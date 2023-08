Što Dinamu (ne) treba?

“U idućoj sezoni očekujem ozbiljan Dinamo”, rekao je, između ostalog, Igor Bišćan nakon što je remijem na Poljudu Dinamo osigurao naslov prvaka. “Puno će toga ovisiti o prijelaznom roku. Svi smo svjesni da bi trebalo bolje što se tiče rostera.”

Još i prije te utakmice s Hajdukom bilo je jasno da će ljetni prijelazni rok biti možda i najvažniji za Dinamo u zadnjih nekoliko godina. Dinamo je valjda cijelu zadnju četvrtinu prvenstva, ako ne i više, klupu za rezerve punio juniorima, često nije koristio ni mogućnost svih pet zamjena i bilo je jasno da je, iz već ispričanih razloga, taj roster postao pretanak; osobito bolju perspektivu nije nudila ni činjenica da se veliki broj igrača vraća s posudbi.

U tom smislu, kad je Bišćan prije sad već nekih tjedan dana javno zavapio za pojačanjima, bilo je to možda pomalo i nepotrebno. Bišćan bio izbor Darija Šimića koji je sada ujedno glavna i odgovorna osoba kad su u pitanju ta pojačanja. Njih dvojica zasigurno svakodnevno komuniciraju, svjesni su spomenutog problema od samog dolaska u klub i možda je onda pomalo nespretno, pa i naivno, javno zazivati pojačanja, pogotovo kad ti se pripremama tek trebaju priključiti desetorica igrača koji su zbog reprezentativnih obaveza dobili duži odmor, od kojih su većina njih prvotimci pa i nositelji igre.

Zašto je to bitno? Zato što na taj način zapravo radiš protiv sebe i onog tko te postavio, odnosno ideš na ruku i tom u nas valjda jedinom autentičnom medijskom podzemlju, uglavnom sastavljenom od potkapacitiranih kompleksaša ili nekadašnjih klupskih kućnih novinara, koji dva mjeseca prije kraja prijelaznog roka već siju atmosferu pritiska u kojoj postaje preteško raditi i bistro razmišljati.

Možda je sad pravo vrijeme da dinamovci, barem oni dobronamjerni i koliko-toliko razumni, smanje očekivanja barem što se tiče nastupa u Europi

Naravno, to ne mijenja činjenicu za koju smo znali još prije tri mjeseca, pa idemo onda vidjeti i što to točno Dinamu treba.

No, prije toga valja naglasiti da je rubrika dolazaka oduvijek ovisila o odlascima. Čak i u onoj sezoni u kojoj je klub za sebe neobično puno trošio — u 2020./2021. je prema Transfermarktu u pojačanja uloženo gotovo 14 milijuna eura — Dinamo je uspio prodati igrače u vrijednosti od 15 milijuna eura i ponovno završiti u plusu u tom segmentu. Taj bi plus na kraju ovog prijelaznog roka mogao biti podosta veći, ponajprije zato što nije uopće neizgledno da klub napuste i Dominik Livaković, i Josip Šutalo, i Luka Ivanušec, a onda i Bruno Petković.

Krpanje pozicija

Puno je toga već napisano, ali ostaje neki dojam da bi Livaković i Petković već potpisali nove ugovore da imaju želju ostati.

S obzirom na tu činjenicu da obojica ulaze u posljednju godinu ugovora, a za klub koji još uvijek dobrim dijelom ovisi o razvoju i prodaji mladih igrača, vjerojatno bi najbolje rješenje bilo prodati ih za neku razumnu cijenu; Livakovićeva izlazna klauzula navodno iznosi 10 milijuna eura, dok je u Petkovićevu slučaju klub izvisio cijenu od pet milijuna eura, što će zbog njegovih godina, pa i oscilacija kojima je sklon, vjerojatno biti podložno korekcijama.

Bilo kako bilo, u slučaju Livakovićeva odlaska čini se da Dinamo neće ulagati u novog (prvog) vratara i da će svoju priliku dobiti Ivan Nevistić.

Što se tiče Šutala, za kojeg se najvjerojatnijim čini da će stići ona ponuda koja se ne može odbiti, Dinamo se za njegov odlazak već na neki način pripremio, jer je u klub kao prvo i zasad jedino pojačanje stigao Maxime Bernauer. U to hoće li se on pokazati kao pravo pojačanje sad nema smisla ulaziti — iako je logika tog ne preskupog transfera sasvim razumljiva — već je potrebno istaknuti to da bi Dinamo mogao posegnuti za još jednim rješenjem na stoperskoj poziciji.

Pričamo prije svega o tome da bi Mauro Perković mogao ponovno povremeno krpati poziciju lijevog beka, ali i o tome da u ovom trenutku ne znamo hoće li Boško Šutalo moći uhvatiti nekakav kontinutet, pa i da je moguće da će već s 23 godine postati igrač kojeg treba dozirati. Dinamu, naravno, ostaje još i Dino Perić; Jakov Gurlica vjerojatno će otići na posudbu, kao i većina drugih mlađih igrača s priprema, što je za njih same naprosto najbolje rješenje, ali lako je moguće da su u klubu svjesni svega spomenutog, pa i da se ne žele dovesti u situaciju da u tom nekom najgorem scenariju poziciju stopera ponovno krpa Stefan Ristovski.

A krpanje pozicije je pojam koji smo u Dinamu najčešće mogli čuti kad je u pitanju pozicija lijevog beka. Robert Ljubičić prošle je sezone to sasvim pristojno odradio, ali činjenica je da mu one poželjne igračke karakteristike za ovu poziciju — brzina, dribling i centaršut — nisu najjača strana, pa i da čovjek nije plaćen tri milijuna eura zato da bi krpao pozicije. Zbog nekih svojih nedostataka u defenzivi ni Petar Bočkaj ne bi trebao biti dugoročna opcija — on je u tom smislu vjerojatno još i manje spreman žrtvovati se od Ljubičića, što nije nimalo nebitno — a lako je moguće i da je Bišćan već otpisao Danijela Štefulja, čak i kao rotacijsku opciju. Dotični inače u posljednjem susretu protiv CSKA 1948 nije uvršten ni u zapisnik i, neovisno i tome, kristalno je jasno da je ovo zasad najosjetljivija točka u momčadi.

Teško zamjenjivi

Još jedna (potencijalno) bolna točka odnosi se na pitanje zamjene za Josipa Mišića.

Dinamo u ovom trenutku nema igrača koji ga može zamijeniti i u prošloj je sezoni u tom smislu imao više sreće nego pameti, pogotovo nakon odlaska Arijana Ademija. O tome koliko je on važan za ekipu suvišno je uopće govoriti. Prošle je sezone, pogotovo kad gledamo kontinuitet dobrih igara, bio najbolji Dinamov igrač, a u HNL-u je bio i 10. po broju odigranih minuta. Više od njega skupila su petorica vratara, među njima i Livaković, a bili su tu još, primjerice, i Filip Krovinović, Dario Melnjak i Marko Livaja, s time da oni nisu imali još i 12 europskih utakmica u nogama. Sljedeći Dinamov igrač s najvećom minutažom u HNL-u bio je Ivanušec na 25. mjestu, odigravši otprilike 300 minuta manje od Mišića.

Dinamo će, što je dijelom uvjetovano potrebom da se prilagodi Martinu Baturini, većinu vremena vjerojatno igrati u formaciji 4-2-3-1, ali Mišić će i dalje operirati u zoni šestice i Modri u kadru jednostavno nemaju igrača koji mu je profilom sličan. Nije to ni Ljubičić, nije to ni Marko Bulat, a nije to ni Petar Sučić koji će, čini se, biti najveći dobitnik ovih priprema u Brdu kod Kranja u Sloveniji.

Puno se ovih dana pričalo i o tim pojačanjima iz inozemstva, ali Dinamo bi u tom smislu možda trebao obratiti pozornost na HNL, konkretno na Oleksandra Petrusenka iz Istre koji se vrlo vjerojatno može dovesti u prilično povoljnom aranžmanu, a može poslužiti kao opcija u rotaciji. Čak i neovisno o tom problemu s Mišićem, s obzirom gusti raspored koji slijedi, uobičajeno je za klub poput Dinama imati pet opcija na ove dvije pozicije.

Pitanje se onda može postaviti i tko je točno zamjena za Baturinu, pogotovo ako Ivanušec napusti Maksimir te samim time prestane biti ta opcija u nekoj rošadi. U zadnjoj pripremnoj utakmici je poziciju zapravo povučene špice igrao je Mahir Emreli, ali upitno je je li to neko dugoročno rješenje, pa i hoće li on uopće biti u Bišćanovim planovima.

Dinamo onda još uvijek ima i poprilično nejasnu sliku na krlinim pozicijama na kojima se nakupio (pre)veliki broj igrača; tek Dario Špikić, pa vjerojatno i Fran Topić imaju nekakav jasan status, dok u slučaju Ivanušecova odlaska ostaju još Luka Menalo, Antonio Marin i Gabrijel Rukavina, uz već spomenutog Bočkaja, pa i Emrelija, koji mogu pokriti poziciju desnog krila. Tu se vjerojatno može postaviti teza i da na tržištu gotovo da i ne postoji Dinamu dostupan igrač koji odmah može zamijeniti Ivanušeca, pa iako je sad možda i pravo vrijeme za prodati ga — već je u svojoj 25. godini, ima i jednu težu ozljedu iza sebe i nije baš izvjesno da može postići još veću cijenu — iz čisto neke navijačke perspektive, njegov bi ostanak u Dinamu vjerojatno bio i najbolji ‘transfer’.

Naravno, netko će sad reći da je Dinamo na tom planu već trebao osigurati dolazak Lukasa Kačavende i(li) Luke Stojkovića, pa i kako bi onaj nekadašnji Dinamo to već uradio, ali zanimljivo je kako se pritom stalno prešućuju neke očite i nove okolnosti.

Malo prostora za krive korake

Prva među njima je ona da, neovisno o tome što je istina — jer stvarno financijsko stanje godinama je praktički držano u magli, znamo samo da u kasi nedostaje koji milijunčić — Dinamo je među ostalim članovima HNL-a percipiran kao klub visoke platežne moći. Nikad prije netko u HNL-u nije ga ‘ucjenjivao’ odštetama od pet-šest milijuna eura za jednog igrača, u ovoj slučaju Matiju Frigana. Radi se, dakle, o neobično velikoj investiciji za Dinamo, i to za igrača koji iza sebe ima jednu dobru sezonu. Čak i da sve završi savršeno i da se Frigan proda u transferu od 10-12 milijuna eura, ne radi se baš o nekoj velikoj čistoj zaradi, a da ne pričamo o tome je li takav poslovni model uopće dugoročno održiv za Dinamo.

Još jedna stvar koja se prešućuje je ona da Lokomotiva u stvarnosti više nije Dinamova de facto filijala, pa okuraženi Božidar Šikić sada traži dosad neobično visoke cifre za dvojicu spomenutih igrača. Lokomotiva je godinama bila bazen iz kojeg je Dinamo crpio igrače; najčešće je imao svojevrsno prešutno pravo prvokupa, katkad zasigurno i po diskontnoj cijeni, a toga sad više nema, što je u suštini i jedino ispravno.

U tom je kontekstu sasvim razumljivo, pa i razborito, da Dinamo u ovim situacijama ne trči pred rudo, a na kraju krajeva tek treba vidjeti tko će profitirati u toj zapravo pokeraškoj partiji. Naravno, Friganov se eventualni transfer često dovodio u kontekst Petkovićeva odlaska i ako se taj odlazak uistinu dogodi, gotovo je i nepotrebno isticati da će Dinamu trebati još jedan napadač.

Jasno je, dakle, da je pred Dinamom vjerojatno najizazovniji prijelazni rok u posljednjih nekoliko godina, pogotovo s obzirom i na važnost sezone i to da nije neizgledno da dvojica, trojica, pa možda čak i četvorica nositelja napuste klub.

Dinamo bi tim odlascima definitivno zagazio u svojevrsnu tranziciju, pa možda bi na neki način i izgubio taj gard momčadi koja, kad ništa drugo ne bi funkcioniralo, svoje suparnike lomi čisto na tu individualnu kvalitetu. To je identitet koji je Dinamo učvrstio još s Nenadom Bjelicom, ali čak i da u ovom prijelaznom roku obori rekord u kontekstu pojačanja, radi se o igračima koje je, pogotovo kratkoročno, jako teško zamijeniti.

Jest, da, Dinamo u kolektivnom smislu svoj vrhunac pod Bišćanom možda tek treba dosegnuti, ali isto tako je sad možda pravo vrijeme da dinamovci, barem oni dobronamjerni i koliko-toliko razumni, smanje očekivanja barem što se tiče nastupa u Europi.

I ne želeći mu stvarati nikakav alibi, pa ni odavati dojam da je situacija lošija nego što jest — jer Dinamo u domaćem kontekstu i dalje ima opravdani status (velikog) favorita — Bišćan stvarno ima nešto lošiju početnu poziciju u odnosu na sve druge bivše trenere u zadnjih pet-šest godina i za to svakako ne može biti on kriv.

Sva je sreća, međutim, da mu o glavi ne radi jedan prosječno manični ‘dopredsjednik’, iako je posljednjih tjedana postalo jasno da i to medijsko podzemlje ne miruje. Pa, bez obzira na te potkapacitirane kompleksaše koji će iskoristiti i najmanju priliku da u pozadini svega zapravo recikliraju jedan te isti mit, nepobitna je činjenica da Dinamu trebaju pojačanja, pa i da si u odnosu na prijašnje sezone smije dopustiti još manje krivih koraka.

Jer pravo pitanje možda nije ni ono što Dinamu treba, već što mu sve ne treba.