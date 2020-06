Sheffield: Gas, gas

Kad se u 19 sati na Villa Parku u Birminghamu nastavi Premier liga nakon malo više od tri mjeseca pauze, krenut će završnica sezone drugačija od svega onoga što smo dosad mogli gledati.

“Nogomet je danas potpuno drugačija igra i moramo se prilagoditi tome”, odgovorio je Zinédine Zidane nakon prve utakmice poslije stanke na pitanje o očitom fizičkom padu u drugom poluvremenu. Real Madrid je relativno lagano pobijedio Eibar, u prvih 37 minuta je zabio tri gola i razlika u kvaliteti je bila očita, tako da nije bilo nekog prevelikog stresa. Međutim, to ne mijenja dojam da je momčad u drugom poluvremenu izgledala potpuno ispuhano i na rubu urušavanja. Igrači nakon 60. minute nisu mogli odraditi niti najjednostavnije akcije i pogreške su se gomilale jedna na drugu. Osjetno je pao postotak točnosti dodavanja, broj driblinga se prepolovio i Real je period do kraja utakmice sveo na puko preživljavanje. S obzirom da će u 17 dana morati odigrati čak šest utakmica, to postaje ozbiljan problem, usprkos širini kadra koji Zidane ima na raspolaganju.

Problem na koji je teško naći rješenje jer stvar je mjerljivih trenažnih procesa koji se ne mogu požurivati. Koliko god igrači radili individualno u uvjetima karantene, njihova tijela su zapuštena jer nogomet traži specifičan trening. Čak i ako maknete onaj dio s osjećajem za loptu i finu motoriku i koncentrirate se na fizičku spremu, nogomet je s kondicijske strane temeljen na duelima, oštrim i nepredvidljivim promjenama smjera, ubrzavanjima i iznenadnim usporavanjima koji crpe ogromnu količinu energije, a to je gotovo nemoguće zapravo trenirati u uvjetima karantene.

Drugi aspekt je količina i struktura treninga. Kada imate utakmicu svaka tri dana — kao što to ima Real Madrid, ali i većina drugih klubova u ligama koje su nastavile natjecanje su u sličnom ritmu — to znači da nema vremena za trening i nemate previše vremena da manipulirate formom. Kondiciju gradite na utakmicama, a ona dva dana između dvaju kola vam odnese putovanje i regeneracija jer trenutno je najveći izazov prevenirati moguće ozljede koje će se javiti zbog zamora materijala.

Ono što je drugima suludo, Sheffieldu je savršeno racionalno jer ovo je jedinstvena prilika za veliki rezultat. Wilderovi momci ne smiju skinuti nogu s papučice gasa

To nas dovodi do ključne stavke koja ovaj nastavak prvenstva dijeli od svega što smo dosad imali priliku gledati — motivacije.

Premier liga će se nastaviti, ali pola lige se zapravo nema za što boriti. Uzmite primjer Liverpoola koji ima 25 bodova prednosti i definitivno će jedan od glavni prioriteta Jürgena Kloppa biti zaštititi vlastite igrače od ozljeda, jer naslov je ionako već osvojio. Ali koliko god Liverpool bio ekstreman primjer, toliko situacija nije previše drugačija ni u nekom Southamptonu, Evertonu ili Newcastleu — oni ne mogu ni gore ni dolje, tako da će primarna stvar trenerima takvih momčadi biti voditi računa o svojim igračima kroz rotiranje kadra i doziranje opterećenja unutar same utakmice, jer zbilja nemaju razloga forsirati se do maksimuma sad kada su izvan natjecateljskog ritma.

Jedinstvena prilika

Momčadi su se oduvijek nalazile u sličnim pozicijama i nije nešto pretjerano specifično da desetak kola prije kraja imate ekipe čiji je rezultat više ili manje određen i koje nemaju za što igrati. Međutim, razlika je u tome što su u tim slučajevima igrači bili u natjecateljskom tonusu, fizička forma je bila optimalna i inercija sezone ih je vukla tako da su zadržavali razinu izvedbi. Sada dolaze s tromjesečne pauze, u uvjete koji su potpuno nepoznati i dobrom dijelu klubova bi bilo suludo forsirati vlastite igrače i riskirati ozljede u situaciji kad nema rezultatskog podražaja. Možda motivacija i nije prava riječ, jer svi sportaši žele pobijediti, ali sigurno će postojati razina spremnosti na rizik od ozljede, kao ona prilagodba na potpuno drugačiji sport o kojem priča Zidane.

Jedna od iznimki bit će Sheffield United, koji s Aston Villom otvara nastavak prvenstva.

Nešto prije početka sezone engleska kladionica William Hill je objavila koeficijente i Sheffield United je bio prvi favorit za ispadanje. To je, na kraju krajeva, bilo i logično. Norwich je iz Championshipa sa sobom donio sjajan napad, Villa je imala ozbiljan budžet, a trenutno su ove dvije momčadi zadnja i predzadnja na ljestvici. U usporedbi s njima, Sheffield je bio u još lošijoj poziciji jer je na raspolaganju imao najmanje novca i najtanji kadar u cijeloj ligi. Objektivno gledano, ostanak u ligi bio je označen kao veliki uspjeh.

Danas, devet kola do kraja, Sheffield je na sedmom mjestu i hvata svoju poziciju u Europskoj ligi. S obzirom na to da ima utakmicu manje, baš protiv Ville, ni pet bodova koliko je udaljen Chelsea na mjestu koje vodi u Ligu prvaka nije nedostižno i Sheffield ima razloga biti motiviran za nastavak sezone. Za razliku od pola lige, momčad ima razloga tjerati se do maksimalnih granica i riskirati ozljede jer ulazak u Europu bi bio ogromna stvar za klub s toliko ograničenim resursima. Ono što je drugima suludo, Sheffieldu je savršeno racionalno jer ovo je jedinstvena prilika za veliki rezultat.

Tim više što je trener Chris Wilder za sobom ostavio jasan potpis, precizan stil igre kojem bi ovakvo stanje kod ostalih momčadi moglo ići na ruku.

Nema sredine

Osnova Wilderova stila je fluidna formacija s trojicom u zadnjoj liniji u kojoj bočni stoperi imaju slobodu da se priključuju napadu; da iznose loptu iz obrambene trećine u veznu liniju ili da idu u overlap uz aut liniju i tako pomognu bekovima.

Međutim, koliko god Wilderovi taktički eksperimenti s momčadi koja je siromašna talentom bili zanimljivi, najbitnije u trenutnoj situaciji je to da je Sheffield iznimno agresivna momčad s jako izraženom fizičkom dimenzijom. Uvjerljivo je prvi u Premier ligi po napravljenim prekršajima na suparničkoj polovici, a trenutno drugi po osvojenim zračnim duelima, s tim da prvi Burnley ima 25,6, Sheffield 25,2, a onda iza njih idu Everton i West Ham s tek 22,7 i 22,5 osvojenih zračnih duela.

Zašto je to važno najbolje se može vidjeti na Herthinu primjeru u Bundesligi. Bruno Labbadia je spremio momčad i u nastavak prvenstva je ušla u boljem fizičkom stanju od ostalih momčadi. Dok su drugih hvatali formu, Hertha je gazila. U svakoj od uvodne četiri utakmice osvojila je više duela od suparnika, dominirajući u zračnim duelima, podigla je razinu presinga i imala više pretrčanih kilometara od svih ostalih u ligi. Kad su drugi uhvatili natjecateljski ritam, istopila se komparativna prednost koju je Hertha ostvarila i trenutno je momčad u nizu od tri uzastopna poraza, što je bio očekivani rasplet situacije koju smo mogli iščitati u podatku da se razlika između osvojenih duela između Herthe i suparnika pravilno smanjuje kako utakmice od nastavka sezone odmiču.

Poanta je u prilagodbi koja se otvara Wilderu. Momčadi u nastavak sezone ulaze fizički ispod razine normalnoga, a jedan dio njih i s manjkom motivacije i brigom za zdravlje igrača. To znači da Sheffield ima priliku u prvih nekoliko kola napraviti razliku jer njegov stil igre je jako baziran na fizičkoj dominaciji, a kvalitetne pripreme i spremnost da se riskira i ide do maksimuma značile bi dodatnu komparativnu prednost u odnosu na konkurenciju. Ako netko mora biti spreman, to su Wilderovi momci, a za to itekako imaju motivaciju. Oni ne smiju skinuti nogu s papučice gasa.

Naravno, to je dvosjekli mač. S obzirom na to da je fizički aspekt ključan u osvajanju bodova, eventualni lošiji ulazak u nastavak sezone i akumulirani umor značili bi da Sheffield gubi osnovno oružje u borbi za Europu.

Upravo zbog toga je Sheffield možda i najzanimljivija momčad za praćenje u nastavku sezone. U svega 40 dana će odraditi 11 utakmica i razina fizičke spreme bit će presudna za njen uspjeh. Ili će pomesti konkurenciju ili će upasti u seriju loših rezultata — za Wildera i Sheffield teško može biti sredine.