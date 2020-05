Eyjafjallajökull.

Nešto sjevernije od sela Skógar na Islandu nalazi se ledenjak od 100 kvadratnih kilometara ispod kojih je vulkan čiji je krater širok tri kilometra. Upravo taj vulkan je eruptirao 14. travnja 2010. i ogromne količine vulkanskog pepela i čestica silicija koje su se oslobodile kad je ledena voda ohladila lavu poremetile su zračni promet u cijeloj sjevernoj Europi. Posredno je upravo Eyjafjallajökull svojom erupcijom oblikovao izgled Bundeslige i modernog nogometa.

U proljeće 2010. Robert Lewandowski je bio spreman napraviti veliki transfer. Odradio je svoje u Lechu, dokazao se nakon što ga je Legia otpisala kao tinejdžera i, nakon što se bio potvrdio kroz treću i drugu ligu, Poljska mu je postala premala i bio je spreman za napraviti korak dalje. U redu su čekali Fiorentina i Borussia Dortmund, ali prednost je imao Blackburn. Sam Allardyce je bio u Poljskoj, razgovarao je s Lewandowskim i klubom i sve je bilo blizu dogovora. Blackburn je tada bio stabilan klub u sredini Premier lige i to je bila sasvim dobra pozicija za pregovore. S obzirom na ugovore o TV pravima i ekonomsku krizu u kojoj se nalazila Europa, Blackburn je mogao ponuditi osjetno više novca nego Borussia ili Fiorentina, tako da je Lewandowski imao već bukirane karte za Englesku gdje je trebao završiti sve detalje dogovora i zaključiti ugovor.

Međutim, dogodio se Eyjafjallajökull. Karte koje je Blackburn poslao Lewandowskom nisu mogle biti iskorištene jer avioni naprosto nisu letjeli, a priliku je iskoristio Jürgen Klopp koji je situaciju vidio kao prst sudbine. Sjeo je u auto, odvezao se u Poznań i uvjerio Lewandowskog da treba potpisati za Borussiju Dortmund.

Lewa je kod svakog trenera zabijao. Ali tako kompletnom igraču samo zabijanje golova dolazi kao lakši dio priče

Na taj je način erupcija Eyjafjallajökulla promijenila nogometnu povijest. Bundesliga je u tom trenutku dobila najboljeg stranca u povijesti lige.

Jučerašnjim golom protiv Union Berlina Lewandowski je došao do 40. gola ove sezone u svim natjecanjima. Rutinski izveden jedanaesterac i to je bilo to. Zabio je 40 ili više golova u pet uzastopnih sezona, što je niz kakav u zadnjih 20-ak godina imaju samo Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. Zabio je 42 gola u 52 nastupa u sezoni 2015./16., pa onda 43 u 47 2016./17., zatim 41 u 48 2017./18., lani je zabio 40 u 47 nastupa, a ove sezone su za utrpati 40 golova bile potrebne tek 34 utakmice.

Puno više od klasične devetke

Lewandowski je trenutno treći strijelac u Bundesliginojpovijesti i trebat će mu otprilike još jedna dobra sezona da uhvati Klausa Fischera na drugom mjestu vječne ljestvice najboljih strijelaca. Koliko je dominantan najbolje pokazuje to što je do prekida sezone bio na dobrom putu da ugrozi Gerda Müllera i njegov rekord od 40 golova u sezoni koji je postigao 1971./72., uspjeh za koji je Jupp Heynckes izjavio kako nikad neće biti ponovljen.

Dao je sve od sebe da ove sezone dođe blizu. U Bundesligi trenutno ima 26 golova u 24 utakmice, i iako je Jupp u pravu i Gerdov rekord vjerojatno neće biti srušen, Lewandowski zabija gol svake 82 minute provedene na terenu. Ima 4,6 udaraca po utakmici, prvi do njega u Bundesligi je Timo Werner s 3,7, a onda dolaze Serge Gnabry i Kevin Volland s 3,3, odnosno 3,1 udarcem po utakmici. Međutim, podatak koji vjerojatno najbolje pokazuje koliko Lewandowski ima dobar osjećaj za gol nije uopće vezan za udarce ili golove. To su zaleđa — Werner i Volland ih imaju 1,3 po utakmici, a on je tek na 0,6. Čovjek zna kada krenuti, zna kada stati i zna gdje se treba naći kako bi zabio gol.

Međutim, ono što kod Lewandowskog imponira više od samog broja golova je rutina kojom ih postiže.

Da bismo do kraja shvatili koliko je impresivan podatak da je jedini uz Messija i Cristiana koji je zabio 40 golova u pet uzastopnih sezona, morate pogledati kontekst u kojem je to napravio. U zadnjih pet sezona Lewandowskog su trenirali Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Jupp Heynckes, Niko Kovač i sada Hansi Flick. Svaki od tih trenera je u Bayern donio neku svoju filozofiju igre, svaki od njih je imao svoju ideju i te ideje su se rijetko poklapale, ali Lewa je kod svakog od njih zabijao. Prilagodio se i na Guardiolu i na Kovača, prihvatio je i Ancelottija i Heynckesa. Koliko god taktički zahtjevi bili suludo različiti, on ih je ispunjavao i rezultat je bio isti — rutinsko zabijanje golova.

Valjda zato puno ljudi smatra Lewandowskog klasičnom devetkom. Zapravo, on je puno više od garancije za 40-ak zabijenih golova po sezoni. Upravo to što je kompletan nogometaš i to što ima zaokružen set vještina je preduvjet koji mu omogućava da se prilagodi različitim taktičkim stilovima i da redovito trpa bez obzira na to tko je na klupi. Kod svakog trenera neovisno o filozofiji igre Lewandowski je bio centralna figura momčadi, i to ne samo zato što je zabijao golove. To je tek posljedica, primarno je to što može odraditi apsolutno sve što od njega treneri traže.

Sve što vam padne na pamet

Jednako uspješno igra kontraški nogomet u kojem traži prostor iza obrane u koji može pobjeći, kao i kad igra u krilu stoperima leđima okrenut golu kako bi razigrao suigrače i otvorio im prostor za realizaciju. Jednako je efikasan u pritiskanju suparničkih stopera i radu u obrani, kao i kad traži poziciju u međuprostoru da razigra suigrače. Shvaća igru, taktički je nevjerojatno kompletan i zna igrati nogomet. Tehnički je potkovan, fizički je impresivan; brz je, jak je i ozljeda koljena zbog koje je trebao pauzirati četiri tjedna taman prije nego što je izbila epidemija mu je najteža ozljeda otkad je došao u Bundesligu.

“Robert je jedan od najprofesionalnijih nogometaša s kojima sam ikad radio”, izjavio je Guardiola nakon što je napustio Bayern. “On jede, spava i trenira za ovaj posao. Nikad nije ozlijeđen jer je usredotočen na pravilnu prehranu i ispravnu pripremu za ono što radi.”

Kad to sve uzmete u obzir, tako kompletnom igraču samo zabijanje golova dolazi kao lakši dio priče. Visit će stoperima na ramenu i tući se s njima, bježat će u prostor, spuštati se duboko kako bi se ponudio kao link-up opcija da spoji obranu s napadom kad to ne može napraviti vezna linija, odvlačit će stopere igrom bez lopte kako bi suigračima otvorio prostor, dobivat će duele, driblat će i dodavati. Radit će apsolutno sve što vam padne na pamet i ispunit će bilo kakvu ulogu koju mu date.

A onda će na kraju još stići zabiti gol i riješiti utakmicu.

Upravo zato što toliko puno zabija i zato što to radi tako jednostavno ispada iz fokusa to da je Robert Lewandowski prije svega sjajan nogometaš i da je jedan od najkompletnijih napadača današnjice kojem golovi dolaze kao posljedica toga što na terenu može napraviti apsolutno sve. Peta sezona u kojoj prebacuje 40 golova to dokazuje, upravo zato što su se u tom razdoblju na Bayernovoj klupi izmijenila petorica trenera sasvim različitih filozofija rada i kod svakog od njih je on odradio posao, držeći standard kvalitete na taj način da do kraja ni ne primjećujemo koliko je zapravo dobar jer to već podrazumijevamo.

A to je, u suštini, definicija rutine.