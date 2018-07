Pred Hrvatskom je utakmica istine, prva na ispadanje. Već je jako puno toga rečeno i o momčadi i o suparniku, stoga nećemo još dodatno komplicirati. U nastavku pročitajte kratku i suštinsku najavu svakog člana Telesportove mundijalske redakcije — kakvu utakmicu očekuju, što bi moglo presuditi i kakav rasplet nas najvjerojatnije čeka…

Saša Ibrulj:

Hrvatska je dosada bila impresivna, stvarno sjajna, ali za momčad bi bilo bolje da je ta priča davna povijest i da se ne razmišlja o tome. Jer, a pokazalo je to vrijeme, ako se uđe s “bolji smo, imamo otvoren put do finala”, moglo bi biti problema. Danska je dosta jednostavna ekipa koja igra jednostavan nogomet, ali nekada je protiv takvih i najteže igrati, pogotovo kada ulaze u utakmicu kao autsajderi i relativno rasterećeni pritiska. Usto, Åge Hareide je pragmatičan trener i pokazalo se — u kvalifikacijama, pa i na samom turniru — da je ovo reprezentacija koja se zna prilagoditi suparniku i potrebama utakmice i igrati na rezultat. Međutim, kvaliteta je apsolutno na strani Hrvata i uz dobru pripremu i pristup kakav su imali do sada, vjerujem da će kontrolirati utakmicu i odvesti je u smjeru u kojem žele i trebaju.

Dino Begić:

Od Hrvatske očekujem da iskontrolira prostor oko Yussufa Poulsena, jer je to jedini način na koji Danci mogu prebaciti težište igre na suparničku polovicu i razigrati Christiana Eriksena. Ako to učine, odmaknut će ga od igre i/ili gola i učiniti znatno manje opasnim. Nakon toga bi utakmicu rutinski trebali riješiti, uzimajući u obzir razliku u kvaliteti i probleme Danaca u igri bez lopte.

Juraj Vrdoljak:

Na neki način je šteta da je utakmica s Islandom bila više usmjerena prema testiranju nekih zamjenskih rješenja, lišena kompetitivnog naboja iz kojeg bi Hrvatska mogla izvući neke konkretnije zaključke. Prvenstveno bi takvi zaključci bili od dodatne koristi za sudar s Danskom — koja, slično kao i Island, prepušta posjed i pri samom je vrhu po dužini dodavanja. Hrvatska se mora orijentirati na osvajanje zračnih duela i pritiskanje distributera tih dugih lopti pametnim pritiskom i visokim postavljanjem koje je samo po sebi i riskantno, ali koje smo isto tako u određenim trenucima vrlo dobro potencirali tijekom ovog turnira. Hrvatska, dakle, mora što ranije doći do prednosti u posljednjoj trećini igrališta i natjerati Dance na podizanje linije kako bi ih dovela u zamku. Stoga će osim veznog reda ovdje pod povećalom biti i naši bekovi, pogotovo u fazi obrane. Ako Hrvatska iskoristi svoju kvalitetu i momčadski i bez nervoze odgovori na danski pomalo i jednodimenzionalni pristup, bit će u sjajnoj prilici da se domogne četvrtfinala.

Mihovil Topić:

Ako ne bude ranih golova i/ili kartona koji drastično mijenjaju dinamiku utakmice, ovaj bi susret mogao biti sličan dvoboju Hrvatske i Portugala na prošlom Euru. Danska će biti kompaktna i bez puno rizika, naglasak će biti na defenzivnoj fazi igre. To je kontekst u kojem se Danci dobro snalaze, remiji i tvrde utakmice su njihova komfor zona na koju su navikli, ali ni Hrvatska nema potrebe previše riskirati. Tim više jer Danska nema čime iznenaditi. Izbornik Åge Hareide svoj napadački plan bazira isključivo na dinamici između Christiana Eriksena i njegovih suigrača — ponajprije 193 cm visokog Yussufa Poulsena kojeg obično gura na desno krilo da nametne svoju fizičku dominaciju nad bekom i da osvaja zračne duele i odbija lopte na koje reagira Eriksen, desni bek Henrik Dalsgaard ili napadač Nicolai Jørgensen. Ako Zlatko Dalić u momčad postavi Milana Badelja ili Marcela Brozovića, koji će pomagati Ivanu Striniću u skoku i kontroli zone ispred obrane, velikih problema ne bi trebalo biti.

Onda ostaje samo procijeniti koliko treba riskirati u posjedu lopte i koliku razinu inicijative uopće možemo preuzeti da se ne izložimo tranzicijskom napadu, a da istovremeno budemo aktivni u utakmici i imamo priliku dolaziti u završnicu. Danska nam neće ponuditi prostor kakav je ponudila Argentina niti ćemo imati priliku biti reaktivni, a opet će biti puno discipliniranija nego Nigerija i neće nam nuditi onakve poklone. Golove će trebati zaslužiti, a Hrvatska se već neko vrijeme muči sa stvaranjem šansi iz otvorene igre i kontinuiranog napada. Trebat će i strpljenja bez nerezonskih rizika.

Ukratko, suparnik je dobar, nezgodan i ne nudi nam kontekst igre u kojem smo se pokazali učinkoviti. Međutim, nema potrebe bojati se tigrova od papira. Hrvatska je jednostavno bolja momčad. Ima kvalitetniji kadar, znatno više talenta i iskustvo u sličnim utakmicama, a to je dovoljno da se kompenziraju sistemske mane u posjedu lopte. Nema potrebe srljati, ali nema smisla ni bježati od činjenice da je ovo utakmica u kojoj je Hrvatska favorit, u kojoj su šanse osjetno na njenoj strani i u kojoj je očekivani ishod miran prolazak dalje. Pa i nakon 120 minuta, ako je to potrebno.

Aleksandar Holiga:

Hrvatska je dosad uzimala praktično sve što su joj suparnici ponudili. Ne može se osporiti da je na turniru imala dosta sreće, ali ni to da je tu sreću debelo zaslužila i isprovocirala pametnim postavkama na terenu, pravovremenim izbornikovim reakcijama i pristupom koji je bio za svaku pohvalu. Po svemu sudeći, ovaj će put biti potrebno dosta strpljenja. Sve je više-manje poznato i s jedne i s druge strane, pa ne bi trebalo biti prevelikih taktičkih iznenađenja; međutim, nogomet je igra u kojoj utakmicu može presuditi jedna pogreška, neprecizna lopta ili prekršaj; puno toga otpada na faktore slučajnosti i sreće da biste se mogli uzdati u to da će vas superiorna kvaliteta i ispravni pristup dovesti do rezultata. Zato je teško bilo što predvidjeti, pogotovo u knockout fazi.

Uoči turnira napisao sam da Hrvatska može biti i negativno i pozitivno iznenađnje ovog Mundijala; da može ispasti u skupini, ali i otići do polufinala ako joj se stvari poklope. Dosad jesu i za vjerovati je da će opet, jer Danska ima lako uočljive mane i Hrvatska je izraziti favorit.