijesti engleske reprezentacije; zabio je 58 golova, ali je odradio samo 84 utakmice. Za usporedbu, Rooney je drugi strijelac i ima 53 postignuta gola, ali njemu je za taj učinak trebalo 120 odigranih utakmica. Bobby Charlton je treći i ima 49 golova, ali mu je za to trebalo 106 utakmica.

Međutim, priča ne staje samo na golovima. U sezoni 2020./21. Kane je bio prvi strijelac Premier lige, ali je istovremeno bio i prvi asistent lige. Suigračima je podijelio 14 asistencija, dvije više nego što su te sezone skupili Bruno Fernandes i Kevin De Bruyne, a više puta je — u onih devet sezona kad je bio najbolji strijelac Spursa — bio i najbolji asistent momčadi.

Kane je mogao sve

Sva ta izvrsnost nekako je bila u drugom planu. Prirodno je da ljudi više pričaju o 36 Haalandovih golova u sezoni u kojoj je Manchester City osvojio trostruku krunu nego o onih 30 Kaneovih. Koga briga za to kad je Tottenham osvojio osmo mjesto? To je cijena koju je Kane platio. Njegova je individualna statistika bila fantastična, ali nedostajao je momčadski uspjeh koji će ga gurati u prvi plan. Najbolje to ilustrira to što Googleova analitika bilježi najviše spominjanja njegova imena 2019., kad je Tottenham igrao finale Lige prvaka, te 2017., kad je Tottenham osvojio 86 bodova, što je bilo dovoljno za drugo mjesto na prvenstvenoj ljestvici. Učinak mu je svih tih godina bio konstantan, ali o njemu se nije toliko pričalo jer Tottenham nije bio rezultatski relevantan.

Usporedi li se individualni učinak s pozornošću koju je taj učinak proizveo, Kane ulazi u konkurenciju za najpodcjenjenijeg nogometaša današnjice. Nakon što je Karim Benzema uzeo Zlatnu loptu, vjerojatno je i najpodcjenjeniji.

Međutim, percepcija javnosti ne mijenja jednu stvar. Bio u prvom, drugom ili trećem medijskom planu, Kaneov učinak je neosporan — iza njega su ostale ogromne kopačke koje treba popuniti.

Tottenhamov izbor za taj zadatak je Richarlison, napadač koji je prošle sezone plaćen 60 milijuna eura.

Jedini je problem u tome što Richarlisonov učinak iz prošle sezone ničime ne sugerira da je spreman ispuniti taj zadatak. Ima Richarlison i potencijalne alibije; većinu vremena je igrao na krilu, što mu je neprirodna pozicija, imao je problema s ozljedama lista i zadnje lože, a čak 15 puta je ulazio s klupe. Ali kada se podvuče crta, čovjek je prošle sezone postigao samo jedan jedini gol u Premier ligi.

Može li Richarlison zamijeniti Kanea? U suštini, ne može.

Čak ni one sezone nakon koje je Tottenham dao Evertonu 60 milijuna eura, Richarlison nije ostavljao dojam devetke na koju se v može nasloniti napadački sustav. Te je sezone zabio 10 premierligaških golova, ali je do njih došao iz 72 udarca. Imao je 11,1 točno dodavanje po utakmici i samo 30 posto osvojenih zračnih duela, što je dobar indikator da ne može igrati leđima okrenut golom niti da u tim uvjetima može zadržati loptu kako bi razigrao suigrače. Kane je sve to mogao. On je u toj istoj sezoni imao 1,4 ključnih dodavanja, 65 posto točnosti dugih lopti kojima je prebacivao težište igre kad bi se spustio po loptu i 48 posto osvojenih zračnih duela koji su mu omogućavali da zadrži posjed dok mu se ne priključe suigrači. Tražiti slične stvari od Richarlisona nije realno.

Nije dobro ni za Hajduk

Najbolje je to pokazala utakmica protiv Manchester Uniteda. Richarlison je odigrao 70 minuta i imao je samo devet točnih dodavanja. Izgubio je 11 od 12 duela u kojima se našao, a nije došao ni blizu udarca prema suparničkim vratima. Utakmicu protiv Uniteda vrijedi istaknuti samo zbog snage suparnika i potrebe da napadač zadrži loptu pri izlasku sa svoje polovice, ali ta utakmica ni po čemu nije različita od drugih; Richarlison je protiv Bournemoutha dvaput pucao, ali je opet imao samo 10 točnih dodavanja i 4/12 osvojena duela, dok je protiv Brentforda isto tako pucao dvaput, uz 13 točnih dodavanja i duele 3/13.

Na kraju krajeva, ni utakmica FA Cupa protiv Fulhama nije bila ništa specijalno. Richarlison je, doduše, zabio gol, ali je za 72 minute na terenu imao pet točnih dodavanja i gotovo nikakav utjecaj kad je Tottenham imao loptu u posjedi.

Zapravo, Richarlison ima dva aspekta igre u kojima pokazuje kakvu-takvu vrijednost. Prvi je igra glavom. Gol Fulhamu je zabio glavom, jedini premierligaški gol prošle sezone je zabio glavom, baš kao i oba gola u ostalim natjecanjima. Svi golovi koje je zabio u Tottenhamu bili su golovi glavom. Čovjek naprosto ima osjećaj za centaršut, zna napasti dubinu iza leđa stopera i fizički je jak. Nije pretjerano visok, ima 184 centimetra i ne može se od njega očekivati da bude koristan u onim klasičnim skokovima u kojima skače s mjesta i sa stoperom na leđima, ali kad se kreće i kad daje dubinu napadu, vrlo je opasan u igri glavom. Drugi aspekt u kojem donosi značajnu vrijednost je igra u obrani: iznimno je aktivan i dobro ulazi u pritisak.

Momčad Angea Postecogloua u zadnju trećinu često ulazi preko bočnih zona. Bekovi su aktivni, kombiniraju s krilima i lopte u kazneni prostor dolaze upravo s krila, tako da se ne traži neka prevelika uloga centralnog napadača u izgradnji napada. To Richarlisonu donekle ide na ruku, ali ono što brazilski napadač pokazuje ne nameće se kao dobro rješenje. Pogotovo nije dobro u kontekstu toga da je plaćen 60 milijuna i da mora zamijeniti Kanea.

Indirektno, nije dobro ni u kontekstu Hajduka. Protiv Uniteda je Postecoglou izvadio upravo Richarlisona kako bi stavio Ivana Perišića. Perišić je preuzeo lijevu stranu, a Son Heung-Min je otišao u vrh napada. Protiv Bournemoutha se ponovio isti scenarij, a protiv Fulhama je Perišić počeo uz Richarlisona, a ušao je Son koji je ponovo zauzeo centralnu poziciju.

Daleko je Richarlison od statusa primarne prepreke za Perišićev povratak u Hajduk. Ali da Tottenham ima devetku koji može nositi teret napada, Postecoglou ne bi koristio Sona u centralnim zonama i potreba za Perišićem bi bila manja, a onda bi vjerojatno i spremnost za dogovor o raskidu ugovora bila veća.

Ali Tottenham nema napadača koji može uskočiti u Kaneove kopačke. Richarlison to nije, pa čak ni ako nitko ne očekuje da razigrava suigrače onako kako je to radio Kane. Realnost je da Son trenutno odrađuje posao centralnog napadača bolje nego što to radi Richarlison. A to je ozbiljan problem s kojim se Tottenham mora suočiti.