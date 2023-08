Što Mount donosi Unitedu?

“U ovom sam klubu otkako sam bio dijete”, rekao je Mason Mount nakon što je prije dvije godine osvojio Ligu prvaka. “Chelsea je u mojoj krvi”, dodao je.

Mount je te 2021. sa samo 22-godine bio jedan od ključnih igrača u pohodu na titulu europskog prvaka. Zabio je gol u uzvratnoj utakmici polufinala protiv Real Madrida, a u finalu asistirao Kaiju Havertzu koji je postigao jedini pogodak u tom susretu. Otkako je postao Chelseajev prvotimac, mladi je Englez svake sezone postajao sve bolji i bolji. Sezonu nakon osvojene Lige prvaka, bio je uz Mohameda Salaha i Jarroda Bowena jedini igrač Premier lige s dvoznamenkastim brojem i golova i asistencija. Mount je produkt Chelseajeve akademije i navijači su u njemu vidjeli buduću klupsku legendu koja će na kraju karijere po statusu biti uz bok Franku Lampardu i Johnu Terryju.

Chelsea je ovu sezonu završio na razočaravajućem 12. mjestu, on se uklopio u sivilo momčadi. Engleski reprezentativac na terenu je izgledao sve manje zainteresiran za igru i, kako je sezona odmicala, sve češće su se počele pojavljivati vijesti o tome da ne želi produžiti ugovor. S obzirom na to da mu je iduće ljeto istjecao, Chelsea ga je odlučio zaraditi na njemu prije nego što se to dogodi. Priliku je iskoristio Manchester United te za 55 milijuna funti (plus bonusi) doveo Mounta, dodijelivši mu prestižnu ‘sedmicu’ na dresu, onu koju je na Old Traffordu posljednji nosio Cristiano Ronaldo.

Chelseajevi su navijači ostali ogorčeni transferom; njihov se The Chosen One preko noći pretvorio u izdajnika. Sol na ranu bio je video koji je Mount objavio na društvenim mrežama, a u kojem je po boji kose vidljivo da je govor kojim se oprašta od Chelseaja snimljen još prije završetka sezone.

Ovakvi su igrači veoma rijetki na tržištu i razumljivo je da su na Old Traffordu htjeli što prije iskoristiti pruženu priliku

Za Chelsea je Mountov odlazak doista veliki gubitak. Od predstojeće sezone na klupi će sjediti Mauricio Pochettino i za očekivati je da će njegova ekipa igrati u formaciji 4-2-3-1, u kojoj će novopridošli Christopher Nkunku biti postavljen iza centralnog napadača. To znači da bi se Mountu promijenila pozicija, ali i dalje bi bio bitan igrač. Argentinski je strateg tijekom karijere preferirao na desnom krilu imati igrače kao što su Christian Eriksen i Lionel Messi, odnosno playmakere koji se uvlače u sredinu te tako otvaraju prostor za nadirućeg desnog beka. Mount bi bio idealan za tu rolu, a nakon njegova odlaska Pochettino u trenutnom kadru više nema takav profil igrača.

I dok se plavi dio Londona ljuti zbog odlaska ‘izdajnika’, Unitedovi navijači mogu biti veoma zadovoljni ovim transferom.

Ten Hagova desetka

Erik ten Hag je u svojoj debitantskoj sezoni igrao dva finala, osvojio Liga kup te izborio treće mjesto u prvenstvu koje donosi Ligu prvaka. Kad se pogleda Unitedova prva, u sredini terena Eriksen je najslabija karika. Danac je došao prošlog ljeta i većinu sezone proveo na poziciji zadnjeg veznog uz Casemira. Eriksenova primarna uloga je biti ‘ljepilo’ momčadi i dodavanjima povezivati obrambenu i napadačku liniju. Kad bi United došao u posljednju trećinu terena, Eriksen bi se priključio napadu te pomagao u kreaciji napada. U 28 premierligaških nastupa zabilježio je osam asistencija i jedan gol. Međutim, Eriksen ima problema s praćenjem visokog tempa utakmica, što će ove sezone, s ulaskom u Ligu prvaka, biti još naglašeniji problem.

Mountovim je dolaskom u javnosti donesen zaključak kako će bivši Chelseajev igrač zamijeniti Eriksena u početnoj postavi i zaigrati u sredini terena uz Casemira. I dok je realno očekivati da će Eriksen biti izguran iz idealne postave, postavljanje Mounta na zadnjeg veznog nema pretjerano smisla jer to nije njegova prirodna pozicija.

Ten Hag je već krajem prošle sezone pokazao na kojeg igrača računa u sredini terena uz Casemira. U drugom dijelu sezone na tu je poziciju često postavljao Bruna Fernandesa. Portugalac je sličnu rolu znao igrati u Sportingu, a u njoj je prošle sezone pružao jednako dobre, ako ne i bolje partije od Eriksena. Fernandes je mobilniji i defenzivno odgovorniji igrač od njega te ima kvalitetu potrebmu za ispunjavanje zahtjeva na toj poziciji. Problem kod ovog poteza je bio taj što na poziciji ‘desetke’ United nije imao adekvatnog igrača, pa je iza napadača postavljen Wout Weghorst, što se nije pokazalo kao najbolje rješenje.

Mountov dolazak rješava ovaj problem.

On je tehnički potkovan ofenzivni veznjak koji se kvalitetno snalazi u uskim prostorima. Na grafu iznad vidimo njegov učinak u usporedbi s drugim ofenzivnim veznjacima i krilima u ligama Petice, ali u sezoni 2021./22., koju je odigrao na znatno višoj razini nego prošlu. Osim što ima viziju proigrati svoje suigrače, također je kvalitetan u završnici te može kazniti suparnika ulascima iz drugog plana i udarcima izvan kaznenog prostora. Odlično čita igru te zna prepoznati kada se treba izvući na stranu ili prići po loptu kako bi pomogao u progresiji napada. Također je kvalitetan u izvođenju prekida, pa s njim United dobiva još jednog kvalitetnog izvođača kornera i slobodnih udaraca.

Osim što ispunjava sve ofenzivne zahtjeve koje bi trebala imati Ten Hagova desetka, odgovoran je i u obrambenoj fazi igre. Jedan je od najboljih ofenzivnih veznih u Premier ligi što se tiče igre bez lopte. Taktički je veoma potkovan što mu omogućuje da prepozna situacije u kojima je potrebno izaći u presing.

Mount je također polivalentan igrač koji može pokriti pozicije lijevog i desnog krila te biti jedna od ‘osmica’ ako bi se Ten Hag odlučio igrati u formaciji 4-3-3. Njegova će polivalentnost Unitedu biti od velike koristi, budući da će momčad igrati i Ligu prvaka pa će joj trebati šira rotacija.

Plaćena odšteta relativno je visoka kad se uzme u obzir da mu je ugovor s Chelseajem isticao za godinu dana. Međutim, ovakvi su igrači veoma rijetki na tržištu i razumljivo je da su na Old Traffordu htjeli što prije iskoristiti pruženu priliku. Nakon loše posljednje sezone, Mount u novoj sredini ima priliku nastaviti svoj razvoj i nametnuti se kao jedan od najboljih veznjaka na svijetu u Unitedovu pokušaju povratka u sam vrh engleskog i europskog nogometa.