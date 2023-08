Što Hajduku treba?

U listopadu će biti točno tri godine od dolaska Lukše Jakobušića na mjesto Hajdukova predsjednika. Godine 2020. Jakobušić je došao u klub koji je prethodnu sezonu završio na petom mjestu, što mu je bio najgori plasman još od sezone 2005./2006. te je na zimsku pauzu otišao s 12 bodova zaostatka za Goricom. U tom je trenutku izgledalo da Hajduk prvi put u 15 godina neće uspjeti osigurati ni kvalifikacije za UEFA-ina natjecanja. U siječnju je na poziciju sportskog direktora doveden Mindaugas Nikoličius te od tog trenutka počinje Hajdukov uspon.

U posljednje dvije sezone klub završava na drugom mjestu i osvaja kup. S obzirom na ono što je bilo godinama ranije, ovo je veliki iskorak za Hajduk, jer klub je posljednji put povezao dvije sezone na drugom mjestu još davne 2011. i 2012., a to je ujedno bilo i posljednji put prije Jakobušićeva dolaska da je bio drugi, dok je posljednji trofej prije 2022. bio kup 2013. Osim boljih rezultata, unaprijeđena je i momčad. Kad je Nikoličius došao početkom 2021., momčad je prema Transfermarktu vrijedila nešto više od 20 milijuna eura; dvije i pol godine kasnije je na 50 milijuna.

Ove sezone se, međutim, očekuje dodatni iskorak po pitanju rezultata, koliko god Hajdukov put prema domaćem naslovu i skupini Konferencijske lige bio realno težak.

Nadolazeća sezona može biti prekretnica u omjeru snaga među klubovima u HNL-u, jer od 2024./25. UEFA miijenja format Lige prvaka, donosi više utakmica i veći nagradni fond. Dinamo već sad ima triput veći proračun od Hajduka, a plasman u Ligu prvaka postavio bi ga u položaj takve financijske dominacije kojoj bi bilo praktično nemoguće parirati. Ako bi, međutim, Hajduk uspio osvojiti naslov, to bi mu donijelo velika UEFA-ina financijska sredstva, čime bi potpuno poremetio dosadašnji odnos snaga na domaćem planu. S obzirom na to da će Hajduk ovog ljeta također vrlo vjerojatno prodati Luku Vuškovića za iznos u rangu svog najvišeg izlaznog transfera ikad, očekivanja su da se u prijelaznom roku krene na sve ili ništa.

Dovođenje Mihaela Žapera iz Osijeka bi u potpunosti imalo smisla, on je po svojim igračkim karakteristikama upravo onakav zadnji vezni kakav je Hajduku potreban

Što to točno znači? I što Hajduku treba da bi povećao konkurentnost na terenu?

Momčad je završni dio sezone igrala u sustavu 4-2-3-1 te se očekuje da će Ivan Leko nastaviti graditi momčad u tom smjeru. Prva Hajdukova postava je u solidnom stanju, ali potrebno joj je nekoliko pojačanja.

Je li vrime?

Na vratarskim pozicijama se vjerojatno neće ništa mijenjati te je odlaskom Karla Sentića hijerarhija u potpunosti određena: kapetan Lovre Kalinić je jedinica, a Ivan Lučić njegova zamjena.

Među stoperima, doveden je Zvonimir Šarlija, 26-godišnjak koji je bio starter u Panathinaikosu, a u Hajduk dolazi kao slobodan igrač koji bi trebao dijeliti minute s Ferrom, Josipom Elezom i Dominikom Prpićem. Klub su napustili Toni Boreković i Stefan Simić te se još uvijek pregovara oko otkupa Chidozieja Awaziema. Nigerijac je prilično bitan za Hajdukovu posljednju liniju jer je za stopera dosta brz, pa s njim u sastavu Hajduk može visoko postaviti svoju obrambenu liniju. Ne otkupi li Hajduk njega, bit će potrebno pronaći novog desnog stopera sa sličnim karakteristikama, takvog koji je fizički jak i brz te siguran s loptom u prvoj fazi distribucije.

Hajduk je najtanji na poziciji zadnjeg veznog i na toj će poziciji morati pronaći pojačanje na tržištu. Prošle su sezone zadnjeg veznog igrali Marco Fossati koji više nije u klubu, Lukas Grgić i Rokas Pukštas. Niti jedan od njih nema takve karakteristike da bi uz Filipa Krovinovića mogao kvalitetno i u kontinuitetu igrati u Hajdukovoj sredini. Traži se defenzivno odgovorni veznjak koji može kompenzirati manjak Krovinovićevih kvaliteta u obrambenoj fazi.

Iako je Leko odustao od formacije s trojicom stopera, Hajduku se često u izgradnji igre zadnji vezni ili bek spušta na trećeg stopera. Dovođenje Mihaela Žapera iz Osijeka tu bi u potpunosti imalo smisla — iako je većinu prošle sezone proveo kao stoper, on je po svojim igračkim karakteristikama upravo onakav zadnji vezni kakav je Hajduku potreban: visok 187 centimetara, defenzivno odgovoran, solidan u distribuciji lopte. Usto je u Osijeku tijekom mandata Renea Pomsa već imao sličnu ulogu i na njoj je pružao kvalitetne partije.

Leko na rosteru nema ‘pravo’ lijevo krilo, kao što je to na desnoj strani Emir Sahiti; tu je poziciju uglavnom pokrivao Jan Mlakar. Slovenac je to radio korektno, ali njegove kvalitete više dolaze do izražaja onda kad igra kao centralni napadač. Za njega bi se na toj poziciji mogla naći veća minutaža ako bi Hajduk uspio ući u grupnu fazu Konferencijske lige, pa bi onda povremeno bilo potrebe odmoriti Marka Livaju, pogotovo ako Nikola Kalinić, koji nije s Hajdukom ni na pripremama, neće nastaviti svoju epizodu u Splitu. Međutim, Hajduk je prošle sezone bio najslabija momčad prvenstva po pitanju uspjelih driblinga po utakmici i u kadru kronično nedostaje igrača koji driblingom mogu stvarati višak; stoga bi bilo potrebno pronaći prodorno lijevo krilo koje individualno može raditi razliku.

Optimističniji među navijačima ne prestaju zazivati onu “vrime je” Ivanu Perišiću, ali teško je očekivati da će igrač koji je i dalje na iznadprosječnom nivou liga Petice, koji je prošlog ljeta potpisao najveći ugovor u svojoj karijeri sa 180.000 funti tjedno, doći u Hajduk. Kad bi došao, Perišić bi bio daleko najbolji igrač HNL-a. U međuvremenu, na Poljud je stigao Leon Dajaku, igrač koji možda ima potencijal za prvotimca, ali u čiju se pravu vrijednost tek trebamo uvjeriti.

Čekanje s kompletiranjem rostera

Kad Hajduk bez plaćanja odštete dovodi slabije poznate igrače kao što je Dajaku, donekle i Šarlija — a takav je bio i Yassine Benrahou, koji je sada starter, i to s punim praovm — često su takvi potezi u javnosti propitivani, pa i kritizirani, ali oni su sasvim razumni. Nije sramota dovoditi slobodne igrače, pa ni one koje se (još) nisu dokazali, to redovito rade i najveći klubovi. Osim toga — je li bolje, primjerice, platiti 500.000 eura odštete za igrača koji svojom kvalitetom zaslužuje plaću od 100.000 eura, ili tih ukupno 600.000 potrošiti na plaću kvalitetnijeg igrača koji može doći bez odštete?

Uz nužnu nadogradnju na već spomenutim pozicijama, Hajduk će morati dovesti i zamjenu za Darija Melnjaka na lijevom beku, a ne bi bilo loše ni da se dodatno pojača konkurencija u sredini terena i u napadu. Klub će s kompletiranjem kadra vjerojatno čekati rasplet kvalifikacija za ulazak u Konferencijsku ligu kako bi procijenio koliko će mu igrača biti potrebno u kadru. Za očekivati je da će klubovi na početku prvenstva odgađati pojedine utakmice kako bi se fokusirali na Europu i tu bi se moglo dogoditi nešto ‘praznog hoda’.

U međuvremenu treba vidjeti i tko se od juniorske generacije koja je igrala finale UEFA-ine Lige mladih može etablirati u rotaciji. Pukštas te Niko Sigur, koji je ‘izronio’ kao vrlo obećavajuće rješenje na desnom beku, sigurni će biti važni dijelovi Hajdukove slagalice; ne bude li prodan, bit će to i Vušković. Kod svih ostalih, kao što su to Marko Capan i Roko Brajković, valja odvagati je li bolje da ostanu u klubu s limitiranom minutažom ili da ih se pošalje na posudbe gdje će igrati puno više te se profilirati u seniorskom nogometu. I to će dijelom ovisiti i o tome koliko će potrajati Hajdukova europska avantura.

Ona će ponajprije ovisiti o ždrijebu u kojem Hajduk nije nositelj, dok će u domaćim uvjetima Dinamo i dalje biti favorit. Međutim, postojeća baza je prilično solidna, a uz ciljani i kvalitetnu nadogradnju Hajduk bi trebao imati stvarno jaku ekipu; najjaču u zadnjih puno godina, za najvažniju sezonu u puno godina.