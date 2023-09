Šta fali Konferencijskoj ligi?

Nije možda toliko bitno, ali pitanje iz naslova sam si počeo postavljati još uoči uzvratne utakmice s AEK-om, imajući na umu to da je, dugoročno gledano, nastup u spomenutom natjecanju ove sezone možda i dobra stvar za klub. Dinamo je u međuvremenu ispao od AEK-a, ispalo se potom i od praške Sparte i prve reakcije nemalog broja dinamovaca išle su u smjeru toga da se radi o sramoti i katastrofi, insinuirajući usput i koliko je porazno to što je Dinamo pao u taj “treći europski razred”. S obzirom na ono što je klub u posljednjih pet sezona postizao u Europi, to možda i ne treba toliko čuditi, ali opet je dosta precizno govorilo i o tome koliko su navijačka očekivanja u međuvremenu narasla, a onda i koliko su ona u danom trenutku ipak bila nerealna.

Istina je takva da je Dinamo lagano mogao proći AEK, pa i Spartu, ali to se na kraju nije dogodilo i mislim da ipak možemo zaključiti da se nije dogodilo slučajno.

Bez obzira na jučerašnju dominantnu predstavu protiv (slabašne) Astane, Dinamo je već neko vrijeme u svojevrsnoj tranziciji, koja je u jednu ruku bila neminovna. Pritom nije nebitno reći da su tu tranziciju otežale neke (nenogometne) okolnosti kojima smo u posljednje vrijeme svjedočili — prije svega, ta teško probavljiva borba za prevlast u klubu — koje su onda neminovno utjecale i na samo rukovođenje klubom; vjerojatno najgori potez u tom je smislu bilo imenovanje Ante Čačića na poziciju sportskog direktora.

Dinamov je roster u tom razdoblju postao neuobičajeno tanak, još prije je otišao Mislav Oršić, uslijedio je onda i odlazak Arijana Ademija, a bilo je jasno i da će u ljetnom prijelaznom roku otići još neki stožerni igrači. Čak i da je sportska politika u posljednjih nekoliko mjeseci, navodno utjelovljena samo u liku i djelu Darija Šimića — oni brojni Tatini poklonici ne moraju brinuti, jer vjerojatno se i njemu sprema ‘odstupnica’ — bila neovisna o tim zakulisnim igrama, ili da se makar odvijala u nekim normalnijim okolnostima, nije bilo baš realno za očekivati da se svi ti kadrovski problemi riješe u jednom prijelaznom roku.

Ta navodna europska katastrofa lagano se mogla dogoditi i prije, ali ako postoji dobro vrijeme da se dogodi, onda je to sad, u ovoj sezoni

Dojam je u međuvremenu malo popravljen, ponajprije pri kraju prijelaznog roka, ali i dalje stoji činjenica da ovaj Dinamo nije onaj (europski) Dinamo. On će to možda opet biti kroz godinu, dvije ili tri, možda će na kraju daleko dogurati i u Konferencijskoj ligi, ali momčad je i dalje u svojevrsnoj tranziciji i vjerujem da slobodno možemo reći da je ovo slabiji Dinamo u odnosu na prethodnih pet sezona. Na kraju krajeva, sam je Sergej Jakirović jučer izjavio da će mu trebati pola godina i jedan prijelazni rok da posloži momčad na željeni način i tu je izjavu lako sagledati i u spomenutom kontekstu; za to mu vrijeme izostanak jakih europskih utakmica zapravo i neće nedostajati.

Konferencijska je liga zapravo podosta jača od onoga kako se percipira(la) među dinamovcima ili kako se o njoj pisalo u medijima nakon tih ispadanja. Dovoljno je u tom smislu pogledati sve dosadašnje finaliste ili neke od klubova koji u njoj ove sezone nastupaju — ali je i dalje kvalitativno dosta slabija od Europa lige.

‘Izgubljeni’ milijuni

Pokazao je to već i sam Dinamov ždrijeb, pa i jučerašnja utakmica koja je, unatoč tome što se mogla zakomplicirati, ipak više sličila nekoj protiv ekipe iz donjeg dijela HNL-ove tablice.

Dinamo je jučer relativno rano riješio utakmicu, a Jakirović je to iskoristio kako bi odmorio barem neke od stožernih igrača i to je ono dobro što Dinamu donosi Konferencijska liga. Čak i bez obzira na krajnji rezultat u grupnoj fazi, Dinamo se neće toliko trošiti u europskim utakmicama — ne onoliko koliko bi se trošio u Europa ligi ili u Ligi prvaka, u kojima bi vjerojatno bili postavljeni i (nerealno) visoki ciljevi — i to je posebno bitno u kontekstu borbe u HNL-u.

To je onda u suštini prvi i najvažniji razlog zbog kojeg Konferencijska liga u najmanju ruku nije nikakva katastrofa za Dinamo; bez obzira na dva Hajdukova recentna kiksa, činjenica je da Splićani imaju najjači i najširi roster u dugo vremena (te da pritom ne moraju igrati Europu), a činjenica je onda i da je Dinamo ipak slabiji nego prethodnih sezona, što će reći da borba za prvenstvo nije ono što je prethodnih godina uglavnom bila. Ne treba pritom podcjenjivati ni Osijek, a kamoli Rijeku. OK, moguće je da ćemo već za mjesec ili dva pričati da je prvenstvo (opet) “riješeno”, ali poanta je samo u tome da si ovakav Dinamo ne može dopustiti ono što si je uglavnom dopuštao prethodnih sezona — ne može nauštrb jakih europskih utakmica u ovom dijelu sezone puno ili previše rotirati u HNL-u.

To je samo jedan razlog zbog kojeg je dobro da sad nema tih jakih europskih utakmica, a postoje još najmanje dva.

Prvi je onaj koji se tiče nagradnog fonda; puno se u našoj javnosti provlačila teza o pustim milijunima koje je Dinamo ‘izgubio’. O tome možda možemo pričati u kontekstu (ne)igranja Lige prvaka — što je dijelom kompenzirano prodajama igrača — ali teško da je istinito kad je u pitanju Europa liga. Tu je ponovno bitno istaknuti činjenicu da je konkurencija u EL ipak dosta jača u odnosu na onu u Konferencijskoj, barem u ovoj fazi natjecanja.

Pretpostavimo onda i sljedeću situaciju za koju se pritom ne može reći da je nerealna: zamislimo da Dinamo upiše pet pobjeda i poraz te osigura prvo mjesto i plasman u osminu finala ovog natjecanja. Takav bi rezultat značio da je osigurao (minimalnu) novčanu nagradu u iznosu od 3.750.000 eura. S druge strane, da je, recimo, prošao Spartu te (ipak pomalo optimistično) u skupini Europa lige upisao tri pobjede, dva remija i jedan poraz, osigurao drugo mjesto i prolazak u kvalifikacijsku rundu za osminu finala — u kojoj bi ga, usput budi rečeno, čekao jedan od trećeplasiranih klubova iz grupne faze Lige prvaka — tim bi rezultatom inkasirao minimalno 3.360.000 eura.

Jedini razlog zašto bi bio u većem plusu igrajući Europa ligu, i to samo u tom trenutku, jest onaj što ulazak u grupnu fazu ovog natjecanja znači 700.000 eura više u odnosu na plasman u Konferencijsku. Kad u obzir uzmete i činjenicu da Dinamov proračun iznosi nekoliko desetaka milijuna eura, onda teško možemo pričati o nekim velikim financijskim gubicima.

Fina brojka za razmažene purgere

Ta je razlika u konkurenciji inače bitna i u kontekstu trećeg razloga zašto KL nije (toliko) loša za Dinamo, a o tome su već pričali dečki s Tribine i tiče se famoznog ‘nabijanja’ europskog klupskog koeficijenta. To je važno zato jer je UEFA prije dva mjeseca objavila da će u slučaju da Ligu prvaka osvoji klub koji je to natjecanje izborio i kroz domaće prvenstvo direktni plasman osigurati i najbolje rangirani prvak iz pretkola. Doduše, Dinamo je u ovom trenutku daleko iza Šahtara — i Basel je ispred, ali on je već ispao iz Europe — ali ako ukrajinski klub glatko ispadne iz Lige prvaka, a Dinamo ostvario deep run u Konferencijskoj ligi, ni takav scenarij nije nemoguć.

Sve su ovo dosta dobri razlozi zbog kojih bismo trebali početi više cijeniti Konferencijsku ligu, ako već neki sami navijački motivi nisu dovoljni. Na kraju krajeva, katkad nije loše biti realan ili makar pošten. Dinamo je u europskim kvalifikacijama ispao od klubova koji renomeom nisu daleko od njega, ako uopće jesu, a ne treba smetnuti s uma ni to da je to bio najteži europski ždrijeb u tih posljednjih šest sezona. Ta navodna europska katastrofa lagano se onda mogla dogoditi i prije, ali ako postoji dobro vrijeme da se dogodi, onda je to sad, u ovoj sezoni. To je u ovom trenutku Dinamova realnost. Kad u obzir još uzmemo i činjenicu da smo sve donedavno trabunjali o nekakvom europskom prokletstvu, onda realnost u kojoj sad već opravdano razmišljaš o novom europskom proljeću kao poprilično ‘sigurnom’ nije uopće loša.

Da dinamovci polako postaju svjesni toga možda sugerira i jučerašnja posjećenost na Maksimiru; jest, možda je to nekome komično — svi znamo kome — ali fina je to brojka za pomalo razmažene purgere. Brojka koja bi se u ne tako dalekoj budućnosti lagano mogla pretvoriti u (novu) euforiju, što bi ujedno značilo i da je pitanje iz naslova dobilo svoj vrlo jednostavan, zapravo navijački odgovor: apsolutno ništa.