Spavaš li mirno, Bayerne?

Iako prijelazni rok službeno još nije započeo, Borussia Dortmund je bila jako aktivna. Prošlosezonska borba s Bayernom za prvo mjesto u Bundesligi dugo je trajala i poslužila kao okidač za povećanje ambicija,a to je za posljedicu označilo znatno veća ulaganja nego proteklih sezona. Iako je bitka za naslov izgubljena, drugo mjesto i samo dva boda manje bili su signal kako povratak naslova prvaka u Dortmund nije nemoguća misija.

Otkako je klub posljednji puta osvojio naslov pod vodstvom Jürgena Kloppa, sedam godina gledanja u leđa Bavarcima pretvorilo se u rebuilding, koji je očito došao do završne faze. Klupski čelnici su razdoblje bez trofeja iskoristili za marljivo skupljanja resursa u vidu novih ideja, igrača i novca kako bi u jednom trenutku mogli povući potez i uložiti sve za povratak na vrh.

Nakon neočekivano dobre prošle sezone, čini se da je došao taj trenutak.

“Naš cilj u novoj sezoni je osvajanje naslova u Bundesligi, bez izgovora kao što su ‘ali’ ili ‘ako.’“, izjavio je CEO kluba Hans-Joachim Watzke, a šanse za to povećali su trošenjem dodatnih 127,5 milijuna eura na pet pojačanja — otkupom otprije posuđenog Paca Alcácera, zatim dovođenjem Nice Schulza, Thorgana Hazarda, Juliana Brandta te povratkom Matsa Hummelsa.

Dolaskom Brandta i Hazarda Borussia ima trojicu od petorice najboljih bundesligaških asistenata te dvojicu od šest najboljih strijelaca iz prošle sezone

Novi su igrači nadogradnja na sustav igre koji je prošle sezone uspostavio Lucien Favre. Njegov preporod u žutom, kada je Borussia kalendarski kraj prošle godine dočekala kao prvoplasirani sastav Bundeslige te osvajač skupine u Ligi prvaka, nakratko je usporen u drugom dijelu sezone kad se dogodio pad forme. Borussia je prvi dio sezone svirala po Alcácerovim notama i njegova ‘nemoguće’ dobra forma izvlačila je bodove i onda kad možda nisu bili zasluženi. Tome u prilog idu brojke jer je Španjolac 13 od svojih 19 golova u sezoni postigao do 18. prosinca, pritom zabijajući većinom kao opcija s klupe, što je proizvelo impresivni omjer golova i odigranih minuta. Također, njegova uloga pričuve znatno je utjecala na činjenicu je čak 30 od 91 gola postignuto u posljednjih 15 minuta utakmica.

Nisu to bili pokazatelji koji su mogli garantirati kontinuitet kvalitetnih rezultata, a ozljede ključnih igrača bile su konačna prevaga. Iako je bolje nego prošlih sezona driblao ozljede, Marco Reus je propustio tri utakmice u dijelu sezone kada je Borussia osvojila samo šest od 15 mogućih bodova. Bayern je upravo tada uhvatio zalet koji će ga do kraja izbaciti ispred rivala.

Rizik s liderom u obrani

Osim oko ozljede kapetana, Favre je najviše briga imao oko slaganja obrane, a općenito posljedica velikog broja rotacija je dovela do podatka kako su samo sedmorica igrača u sastavu odigrala više od 70 posto minuta u Bundesligi. Jedan od njih je stoper Abdou Diallo — ali on je morao jedan dio sezone krpati najkritičniju poziciju, onu lijevog bočnog — kao i desni bočni Achraf Hakimi te Raphaël Guerreiro, kojeg je Favre vidio na krilu. Upravo zato se uprava odlučila potpisati Nicu Schulza. Bivši Hoffenheimov igrač postao je prvi izbor na lijevom boku njemačke reprezentacije, a s devet asistencija prošle sezone bi trebao ući u kategoriju sistemskih pojačanja za Borussijin napadački nogomet.

Manjak uigranosti obrambene četvorke te česte rošade unutar postave dovele su do čak 44 primljena pogotka u 34 kola Bundeslige. Međutim, nije tajna kako je obrana zapravo najveći problem već nekoliko sezona, posebno kroz branjenje ubačaja s boka i zatvaranja obrambenog skoka. Primjerice, u porazu od Bayerna 5-0, tri su pogotka pala nakon ubačaja, jedan nakon izravne pogreške mladog Dana-Axela Zagadoua te jedan nakon nastavka akcije poslije prekida.

Strijelac prvog gola za Bayern tada bio je novi-stari Dortmundov stoper Mats Hummels.

Označen kao višak u Münchenu nakon kupnje Benjamina Pavarda i Lucasa Fernandeza, Hummels bi mogao biti upravo ono što je Borussiji nedostajalo — kako u toj utakmici, tako i u cijeloj sezoni. Jasno, to nije više onaj isti igrač koji je u sezoni 2015./16. imao najviše osvojenih i presječenih lopti, zračnih duela i otklonjenih opasnosti u Bundesligi, ali podatak da je prošle sezone bio najbolji Bayernov skakač kroz četiri osvojena zračna duela po utakmici pokazuje smisao njegovog dovođenja. Osim branjenja ubačaja, zaštite obrambenog skoka i prekida, jezgri mladih igrača u obrani dolazi lider koji će s nepunih 31 godinu pružiti nekoliko sezona sigurnosti dok oni ne skupe dovoljno iskustva.

Problematična strana njegova potpisa su prethodna tri iskustva kada je Borussia vraćala bivše igrače: od trojca Nuri Şahin, Shinji Kagawa i Mario Götze, samo je zadnji zaslužio prolaznu ocjenu. No, to je rizik koji su u Dortmundu morali preuzeti — Hummels je sistemsko pojačanje koje može riješiti nekoliko gorućih problema i s obzirom na to da poznaje klupsku kulturu i način igre, pa će prikladnijeg na tržištu teško naći ili će za njega morati uložiti znatno više od 30 milijuna eura.

Podatak koji će pokazati je li Hummels ispunio očekivanja su primljeni golovi. Brojka od 44 iz prošle sezone je definitivno previsoka za klub koji se bori za naslov jer Bayern i Leipzig su imali 12, odnosno 15 primljenih golova manje.

Stvara se trijuvirat

Osim osvajanja drugog mjesta, najznačajniji Favreov uspjeh prošle sezone je promocija Jadona Sancha u standardnog prvotimca. Mladi Englez bio je najbolji dribler Bundeslige s prosječno 3,3 uspješna pokušaja po utakmici, a samo je Eden Hazard imao više asistencija u ligama Petice od njega. Kako je nogomet nekad čudna priča, upravo će Edenov mlađi brat Thorgan praviti društvo Sanchu sljedeće sezone u Borussijinu napadu. Hazard mlađi dolazi nakon vrlo uspješne sezone u Mönchengladbachu, a trebao bi igrati poziciju lijevog krila za koju Borussia prošle sezone nije imala pravo rješenje.

Dok se za ostalu četvoricu igrača može pretpostaviti kakvu će ulogu imati, dolazak Leverkusenova Brandta spada u kategoriju pojačanja koja se nisu smjena propustiti.

S obzirom na to se da radi o modernom igraču koji može igrati obje krilne pozicije i u sredini, njegov potpis nudi Favreu fleksibilnost kroz razne taktičke prilagodbe. Ipak, čini se da je on zapravo odgovor na Reusov sve upitniji zdravstveni karton. Dolaskom Brandta i Hazarda Borussia ima trojicu od petorice najboljih bundesligaških asistenata te dvojicu od šest najboljih strijelaca iz prošle sezone. Također, ne treba zaboraviti važan detalj: svi su igrači dovedeni prije početka priprema, stoga će imati dovoljno vremena za uigravanje.

Osim konkretnog igračkog učinka, impresivan je način pod kojim su uvjetima dovedeni na Signal Iduna Park. Dok je kod Hazarda iskorišten ulazak u zadnju godinu ugovora, pa je plaćen 25 milijuna eura, Brandt je doveden aktiviranjem odštetne klauzule za istu količinu novca. Igrači koji bi u drugim okolnostima zajedno bili plaćeni preko 100 milijuna dovedeni su za manje novca nego što je Borussia dobila za Christiana Pulisica od Chelseaja. Zato nije toliki problam preplatiti Hummelsa ili neko buduće pojačanje. Iako službeno prijelazni rok nije počeo, Borussia će napad na naslov dočekati spremna. U stanci je napravljen vrhunski posao.

Gledajući širu sliku, izvrsno poslovanje ovoga ljeta trebalo bi generirati veću konkurentnost u borbi za naslov jer Bayern polako gubi monopol na dovođenje igrača iz ostalih bundesligaških klubova. Osim toga, ako Timo Werner potpiše dugoročni ugovor s Leipzigom, to će biti znak da se na istoku stabilizira treća opcija, od ove sezone pod ravnanjem najtraženijeg mladog trenera Juliana Nagelsmanna, i da se u Njemačkoj stvara nogometni trijumvirat Bayerna, Borussije i Leipziga.