Telesport predviđa

Prognoziranje — ludom radovanje!

Kako bismo vam dali priliku da nas tijekom Svjetskog prvenstva možete pljuvati i prozivati za neznanje, zamolili smo Telesportove autore da, svatko zasebno, predvidi koje bi momčadi mogle stići do same završnice, koje bi mogle iznenaditi, a koje razočarati, koliko može Hrvatska… Ova sedmorica mladih ili sedmorica patuljaka su: Mihovil Topić (MT), Juraj Vrdoljak (JV), Aleksandar Holiga (AH), Saša Ibrulj (SI), Dino Begić (DB), Hrvoje Frančeski (HF) i Bernard Jurišić (BJ).

Pa krenimo…

Koje četiri reprezentacije očekujete u polufinalu, a tko će postati novi svjetski prvak — i zašto?

MT: Francuska jer ima nevjerojatnu širinu i mogućnosti da igra različite stilove igre i da se tako prilagodi suparniku. Španjolci jer imaju sustav igre u kojem mogu igrati zatvorenih očiju, toliko razvijenu nogometnu kulturu u kojoj mogu igrati i bez trenera, što će sada testirati. Brazilci jer su ponovo implementirali jasan stil u kojem je baza čvrsta sredina terena i vrhunski dribleri na krilima, stil koji je istovremeno kreativan i reaktivan, koji se teško kažnjava i kroz koji lagano stvaraju višak. Njemačka jer ima jasne mehanizme igre i relativno lagan raspored. Osvaja Njemačka.

JV: Iako se naizgled čini da određeni favoriti imaju otvoren put do završnice, stvari po običaju nisu toliko jednostavne. Rekao bih da Njemačka, koliko god nevjerojatno zvučalo da će i peti put u nizu doći do polufinala, ima i rutinu i kvalitetu potrebnu za ponavljanje tog uspjeha. Tu vidim i Argentinu kao against the odds momčad, pri čemu mi trenutak u kojem se nalazi i konstantno pikiranje njih kao gotovo sigurnih razočaranja nudi dojam da se mogu ujediniti i izvesti podvig. Treći polufinalist mi je Urugvaj, što ću elaborirati pod ‘najveće iznenađenje’ a zadnji — i favorit za osvajanje — je Brazil. Nakon katastrofe kod kuće uslijedila je katarza i Brazilci, iako favorit mnogih, zbilja djeluju uvjerljivo u oba smjera, s ubojitim napadom i dobro izbalansiranom obranom, s širokom i provjerenom rotacijom kao dodatnim zalogom.

AH: Njemačka, Brazil, Francuska i za četvrtu ekipu se dvoumim između Španjolske i, ipak, Argentine. Nikako ne bih podcijenio Argentinu, usprkos svim problemima koje u posljednje vrijeme ima. Osvaja Njemačka. Aktualni svjetski prvaci možda nisu apsolutno najjači po imenima, ali po meni imaju najjaču momčad i najčvršći mentalitet, što može biti presudno na SP-u.

SI: Nikada ništa nisam uspješno predvidio, pa ne vidim zašto bih sada, ali hajde da oprobam. U donjem dijelu ždrijeba mislim da bi Njemačka i Argentina mogli do polufinala, iako će Argentincima biti dosta težak put, s obzirom na to da bi mogli na Španjolce u četvrtfinalu. U drugom polufinalu mislim da bi trebali biti Brazilci, a onda kao iznenađenje vidim Uruguvajce, ako osvoje prvo mjesto u grupi i ako im se stvari poklope kako mislim da hoće. U finalu između Brazila i Argentine ovi prvi bi bili favoriti, ovako na prvu su bolja momčad, ali ja bih volio da osvoje Argentinci, čisto da izbiju onaj dosadni argument da Leo Messi nije osvojio veliki reprezentativni trofej. Ukratko, Argentina, zato što će pored Messija konačno i ostali odigrati kako treba.

DB: Prije četiri godine milijarde gledalaca su svjedočile sramoćenju brazilskog ponosa u vlastitom dvorištu. Četiri godine kasnije Brazilci u Rusiju putuju kao glavni favoriti za naslov svjetskog prvaka. Titeova ekipa je skrojena po šampionskim mjerama ekipa iz 1994. i 2002. Napadačka lucidnost oslobođena na platformi ponajboljih destruktivaca na svijetu sprema osvetu. Neće im biti lako uprkos mundijalskoj povijesti koja kaže da su tri od četiri posljednja branitelja naslova završila prvenstvo u grupnoj fazi. Nijemci nisu obični prvaci. Ovo je njihova igra na čijem kraju uvijek izađu kao pobjednici. Zbog toga ćemo ih ponovno gledati u završnici. Spoj nevjerovatnog igračkog talenta i pragmatičnosti izbornika koji ih predvodi Francuze čini ekipom koju želite izbjeći. Prošlo je 20 godina otkako je Didier Deschamps kao kapetan francuske selekcije podigao trofej. Željet će ispisati stranice povijesti i kao izbornik. Da Španjolci upravo ne pišu scenarij niskobudžetne sapunice u kojoj dan pred početak prvenstva otpuštaju izbornika, oni bi bili tim koji zatvara krug favorita za naslov. Ovako, navijački ondje priželjkujem Argentinu.

HF: Španjolska, Brazil, Belgija, Francuska.

BJ: Španjolska, Argentina, Brazil, Njemačka. Prvak Njemačka, jer je najjača turnirska momčad na svijetu.

Za koga navijate, nakon ili mimo Hrvatske?

MT: Argentina. Jorge Sampaoli i njegovo nogometno ludilo te Messi i svi njegovi horori u finalima, gdje su mu suigrači u čistim šansama promašivali trofeje. Morali bi igrati odličan nogomet, a taman su dovoljno izvan kruga najužih favorita da društvena norma dopušta navijanje za njih.

JV: Navijam za Peruance, jer je vrijeme da ova generacija ispravi nepravdu zvanu vladavina vojne hunte generala Moralesa-Bermudeza, koja ih je ostavila bez razvoja nogometaša, poput onih iz zlatne generacije 1960-ih i prve polovice 1970-ih.

AH: Obožavam Urugvajce zbog njihove garre, odnosno specifičnog mentaliteta i izgaranja na terenu. Obožavam Island zbog zajedništva koje momčad prikazuje na terenu i u odnosu s navijačima. Obje reprezentacije također i zbog toga što predstavljaju zemlje koje su populacijom malobrojnije od Hrvatske, ali se u njima radi sustavnije i poštenije. Od favorita ću navijati za Njemačku, iako mi ni Španjolska ni Argentina nisu mrske.

SI: Nemam neki valjani razlog, osim da je tako od djetinjstva, ali ja navijam za Engleze. Znam da će vjerojatno zamoliti pilota da ostavi avion upaljen jer se neće predugo zadržavati, znam da će se patiti protiv Paname i Tunisa jer kako bi drugačije, i znam da nisu nimalo lovable, ali tako je.

DB: Za Lea Messija, u nadi da će konačno doći do titule svjetskog prvaka i na taj način riješiti sve dileme oko toga da se zaista radi o najboljem nogometašu svih vremena. Trebat će mu čudo da grupu rezervista i svjetskih putnika odvede na krov svijeta, ali tako sve nevjerovatne priče počinju.

HF: Za underdoga u svakoj utakmici.

BJ: Za Njemačku.

Koliko može Hrvatska?

MT: Prolazak skupine ne bi trebao biti u pitanju jer je individualna kvaliteta koju Hrvatska ima dovoljna za miran prolazak dalje. Nigerija može napraviti probleme bazirajući svoj plan igre na brzini u kontranapadima i našim problematičnim bočnim pozicijama, dok će Island šanse za pozitivni ishod tražiti kroz disciplinu i čvrsti srednji blok. Međutim, to je otprilike to, teško mogu iznenaditi i napraviti razliku u nekom drugom segmentu igre, tako da je Hrvatska na račun potencijala kadra sposobna kontrolirati utakmice i proći dalje. A onda dolazi knockout faza, u kojoj će individualnoj kvaliteti momčadi trebati dodatna vrijednost u vidu taktičkih rješenja ili nesvakidašnje homogenosti i psihološke pripreme kako bi se izbacilo podjednakog ili boljeg suparnika. I tu je vjerojatno limit do kojeg ćemo doći.

JV: Hrvatska će i ovog puta ovisiti o unutarnjoj motivaciji najprominentnijih igrača kojima je ovo zadnja prilika da zasjaju na velikoj sceni. Koliko će želja za ostavljanjem traga biti jača od sudskih procesa, zbog kojih s razlogom istaknuti pojedinci i kapetani moraju odgovarati pred sudom, tek ćemo vidjeti, ali mislim da bi Hrvatska mogla proći skupinu.

AH: Može i puno i malo. Osvoji li prvo mjesto u skupini, mogla bi doći čak do polufinala, ali isto tako je podjednako izgledno – čak bih, s obzirom na viđenu razinu organizacije igre u prijateljskim utakmicama, rekao i izglednije – da neće proći skupinu. Nisam optimističan po pitanju hrvatskih šansi.

SI: U teoriji može jako puno, jer jedna je od selekcija s nekoliko vrhunskih igrača, a takvih na ovom natjecanju nema tako mnogo kako izgleda. Nekada je uz malo sreće i dobru atmosferu dovoljna i individualna kvaliteta da napraviš vrhunski rezultat, za što je odličan primjer 1998. Ali mi u ovom trenutku ne znamo kako na svlačionicu i momčad utječu događanja oko hrvatskog nogometa, ne znamo ni koliko je Zlatko Dalić stvarno nametnuo nekakvu ideju i autoritet igračima.

DB: Hrvatska je dark horse prvenstva. Tim definitivno posjeduje kapacitet da favoritima poremeti planove u završnici, ali da bi namo došao morat će biti vođeni pravovremenim i ispravnim odlukama s klupe. Dalić mora preuzeti rizik i izaći iz zone komfora ako Hrvati ne žele još jednom biti samo jedan od sudionika.

HF: Osmina finala je naš realan doseg, ali ne bi me iznenadilo ni ispadanje u grupi, a niti polufinale.

BJ: Po igračkoj kvaliteti može do finala, po mentalnoj nekvaliteti može ispasti i u skupini.

Reprezentacija koja bi mogla biti najugodnije iznenađenje?

MT: Peru. Peruance odlikuje kompaktan defenzivni blok s jasnim zadacima i jaka duel igra, što pruža zarazni intenzitet igre. Nije to baš atraktivan plan, ali je prilično efikasan i takav stil obično pali u ovom formatu natjecanja. Pomalo neočekivani povratak kapetana Paola Guerrera je priličan poticaj moralu u momčadi i zato bi Poniji mogli namučiti velike favorite natjecanja i odgalopirati daleko, usprkos brutalno teškom rasporedu u grupi i kroz knockout fazu.

JV: Kako sam i rekao, Urugvaj. Skupina A bi vrlo lako mogla biti pravo mučenje za gledati, a Urugvaj neće pridonijeti ljepoti unatoč invidivualnoj klasi u svojim redovima. Međutim, ta klasa idealno služi za rješavanje neke zagušene rovovske bitke, pri čemu će iskusni i pragmatični lisac Oscar Tabarez u labuđem pjevu svog El Procesa postaviti momčad tako da će možda i ubiti ljepotu, ali i dobiti šanse za iznenađenje. Moj favorit za underdoga u scenariju ‘pobjednik loše skupine i onda skidanje velikih skalpova za polufinale.’

AH: Ne vidim nekog posebnog favorita iz sjene na ovom prvenstvu i mislim da će njime dominirati uobičajeni ‘sumnjivci’. Tek ako netko od njih zakaže, pa se otvori prostor nekome poput možda Kolumbije, Urugvaja ili Hrvatske, ali svejedno ne vjerujem da će netko izvan prvog kruga favorita dospjeti dalje od četvrtfinala.

SI: Ovisi od perspektive i očekivanja, ali ja mislim da Maroko izgleda dosta bolje nego što mu se rezultat predviđa. Imaju dobru ekipu, nekoliko odličnih individualaca, ogroman motiv…

DB: Superheroj Messi je jedini razlog zbog kojeg se Argentinci uopće nalaze u razgovorima o eventualnom prvaku. Trebat će im više od toga da bi se okitili medaljama. Na Jorgeu Sampaoliju i ostatku ekipe je da pripremi iznenađenje.

HF: Kolumbija.

BJ: Belgija.

Reprezentacija koja bi mogla biti najveće razočaranje?

MT: Rusija. Kadar domaćina zaista ne obećava, pripremne utakmice su bile katastrofalne, a nemaju očita rješenja niti za obranu niti za napad. Grupa u kojoj igraju je prilično lagana s možda najslabijom reprezentacijom na turniru, najmanje putuju, a njihovi suparnici najviše, ozlijeđen je Mohamed Salah i igraju pred svojom publikom. Toliko toga im ide u prilog, ali svejedno mislim da nas očekuje domaćin koji će biti povijesno loš.

JV: Francuska. Ne mislim pritom da će se ponoviti neka 2010., ali unatoč fantastičnom kadru na raspolaganju ova momčad ima previše upitnika, s izbornikom Deschampsom i njegovim odlukama — odnosno, čestom izostanku istih — kao najvećim. Nekako mi se čini da će hype stati u četvrtfinalu.

AH: Domaćini se doimaju jezivo lošima, ali od njih valjda nitko ništa ni ne očekuje, pa teško da mogu biti svrstani u ovu kategoriju. Možda Portugal. A lako je moguće da to bude i Hrvatska.

SI: Opet, perspektiva i očekivanja. Recimo vjerujem da će se mnogi razočarati Egiptom, čak i iz ovakve skupine. Ali moj tip za ovo je Portugal. Najgori prvaci Evrope još od Grčke onomad, njihov nogomet mi nikako ne leži i negledljiv je iako se to u kvalifikacijama dosta promijenilo. Mislim da neće na istu foru moći odigrati dva turnira, a ovaj bi mogao biti dijametralno suprotan Francuskoj.

DB: Španjolci su posljednjim potezima ispunili sve preduvjete da labuđi pjev jedne generacije pretvore u ekspresni povratak kući.

HF: Argentina.

BJ: Francuska.

Čemu se posebno veselite na ovom SP-u?

MT: VAR-u. Ne očekujem čuda, sudačke pogreške neće biti eliminirane jer ljudski faktor je nemoguće eliminirati. Ali za razliku od Lige prvaka, u kojoj su sudačke greške izravno kreirale rezultat, na Svjetskom prvenstvu će taj utjecaj biti puno manji. To znači da će se nakon utakmica puno više pričati o nogometu, a puno manje o suludim teorijama zavjere, što je odmah razlog za veselje.

JV: Lošim prognozama i radovanju svakoj utakmici, iako generalno ne očekujem više od četiri-pet utakmica u kategoriji ‘vrlo dobrih’.

AH: Danima s po tri utakmice dnevno (i onom jednom s četiri), od kojih planiram pogledati apsolutno sve. Uvijek sam tužan nakon što se odigraju prva dva kola skupine, jer onda se već gubi osjećaj da je sve moguće i slijede dani sa sve manje utakmica kako se bliži rasplet.

SI: Moram priznati da me ne drži neka velika euforija i nemam onog osjećaja uzbuđenja zbog početka prvenstva kao ranije. Valjda zbog silnih razočaranja u nogomet u zadnjih desetak godina… Ostaje mi da se radujem velikom izboru utakmica, valjda će iz njih izaći nešto što će me oduševiti.

DB: “Nije bio ofsajd” je i danas prva asocijacija na Svjetsko prvenstvo za više milijuna Bosanaca i Hercegovaca, pa nije čudo što me uvođenje VAR-a na prvenstvu u Rusiji posebno veseli. Analiza rada VAR-a koju je objavio nogometni savez Italije kaže da su svi strahovi kako igra nakon uvođenja tehnologije više nikad neće biti ista bili neopravdani. VAR je donio više igre s manje sudačkih pogrešaka koje direktno utječu na rezultat. Nema ofsajda, neka igre počnu!

HF: Neizbježnom bijegu onog medvjeda kojeg su rusi trenirali da preda loptu na otvaranju, njegovom divljanju po stadionu, dolasku Luisa Suareza i Sergija Ramosa u helikopteru kako bi ugrizima i povlačenjem za šape onesposobili medvjeda.

BJ: Navijačkom kupusu.