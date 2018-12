Sretan Božić, gospodine Zubac

Najljepši poklon kojeg grijač NBA klupe može dobiti za Božić su minute. U ligi u kojoj prosječna karijera traje manje od pet godina, u ligi u kojoj šezdesetak ljudi svake sezone dobiva šansu oteti vam posao, u ligi u kojoj čak ni najveće zvijezde ne mogu preživjeti pad produkcije, svaka minuta znači priliku. Minute su šanse da pokažete svojim šefovima kako pripadate u elitu.

Grijači NBA klupa dobit će te šanse jako rijetko. Osuđeni igrati u već riješenim utakmicama kada nitko ne mari za njihov učinak, prilike im dolaze uglavnom kada igrači koji su iznad njih u momčadskoj hijerarhiji zarade ozljede ili na neki drugi način budu onesposobljeni. Većina grijača NBA klupa u tim situacijama dokaže zašto su grijači NBA klupa. Samo rijetki iskoriste svoje minute.

Ivica Zubac jedan je od njih.

Hrvatski centar u dresu Lakersa ušao je u svoju treću sezonu kao jedna od posljednjih rupa na svirali u momčadi iz Los Angelesa. Nakon što je odradio solidnu rookie (polu)sezonu tijekom koje je pokazao bljeskove talenta i jako puno mana koje se trebaju pokrpati, u drugoj sezoni nije dobio bogznakakvu priliku — odigrao je tek 11 utakmica u kojima mu je minutaža prelazila 15 minuta te je oscilirao od utakmice do utakmice kao tečaj dolara za vrijeme krize. Ostao je zacementiran na posljednjoj poziciji u rotaciji visokih iza Brooka Lopeza, Kylea Kuzme, Andrewa Boguta, Channinga Fryea, Larrya Nancea i Juliusa Randlea. Unatoč tome što su svi nabrojeni igrači osim Kuzme tijekom ljeta napustili Los Angeles, Zubac je ostao tavoriti na dnu rotacije, ovaj put degradiran zbog solidne igre JaValea McGeeja i iskusnog veterana Tysona Chandlera.

No, prije par dana Chandler je osjetio gadne bolove u donjem dijelu leđa. McGee je dobio gripu koja se zakomplicirala te je završio na antibioticima. Zubac je dobio svoj božićni poklon. Dobio je minute. Konačno je mogao pokazati svima da zna igrati košarku.

Mekan dodir oko obruča

U tri utakmice otkako je promoviran u ulogu startera, Zubac upisuje prosjeke od 18 poena po utakmici uz šut od 78 posto iz igre (!!!!) i sve to začinjava s devet skokova i tri blokade po susretu. Statistički uzorak je toliko neznatan da je smiješan, ali nije baš da se svaki dan događa da grijač NBA klupe krene upisivati All-Star brojke, makar kroz samo tri utakmice. Ne čudi stoga što je internet popizdio, osobito nakon demoliranja Warriorsa na Božić za koje je i Zubac uvelike zaslužan.

Ako Zubac nastavi razvijati kemiju s LeBronom, njihova igra dva-na-dva mogla bi postati opasno oružje u arsenalu Lakersa

Hrvatski centar postao je protagonist sijaseta NBA memeova poput ovog, i ovog, i ovog. Njegova igra natjerala je Jeffa Van Gundyja da kroz zajebanciju Zupca stavi u isti red veličine s Kareemom i Shaqom, dok je konsternirani Mark Jackson dobacio kako ne smije zaboraviti ni Wilta. Ruganje je to koje proizlazi iz šoka da igrač koji je do jučer bio zaboravljen, praktički spreman da se po isteku ugovora vrati u Europu, igra na izrazito visokoj razini.

No, što nam ostaje kada gurnemo memeove, zajebanciju i pozitivni šok na stranu?

To je pravo pitanje na koje ćemo odgovor dobiti s vremenom. Trener Lakersa Luke Walton priznao je kako Zubac zaslužuje svoje mjesto u rotaciji čak i kada se McGee i Chandler u potpunosti oporave, te postoji realna šansa da ih se koristi ovisno o mismatchu u utakmici — Zubac je najbolji od trojice u bazičnim napadačkim rješenjima, McGee je fizički najkvalitetniji, dok Chandler podiže obranu na višu razinu. Walton je nahvalio Zupčevu predanost, činjenicu da ostaje nakon svakog treninga kako bi radio na svojoj igri i spremnost da uskoči i zamijeni svoje suigrače. Ivica je dokazao da pripada.

Njegova najveća kvaliteta nesumnjivo je iznimno mekan dodir oko obruča. Premda ne posjeduje brzinu, dribling ili leđnu tehniku da si sam izradi šutove, Zubac je kroz ove tri utakmice pokazao da jako dobro posprema odbijene lopte kroz obruč, da može finiširati na razne načine — horok, od table, zakucavanje — jednom kad mu suigrači izgrade situaciju za poen. Hvatanje lopte u gužvi, koje je predstavljalo problem početkom sezone kada je Zubac po vlastitom priznanju bio bolestan, odjednom je postalo njegov forte. Za visok postotak realizacije svakako su zaslužne njegove mekane ruke, ali zaslužna je i njegova igra dva-na-dva.

Ipak sa zrnom soli

Premda se ponekad zna pogubiti u prometu, začepiti reket nakon postavljanja screena ili se zabiti u svog suigrača, puno su češće situacije u kojima pokazuje koliko kuži geometriju košarkaške igre. Pokazao je to kroz pick ’n’ roll igru s LeBronom Jamesom i još više kroz p’n’r s Rajonom Rondom.

Zubac glavninu poena gradi tako da postavi čvrsti screen, otvori koridor suigraču za ulaz, zarola se paralelno s njim prema reketu i u ključnom trenutku napravi korak unazad tako da mu ballhander može nesmetano vratiti loptu u trenutku kada Zupčev čuvar odluči odigrati help defense. Radi se o jako bazičnom principu, ali za njega treba imati izuzetan osjećaj za ulazak u nebranjeni dio prostora i ostavljanje koridora za nesmetanu asistenciju. Ako Zubac nastavi razvijati kemiju s LeBronom, njihova igra dva-na-dva mogla bi postati opasno oružje u arsenalu Lakersa.

Još više impresionira Zupčeva igra u obrani. Premda ne posjeduje lateralno kretanje koje bi ga učinilo elitnim defenzivcem, Zubac kao da je dobio 20 centimetara odraza u odnosu na početak sezone (lako je moguće da je to posljedica izlječenja od spomenute bolesti) te je tijekom ove tri utakmice pokazao da može više nego solidno iskoristiti pravilo vertikalnosti kada brani koš jedan-na-jedan.

No, obrana čovjek na čovjeka nije ono što impresionira — help defense je njegov forte. Tijekom ovih triju okršaja pokazao je u više navrata koliko dobro kuži kada se treba izrotirati, a posebno impresionira brzina kojom se može odlijepiti od svog čovjeka i prebaciti se u ispomoć te razumijevanje gdje se nalazi igrač na kojem treba pomagati. Upravo je na taj način Zublocka došao do glavnine svojih blokada, lijepeći ljude koji su računali da su već prošli svog čuvara.

Sve spomenuto treba, doduše, uzeti sa zrnom soli. Zubac možda nije imao ovakve bljeskove, ali je imao bljeskove tijekom ranijeg dijela svoje karijere i oni mu nisu puno toga donijeli. Luke Walton dužan mu je ponuditi minute nakon ovakve tri briljantne partije. Minute su najljepši poklon za grijača NBA klupe. Iskoristi li ih, Ivica Zubac to više neće biti.